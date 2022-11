Benjamin Van Bunderen Robberechts, klimaatactivist in rouw: ‘Ik ben geen held. Ik heb Rosa niet kunnen redden’

In de Egyptische badplaats Sharm-el-Sheikh doen wereldleiders een zoveelste poging om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden. Greta Thunberg en Anuna De Wever zakken niet af naar COP27: zij geloven niet dat het circus iets zal opleveren, en al zeker niet in een land dat mensenrechten schendt en activisten de mond snoert. Benjamin Van Bunderen Robberechts is er wél bij. De jongste deelnemer van de Belgische delegatie gaat op zoek naar gerechtigheid voor zijn vriendin Rosa, die door het water werd meegesleurd tijdens de watersnood in de Ardennen vorig jaar. ‘Een hoge energierekening is erg, maar er is niks erger dan je leven verliezen.’

Net zoals Greta Thunberg zeult Benjamin een zelfgeschreven pancarte mee naar elk klimaat-event waarop hij wordt verwacht – vorige week nog naar de klimaatmars in Kopenhagen, waar hij een menigte van vijftigduizend mensen toesprak. Op zijn stuk karton geen ‘Skolstrejk för klimatet’, maar een boodschap die minder makkelijk te negeren valt: ‘#ClimateJusticeForRosa’. Sinds Benjamin in het noodweer van de zomer van 2021 zijn kampgenootje Rosa Reichel meegesleurd zag worden door het wassende water van wat een paar dagen eerder nog een kabbelende beek was, laat hij geen kans onbenut om onze aandacht bij de klimaatcrisis te houden. En bij Rosa.

Een week voor zijn vertrek naar Egypte heeft Benjamin ons uitgenodigd bij de boom in Elsene die geplant werd ter nagedachtenis van de 15-jarige Rosa. Aan de voet een gedenkplaat met een foto van het lachende meisje, bedekt met een half dozijn rozen. Op deze herfstochtend staat Rosa’s boom er lentefris bij. Op het aanpalende terras zit iedereen te genieten van een aangenaam neveneffect van het op hol geslagen klimaat. Zouden die koffiedrinkers in korte mouwen het recente VN-klimaatrapport hebben gelezen dat zegt dat we afstevenen op een opwarming van 2,5 graden?

BENJAMIN VAN BUNDEREN ROBBERECHTS «Dat alarmerende rapport bewijst nog maar eens dat we dringend actie moeten ondernemen. Op de klimaattop van vorig jaar is België enorm tekortgeschoten. Ik hoop dat we het dit keer beter doen.»

HUMO Volgens de VN moeten we zeven keer meer inspanningen leveren om de stijging nog enigszins te beperken tot 1,5 graden.

BENJAMIN «En toch geloof ik dat het kan. We doen nu zo weinig. Dan moet zeven keer meer toch lukken? Pessimistisch zijn heeft geen zin. Misschien ben ik naïef, maar we moeten erin geloven.»

HUMO Je werd uitgenodigd op de klimaattop COP27 door prinses Esmeralda. Zij combineert haar prinsessenbestaan met burgerlijke ongehoorzaamheid voor het klimaat.

BENJAMIN «Van alle vreemde dingen die me het voorbije jaar zijn overkomen, was mijn ontmoeting met haar het hoogtepunt. Ik had al over haar gehoord. Ik wist dat ze een keer was opgepakt door de Britse politie, nadat ze had deelgenomen aan een actie van Extinction Rebellion.

»Ik werd aan haar voorgesteld door Kumi Naidoo, een Zuid-Afrikaanse activist van wie ik drie jaar geleden een voorstelling heb gezien in de KVS. Ik was meteen gebeten door zijn verhaal. Hij had het over zijn strijd tegen apartheid, maar ook over jongeren en het klimaat. Na wat er met Rosa was gebeurd, stuurde ik hem een mail. Ik wist dat hij naar de COP26 in Glasgow zou gaan en vroeg hem: ‘Doe je best voor Rosa, wees onze stem.’»

HUMO Dit keer kun je zelf je stem laten horen op de klimaattop.

BENJAMIN «Het is een hele eer. Ik weet nog niet precies hoe mijn programma er zal uitzien, maar ik mag in elk geval spreken op een event van prinses Esmeralda. Samen met andere klimaatslachtoffers van over de hele wereld wil ik aankaarten dat klimaatverandering een globaal probleem is, en dat we er samen aan moeten werken. Ik heb mijn speech nog niet klaar, maar ik begin sowieso met Rosa. Wat met haar is gebeurd, is een absoluut doemscenario. We moeten er alles aan doen om zoiets in de toekomst te voorkomen.»

