Beluister hier: oude hit van The Clash is het nieuwe strijdlied van Oekraïne

De Oekraïense punkband Beton werft fondsen voor hulp aan oorlogsslachtoffers met een remake van de klassieker ‘London Calling’ van The Clash.

De nog levende leden van de iconische Britse punkband The Clash hebben hun zegen en medewerking gegeven aan een opmerkelijke nieuwe versie van hun iconische nummer ‘London Calling’. Een Oekraïense punkband genaamd Beton heeft nu ‘Kyiv Calling’ opgenomen in de buurt van de frontlinie. De teksten zijn omgeschreven van Londen naar Kiev en gewijzigd in een oproep aan de rest van de wereld om de verdediging van Oekraïne tegen Rusland te steunen.

Alle opbrengsten van wat nu wordt aangekondigd als een ‘strijdlied’ gaan naar de Free Ukraine Resistance Movement (FURM) om een ​​communicatiesysteem te helpen financieren dat de bevolking moet waarschuwen voor bedreigingen.

IJzeren Gordijn

De nieuwe versie is in Los Angeles gemixt door de muziekproducent Danny Saber, een voormalig lid van Black Grape die heeft gewerkt met David Bowie en de Rolling Stones. De nieuwe tekst bevat regels als ‘Het IJzeren Tijdperk komt eraan, het Gordijn komt omlaag’, verwijzend naar het IJzeren Gordijn ten tijde van de Koude Oorlog. Ook zingt de band: ‘Kyiv roept de Navo, we kunnen het niet alleen’.

Beeld Beton

Bandleden Bohdan Hrynko, Oleg Hula en Andriy Zholob namen afgelopen donderdag en vrijdag op in een studio in Lviv. Een video voor het nummer bevat beelden die zijn gemaakt door de vrienden, familie, collega’s en vrijwilligers van de band, en toont enkele van de recente gebeurtenissen uit de oorlog van Charkov tot Kiev.

Zholob, de gitarist en zanger, werkt ook als orthopedisch arts en behandelt oorlogsslachtoffers en soldaten, terwijl Hrynko, de drummer en zanger, en de bassist en zanger, Hula, dienst doen bij de territoriale verdediging en klaar zijn om tegen de Russen te vechten als er een beroep op hun wordt gedaan. In normale tijden is Hrynko architect en Hula mede-eigenaar van een bedrijf dat geluids- en lichtsets levert voor concerten en festivals.

(AD)