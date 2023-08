Bestaan UFO’s? ‘Een zéér hooggeplaatste militair beweert dat de Amerikaanse overheid in het bezit is van niet-menselijke technologie’

Er zoemt wat door het zwerk deze zomer: waar de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA tot voor kort nog zo weinig mogelijk te maken wilde hebben met ufo’s en de mafkezen die ze zagen vliegen, liet het enkele weken geleden weten dat het ufo-meldingen ‘zeer serieus’ neemt. En in het Congres mocht een voormalig topmilitair komen vertellen dat de Verenigde Staten al decennialang in het bezit zijn van neergestorte ufo’s en ‘dode, niet-menselijke piloten’. The truth is out there, dus trekt Humo met aluhoedje op het hoofd op onderzoek uit. ‘Als dit waar is, moeten we ons hele bestaan in vraag stellen.’

Taede Smedes, een veelgevraagd spreker over ufo’s, gidst u perfect langs alle ongeïdentificeerde vliegende voorwerpen: hij is theoloog aan de Radboud Universiteit van Nijmegen en is betrokken bij het Nederlandse ufo-meldpunt.

TAEDE SMEDES «Er is deze zomer heel wat aan de hand. Vandaag heb ik bijvoorbeeld vernomen dat in Peru een volledig dorp in paniek is, omdat de mensen er naar eigen zeggen ontvoerd en mishandeld worden door buitenaardse wezens. Er circuleren beelden van mensen van wie het aangezicht volledig verdwenen is. En in Brazilië zijn mensen in paniek omdat ze zogezegd achternagezeten worden door vreemde lichtbollen.

»In Zuid-Amerika gaan ze helemaal anders om met zulke verhalen: daar zenden ze dat soort dingen gewoon uit in het nieuws. Er heerst geen taboe op ufo’s en buitenaards leven zoals bij ons.»

HUMO Maar uw eerste reactie is toch ook: dit kán helemaal niet?

SMEDES «Ja, natuurlijk. Ik ben sceptisch over zulke meldingen, wellicht is het niets meer dan groepshysterie en desinformatie. Maar ik vind wel dat we iets kunnen leren van zulke landen. In ons verlichte, westerse denken wordt álles meteen weggezet als lariekoek. In Zuid-Amerika denken mensen: misschien is hier meer aan de hand?»

HUMO Of misschien ook niet. Er wordt zo goed als altijd een logische verklaring gevonden voor zogenaamde ufo-meldingen.

SMEDES «Inderdaad. Pakweg 95 tot 97 procent van de gemelde ufo’s zijn gewoon satellieten, sterren en planeten – of Chinese weerballonnen (lacht). Als we een melding niet kunnen verklaren, ligt dat meestal gewoon aan een gebrek aan informatie. Maar er is altijd een heel klein aantal meldingen waarvan zelfs sceptische onderzoekers zeggen: ‘Dit is zó raar, we kunnen niet zeggen of dit te maken heeft met buitenaards leven, of met een ander fenomeen.’ Een beetje openheid van geest is dus wenselijk.»

HUMO In de Verenigde Staten sneuvelt taboe na taboe.

SMEDES «Inderdaad. Alles is begonnen in 2017, toen de krant The New York Times onthulde dat het Pentagon jarenlang een geheim ufo-onderzoeksprogramma had gerund. In de nasleep daarvan gingen steeds meer media over het fenomeen schrijven, en begonnen er zich ook steeds meer Amerikaanse politici voor te interesseren. Dat leidde onder meer tot een wettelijke verplichting voor het Pentagon om het onderzoek naar ufo’s voort te zetten en geregeld de bevindingen te rapporteren aan het grote publiek. Dat is historisch: nooit eerder heeft een overheid zulke documenten publiek verspreid. Het volgende rapport verschijnt later deze zomer.

»Vorig jaar hield het Amerikaanse Congres ook een hoorzitting over ufo’s. Dat was meer dan vijftig jaar geleden. Eind de jaren 60 werd dat hoofdstuk namelijk afgesloten. De conclusie was toen: ufo’s bestaan niet, ze vormen geen bedreiging voor de nationale veiligheid, en het loont niet de moeite om ze verder te bestuderen. Maar uit de recente Pentagon-rapporten blijkt nu dat die conclusies niet langer gelden.»

HUMO Hoezo?

