Bosbeheerder Simon De Smedt: ‘Door de droge zomers gaan ook oude bomen nu razendsnel kapot. Dat doet pijn, ja’

Na de dodelijke waterbom in de zomer van 2021 wordt de impact van de klimaatverandering almaar duidelijker: hittegolven, zachte winters en eindeloos gekrakeel over stikstof, groene stroom en de hordes klimaatvluchtelingen die ons vanuit dorre oorden zullen besluipen. Steeds meer landgenoten ondervinden de opwarming van de aarde nu al in hun dagelijkse beroepsbezigheden. Het maakt hen ongerust, in die mate zelfs dat sommigen radicaal van aanpak veranderen: ‘Mijn werk is een microscopische druppel op een steeds hetere plaat, maar elke druppel helpt.’ Vandaag: de bosbeheerder.

Als een boom omvalt in het bos en er is niemand in de buurt om het te horen, maakt dat dan geluid? Er wordt vast druk over gefilosofeerd, maar als die boom ergens in een Antwerps bos tegen de vlakte gaat, is de kans groot dat Simon De Smedt (33) hem heeft horen vallen. Als bosbeheerder bij de Bosgroep Antwerpse Gordel vzw ziet hij steeds meer kale plekken verschijnen in de bossen.

SIMON DE SMEDT «Eén van de meest tastbare gevolgen van de klimaatopwarming is de massale sterfte van de fijnspar, beter bekend als de kerstboom. Hij is ooit naar hier gehaald vanuit Noord- en Oost-Europa omdat hij snel groeit en goed hout oplevert. Maar nu blijkt hij totaal niet bestand tegen de nieuwe, droge omstandigheden.

»Door de lange, hete zomers verzwakken de fijnsparren, wat nog wordt verergerd door de letterzetter, een kever van een halve centimeter die onder de schors gangetjes graaft om zijn eitjes achter te laten. Ze worden actief zodra de temperatuur boven de 15 graden stijgt. Door de lange zomers hebben ze vrij spel en worden ze steeds talrijker. Voor veel verzwakte bomen betekenen ze de doodsteek.

»Soms gaat het over enkele bomen in een heel bos, maar in productiebossen – daar zijn er bij ons helaas veel van – staat maar één boomsoort, netjes in rijen aangeplant op vele hectaren. In zo’n monocultuur kunnen ziektes en kevers makkelijk van de ene boom naar de andere overspringen, en valt het natuurlijk wel op als in een paar jaar tijd hele rijen kerngezonde bomen ziek worden en verdwijnen.»

HUMO De fijnspar is vast niet de enige boom die kreunt onder de klimaatverandering.

DE SMEDT «Ook andere bomen zien af. Het jaar 2018 was een kantelpunt: sindsdien hebben we nog maar één natte zomer gehad, die van 2021.

»Door de droge zomers neemt de verjonging van onze bossen sterk af. Omdat de wortels van jonge bomen dicht onder de oppervlakte zitten, maken ze minder kans om te overleven in de hitte. Maar ook de oudste bomen kunnen door het steeds dieper wegzakkende grondwater niet meer genoeg water opzuigen. Dan zakt die boom stilletjes in elkaar. Normaal is dat een proces van tientallen jaren, maar door de extreme droogte gaat het nu razendsnel. Zo dreigen de bossen zowel hun oudste als hun jongste generatie te verliezen.»

HUMO Raakt het je als zo’n oude boom het begeeft?

DE SMEDT «Dat doet pijn, ja. Zo’n twee jaar voor hij definitief de geest geeft, is een boom op z’n waardevolst. Hij draagt dan een maximale hoeveelheid leven: hij zit vol holtes voor dieren, is begroeid met mossen en paddenstoelen en produceert enorm veel zaden – de toekomstige bomen. Als oude bomen versneld en massaal afsterven, komt het hele microklimaat in het gedrang. Omdat een bos een ecosysteem op zich vormt, veroorzaakt dat een watervaleffect voor tal van organismen die afhankelijk zijn van dat gesloten bosklimaat.

»Ik werk nu zeven jaar in het bosbeheer. In die korte tijd heb ik drastische veranderingen gezien in bossen die al honderden jaren bestaan.»

HUMO En het was al niet zo best gesteld met ons bosbestand.

