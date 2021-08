Bob Dylan aangeklaagd voor aanranding twaalfjarig meisje in 1965

De Amerikaanse singer-songwriter en Nobelprijswinnaar Bob Dylan (80) wordt aangeklaagd voor vermeend seksueel misbruik van een twaalfjarig meisje in 1965. Het is de vrouw zelf, die nu 68 is, die met de feiten naar buiten komt. Dat meldt entertainmentwebsite Page Six op basis van rechtbankdocumenten. Een woordvoerder van de zanger laat weten dat ‘de 56-jaar oude aantijgingen fout zijn en ze dat verwoed zullen verdedigen’.

Volgens de vrouw, die enkel bekend is onder haar initialen JC, zou de toen 23/24-jarige Dylan haar hebben gedrogeerd met alcohol en drugs, om haar erna verschillende keren te mishandelen en misbruiken. Ook zou hij haar meerdere keren bedreigd hebben met fysiek geweld. Het misbruik zou niet eenmalig zijn geweest en hebben plaatsgevonden verspreid over een zes weken durende periode in april en mei 1965, onder andere in zijn appartement in het beroemde Chelsea Hotel in New York.

De vrouw claimt er ‘ernstige mentale en emotionele trauma’s, angst, schaamte en vernedering’, aan te hebben overgehouden, alsook heeft ze ‘economische schade’ geleden. Ze eist daarom een niet-gespecificeerde schadevergoeding en een veroordeling door de rechtbank.

De vrouw stapte pas afgelopen vrijdag naar de rechter omdat in New York een wet is vervallen waardoor slachtoffers van kindermisbruik nu toch een civiele zaak kunnen aanspannen, ondanks het verstrijken van de verjaringstermijn. Dankzij diezelfde regeling kon vorige week ook de aanklacht tegen de Britse Prins Andrew door Virginia Giuffre worden ingediend in de zaak Epstein.

De zanger, bekend van onder meer ‘Blowin’ in the Wind’ en ‘Like a Rolling Stone’, liet via zijn woordvoerder in een persmededeling weten dat hij alle aantijgingen ten stelligste ontkent.