SMEDES «De Amerikaanse overheid erkent vandaag dat er mysterieuze vliegende toestellen bestaan, die wel degelijk een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. Daarnaast is er ook een gevaar voor de luchtvaart – in het eerste rapport van het Pentagon worden elf near miss-gevallen beschreven, waarbij het net niet tot een botsing kwam met een vliegtuig.

»Los van de Amerikaanse overheid besloot ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA tot een onafhankelijk onderzoek naar ufo’s. Daar heeft het deze zomer voor het eerst uitgebreid over gesproken.»

HUMO Dat op zich is al historisch, want NASA hield zich traditioneel ver van alles dat met ufo’s te maken had.

SMEDES «Klopt. NASA is in de jaren 60 door de Amerikaanse overheid gevraagd het fenomeen te onderzoeken, maar het heeft altijd geweigerd, omdat het niet in verband gebracht wilde worden met allerlei samenzweringstheorieën. Maar nu heeft NASA dus aangekondigd dat het zich ook zal mengen in het onderzoek. Net als het Pentagon houdt NASA zich wel nog altijd ver van de klassieke ‘X-Files’-verhalen: zo hebben ze het systematisch over uap’s, unidentified aerial phenomena, in plaats van het geladen woord ‘ufo’. Maar binnen NASA probeert een team van vooraanstaande wetenschappers intussen wel zoveel mogelijk waarnemingen te inventariseren en te verklaren.»

HUMO NASA pakt het dus een beetje aan zoals de ufo-meldpunten in de Benelux, maar dan op grotere schaal?

SMEDES «Inderdaad. Dat is een enorme bocht, want decennialang werden wetenschappers met de nek aangekeken als ze hun carrière wijdden aan ufo’s. Dan moest je wel een mafkees zijn, toch? Dat beeld is de afgelopen jaren veranderd, het taboe lijkt weg te smelten. Nu heb je naast NASA ook topwetenschappers als Harvard-fysicus Avi Loeb die heel open communiceren over hun onderzoek naar ufo’s.»

HUMO Hoe verklaart u die bocht van NASA?

SMEDES «In 2021 is de Democratische politicus Bill Nelson aan het hoofd gekomen van de organisatie. Die man is altijd erg met de materie bezig geweest en drukt nu zijn stempel op de organisatie.

»Over enkele weken zal NASA met een eerste officieel ufo-rapport komen, maar daarvan verwacht ik niet zoveel. Ze zullen vooral een strategie beschrijven: ‘Om dit fenomeen grondig te bestuderen, hebben we deze satellieten, sensoren en data nodig.’

»We beleven het begin van een opwindend nieuw tijdperk. Het lijkt erop dat die beweging ook dichter bij huis niet meer te stoppen valt. In Duitsland loopt in de universiteit van Würzburg al enkele jaren een groot ufo-project onder leiding van een hoogleraar ruimtetechnologie, en ook in Nederland raken nu steeds meer academici geïnteresseerd in het fenomeen.»

HUMO Eindelijk?

SMEDES «Ja. Tot voor kort had je aan de ene kant de zweverige types die geloofden in allerlei rare complottheorieën, en aan de andere kant de sceptici, volgens wie alles te verklaren valt. Dankzij de openheid van NASA en het Pentagon is er nu momentum voor ‘gematigde’ wetenschappers om in het debat te stappen en een aantal dingen uit te klaren.»

Taede Smedes: ‘Er is iets aan het veranderen. Zelfs topwetenschappers houden zich nu bezig met ufo-onderzoek.' Beeld Koen Verheijden

INTIMIDATIE

Dé bom van deze zomer werd gedropt door David Grusch, een voormalige Amerikaanse militair en een hooggeplaatste veiligheidsmedewerker. Volgens Grusch is het Pentagon al jarenlang in het bezit van buitenaardse toestellen en zelfs ‘niet-menselijke overblijfselen’. Amerika stond meteen op z’n kop.

HUMO Kunt u alles nog eens op een rijtje zetten?

SMEDES «Op 5 juni verscheen op de website The Debrief een spraakmakend artikel van Leslie Kean en Ralph Blumenthal – dezelfde journalisten die verantwoordelijk waren voor het New York Times-artikel uit 2017 over het geheime ufo-onderzoeksprogramma van het Pentagon. In dat artikel laten Kean en Blumenthal David Grusch aan het woord, een hoge functionaris van de veiligheidsdiensten. Hij had als vooraanstaand militair toegang tot de grootste staatsgeheimen van de Amerikaanse overheid.

