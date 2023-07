Bea Van Der Maat overleden: ‘Soms heb ik een nachtmerrie: dan ben ik omringd door mensen die allemaal aan mij trekken en sleuren’

Zangeres van Won Ton Ton en presentatrice Bea Van der Maat is overleden op 62-jarige leeftijd. Van der Maat presenteerde jarenlang met Willy Sommers ‘Tien om te zien', speelde Sarah in de film ‘Koko Flanel’, en was ook te zien en te horen in programma's als ‘Dag Coco’, ‘Studio Gaga’, ‘Rare streken’ en ‘De tekstbaronnen’. In 1984 stond ze in de finale van Humo's Rock Rally met haar eerste muziekgroep Chow Chow. Begin 2000 nam ze afscheid van de televisie- en muziekwereld en de afgelopen jaren werkte ze als leerkracht Engels in Keerbergen. Van der Maat leed al een tijd aan de spierziekte ALS en koos voor euthanasie.

In 1994 vertelde Bea Van der Maat in Humo over haar hemel en hel op aarde. Lees hieronder dat interview terug.

HUMO Wat is voor jou het grootste lichamelijke genot?

VAN DER MAAT « ‘s Ochtends zonder stress wakker worden. Uiteraard met Jan aan mijn zijde. Je doezelt nog wat, je zit vol slaapwarmte, en je kruipt heel teder tegen elkaar aan. ‘t Moet vooral heel erg langzaam gaan: een bijna onmerkbare overgang van slapen naar waken.

»’t Hoeft niet noodzakelijk op vrijen uit te lopen, hoor. Maar het kan wel. Het gaat vooral om de tederheid van het moment. En om de luxe dat moment te kunnen rekken: geen kinderen die aan je lopen te trekken om hun eten, geen fax of telefoon die je tot de orde roepen, geen zorgen of beslommeringen, alleen maar dat zalige gevoel van in elkaars armen de nieuwe dag in te gaan. Jammer genoeg kan ik mij door mijn twee kindjes die luxe heel zelden permitteren.»

HUMO En op het gebied van spijs en drank?

VAN DER MAAT «Ik drink graag een glaasje wijn, maar dan van die goedkope: die is veel frisser van smaak dan het zware spul. Ik eet heel graag, maar liever gewoon gezond voedsel dan nouvelle cuisine. Geef mij maar rode kool met patatjes en een worst. Ik hou ook veel van desserten: niet zozeer ijs, maar vooral gebakjes en bavarois. Met een kopje koffie erbij.»

HUMO En de slanke lijn, Bea?

VAN DER MAAT «Slanke lijn? Tarara. Ik ga gewoon mijn gang. Na mijn bevalling van Lenny zijn de kilo’s er iets langzamer afgegaan, maar ik heb toch geen dieet moeten volgen, Ik ben gewoon blij met de lijn die ik heb, en wat de anderen daarvan vinden, kan mij niet schelen.»

HUMO Wat is voor jou het hoogste artistieke genot?

VAN DER MAAT «Ook weer in bed, een boek lezen. Als ik lees, wil ik mij helemaal laten meeslepen, dan wil ik niet gestoord worden. Dus lees ik vooral ‘s avonds, voor het slapen gaan. Voor het ogenblik ben ik ‘East is East’ van Thomas Boyle aan het lezen, een fantastische roman. Maar mijn absoluut lievelingsboek is nog altijd ‘Wilde Zwanen’ van Jung Chang: een schitterend levensverhaal, waar je bovendien nog heel veel van leert. Ik heb ook heel veel plezier gehad van de biografie van Marilyn Monroe.