‘Op een bepaald moment kreeg ik een bericht op Instagram: ‘Hey, Alexander hier, de eerste minister van België.’ Ik dacht: cool. Hij vroeg of hij me even mocht bellen.’ Beeld Saskia Vanderstichele

WASSENDE WATER

Wat op 14 juli 2021 uitmondde in een doemscenario, was vier dagen eerder begonnen als een doodgewoon zomerkamp van United World Colleges.

BENJAMIN «UWC heeft scholen over de hele wereld, waar jongeren uit de derde graad van het middelbaar kunnen gaan studeren. Dat was ik niet van plan, maar die zomer boden ze ook een cursus aan in Marcourt, diep in de Ardennen, om te leren debatteren. Dat zei me wel iets – ik zat al enkele jaren in Debateville, een Brusselse debatclub voor jongeren.

»Op het kamp waren we met een dertigtal deelnemers. Vooraf kende ik niemand.»

HUMO Herinner je je de eerste ontmoeting met Rosa?

BENJAMIN «Ik ben die zondag ergens in de namiddag aangekomen. We zijn meteen beginnen te kaarten. UNO, geloof ik. Dat was ons eerste contact. Rosa en ik zijn meteen bevriend geraakt.»

HUMO Hoe was Rosa?

BENJAMIN «De meest fantastische persoon die ik ooit heb ontmoet. Dat zeg ik niet om wat er is gebeurd. Ze was écht fantastisch. Ze was grappig, zat altijd mopjes te maken. Ze was ook een echte activiste: ze trok zich alle problemen van de wereld aan.

»Tot die 14de juli verliep alles zoals op elk ander kamp. De tofste momenten waren ’s avonds, als de activiteiten van de dag erop zaten en we tot een stuk in de nacht zaten te pingpongen, praten en lachen.

»Het was al een paar dagen hevig aan het regenen. Dwars door het kampdomein liep een beekje, de Rau des Quartes. Het huisje waar wij verbleven, lag vlak bij die beek. Op woensdag besloten we na de activiteiten naar buiten te gaan, om te kijken wat er aan de hand was met dat vreemde weer.»

HUMO Maakte je je zorgen over de felle regen?

BENJAMIN «Een beetje. Niet zo erg dat ik al naar mijn ouders had gebeld – we mochten onze gsm’s sowieso niet gebruiken. We waren ook niet op de hoogte van het weerbericht of het nieuws. We zaten echt in onze kampbubbel.

»We liepen naar buiten: Rosa en ik langs de ene deur, de rest langs een andere. Door de hevige regen waren we al snel doorweekt. Rosa en ik stapten op een pad op de oever, toen de beek opeens over de oever spoelde. We probeerden hogerop te raken, waar de anderen waren en het veiliger was. De beek was veranderd in één grote stroom, we konden niet meer zien waar ze eigenlijk liep. Ik weet niet precies hoe het is gebeurd. Ik had Rosa bijna vast, maar opeens werd ze meegesleurd door het water. Het ging allemaal zo snel.»

HUMO Het moet een kwestie van minuten zijn geweest.

BENJAMIN «Secónden. Rosa lag in het water. Alleen haar hoofd stak er nog bovenuit. Ze riep, maar al heel snel werd ze onder een brugje gesleurd. Ik begon naast haar te lopen op de oever, tot ik niet verder kon door het struikgewas. Ik ben in het water gesprongen, gevolgd door nog twee anderen. Geen idee hoe ik het deed, maar ik had Rosa meteen beet. Ze bewoog niet meer. Ik hield haar vast met één arm, met de andere probeerde ik takken vast te grijpen. Alles was nat en glibberig. Ik ging kopje-onder. Opeens ben ik geraakt door een balk die boven de oever uitstak. Ik had Rosa niet meer zo stevig beet. In een fractie van een seconde is ze uit mijn armen geglipt. Ze was wég.

»Nadat ik zelf uit het water ben geklauterd, ben ik nog doorgelopen op de oever, maar ik zag haar niet meer.»

HUMO Waar haalde je de moed vandaan om in dat kolkende water te springen?

