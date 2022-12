Bizarre internettrend: ‘Pilk’ - oftewel Pepsi met melk - is ineens een populair kerstdrankje

Vindt u winterse klassiekers als glühwein, chocomelk en Irish coffee ook maar saai? Misschien kan u aan de kersttafel dan wel eens een ‘Pilk’ uitproberen. Volgens professionele zuipschuit, pardon, actrice Lindsay Lohan is deze ‘dirty soda’ immers hét lekkerste drankje van het moment: Pepsi gemixt met... melk.

‘Pilk’ is al een tijdje trending op sociale media, vooral sinds frisdrankenproducent Pepsi twee reclamespotjes lanceerde met niemand minder dan Lindsay Lohan. In het eerste filmpje maakt de kerstman het drankje voor Lohan klaar, waarop ze verrast zegt: ‘That is one dirty soda, Santa’. In het volgende maakt ze er zelf eentje klaar - in een outfit die duidelijk alludeert op haar bekende ‘Jingle Bell Rock’-scène uit ‘Mean Girls’.

De combinatie van zuivel met frisdrank klinkt bizar in onze contreien, maar in de Verenigde Staten wordt het al sinds de negentiende eeuw gedaan. Wie in een klassieke diner bijvoorbeeld een ‘ice cream float’ of ‘ice cream soda’ bestelt, krijgt een groot glas cola geserveerd, met daarin een bol roomijs.

Frisdrankcocktails zijn ook al jarenlang populair in de streng religieuze staten, zoals Utah, waar heel wat Mormonen wonen. Zij drinken geen alcohol en zoeken dus hun toevlucht in dit soort mocktails. Ook in isliamistische landen zoals India en Pakistan zijn frisdrankcocktails erg geliefd.

Wie graag eens de 'Pilk’ wil testen, kan er makkelijk zelf eentje bereiden: je mixt een half glas Pepsi met een half glas melk, en klaar. Wie het liever nog wat spannender heeft, kan z'n hartje ophalen aan de winterse recepten die Pepsi samen met de reclamespot heeft gelanceerd. Zo is er de ‘Naughty & Ice; -variant: Pepsi met een kopje volle melk, een eetlepel slagroom en een eetlepel vanilleroom. Of de ‘Cherry on Top’: Pepsi Wild Cherry met een half kopje melk, twee eetlepels slagroom en twee eetlepels koffie creamer (bijvoorbeeld met karamel). Of hoe je frisdranken zo mogelijk nóg weerzinwekkender Amerikaans kan maken.

De meningen over de ‘Pilk’ zijn in elk geval stevig verdeeld, getuigen heel wat filmpjes op social media van mensen die het mengsel voor de eerste keer proeven - waaronder Stephen Colbert.