»Maar in april heeft hij ontslag genomen. Tijdens zijn werk voor de Amerikaanse geheime dienst was hij namelijk door interne bronnen op de hoogte gebracht van het feit dat de Amerikaanse overheid in het diepste geheim niet-menselijke technologie bestudeert. Grusch wilde de zaak tot op de bodem uitzoeken, zocht contact met talloze mensen die binnen dergelijke programma’s werkzaam zijn en kwam in het bezit van geheime documenten en foto’s. Grusch kwam tot de conclusie dat de Verenigde Staten beschikken over toestellen die neergestort of geland waren op de aarde, inclusief ‘dode, niet-menselijke piloten’. De Amerikanen zijn die geavanceerde technologie volgens hem nu al jarenlang aan het bestuderen, in de hoop ze te kunnen namaken, en in te zetten voor militaire doeleinden.

»Toen invloedrijke personen lucht kregen van Grusch zijn onderzoek, werd hij naar eigen zeggen gedwarsboomd, geïntimideerd en bedreigd. Hij stapte naar het Amerikaanse Congres en deed aangifte bij de inspecteur-generaal van de veiligheidsdiensten. Grusch stelde dat de Amerikaanse bevolking wordt misleid en voorgelogen.»

HUMO Dat klinkt als sciencefiction.

SMEDES «Inderdaad, en ik heb me altijd ver weg gehouden van zulke complottheorieën. Maar wat bleek? De inspecteur-generaal noemde Grusch’ aangifte ‘urgent and credible’, dringend en geloofwaardig. Hij beval het Congres om een topprioriteit te maken van het onderzoek naar deze zaak. En dat is ook gebeurd: Grusch werd ondervraagd in het Congres, waar hij zijn beweringen onder ede bevestigde.»

HUMO Het grote probleem is dat Grusch nooit iets met eigen ogen gezien heeft. Alles is hearsay: van horen zeggen.

SMEDES «Ik zeg ook niet dat ik Grusch blind geloof. Maar laat het even tot je doordringen: dit is een zéér hooggeplaatste militair die beweert dat de Amerikaanse overheid in het bezit is van niet-menselijke technologie. Grusch is ook geen fanaat: hij is een alom gerespecteerde militair met een onkreukbare status. Dat, in combinatie met hoe sterk zijn bewijsmateriaal moet zijn, maakt dat hij zeer serieus genomen wordt.»

HUMO U zegt dat u hem niet per se gelooft. Wat is er dan wél aan de hand?

SMEDES «Zelfs Mick West, één van de voornaamste ufo-sceptici in de VS, geeft toe dat er iets eigenaardigs aan de hand is. West gelooft Grusch niet, maar acht het wel mogelijk dat de militair verdachte documenten in handen gekregen heeft. Volgens sommige media hebben inmiddels al meer dan veertig mensen delen van Grusch’ verhaal bevestigd bij de inspecteur-generaal. Daardoor besluit West dat Grusch wellicht desinformatie toegespeeld kreeg. Maar ook dan blijven er vragen. Want van wie heeft Grusch die desinformatie dan gekregen, en met welk doel? Als een invloedrijke groep binnen de Amerikaanse overheid ons wil doen geloven dat het ufo’s in handen heeft, waarom dan? Waarvoor wordt David Grusch gebruikt? Het hele land is in de ban van deze kwestie.»

HUMO Het Pentagon heeft alles ontkend.

SMEDES «Niet helemaal. De woordvoerder van het Pentagon heeft gezegd dat hij ‘nog geen bewijs heeft’ dat dit soort projecten lopen of dat Defensie zulke technologie in handen heeft. Dat is niet hetzelfde als ontkennen.»

‘Ik heb altijd moeten lachen met het Roswellverhaal. Een buitengewoon intelligente soort redt het tot de aarde, maar stort hier neer door een onweersbui?’ Beeld REPORTERS

WAPENWEDLOOP

HUMO De meeste samenzweringstheorieën zijn eenvoudig te ontkrachten, met één argument: mensen kunnen niet zwijgen, en al zéker niet bij de overheid.

SMEDES «Zo is dat, maar de realiteit is wel dat de VS enige ervaring hebben met doofpotoperaties. Deze operatie moet top secret zijn geweest. Grusch had toegang tot zowat alle staatsgeheimen, maar toen hij meer uitleg vroeg over deze zaak, werd hij bedreigd. Grusch verklaarde daarom voor het Congres dat er wellicht mensen vermoord zijn om dit geheim te houden.