BENJAMIN «Ik deed het zonder nadenken. De psycholoog heeft het me achteraf uitgelegd. Er zijn drie mogelijke reacties in zo’n situatie: fight, flight or freeze. Ik ben blij dat ik erin ben gesprongen. Had ik het niet gedaan, dan had ik me schuldig gevoeld. Maar trots ben ik niet. (Somber) Ik heb de kans gehad om haar te redden, maar het is me niet gelukt.

»Terwijl wij in het water lagen, zijn twee anderen naar boven gelopen om onze leiders te verwittigen. Ik ben naar het hoger gelegen huisje gegaan. Ik heb nog het telefoonnummer van mijn mama kunnen intikken, maar iemand anders heeft het woord moeten voeren. Mijn ouders en broer zijn meteen naar de Ardennen gereden. Ze hebben me meegenomen naar huis, maar de volgende dag ben ik teruggekeerd naar Marcourt. Ik wilde bij mijn vrienden zijn.

»Na het ongeval waren de brandweer en de politie er snel. Ze zijn meteen beginnen te zoeken, maar het water was wild en het was stikdonker: ze konden geen boten uitzetten. Later, toen het was opgeklaard, zijn ze Rosa met helikopters gaan zoeken. Dat geluid is nog altijd een trigger die me in paniek doet slaan – niet zo handig op klimaatmarsen.»

HUMO Rosa is via de beek in de Ourthe beland. Drie dagen later heeft een boer haar lichaam gevonden in zijn weide. Ze lag tegen de prikkeldraad aan.

BENJAMIN «Die drie dagen zweefde ik tussen hoop en wanhoop. Ik had direct het gevoel dat het niet goed zou aflopen, maar daar wilde ik niet aan toegeven. Tot ik opeens een pushbericht binnenkreeg op mijn telefoon: ‘Meisje van 15 gevonden.’ Dat was zaterdagavond. De kampleiding wist het op dat moment al. Ze waren net van plan het ons te vertellen, maar de kranten waren hen voor.»

‘Anuna De Wever en ik hebben een andere stijl. Ik zie mezelf meer als een klimaatdiplomaat.’ Beeld Wannes Nimmegeers

VASTGELIJMD

HUMO Sinds het ongeval ga je niet meer naar school.

BENJAMIN «Ik heb het nog even geprobeerd, maar het lukte niet om me te concentreren. Daar heb ik nog altijd last van. Op den duur had ik zoveel lessen gemist dat ik me maar heb uitgeschreven en mijn examens via de middenjury heb afgelegd. Vorig jaar combineerde ik twee richtingen: economie en wetenschappen. Ik kon niet kiezen, dus deed ik ze maar allebei. Dit jaar doe ik alleen economie. Uiteindelijk ligt dat me toch het best. Ik vind het interessant om te leren hoe de wereld werkt.»

HUMO Je ging ook praten met een psycholoog. Op aandringen van je ouders?

BENJAMIN «Nee, die stap heb ik zelf gezet. Ik heb ook verschillende soorten traumatherapie geprobeerd, maar niks daarvan sloeg aan. Elke therapeut stelde dezelfde vraag: ‘Hoe slecht voel je je?’ ‘Ik weet het niet, ik voel me gewoon slécht.’ Niet het meest constructieve antwoord, ik weet het. Maar het is zo.

»Toen ik dat onlangs in een interview had verteld, kreeg ik van een lezer de reactie: ‘Ik kan je psychedelische truffels aanbevelen.’ Dank je, maar daar ga ik niet mee beginnen (lachje).»

HUMO Kon je bij je vrienden terecht?

BENJAMIN «Ik toon niet graag aan anderen dat ik het zwaar heb. Ik vind dat ambetant. Het is gewoon niet mijn favoriete onderwerp om over te praten.

»Wat me vooral helpt, is in actie komen voor het klimaat. De dag vóór de klimaatmars van oktober 2021 ben ik met de hashtag Climate Justice For Rosa gekomen. Ik had een paar ideeën en heb die voorgelegd aan Rosa’s ouders. Het zijn lieve mensen. Ze zijn dankbaar dat we de herinnering aan Rosa levend houden.»

HUMO Is #ClimateJusticeForRosa de beste therapie?

BENJAMIN «Het helpt me in elk geval om het ongeval een plaats te geven. Ik wil iets doen zodat een ander dit niet hoeft mee te maken.»

