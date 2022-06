Bitcoin blijft maar dalen: ‘Waarom zou het ooit opnieuw stijgen? Omdat God dat wil?’

Dat cryptomunten het niet onder de markt hebben is een understatement. Zelfs Bill Gates zegt dat de munten ‘gebaseerd zijn op de grea­ter fool theory’. Financieel expert Pascal Paepen (Thomas More Hogeschool en KU Leuven) meent dat Gates gelijk heeft.

- De wisselkoers van cryptomunten blijft maar dalen. Hoe komt dat?

PAEPEN «Doordat de logica en het gezond verstand terugkeren. De laatste jaren is er veel gespeeld met geld omdat centrale banken dat massaal in de economie bleven pompen. Ook waren de rentes laag, waardoor geld lenen makkelijker was. Daarnaast steeg alles in de markt: vastgoed, aandelen, obligaties, NFT’s en dus ook cryptomunten. Nu zijn centrale banken gestopt met het massaal bijdrukken van dat speelgeld. Dus is ook de speeltijd voorbij.»

- Wat is de invloed van de inflatie en rente op die koersen?

PAEPEN «Inflatie zou eigenlijk goed moeten zijn voor cryptomunten: als geld minder waard wordt, zouden cryptomunten net meer mensen moeten kunnen aantrekken. Tegelijkertijd heeft de inflatie eindelijk ook gezorgd voor hogere rentes. Dat weegt onrechtstreeks wel op cryptomunten omdat geld in dollars bijhouden aantrekkelijker wordt, want dan krijg je intrest.»

- Is dat niet gek? Cryptomunten proberen toch net los te komen van klassieke financiële instellingen en systemen.

PAEPEN «Ja, maar de waarde van bitcoins drukken we bijvoorbeeld nog altijd uit tegenover een andere munt zoals de dollar of soms de euro. Het is niet dat we de waarde van ethereum berekenen ten opzichte van bitcoins. Pas als we dat zouden doen, zouden deze munten echt buiten het financiële systeem zitten. Een tweede reden waarom dat wishful thinking is: je kunt nog altijd geen brood kopen bij de bakker met cryptomunten – op die paar uitzonderingen na dan.»

- De koers van cryptomunten zakt al enkele maanden. Wat zegt dat?

PAEPEN «We horen die berichten van dalende cryptokoersen al sinds november. Toen bereikten veel munten een topkoers. Het was volgens sommigen zelfs tijd om derivaten van cryptomunten te kopen. Dat zijn contracten die normaal gebruikt worden voor klassieke munten of grondstoffen.

«Dat was het euforische hoogtepunt waarop mensen dachten: crypto wordt eindelijk aanvaard. Maar zoals wel vaker bij zo’n euforie merk je dat de koers enkel kan dalen. In het begin ontkennen believers dat nog en kopen ze zelfs bij. Maar nu merk je dat het al een tijdje stiller is op het cryptofront. Er zijn natuurlijk een aantal zaken gebeurd de laatste dagen en weken die niet positief zijn.»

- Zoals?

PAEPEN «Het ontploffen van de stablecoins. Dat zijn cryptomunten gelinkt aan de dollar. Daarin investeren is de manier waarop cryptobeleggers tijdelijk winst proberen te maken op de munten in hun portefeuille. Je kan immers de winst op crypto niet makkelijk overschrijven naar een bank: die aanvaarden dat niet. Dus parkeerde je dat in een stablecoin. De koers daarvan kan dan wel niet stijgen, ze zou zeker ook niet dalen. Althans, dat dacht men. Dat bleek niet te kloppen.»

- Ook Microsoft-topman Bill Gates noemt cryptomunten eigenlijk gebakken lucht. Heeft dat een invloed?

PAEPEN «Dat zegt hij al jaren. Ik ook overigens. Ook Tesla-topman Elon Musk waarschuwt al jaren dat je kunt spelen met cryptomunten, maar dat je er evengoed mee moet oppassen omdat het gevaarlijk is. Als je genoeg geld hebt zoals Musk kun je je dat wel veroorloven. Maar veel mensen zijn telkens het tweede deel van zijn uitspraak vergeten.»

- Intussen hebben heel wat Belgische huishoudens wel cryptomunten gekocht. Wat zou u hen aanraden?

PAEPEN «Hetzelfde advies als altijd: dit is onzin. Je stopt je geld in lucht. Daarom kan ik ook geen advies geven. Of lucht nu nul of duizend euro waard is, ik weet niet wat dat morgen zal geven. Er zijn namelijk geen onderliggende resultaten om iets over te zeggen, zoals die bij een bedrijf op de beurs wel bestaan. Toch hoor ik verschillende crypto-experts nu zeggen: ‘De koers moet weer stijgen, dat kan niet anders.’ Waarom moet dat? Is dat omdat God het wil misschien?»

LEES OOK Op het grote scherm in de Qmusic-studio kon je goed zien hoe de bitcoin elke minuut iets minder waard werd Raoul Hedebouw: ‘Renteniers, vermogensbeheerders en aandeelhouders zijn de parasieten van onze samenleving’

(DM)