»Bovendien heeft Grusch te horen gekregen dat medewerkers van het programma wel degelijk informatie gelekt hebben, maar dat die zo ongeloofwaardig klonk dat niemand ze echt serieus nam. Volgens hem is de gelekte informatie zo deel geworden van de ufo-folklore. Het bleek een goeie inspiratiebron voor een serie als ‘The X-Files’ of een film als ‘Independence Day’. Ufo’s zijn decennialang geridiculiseerd, maar dat was dus de bedoeling, zegt Grusch. Het leidde ertoe dat top secret informatie vrijwel openlijk besproken kon worden.»

HUMO Grusch beweert dat niet alleen de VS buitenaardse toestellen in handen hebben.

SMEDES «Inderdaad, ook Rusland en China zouden niet-menselijke technologie bezitten. Er is volgens hem een geheime wapenwedloop gaande waarbij die landen proberen om die buitenaardse tech als eerste na te bouwen. Maar vanwege de geheimhouding verloopt dat buitengewoon stroef. Er kunnen immers vrijwel geen wetenschappers van buitenaf bij betrokken worden.»

HUMO Opmerkelijk is ook dat Grusch niet wil spreken over ‘buitenaardse’ technologie.

SMEDES «De werkelijkheid is te complex om er één label op te plakken, vindt hij. We weten namelijk niet waar deze technologie of deze wezens vandaan komen. In het Pentagon doen theorieën de ronde, zo vertelt hij, dat het gaat om wezens uit andere dimensies die misschien altijd al hier geweest zijn. En dan gaat het niet per se om één soort, maar misschien wel meerdere soorten, die onze intelligentie volledig overstijgen. Ze zijn hier aanwezig, verborgen, en laten zich soms per ongeluk zien.

»Bovendien blijken ze ons niet allemaal even goed gezind. Er zijn voorbeelden, stelde Grusch, dat deze niet-menselijke wezens mensen hebben omgebracht.»

HUMO Ik haak weer af, hoor.

SMEDES (lacht) «Natuurlijk, dat is logisch. Ik heb zo altijd erg moeten lachen met het Roswell-verhaal, volgens ufologen het belangrijkste buitenaardse incident ooit. In 1947 zou er in Roswell, New Mexico, een vliegende schotel neergestort zijn door een onweersbui. Een buitengewoon intelligente soort redt het dus tot de aarde, maar wat donder en bliksem zijn er te veel aan? Dat kán toch niet? (lacht)»

HUMO Denkt u soms: wat als Grusch gelijk heeft?

SMEDES «Toch wel. Dat zou betekenen dat we ons hele bestaan opnieuw in vraag moeten stellen. Maar ik onderzoek al mijn hele leven religie en zingeving, dus ik vind dit soort gedachte-experimenten buitengewoon fascinerend. Misschien moeten we ons straks vragen stellen bij de loop van de volledige menselijke geschiedenis en hoe onze beschaving ontstaan is. Omdat dat zo ingrijpend is, wíllen mensen het ook niet geloven.»

HUMO Tot slot: krijgt uw ufo-meldcentrum deze zomer te maken met een stortvloed aan meldingen?

SMEDES «Dat zou je verwachten, maar zowel na het artikel in The New York Times als na alle heisa van deze zomer zagen we in de Benelux niet onmiddellijk een effect. Alleen tijdens de coronacrisis stroomden de meldingen en masse binnen: mensen hadden toen meer tijd om naar de lucht te kijken, en Elon Musk had net de Starlink-satellieten gelanceerd. Misschien is het nieuws van Grusch nog niet helemaal doorgedrongen, maar dat is slechts een kwestie van tijd.»

HUMO Waarom?

SMEDES «Zijn verhaal is nog lang niet ten einde. Na het Congres wil ook de Senaat hoorzittingen organiseren. In de Senaat ligt bovendien een voorstel op tafel dat Defensie zou verplichten om klaarheid te scheppen over alle projecten die met niet-menselijke technologie te maken hebben. Als dat wetsvoorstel gestemd raakt, zullen we vanaf 2024 héél wat leren over wat er gebeurt achter de gesloten deuren van de Amerikaanse Defensie. Ik kan niet wachten.»