HUMO Waarom doe je dat niet onder de paraplu van Youth For Climate?

BENJAMIN «Het is niet zo dat ik solo ga – ik voel me goed omringd – maar ik loop niet graag achter één vlag aan. Het is waar dat de klimaatjongeren tegenwoordig wat versnipperd actievoeren. Sinds het vertrek van Anuna De Wever is Youth For Climate misschien wat stuurloos. Bovendien heeft iedereen een mening klaar, zodra ze de naam Youth For Climate nog maar horen. Dan vaar ik liever onder de hashtag #ClimateJusticeForRosa. Daar kan niemand tégen zijn, of het in twijfel trekken: ik was erbij die dag.»

HUMO Anuna De Wever zou eerst wél naar Sharm-el-Sheikh gaan, maar cancelde dan alsnog, uit protest tegen de mensenrechtenschendingen in Egypte.

BENJAMIN «Momenteel zit Anuna in Zuid-Soedan. Ze is er aan het filmen voor Unicef samen met mijn achterneef, Thomas Maddens. Bedoeling is de lokale activisten een stem te geven. Als zoon van een ambassadeur is mijn neef overal ter wereld opgegroeid en heeft hij veel ongelijkheid gezien. Hij is filmmaker geworden en reist nu de wereld rond om documentaires te maken. Ik bewonder hem enorm.»

HUMO Geeft Anuna je advies over hoe je de klimaatstrijd moet voeren?

BENJAMIN «Soms. Anuna en ik hebben een andere stijl. Ik zie mezelf meer als een klimaatdiplomaat.»

HUMO Je bent minder radicaal dan Anuna?

BENJAMIN «Dat zou ik niet zeggen, maar ik probeer vooral te praten met mensen.

»In de klimaatstrijd hebben we elk type activist nodig, van diplomaten tot de mensen die aan burgerlijke ongehoorzaamheid doen. Anuna heeft exact gedaan wat we op dat moment nodig hadden: ze heeft hard op tafel geklopt. Ze heeft een platform gecreëerd waarop wij nu ons verhaal kunnen brengen, om zo tot actie aan te manen.»

HUMO Je wilde graag meedoen met de actie van Code Rood tegen Total Energies. Activisten hebben toen de toegang tot de oliereus geblokkeerd, om tegen fossiele brandstoffen en de hoge energiewinsten te protesteren.

BENJAMIN «Ik heb lang getwijfeld. Ik was op dat moment nog 15. Hadden ze me opgepakt, dan zou ik er geen strafblad aan hebben overgehouden – dat wordt gewist de dag dat je 16 wordt. Uiteindelijk heeft prinses Esmeralda het me uit m’n hoofd gepraat: ‘Nu is niet het moment, anders mag je straks Egypte misschien niet binnen.’

»Ik begrijp waarom activisten met soep gooien naar schilderijen en zich vastlijmen aan museummuren. Het vestigt de aandacht op het klimaat en dat is precies wat we nodig hebben. In mijn ogen is wat zij doen een opoffering: ze weten maar al te goed dat ze achteraf geridiculiseerd zullen worden.»

HUMO Sommigen vergelijken hun acties met de taliban die eeuwenoude beelden opblaast.

BENJAMIN «Dat gaat te ver. Ze vernietigen de kunst niet, ze weten best dat er glas voor die schilderijen zit. Maar ik geef toe: dat het over kostbare kunst gaat, wringt soms.

»Ik wil geen beruchte activist zijn, maar een verbindende. De sleutel is nog altijd communicatie, maar daarvoor hebben we wel politici nodig die luisteren en met ons samenwerken.»

HUMO Wat als ze niet willen luisteren?

BENJAMIN «Tja. Dan zal ik me moeten vastplakken aan de tafel van ‘De zevende dag’ of van ‘Terzake’ (lacht).»

‘Nic Balthazar heeft me al gewaarschuwd dat ik de commentaren onder artikels beter niet kan lezen. Als het niet zo schrijnend was, zou ik het grappig vinden.’ Beeld Saskia Vanderstichele

OUDE ZIEL

HUMO Het klimaat baarde je al lang vóór 14 juli 2021 kopzorgen.

BENJAMIN (knikt) «Heel erg. Ik herinner me nog dat ik als kind naar een toneelstuk ging kijken. Iemand in een ijsberenpak kwam vertellen hoe de dieren met uitsterven waren bedreigd door de opwarming van de aarde. Stilaan begon ik me meer te informeren. Toen ik 12 was, startte Greta Thunberg met haar spijbelacties. Ik heb meegelopen in zowat elke klimaatmars.»

