Bekijk hier de trailer van ‘Het proces dat niemand wou’, waarin vrouwen in zaak-De Pauw het woord nemen

In alle stilte werkte Woestijnvis-programmamaker Tess Uytterhoeven (‘Ooit vrij’, ‘Topdokters’) de voorbije maanden aan een docureeks waarin acht vrouwen – Lize Feryn, Maaike Cafmeyer, Liesa Naert, Ella-June Henrard, Els Talloen, Ellen Lloyd, Helena De Craemer en Dymphne Poppe – die zich burgerlijke partij stelden in de zaak-Bart De Pauw voor het eerst en eenmalig hun verhaal doen. ‘Het proces dat niemand wou’ zoekt in drie afleveringen antwoorden op vragen als: ‘Wat is er zo erg aan sms’jes?’, ‘Waarom blokkeerde je hem niet?’, ‘Waarom heb je zo lang gezwegen?’. Bekijk hier de trailer van de docureeks die nu integraal te bekijken is via Streamz.