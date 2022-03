‘Bij de minste verspreking hangt een boete van 200.000 euro boven mijn hoofd’

Het is eens iets anders dan de Avengers die in vol ornaat tegen Thanos vechten, of Batman die gehuld in een zwarte cape over Gotham City waakt: de meest epische gekostumeerde battle wordt deze vrijdag uitgevochten tussen Konijn, Ridder en Miss Poes in ‘The Masked Singer’. Dat moge dan nog steeds de meest onverklaarbare hype zijn sinds Crocs, toch houdt het ook in z’n tweede seizoen al twee maanden elk gesprek bij de bakker draaiende. Tijd om nog eens te piepen achter de schermen, te peinzen over het succes en te palaveren met makers, speurders en ex-kandidaten over het in deze tijden deugddoende effect van vederlicht entertainment. Vandaag: speurder Jens Dendoncker en zangcoach Ibernice Macbean.

HUMO Het speurdersbestand werd opgeschud voor seizoen twee. Wie van je nieuwe collega’s − Kevin Janssens, Ruth Beeckmans en Andy Peelman, allen ex-kandidaten − maakte al de grootste indruk op jou?

JENS DENDONCKER (speurder) «Ruth Beeckmans! Zij heeft al een aantal namen genoemd die totaal out of the box waren, en zo heeft ze me soms op een totaal ander spoor gezet.»

HUMO Zelf ben jij, dat moeten we toegeven, niet bepaald de meest pientere speurder.

DENDONCKER (lacht) «Verre van! Maar ik merk wel dat ik progressie begin te maken, vooral omdat het moeilijk nog slechter kon.

»Mijn allerslechtste gok tot hiertoe was misschien wel toen ik opperde dat in Wolf, achteraf gezien de kloeke Kevin Janssens, misschien wel Showbizz Bart schuilde. Nu worden die twee natuurlijk wel vaker met elkaar verward, maar toch.»

HUMO Sturen de programmamakers soms bij? Ik vind het alleszins opvallend dat iemand als Yanina Wickmayer de eerste is die afvalt, net als Bart Tommelein vorig jaar: de minst herkenbare figuur, die dus voor wrevel zou kunnen zorgen bij de kijkers bij een late uitschakeling.

DENDONCKER «Met de hand op het hart: er wordt níét ingegrepen door productie of regie. Wij speurders maken telkens onze eigen fouten.»

HUMO Erik Van Looy herkende je, net als Kevin Janssens, meteen. Hoe was het om met hem samen te werken aan zijn zaalshow?

DENDONCKER «Ik wil vooral mijn aandeel daarin niet opblazen. Ik heb samen met Fokke van der Meulen van comedycafé The Joker naar Eriks verhalen geluisterd en er een beetje structuur in aangebracht. Maar alle verhalen komen wel degelijk van Erik zelf, net als de humor en de punchlines. Het is zíjn show.»

HUMO Is Erik een betere comedian of zanger?

DENDONCKER (lacht) «Hij kan een verdienstelijke noot zingen, maar ik vind hem vooral een straffe comedian. Hij heeft unieke verhalen te vertellen, hè? Welke Vlaming kan nu zeggen dat-ie is gaan lunchen in het huis van Spider-Man? Alleen Erik Van Looy!»

HUMO Hoe gaat het intussen met jou, nu je al een tijdje weer op tv komt?

DENDONCKER «Goed! Ik doe het nog altijd rustig aan, maar ik pak stilletjes alles weer op, en ben blij dat ik die zware periode heb kunnen afsluiten.»

HUMO Heeft ‘The Masked Singer’ eigenlijk een grote impact gehad op jouw leven?

DENDONCKER «Ik word heel vaak aangesproken. Onlangs nog door onze loodgieter. Nadat hij onze kachel had gecontroleerd, kon hij het niet laten om te opperen: ‘Zeg, die Miss Poes, zou dat toch niet Joyce De Troch kunnen zijn?’ Ik moest hem het antwoord schuldig blijven: je weet ook dat er bij de minste verspreking een boete van 200.000 euro boven mijn hoofd hangt.»

HUMO Dat is Joyce De Troch lang niet waard, zou ik zeggen.

DENDONCKER «Welja, ik doe er dus maar het zwijgen toe.»