HUMO Wat vonden je ouders daarvan?

BENJAMIN «Ze vonden het geweldig! Mijn mama liep gewoon mee in de marsen.

»Ze werkt als jobcoach in Kuregem. Ze geeft langdurig werklozen, vluchtelingen en daklozen een opleiding in het sociale restaurant van het dienstencentrum, waar de oudjes van de wijk voor een klein prijsje een maaltijd kunnen krijgen. Mijn papa runt al jaren een gitaarwinkel in het centrum van Brussel. Ze hebben elkaar leren kennen toen mama een gitaar kwam kopen. Thuis is de running joke dat ze alleen maar met papa samen is omdat ze een korting wilde (lacht).»Mijn broer en ik zijn opgevoed met een groot sociaal engagement. Als we naar het nieuws kijken, dan is er altijd wel iemand die commentaar heeft. Dan gaat de tv op pauze en praten we erover.

»Ik heb het nu druk met het klimaat, maar het grootste deel van mijn tijd gaat naar muziek spelen. Ik speel contrabas en basgitaar. Vroeger noemden ze me weleens ‘de schildpad’, omdat ik zo vaak met die grote contrabas op mijn rug liep. Of Ben the Bassman – dat hoor ik liever. Ik speel vooral jazz en rockabilly.»

HUMO Je favoriete film is ‘The Blues Brothers’. Die film dateert uit 1980. Toen was je nog niet eens geboren.

BENJAMIN «Alles waar ik van houd, zit in die film: musical, actie, komedie en natuurlijk de blues, mijn favoriete muziekgenre. Ik weet het niet, misschien heb ik een oude ziel. Ik kan het in elk geval goed vinden met de Grootouders voor het Klimaat.»

HUMO Hoe kom je eigenlijk aan zo’n lange naam?

BENJAMIN «Ik ben geboren als Benjamin Van Bunderen, maar zodra de wet veranderde en kinderen de naam van vader én moeder konden krijgen, hebben mijn ouders het laten aanpassen. Ik ben dus niet van adel of zo. Ik vind het niet meer dan logisch dat een kind beide namen draagt. Ik ben blij met de mijne: Van Bunderen Robberechts bekt wel goed. Het enige nadeel is dat ik een volle regel nodig heb om hem op te schrijven.»

HUMO Na de klimaatmars van 23 oktober hadden de kranten al een andere naam voor je: ‘het nieuwe boegbeeld van de klimaatjongeren’.

BENJAMIN «Voor alle duidelijkheid: dat hebben zij bedacht, niet ik. Ik ervaar het voorlopig als iets positiefs, niet als een grote druk. Als het betekent dat er naar ons wordt geluisterd, dan vind ik het prima.»

HUMO Elke klimaatjongere die in de kijker loopt, wordt een wandelende schietschijf voor ontkenners en critici van de klimaatverandering.

BENJAMIN «Nic Balthazar heeft me al gewaarschuwd dat ik de commentaren onder de artikels op nieuwssites beter niet kan lezen. Hij geeft me soms advies over hoe ik moet omgaan met de aandacht. Na het ongeval met Rosa had ik een paar reacties gelezen. Ze schreven dat het niet door de opwarming kwam, maar door een dam die was opengezet in de Vesdervallei. Alleen: ik zat níét aan de Vesder, maar aan de Ourthe.

»Dat soort commentaar komt altijd van mensen die het artikel zelfs niet lezen. Als het niet zo schrijnend was, ik zou het grappig vinden. Het kan me weinig schelen. Laat ze maar trollen.»

HUMO Met de energiecrisis zijn er vast mensen die denken: het klimaat, allemaal goed en wel, maar deze winter steek ik toch mijn houtkachel aan.

BENJAMIN «Ik kan dat begrijpen. Het dilemma zou niet mogen zijn: ofwel zet ik me in voor het klimaat, ofwel zit ik deze winter in de kou. Onze politici moeten op zoek naar een structurele verandering. Ze moeten deze crisis gebruiken om de switch te maken naar duurzame energie.»

HUMO Eén Twitteraar vroeg zich af wie bij jou thuis de energierekening betaalt.