»Maar het meest van al geniet ik van mijn kinderen: een spelletje doen, wat stoeien, zien hoe ze vooruitgang maken, hoe ze bijleren, goeie karaktereigenschappen die naar boven komen. Ik heb het ooit anders geweten: hollen van de ene naar de andere opdracht, slaaf zijn van je telefoon. Ik doe het nu boven alles op mijn gemak. Ik heb ook de indruk dat mijn tijd vandaag de dag veel rijker gevuld is. Ik voel mij eigenlijk enorm geprivilegieerd: met wat minder geluk zat ik nu in een kantoorjob, met mijn kinderen in een kribbe of bij een juf. Ik moet er niet aan denken!

»Ik ben nogal een familiedier, ik weet mij graag omringd door mijn vader en mijn zussen en hun partners en hun kindjes. Ook de ouders van Jan zijn daar bij: mensen voor wie ik heel veel over heb, aan wie ik veel kan geven maar van wie ik ook heel veel terugkrijg.»

HUMO Waar heb je een afkeer van? Waaruit bestaat jouw hel?

VAN DER MAAT «Uit situaties waarbij ik tegen mijn zin onder druk kom te staan. Gelukkig komen die situaties steeds minder voor: ik heb ze consequent uit mijn leven gebannen. Het TV-werk dat ik nu doe, doe ik gráág. En gaan zingen met bijvoorbeeld de LSP-Band is mijn lange leven. Maar sleep mij in godsnaam niet naar een receptie waar ik vriendelijk moet zijn tegen mensen waar ik absoluut niets mee te maken heb. Soms heb ik een nachtmerrie: dan ben ik omringd door mensen die allemaal aan mij trekken en sleuren. Mensen die willen dat ik er altijd uitzie zoals op televisie. Mensen die mij in een rol dwingen die ik niet wil.»

HUMO Wat is het vreselijkste wat je ooit is overkomen?

VAN DER MAAT «De dood van mijn moeder. Ze was nog vrij jong: nauwelijks zestig. Ze was tegelijk mijn moeder én mijn zus én mijn beste vriendin. Gelukkig hebben zowel mijn vader als mijn zussen als ikzelf dat overlijden goed verwerkt, zodat wij er vandaag aan terugdenken als aan iets moois en goeds. Toch zijn er nog vaak momenten dat ik naar haar foto kijk en tegen haar spreek. Dan zeg ik dingen als: Ik mis je, ma. En ik had zo graag gehad dat je je kleinkinderen nog had kunnen zien.»

HUMO In welke periode heb je je het gelukkigst gevoeld?

VAN DER MAAT «Ik voel mij heel vaak gelukkig, ik heb dus keus te over. Maar hét moment was toch wel mijn zwangerschap. De eerste drie maanden was ik gewoon blij, maar nadien werd ik echt euforisch: je hele lichaam verandert, je voelt dat je leeft.

»Ik heb mij ook heel erg gelukkig gevoeld toen ik vernam dat mijn liefde voor Jan wederzijds was: ik voelde mij helemaal wegzweven.»

HUMO Ieder heeft zijn eigen drug, van koffiekoeken tot een gezonde dosis brown sugar. Wat is die van jou?

VAN DER MAAT «lk heb er nogal wat: ik rook, ik moet op tijd en stond mijn bakje koffie hebben, en zonder chocolade kan ik niet. En ik drink bovenop nogal graag een aperitiefje.»

HUMO Even heel stout wezen: stel dat je partner je carte blanche geeft, met wie zou je het dan graag eens willen doen?

VAN DER MAAT «Bof... echt vrijen, bedoel je? Dat interesseert mij eigenlijk niet zo. Er is geen enkele man naar wie ik kijk vanuit de gedachte: dat is nu eens een lekker stuk, zie. Zo’n jongen zou ik eerst toch wat beter moeten leren kennen (giechelt). Eén ding weet ik zeker: hij zou mooie, lange, dunne benen moeten hebben, net als mijn Jan.

»Maar ik zou wel eens graag een avond met David Byrne (van Talking Heads) willen doorbrengen. Ik vind dat een hele toffe gast, een knappe jongen ook, maar ik vrees dat hij geen makkelijk karakter heeft.»