Bloeduitstortingen, Duitse herders en vuile pampers: al lang voor de dood van een kind liep het zwaar fout in kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje

Gisteren overleed een meisje van zes maanden oud in het ziekenhuis nadat ze levensgevaarlijk gewond raakte in kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje in Mariakerke. Maar lang voor haar dood lag de opvang al zwaar onder vuur: Een Duitse herder tussen de baby’s. Meldingen over ‘bloeduitstorting’, ‘slaan, schudden, duwen’ en ‘fysiek geweld’ in rapporten van de Zorginspectie tussen 2015 en 2019.

Het parket in Gent bevestigde vrijdagmiddag dat de zes maanden oude baby die verbleef in ’t Sloeberhuisje is overleden aan de gevolgen van een hersentrauma. Zaakvoerster D.V.D. (36), haar vader en een werknemer werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Het parket in Gent liet het kinderdagverblijf verzegelen.

Door De Morgen opgevraagde inspectieverslagen van de Zorginspectie, twaalf in totaal tussen 2013 en 2019, wijzen op toenemend en steeds ernstiger geweld tegen erg jonge kinderen in ’t Sloeberhuisje. De crèche bood sinds de overname door D.V.D. in 2012 opvang voor 14 kinderen van 6 maanden tot 2,5 jaar oud. Er waren 3 tot 4 personeelsleden, onder wie D.V.D. zelf en haar vader.

DUITSE HERDER

Een inspectieverslag van 20 augustus 2013 vermeldt een klacht van een moeder die vaststelde dat de luier van haar baby een hele dag lang niet was ververst. Zoals ze dat ook zal doen bij latere krachten, ontkent D.V.D. heel krachtig. Het verslag citeert haar : ‘Gelieve, teneinde het plezant te houden, vanaf heden uw ingesteldheid bij te draaien.’

Een volgend inspectieverslag zegt: ‘Het attest van de opleiding levensreddend handelen voldoet niet aan de regelgevende voorwaarden.’ En verder: ‘Op de buitenspeelruimte groeien er aan de zijkanten netels, bramen en klimop door de omheining. Dit, binnen het bereik van de kinderen.’

In een verslag van 3 september 2015 wordt voor het eerst in een inspectieverslag melding gemaakt van ‘ruw en hard gedrag naar de kinderen’ en ‘veel straffen en roepen’. In september 2016 trekt Kind & Gezin de vergunning van ’t Sloeberhuisje in nadat Eandis na wanbetaling de elektriciteit is komen afsluiten. Een volgend verslag, 22 november 2016, meldt: ‘Aanwezigheid van een jonge Duitse herder. Hij loopt tijdens het inspectiebezoek los buiten op de stenen en reageert zeer enthousiast.’

Naar de spoed

Een verslag van 23 februari 2017, na een onaangekondigd inspectiebezoek, meldt over een nieuwe klacht: ‘De verantwoordelijke en haar vader weten niet hoe met kleine kinderen om te gaan. Een kind dat weent wordt in een donkere kamer met de deur dicht gelegd zodat het de groep niet stoort, en men laat het dan soms tot een uur huilen. Een baby werd 45 minuten al wenend in een donkere kamer gelegd. Bij een kind van 9 maanden dat met de voeten trappelt immobiliseert ze de voetjes met haar hand.’

De Duitse herder is er rond die tijd nog steeds: ‘De hond zit in zijn bench, met deur open. Op de vloer ligt haar van de hond, zijn er vuilstrepen en vlekken te zien.’

Een inspectieverslag meldt op 17 juli 2018: ‘Op vrijdag 29 juni ging mama haar dochter in de opvang afhalen, en stelde zij vast dat haar dochter een bloeduitstorting had op de linkerkant van haar hoofd, een kleinere wond op de rechterkant van haar hoofd en een ‘neep’ in de rechterarm.’

Het verslag gaat verder: ‘Op dinsdag 10 juli was er een tweede incident. Om 13.40 uur ontvangen de ouders een e-mail van de opvang dat hun kind stijgende koorts heeft en een onderhuidse bloeding achter het oor en in de hals aan de linkerkant van haar gezicht. Mama gaat opnieuw met haar kind naar de spoed en de dokter stelt koorts en 2 striemvormige letsels vast.’

Meermaals meldingen

D.V.D. legt de schuld telkens bij de ouders, zo laat het verslag zien. Over een van de incidenten zegt ze ‘dat ze denkt dat de moeder deze gebeurtenis uitlokte om de opvang te kunnen beëindigen’. Het verslag: ‘Inspectie deelt de verantwoordelijke mee dat we haar uitlating over uitlokking schokkend vinden.’ Nog in dit verslag: ‘In de tweede leefruimte staan gevaarlijke producten in een open kast binnen het bereik van de kinderen. Hondensticks, een verfspuit, een poetsproduct en een zak dierenvoeding op de grond.’

Een inspectieverslag van 20 september 2019 vermeldt alweer twee klachten. Er is een derdenbeslag gelegd op de inboedel van het kinderdagverblijf door een overheidsdienst (FOD) en er is sprake van ‘een klacht over onder meer fysiek geweld naar kinderen toe’. Het verslag vermeldt ‘fysiek geweld naar kinderen toe (slaan, schudden, duwen, roepen)’.

In het verslag komt de vader van D.V.D. ter sprake. Hij is blijkbaar het voornaamste mikpunt van de klachten. Het verslag vermeldt ‘meermaals meldingen bij Kind en Gezin over fysiek geweld of verwondingen bij kinderen’. Het verslag geeft de reactie weer van D.V.D.: ‘Zij geeft aan met zekerheid te kunnen zeggen dat haar vader geen kinderen mishandelt.’

ONVOLDOENDE REDENEN

Kind en Gezin erkent dat de crèche hoog op hun aandachtslijstje stond, maar geeft aan dat toch onvoldoende redenen waren om de ’t Sloeberhuisje te sluiten. ‘Klachten waren in het verleden niet altijd objectiveerbaar’, zegt woordvoerster Nele Wouters. Het is niet de eerste keer dat de overheidsinstantie onder vuur ligt omdat er niet wordt ingegrepen na meldingen. Zo bracht de krant Het Laatste Nieuws eind 2020 uit hoe wantoestanden in crèches vaak onbestraft blijven.

Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wil dat er sneller kan worden ingegrepen als er door de Zorginspectie gebreken worden vastgesteld bij kinderdagverblijven.

Volgens Vlaams Parlementslid Celia Groothedde (Groen) heeft de Zorginspectie maar 31 mensen voor 6.600 kinderopvanginitiatieven. ‘Dat laat niet genoeg inspectie toe’, zegt zij. ‘Laat staan coaching, die nodig is nu de kinderopvang met steeds meer personeelswissels, overnames en een enorm personeelstekort kampt.’