Ben je een Belgische influencer met tienduizenden volgers en deel je je adres niet met iedereen? Boete!

Je zou maar eens een succesvolle influencer zijn. Niet alleen draag je het gewicht van duizenden volgers op zoek naar entertainment op je nek, vadertje staat komt je ook nog eens lastigvallen omdat je je adres en ondernemingsnummer niet met hen hebt gedeeld. Echt waar, een vijftigtal influencers hebben een waarschuwing gekregen van FOD Economie. De volgende stap zijn boetes.

De bal ging aan het rollen na een tweet van Acid. De bekende YouTuber deelde een deel van een mail die hij ontving van FOD Economie. Daarin wordt hem gemeld dat zijn Instagram-, YouTube- en Twitter-account ‘onvolledig’ zijn. Telkens ontbreekt zijn adres en ondernemingsnummer klinkt het. Als hij dat niet in orde brengt, volgen er boetes en die kunnen hoog oplopen. Het startbedrag is 208 euro, maar kan toenemen tot 80.000 euro of 4 procent van zijn jaaromzet, als dat een hoger bedrag is.

kheb deze waarschuwing gekregen van FOD economie, ik stel voor da ik een groepschat aanmaak met iedereen en dat we even met een creatieve solution komen want ik ga dit niet doen pic.twitter.com/HPcfydLl6A — Nat Han (@NathanxAcid) 5 augustus 2022

Acid heeft zelf al aangegeven dat hij niet van plan is om die persoonlijke gegevens te delen met al zijn volgers. Daar staat hij niet alleen in. Ook Average Rob liet op Twitter weten niet in te gaan op de vraag van FOD Economie. ‘Dit is een zware schending van mijn privacy’. Ook de populaire podcastmaker en vlogger Ender Scholtens vindt de vraag absurd.

FOD Financien is een joke. Ik ga echt m’n adres niet publiek vrijgeven op sociale media. Welke idioot maakt zo’n beslissingen? Zware schending van privacy. — Average Rob (@AverageRob) 5 augustus 2022

Maar hebben de influencers een punt? Is de vraag van de federale overheidsdienst een inbreuk op hun privacy? Sinds enkele maanden verplicht Europa mensen die vaak met bedrijven samenwerken om een ondernemingsnummer te hebben en dat samen met hun ondernemingsadres kenbaar te maken op al hun profielen op sociale media. De controle daarvan gebeurt door FOD Economie, die zo al 50 influencers bekeken heeft.

Is het dan echt noodzakelijk om die gegevens expliciet te delen op hun profielen? Wat als een stalker zo aan een thuisadres komt, vragen enkele influencers zich af. In Nederland, waar de Europese regels ook al gevolgd worden, volstaat het om een contactmogelijkheid te voorzien. Voorlopig is daar in België nog geen sprake van. Ook een postbus huren voor de bedrijfjes vrijwaart onze influencers niet van boetes.

Here you go guys. pic.twitter.com/4u0PFgx05t — Twoosie (@Twoosiee) 5 augustus 2022