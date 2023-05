Bedrijven gebruiken de stijgende levensduurte als excuus om prijzen te verhogen: ‘Vooral bij A-merken kan het hard gaan’

Buitenlandse economen waarschuwen voor graaiflatie: bedrijven pompen hun prijzen op omdat consumenten door alle nieuws over de inflatie toch bereid zijn dieper in hun buidel te tasten. Hoe zit dat in België?

‘Enough is enough. No more tears.’ Albert Edwards, vooraanstaand analist bij de Société Générale, verdrijft met die tekst van Donna Summer en Barbra Streisand niet zijn liefdesverdriet op Twitter. Hij gebruikt de ballade als soundtrack voor zijn verzet tegen de graaiflatie van bedrijven. Als die zich doorzet, klaagt hij, zal het kapitalisme sterven.

De econoom dacht dat hij na een carrière van veertig jaar in de haute finance alles wel had gezien. Toch is hij verbijsterd door de huidige graaiflatie. Bedrijven slaan een slaatje uit de pandemie en de oorlog in Oekraïne. Ze gebruiken de stijgende levensduurte als excuus om hun prijzen op te pompen. Hij vreest dat regeringen en nationale banken de crisis verkeerd aanpakken en waarschuwt voor sociale onrust.

Enough is enough with corporate #greedflation.



The 1979 Donna Summer & Barbra Streisand, "No More Tears (Enough Is Enough)" hit came out in my second year at uni as inflation was peaking. The title summed up how we felt in 1979 about inflation but now sums up #greedflation https://t.co/zfcXXeOqM8 — Albert Edwards (@albertedwards99) 13 april 2023

Edwards is niet de enige die de kat de bel aanbindt. De Europese Centrale Bank (ECB) schreef eind maart dat producenten in sommige sectoren proberen om hun winsten hoger te maken dan wat gerechtvaardigd is door de hogere productiekosten. Als dit fenomeen nog groter wordt, kan een loon-prijsspiraal ontstaan, wat betekent dat de lonen en prijzen van producten steeds hoger zullen pieken, in een eindeloos haasje-over. Christine Lagarde, president van de ECB, had het in een van haar speeches over een tit-for-tat-dynamiek. ‘Private hebzucht leidt tot collectieve verarming’, stelt Hielke Van Doorslaer, onderzoeker aan de UGent, in het tijdschrift SamPol.

Gigawinsten in VS

De onheilstijdingen over graaiflatie vind je vooral in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Nederland. In de VS zijn de winstmarges het hoogst sinds 1945. Enough is Enough – daar is het liedje uit het begin van het artikel weer – groepeert in Groot-Brittannië vakbonden en politici die ijveren voor lagere voedselprijzen en hogere belastingen voor de rijken.

Bij onze noorderburen vergeleek vakvereniging FNV bij 49 bedrijven de omzetten van 2019 en 2022. Daaruit bleek dat de omzet steeg met gemiddeld 21 procent en de winst met 36 procent. In ons land zijn de christelijke vakbond (ACV) en de Nationale Bank (NBB) nu bezig met gelijkaardige studies. ‘Bedrijven mogen de stijgende inflatie niet gebruiken om hun marges op te blazen’, vermaant federaal minister Pierre-Yves Dermagne (PS). ‘We zullen daar streng over waken.’

Er woedt een discussie onder economen hoe je deze graai- of smoesflatie kunt tegenhouden. Wacht je tot de markt zichzelf reguleert of grijp je als overheid in? En moet de rente wel blijven stijgen? In België dienden de socialisten (Vooruit en PS samen) alvast een wetsvoorstel in die de regering de bevoegdheid geeft om maximumprijzen of maximale winstmarges in te voeren voor een half jaar.

Het goede nieuws: in ons land pakt de graaiflatie sowieso minder verf omdat de index de mensen beschermt tegen prijsschokken. ‘Wij kunnen grosso modo kopen wat we voor de crisis al kochten’, zegt economieprofessor Stijn Baert (UGent). Dat blijkt ook uit de studie van de OESO van afgelopen week. ‘De koopkracht is in België, op Hongarije na, het minst achteruitgegaan in heel Europa. Velen vreesden voor een loon-prijsspiraal, waarbij opeenvolgende prijsstijgingen nieuwe loonstijgingen zouden veroorzaken door onze index, maar voorlopig is dat niet zo.’

Het Prijzenobservatorium, dat sinds 2009 de prijzen monitort voor de overheid, bracht dit jaar een studie uit over de verhoogde voedselprijzen. ‘Die wees niet in de richting van graaiflatie’, zegt Lien Meurisse, woordvoerder van de FOD Economie. De studie toonde aan dat de gestegen prijzen vooral het gevolg zijn van de hoge prijzen voor de grondstoffen en de loon- en energiekosten. De marges van de voedingsbedrijven krompen vorig jaar net omdat ze deze prijsstijgingen niet volledig doorrekenden. Onze Nationale Bank concludeerde onlangs eveneens dat de marges bij de meeste bedrijven daalden.

Strijd in supermarkten

Is België dan een uitzonderlijk eilandje in Europa? Natuurlijk niet. Het onderzoek van het Prijzenobservatorium geeft enkel algemene tendensen aan. ‘Deze gemiddelden verbergen een zeer grote heterogeniteit tussen bedrijven’, legt Meurisse uit. ‘Het kan perfect zijn dat grote voedingsbedrijven met sterke merken er wel in slagen om hogere prijzen door te rekenen terwijl de kosten niet navenant stegen. Zij kunnen meesurfen op het inflatieverhaal om hun eigen marges te verbeteren.’

Denk aan merken zoals Coca-Cola of Lays, die supermarkten absoluut in hun rekken willen hebben. ‘Als die A-merken onderhandelen met de supermarkten zitten er twee titanen aan tafel en kan het hard gaan’, zegt professor Els Breugelmans (KU Leuven).

Kleinere spelers kunnen moeilijker graaien omdat ze dan klanten verliezen. Breugelmans: ‘De supermarkten onderhandelen op dit moment echt op het scherp van de snede. Veel leveranciers moeten zelfs hun facturen tonen om hun prijsstijgingen te verantwoorden.’

De moordende concurrentie maakt dan weer dat de supermarktketens wel twee keer nadenken voor ze hun prijzen optrekken. Ook hier namen de marges net af, toont onderzoek aan, tot het historisch lage niveau van 1,29 procent.

Baert: ‘Graaiflatie lijkt me ook te weinig tastbaar om woede op te wekken. Hoge bonussen van CEO’s of pensioenextra’s van parlementsleden, die kunnen steekvlammen en sociale onrust veroorzaken.’

(DM)