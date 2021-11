Best Kept Secret kondigt volledige line-up voor 2022 aan

Best Kept Secret, het slechtst bewaarde festivalgeheim van de Beekse Bergen, heeft zojuist de complete line-up voor de langverwachte volgende editie bekendgemaakt. Onder het motto ‘the best of the known and unknown’ staan grote namen als Nick Cave & The Bad Seeds en The Strokes naast opkomende artiesten als Froukje, Holly Humberstone en Genesis Owusu.

De editie van 2021 werd al in een vroeg stadium geannuleerd, waarna alle tickethouders ook meteen zijn terugbetaald. In de tussentijd hebben festivaldirecteur Maurits Westerik en zijn team nieuwe samenwerkingen geregeld en een nieuwe huisstijl, terreinindeling én een nieuwe website gelanceerd. ‘Ondanks de stilte zaten wij de afgelopen tijd niet stil. Best Kept Secret is terug en dynamischer dan ooit. Naast misschien wel het sterkste muzikale programma tot nu toe, zijn we op zoek gegaan naar muziekoverstijgende samenwerkingen met gepassioneerde chef-koks, kunstenaars en andere artiesten. Zo stelt Benny Blisto (BAK restaurant) een menu samen geïnspireerd door zijn favoriete album ‘Is This It’ van The Strokes, en creëert Kiosk Radio zijn eigen eiland in het meer.’

De organisatie maakte ook meteen de volledige line-up van Best Kept Secret 2022 bekend:

4B2M — Altın Gün — alt-J — Amenra — Automatic — Beach Bunny — Beach House — Big Thief — black midi — boy pablo — Cassandra Jenkins — dEUS — DIIV — Elias Mazian (DJ set) — Faye Webster — Fontaines D.C. — Froukje — Genesis Owusu — Giant Rooks — Gustaf — Holly Humberstone — Iceage — Jamie xx — Jehnny Beth — Jensen McRae — Jessie Ware — John Talabot (DJ set) — Just Mustard — keiyaA — Kikagaku Moyo — King Gizzard & The Lizard Wizard — Leon Bridges — Luz — Mavis Staples — Metronomy — Mura Masa — Nick Cave & The Bad Seeds — Porridge Radio — Sad Night Dynamite — Sampa The Great — Sef & het El Salvador Ensemble — Sigrid — Sky Ferreira — Soulwax — SPELLLING — The Strokes — WIES — Wolf Alice — Yasmin Williams — YĪN YĪN

Best Kept Secret gaat als vanouds door op het idyllische terrein van Beekse Bergen, op 10, 11 en 12 juni 2022. Weekendtickets gaan op dinsdag 30 november om 12 uur in de verkoop. De organisatie wil fans die na de geannuleerde editie van 2020 hun ticket hebben gehouden, of in onzekere tijden een nieuw ticket hebben gekocht voor de editie van 2021, bedanken voor hun vertrouwen en geeft hen daarom de kans om op dinsdagochtend om 9 uur als eerste een ticket te kopen.