Ibernice MacBean: ‘Met motorhelm’

Ibernice zangcoach Beeld rv

IBERNICE MACBEAN (zangcoach) «Er zijn twee soorten kandidaten: enerzijds degenen die nog nooit een noot hebben gezongen en er ook van overtuigd zijn dat zij niet over muzikaal DNA beschikken, anderzijds de mensen die professioneel zingen, of die tenminste overtuigd zijn van hun eigen kunnen. Degenen die geen ervaring hebben, neem ik even apart om hen op hun gemak te stellen. Ook als iemand écht niet kan zingen – zoals vorig jaar met een niet nader genoemde kandidaat het geval was – ga ik er omzichtig mee om: het is niet de bedoeling dat iemand trauma’s aan het programma overhoudt.»

HUMO Wie heeft onder jouw hoede de grootste progressie geboekt op twee seizoenen tijd?

MACBEAN «Wolf, vind ik: Kevin Janssens kon al wat, maar door de lessen heeft hij zijn stem en zijn capaciteiten veel beter leren aanwenden. Want dat moet je doen als vocal coach: samen op zoek gaan naar méér. Ik denk altijd aan kleuren: misschien zijn mensen het gewend om altijd in het rood of in het blauw te zingen, en dan vind ik het spannend om samen eens lila of turquoise op te zoeken.»

HUMO Wie wist jou dit seizoen al te verrassen?

MACBEAN «Ik ben als Nederlandse niet zo’n BV-encyclopedie – de meeste mensen die ik onder mijn hoede krijg, ken ik niet – maar IJskoning, ofte Guga Baúl, kon wel een potje zingen, ook al bleek hij geen zanger te zijn.

»De ontdekkingstocht met Aster en Lize was trouwens ook geweldig: wij hebben ons enorm geamuseerd, en die twee bleken zóveel meer te kunnen dan ze zelf dachten. Zij waren misschien wel de meest fanatieke deelnemers, die de lat voor zichzelf hoger en hoger bléven leggen.»

HUMO Je hebt jaren voor ‘The Voice van Vlaanderen’ gewerkt, maar heb je ook ooit meegedraaid bij ‘The Voice of Holland’?

MACBEAN «Nee, daar heb ik nooit voor gewerkt. Ik ken er wel wat mensen, hoor: ik heb bijvoorbeeld nog gestudeerd met bandleider Jeroen Rietbergen (die in opspraak kwam wegens grensoverschrijdend gedrag, red.). Ik ben erg blij dat ik hier mag werken. Bij het Vlaamse ‘The Voice’ zou zoiets nooit gebeuren, daar ben ik zeker van.»

HUMO Volgen de kandidaten ook zanglessen in kostuum? Het is zo dat ze het nummer zullen moeten brengen.

MACBEAN «Goeie vraag! Het is iets dat ikzelf al enkele keren heb geopperd, alleen: die kostuums zijn veel te duur om er nonchalant mee om te gaan. Ik moet dus proberen om de kandidaten op een andere manier voor te bereiden op zo’n versmachtend masker. Sommige kandidaten oefenen door thuis te zingen met een motorhelm op hun hoofd, en van IJskoning weet ik dat hij zijn hoody achterstevoren aandeed om te zingen met zijn kap voor zijn gezicht (lacht).»

HUMO Jij vervult ook een beetje de rol van psycholoog.

MACBEAN «Absoluut. We hebben weleens een kandidaat gehad die het écht niet meer zag zitten: ‘Ik kan het niet!’ Soms komt iemand ook weleens aan na een ruzie thuis, volledig overstuur, en dan moet ik ervoor zorgen dat het toch nog een goede sessie wordt. Ik heb tijdens corona een soort yoga-achtige ademhalingsoefeningen bedacht, en die hebben hun nut al bewezen.»

HUMO In hoeverre komen er bij de liveshow stemvervormers en AutoTune aan te pas?

MACBEAN «Zoals jij ook wel weet, herstellen ze in postproductie hier en daar een noot. Maar vervormers of AutoTune? Zeker niet! Neem nu Erik Van Looy. Héél België had toch door dat hij het was? Dat was niet gebeurd als we zijn stem hadden vervormd.

»Hij vond het zelf overigens héél jammer dat hij uit het programma lag. Hij had het zó naar z’n zin bij ons, hij was helemaal hyper, tot ik moest zeggen: ‘Radijsje, rustig nu!’»

HUMO Tot slot: wat is de allerbeste zangprestatie tot hiertoe in ‘The Masked Singer’?

MACBEAN «De Koningin zit in haar eentje in haar troon, neer te kijken op de rest van ons stervelingen. Ik vind haar één van de allerbeste zangeressen, niet alleen in België maar ter wéreld. Echt waar! Met name Miss Poes komt dit seizoen het dichtst in haar buurt: op zo’n manier ‘Emotions’ van Mariah Carey zingen, dat kunnen er maar heel weinig.»