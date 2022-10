Béa stapt uit ‘Blind gekocht’: ‘Ik krijg slapeloze nachten van de stress van het programma’

Wie A zegt, zegt Bart (Appeltans) en Béa (Vandendael), maar voor de vastgoedmakelaar met de rode krullen is het vierde seizoen van ‘Blind gekocht’ ook het laatste geweest. De bouwer van vastgoeddromen en redder van menig huwelijk ‘moet even aan zichzelf denken’, zo zegt ze in een filmpje dat GoPlay heeft gedeeld. ‘We zijn echt heel diep gegaan. Dat heeft nu zijn tol geëist’, klinkt het. Humo sprak haar voor de start van het derde seizoen, toen Vandendael al aangaf dat het programma ook een aanslag op haar welzijn was. ‘Fijn dat sommige kandidaten werk steken in een geknutseld moodboard, maar dat legt ons enkel meer druk op. Zenuwslopend.’

(Dit artikel verscheen oorspronkelijk in juni 2021 op Humo.)

HUMO In ‘Blind gekocht’ vertrouwen kopers jullie hun geld toe, waarna jullie in hun plaats op zoek gaan naar hun droomwoning. In dit derde seizoen moesten jullie wel alle zeilen bijzetten. Een huis met tuin voor 400.000 euro in hartje Antwerpen: begin er maar aan.

BART APPELTANS «De verwachtingen nemen elk jaar toe, maar we hebben zelf gemerkt hoe moeilijk het momenteel is op de vastgoedmarkt. Het voorbije jaar zat iedereen thuis en zijn we allemaal bewuster naar onze woonomgeving gaan kijken. Iederéén wil plots een huis met tuin, en liefst in een stille buurt in het centrum.»

HUMO Blind kopen is ook naast de camera een trend?

APPELTANS «Ja. Momenteel heerst de wet van de snelste op de vastgoedmarkt. Als je vandaag een afspraak wilt maken met een makelaar om een woning te gaan bekijken die een half uur geleden online werd geplaatst, is de kans groot dat je eens niet meer kúnt gaan kijken. Dat hebben wij dit jaar ook gemerkt. Onze zoektocht naar panden verliep veel moeizamer.»

BEA VANDENDAEL «Vooral jonge gezinnen vluchten de stad uit, op zoek naar een groene omgeving die toch niet te ver van de stadskern is verwijderd. In zulke regio’s is de vraag veel groter dan het aanbod. Daarom besluiten kopers steeds vaker om enkel op basis van foto’s op immosites een bod uit te brengen. Dat is zeer risicovol, aangezien het onmogelijk is om je geaccepteerde bod te verlagen als je later verborgen gebreken tegenkomt.

»Huizenjagers bieden bovendien soms ook méér dan de vraagprijs. Bij openbare verkopen of onlineplatformen zoals Biddit wint de hoogste bieder sowieso. Het kan dus interessanter zijn om met de verkoper een prijs af te spreken: empathie kan een rol spelen, waardoor je je droomwoning misschien iets goedkoper kunt binnenhalen.»

HUMO Welk soort woningen is het meest gegeerd?

VANDENDAEL «Locatie is nog steeds een belangrijke factor, maar ‘instapklaar’ is net zo’n belangrijk toverwoord geworden. Mensen willen snel verhuizen en hebben vaak geen zin in een renovatie. Woningen waarin niet moet worden verbouwd, zijn dus het populairst.

»Maar let er toch op dat die verbouwingen professioneel uitgevoerd zijn. Het gebeurt maar al te vaak dat een vers likje verf een schimmelmuur verbergt.»

HUMO Renovatiewerken zijn vooral voor jonge mensen een breekpunt?

APPELTANS «Ze hebben er geen zin in. Vaak hebben ze ook geen handige pa op wie ze kunnen terugvallen, want zestigers kiezen ervoor om te genieten van het leven in plaats van een half jaar op een stoffige bouwwerf door te brengen. Kleine projectontwikkelaars springen in het gat door oude huizen op te kopen, te renoveren en weer op de markt te brengen.»

Blind Gekocht, Béa Vandendael en Bart Appeltans. Beeld Inge Kinnet

VANDENDAEL «Degelijk gebouwde huizen, die dateren uit een periode waarin er nog niet beknibbeld werd op dure materialen, kunnen best een goeie catch zijn. Ze zien er soms wat uitgewoond uit, maar hebben vaak een betere basis dan een cleane sleutel-op-de-deurwoning.»

HUMO Hebben kopers realistische verwachtingen als ze naar een makelaar stappen?

VANDENDAEL «Niet altijd. Eén van de deelnemers in dit seizoen is een alleenstaande mama die met haar zoontje op de Antwerpse Paardenmarkt woonde. Ze verloor haar woonst in de gasexplosie van 2018. Sindsdien was ze op zoek naar een huis met tuintje in dezelfde buurt, hartje Antwerpen dus, voor 400.000 euro. Maar de voorbije jaren zijn de prijzen met 7 à 8 procent gestegen. Dat is snel 30.000 euro op een bedrag van 400.000 euro.»

HUMO De woningprijzen waren al hoog, maar in het coronajaar zijn ze nog eens verrassend snel gestegen. Zitten we in een vastgoedbubbel?