DE SMEDT «Het bosbezit in Vlaanderen is enorm versnipperd. Ongeveer 60 procent van onze bossen is in privébezit. Vaak gaat het om kleine stukjes bos in iemands tuin of geërfde lappen bos die generaties geleden zijn aangekocht.

»Als een boseigenaar contact opneemt met onze Bosgroep, helpen wij met het beheer. Onze missie is duurzaam, klimaatvriendelijk en ecologisch verantwoord bosbeheer. Een eerste stap is de boseigenaars te leren hoe dat moet.»

HUMO Hebben ze daar oren naar?

DE SMEDT «De meesten kennen weinig van bosbeheer. Maar als ik uitleg hoe het in hun voordeel kan werken, zijn ze meestal snel enthousiast. Weinigen zeggen: ‘Mijn bos moet geld opbrengen.’ Een bos zou eigenlijk zichzelf moeten betalen. Idealiter dekt de houtopbrengst de kosten van het beheer.»

HUMO Dus kappen is niet uit den boze? Ook niet nu er zoveel bomen sneuvelen door droogte en ziekte?

DE SMEDT «Als je strategisch en met oog voor ecologie ingrijpt, kan dat helpen om je bos gezonder te maken. Je kapt dan bepaalde bomen ten voordele van andere, die daardoor een betere kans maken om uit te groeien en de volgende generatie voort te brengen.»

Beeld Koen Keppens

HUMO Moeten we onze inheemse soorten vaarwel zeggen en kiezen voor uitheemse bomen die wél klimaatrobuust zijn?

DE SMEDT «In theorie kunnen we dat doen, maar dan verliezen we enorm veel andere dieren- en plantensoorten die niks aan die exoten hebben. In een bos met alleen maar Amerikaanse vogelkers – die is nú al verschillende inheemse soorten aan het wegconcurreren – zul je geen reeën meer vinden: die lusten de Amerikaanse vogelkers niet. Dan zou je net zo goed alleen nog palmbomen kunnen planten, die wel tegen de droogte kunnen. Dan heb je bomen, maar het zal nooit een bos worden dat zichzelf in stand houdt.

»Alles in een bos is met elkaar verweven. Op welke manier je ook ingrijpt, het zal een hele reeks effecten hebben. Voeg daar een factor als de klimaatverandering aan toe en het wordt zéér moeilijk om nog voorspellingen te doen.»

HUMO Jij had zeven jaar geleden vast niet kunnen voorspellen met wat voor uitdagingen je te maken zou krijgen.

DE SMEDT «Nee, maar ik zie ook kansen in mijn job. Het geeft me hoop als eigenaars die eerst niet veel van bosbeheer kennen, al snel de mouwen opstropen als ze geconfronteerd worden met stervende bomen. Dat ze het in hun eigen achtertuin zien gebeuren, helpt mensen om te beseffen: de klimaatverandering vindt hier en nu plaats.

»Met kleine ingrepen kunnen ze al een verschil maken. Inheemse soorten aanplanten, bijvoorbeeld. Of een bosrand aanleggen. Zo’n buffer van struiken helpt niet alleen om het effect van de wind op een bos te breken, het voegt ook leven toe: dieren, insecten… De sleutel is variatie. Hoe meer genen een bos telt, des te groter de kans dat iets zich zal aanpassen aan de klimaatverandering. Dat klinkt misschien berekenend en droog, maar daar komt het wel op neer.»

HUMO Jij trekt nog elke dag fluitend naar je werk?

DE SMEDT «Op sommige dagen denk ik: wat zijn we met de Bosgroep in godsnaam aan het proberen? Maar mijn job blijft de boeiendste ter wereld. Na mijn diploma biologie had ik ook onderzoek kunnen gaan doen, maar ik wilde liever rechtstreeks bijdragen aan de oplossing.»

HUMO Door je laarzen aan te trekken en bomen te planten.

DE SMEDT «Het zijn drukke tijden, we zitten aan het einde van het plantseizoen. Ook daarop heeft de opwarming een effect: door de zachte winters gaan de bomen veel later in rust en wordt de periode waarin we kunnen planten korter. Als het in november nog 20 graden is, heeft het geen zin om bomen in de grond te stoppen.

»Ik besef heel goed dat mijn werk maar een microscopisch kleine druppel is op een steeds warmer wordende plaat. Maar als we die plaat met z’n allen blijven besprenkelen, kunnen we een impact hebben. Dat is de boodschap die ik probeer mee te geven: elke druppel helpt.»