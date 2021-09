Bedrijf schakelt over op vierdaagse werkweek: ‘De werknemers zijn productiever en minder ziek’

Medewerkers van Nederlandse softwarebedrijf Infolearn werken voortaan maximaal 32 uur per week. Wie fulltime in dienst was, behoudt zijn salaris. ‘Wij zien dit als een investering in de duurzame inzetbaarheid van onze mensen.’

Natuurlijk, er waren werknemers die best even aan het idee moesten wennen. Die altijd veertig uur gewerkt hadden, en niet meteen een plan hadden voor de wekelijkse vrije dag die ze in de schoot geworpen kregen. Bij Infolearn, een Nijmeegs bedrijf dat software voor zorgaanbieders ontwikkelt, telt de werkweek vanaf nu maximaal 32 uur. ‘Wij geloven dat dat leidt tot een betere balans tussen werk en privé’, motiveert operationeel manager Rinske Willemsen. Daar plukt ook het bedrijf uiteindelijk de vruchten van, is haar overtuiging. Bijvoorbeeld door minder ziekteverzuim en meer productiviteit.

De ongebruikelijke stap komt deels voort uit de werkzaamheden die Infolearn verricht. Omdat zorgmedewerkers regelmatig cursussen en bijscholing volgen, ontwikkelde het bedrijf een online leerplatform dat meteen ook resultaten en nog te volgen modules bijhoudt. Die software levert het Nijmeegse bedrijf aan zo’n honderd klanten, waaronder een aantal grote ziekenhuizen. ‘Leren en persoonlijke ontwikkeling staat daarin centraal’, vervolgt Willemsen. ‘Voor onszelf is dat ook een speerpunt: zo doen we regelmatig een werkgelukonderzoek onder onze medewerkers. En dan blijkt de balans tussen werk en privé een aandachtspunt.’

Helft werknemers werkte fulltime

Ook in gesprekken met medewerkers merkt Willemsen dat al een tijdje. ‘Fulltime was ook bij ons de norm. Maar we zijn een vrij jong bedrijf, met een gemiddelde leeftijd van 32 jaar. We zagen al steeds meer jongeren bewust voor vier dagen kiezen. Niet omdat er kinderen in het spel zijn: echt vanwege de werk-leefbalans.’ Voordat de 32-uren werkweek inging, werkte nog ongeveer de helft van de veertig medewerkers fulltime. Zij gaan dus nu een dag minder werken, met behoud van salaris. De mensen die al langer parttime werkten, worden deels gecompenseerd om scheefgroei te voorkomen.

Maar is het gevaar dan niet dat zij vijf dagen aan werk in vier dagen gaan proppen? Zo is de wijziging in elk geval niet bedoeld, en Willemsen wil ook voorkomen dat het zo uitpakt. Een simpele rekensom leert dat het bedrijf grofweg 160 werkuren per week kwijtraakt: in totaal vijf banen van 32 uur dus. De nieuwe medewerkers die nodig zijn om dat gat op te vullen, komen er ook. ‘Ja, dat kost geld. Maar we zien dat als een investering in de groei van het bedrijf. Om een aantrekkelijke werkgever te zijn, goede mensen vast te houden en ze duurzamer in te kunnen zetten.’

Willemsen onderkent het gevaar dat Infolearn ook een groep potentiële werknemers af zou kunnen stoten: mensen die juist graag fulltime werken en bij voorbaat afhaken bij een dienstverband van 32 uur. ‘Maar we denken dat deze arbeidsvoorwaarden per saldo meer mensen aanspreken dan uitsluiten.’ Of het werkt, blijft het bedrijf via zijn werkgelukonderzoeken in de gaten houden. ‘En aan het aantal reacties op vacatures zien we hoe het bij sollicitanten valt.’