VANDENDAEL «Ik verwacht geen val van de prijzen. Bovendien blijft vastgoed een interessante investering.»

APPELTANS «Het komt erop neer dat we onze verwachtingen moeten bijstellen. Mijn generatie is veelal opgegroeid in een huis met een grote tuin, maar dat is voor de meerderheid van ons niet meer haalbaar. De realiteit is dat we kleiner en compacter gaan wonen. Een lap grond van acht are met één huis erop? Niet meer van deze tijd. Er ontstaan meer en meer woonsites met kleine tuintjes, of woonerven met een centraal plein.»

HUMO Jullie proberen de deelnemers waar voor hun geld te geven. Zijn ze op het einde van de rit altijd tevreden?

APPELTANS «De meesten krijgen halverwege een klop van de hamer. Het lange wachten maakt hen moedeloos. Tijdens de onthulling reageert het ene koppel al emotioneler of euforischer dan het andere, maar zelfs de deelnemers die halverwege een mental breakdown krijgen en zich afvragen waarom ze in godsnaam hun zuurverdiende centen aan twee onbekenden hebben afgegeven, zien in hun gloednieuwe woning een thuis.»

VANDENDAEL «Het blijft altijd afwachten of we de nagel op de kop slaan. We hebben immers maar één korte ontmoeting met de kandidaten. Tijdens een meeting van een uur brengen zij al hun wensen over. Wij proberen die op de juiste manier te interpreteren. Sommige mensen duwen ons een geknutseld moodboard in de handen, of een gigantische lijst met must-haves. Fijn dat ze zo creatief zijn, maar dat legt ons enkel meer druk op (lacht). Zeer zenuwslopend.»

APPELTANS «Na de eerste aflevering snapte ik meteen waarom we psychologie kregen tijdens de opleiding architectuur (lacht).»

HUMO Soms lijken jullie niet alleen woningexperten, maar ook relatietherapeuten.

APPELTANS «Vaak nemen koppels hun toevlucht tot ‘Blind gekocht’ omdat ze maar niet op dezelfde golflengte raken. Ze hebben andere verwachtingen, waardoor ze niet durven te springen. Vaak speelt er ook een gebrek aan kennis en hebben ze geen idee hoeveel een renovatie zal kosten. Wij kunnen bepaalde zorgen snel weerleggen of alternatieven geven waaraan ze zelf nooit gedacht hebben.»

HUMO Jullie leggen hart en ziel in elk project, maar meestal is er onvoldoende budget om een woning van a tot z af te werken. Hoe frustrerend is dat?

APPELTANS «Het eerste seizoen heb ik daar hard mee geworsteld. De keuken wel een make-over geven, maar een verloederde badkamer afleveren, is een verschrikking voor elke interieurarchitect. Ondertussen kan ik het beter relativeren. De deelnemers beseffen bovendien dat ze niet álles kunnen verwachten met het budget dat ze ons geven.

»Omdat we alle woningen samen als één project aanbieden aan aannemers, kunnen we wel net iets meer doen met dat budget. Maar het blijft puzzelen. Zoals bij elke verbouwing kom je altijd wel onverwachte dingen tegen – rotte leidingen hebben mijn dag al meermaals verpest.»

HUMO Kunnen jullie de stress van het programma makkelijk opzijzetten?

VANDENDAEL «Ik hou er slapeloze nachten aan over (lacht). De korte periode waarin ik de woningen moet aankopen, zit ik voortdurend immosites af te schuimen en collega-makelaars te stalken. Er komen 24 op 24 nieuwe panden bij, en het is mijn taak om die ene woning die perfect bij onze deelnemers past niet te laten schieten. Ik geef tenslotte hun geld uit. Ik ben me heel erg bewust van die verantwoordelijkheid. Bovendien moet alles in een ijltempo geregeld worden.»

HUMO Hebt u tips voor wie zo dapper is om vandaag het slagveld te trotseren?

VANDENDAEL «Bereid je zo goed mogelijk voor: zo kun je snel beslissen als het nodig is. Ga op voorhand naar de bank, zodat je exact weet welk budget je aankunt. En pols eventueel bij je ouders of zij het laatste gaatje kunnen dichten.»

APPELTANS «Laat je niet afschrikken als je niet thuis bent in verbouwen of renoveren. Als je een beroep doet op een expert, zijn er mogelijkheden te over om van een oude woning iets moois te maken. Velen deinzen al te vaak terug voor een verouderde inrichting of een oud raam. Zorg dat je op voorhand weet wie je kunt bellen om technische raad te vragen, of breng ze gewoon mee naar het plaatsbezoek.»

Beeld Inge Kinnet

VANDENDAEL «En stel élke vraag die in je opkomt. Je hoeft je nergens voor te schamen. Als de makelaar niet voorstelt om de kelder te bekijken, vraag je het gewoon. Vraag of de riolering vernieuwd is, want in oudere woningen heb je meer risico op verborgen lekken. Check of de woning in een overstromingsgebied ligt en of alles in orde is met de stedenbouwkundige vergunning. En schrijf je in bij de plaatselijke makelaars. Zo ben je altijd één van de eersten om een nieuw pand uit de portefeuille te bezoeken. Snelheid is hét codewoord op de huidige vastgoedmarkt.»