Bij de dood van Martine Tanghe zag ik Wim De Vilder buigen en onzichtbaar breken

Op zondag wordt maar zelden een schaap met vijf poten geboren. Landerigheid neemt dan ook bezit van het televisiejournaal: ergens te lande is een stoet uitgegaan, in de dierentuin van Skopje is een oude leeuw jarig, vermoeide wielrenners volgen de pijlen naar Parijs. We gaan nu live naar onze reporter ter plaatse, die zal zeggen dat alles in gereedheid gebracht mag worden voor het middagslaapje. Vandaag is het anders. De zondag is niet tandeloos, de zondag is wreed.

Omdat tijd vliegensvlug verglijdt, selecteert Humo voor u de opmerkelijkste fragmenten, netjes geduid in ‘Het moment’. Wat? Wim De Vilder opent het middagjournaal met de dood van Martine Tanghe. Waar? VRT1 Waarom is het opvallend? Het nieuwsanker krijgt het zichtbaar moeilijk als hij het over zijn ex-collega en goede vriendin heeft.

In ‘Het journaal’ van 13 uur moet Wim De Vilder vertellen dat Martine Tanghe gestorven is. Hij draagt zijn uniform van elke dag - de keurige dictie, het prettige timbre, de schouders die nooit naar het zuiden zakken - maar hij heeft het nieuwsbericht in stukken moeten hakken. Van de marathon is een serie sprints gemaakt: een zin, een pauze, een zin, een ademteug, een zin. Hij weet dat het op die manier moet, dat anders de snik in de stem komt, en met de snik in de stem het zout in de ogen. Hij wil professioneel zijn, een kind van plicht en ernst.

Met chirurgen, wetsdokters en politieagenten hebben nieuwslezers gemeen dat ze voor zichzelf het persoonlijke abstract moeten maken. Er bestaat een geheime zalf waarmee ze het eigen hart invetten. Hoeveel overlijdens heeft Wim De Vilder al moeten melden? Telkens hoort hij van het melodieuze drama een atonaal nieuwsfeit te maken. Hij mag over de pijn vertellen, maar hij mag ’m niet laten doordringen, want een mensenziel kan vier kogelgaten aan, vijf misschien, maar geen zes. De aanslag en de natuurramp, de zelfmoord en het massagraf, al het verdriet dat in de telexen zit: de nieuwslezer moet hurken achter een schutting.

Maar zoals de chirurg op een dag in de borstkas van een neefje snijdt, zoals de wetsdokter plots over het koude sleutelbeen van een kind wrijft, zoals de politieagent ooit een vriend in de cel achterlaat, zo moet Wim De Vilder op een zondag de dood van Martine Tanghe taal geven. ‘Een journaal dat we nooit hadden willen maken,’ zegt hij.

Hij leidt de beeldfragmenten in waarin Martine Tanghe te zien is als het onberispelijke nieuwsanker, als het baken in verkiezingsshows, het ‘Groot Dictee der Nederlandse Taal’ en televisieavonden voor het goede doel, en als de vrouw die de taal als minnaar nam. In haar mond werden alleen mooie lettergrepen geboren.

Er is ook ander nieuws vandaag, Wim De Vilder moet verder, nooit wacht de wereld eens, verder, verder, altijd haast. Op het einde van de uitzending keert hij terug naar de collega die ook een vriendin was. Ik zie een man buigen en onzichtbaar breken. Een stukje ‘Gracias a la vida’ weerklinkt, melancholie van Mercedes Sosa, en uit een sobere collage licht één foto op: Martine Tanghe met één van haar kleinkinderen, op de dag van haar pensioen, in 2020. Het journaalanker morste nooit met het persoonlijke, van haar innerlijke stem kreeg de kijker het timbre niet, maar die gloedvolle, met tederheid geïnfecteerde foto spreekt door een megafoon: er is een moeder gestorven, een grootmoeder, een vrouw die wist dat liefde meer dan zes letters telt.

Het middagjournaal van 23 juli is te bekijken op VRT MAX.