BENJAMIN «Ik kom echt niet uit een rijk gezin. Mijn vader is zelfstandige: hij voelt ook de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. Een gitaar is een luxeproduct. Als mensen moeten besparen, gaan ze geen gitaren kopen.

»Geloof me: soms zou ik de klimaatverandering ook liever negeren. Maar we zitten ermee en we moeten ertegen vechten, anders valt er straks niks meer aan te doen. Het is heel erg dat mensen lijden onder hun veel te hoge energiefactuur, maar we mogen niet uit het oog verliezen dat hier in België al meer dan veertig mensen zijn gestorven door de klimaatverandering. Er is niks erger dan je leven verliezen.»

ONGEMAKKELIJKE HELD

HUMO Toen Anuna met haar spijbelacties begon, stond haar telefoon roodgloeiend: elke politicus had opeens haar nummer. Jij belde ook al met Alexander De Croo.

BENJAMIN «Opeens kreeg ik een bericht op Instagram: ‘Hey, Alexander hier, de eerste minister van België.’ Ik dacht: cool. Hij vroeg of hij me even mocht bellen. Ik heb hem toen een ongemakkelijk gevoel gegeven, vrees ik. ‘Stoor ik?’ vroeg hij. Ik zei dat ik net op het punt stond bij mijn psycholoog binnen te stappen. ‘Maar ça va, zeg maar.’ (lacht)

»In zijn speech bij de herdenking van de ramp heeft hij het over Rosa en over mij gehad. Hij deed er een belangrijke belofte: ‘Ik neem Ben als mijn getuige dat ik meer ga doen voor het klimaat.’ Ik ben van plan hem daaraan te houden.»

HUMO Je was zelf niet aanwezig op de herdenking.

BENJAMIN «Ik mijd die plek liever. Ik heb het nog altijd moeilijk in de buurt van water. Ik ben daarnet van Dworp naar hier gereden op mijn elektrische fiets. Vroeger fietste ik altijd langs het kanaal, maar sinds het ongeval neem ik die route niet meer.

»Op de dag van de herdenking had ik ook leukere dingen te doen: David Van Reybrouck heeft me toen de Friche Josaphat leren kennen. Dat is een oud rangeerterrein aan Brussel Noord, dat zich door de jaren heeft getransformeerd tot een natuurgebied. Nu wil de Brusselse regering er een nieuwe woonwijk bouwen. Dat proberen te verhinderen vind ik nuttiger dan een hele dag handjes van politici schudden en met hen op de foto gaan.»

HUMO Tijdens de herdenking noemde premier De Croo je een held.

BENJAMIN «Dat maakte me heel ongemakkelijk. Ik héb Rosa niet kunnen redden. We wisten allemaal dat het een kwestie van tijd was voor er ook in ons land klimaatslachtoffers zouden vallen. Maar dat het eerste een 15-jarige klimaatactiviste zou zijn, maakt het wel bijzonder tragisch.»

HUMO Hoe zie je nu je toekomst?

BENJAMIN «Ik zit nu in de derde graad van het middelbaar. Misschien kan ik dit jaar mijn diploma al behalen. Dan kan ik op mijn 16de naar de universiteit. Ik wil internationale betrekkingen of politieke wetenschappen studeren.»

HUMO Vroeger droomde je ervan diplomaat te worden, maar daar ben je van afgestapt.

BENJAMIN «Had je me twee jaar geleden gevraagd wat ik wilde doen, dan had ik geantwoord: ik wil mijn middelbaar afwerken, gaan studeren aan Sciences Po in Parijs, en daarna diplomaat worden. Maar een diplomaat vertegenwoordigt z’n land. Op dit moment doet België het zo slecht op het vlak van klimaat, dat ik het niet verzoend zou krijgen met mijn geweten. Dan ben ik liever klimaatdiplomaat. Ik wil de wereld veranderen, zodat mijn kinderen zich later geen zorgen hoeven te maken. Het enige wat ik zeker niet wil, is in de politiek gaan.»

HUMO Denk je soms: wat zou Rosa hiervan vinden?

BENJAMIN «Ja. Toen ik laatst op de klimaatmars stond met Rosa’s vrienden en met de mensen van het kamp, wist ik één ding: als Rosa hier was geweest, dan had ze de longen uit haar lijf geschreeuwd voor het klimaat. Zij kan het niet meer, dus doen wij het nu dubbel zo hard voor haar. In gedachten neem ik haar mee naar de klimaattop.»