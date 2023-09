Brigitte Bardot, ex-diva en activiste: ‘Zwijg me van milieuactivisten! Van die bedriegers moet je niks verwachten’

‘Ik weet niet waarom ik zo blijf vechten,’ zucht Brigitte Bardot (88), over wie nu op Netflix de serie ‘Bardot’ loopt. ‘Ik knal telkens weer met mijn hoofd tegen dezelfde muur van domheid en hatelijkheid. Zo afmattend!’ De Franse diva heeft het niet over een moeilijke regisseur, de roddelblaadjes of #MeToo: sinds ze de filmwereld vijftig jaar geleden vaarwel zei, zet ze zich onverdroten in voor het dierenwelzijn. En ze neemt geen blad voor de mond: ‘Een alleenstaande vrouw die werkt en kinderen opvoedt, heeft geen leven. Dat is slavernij.’

– In de jaren 60 was u, naast Marilyn Monroe, de beroemdste vrouw ter wereld. Besefte u op dat moment dat u het gezicht van de emancipatie en de vrijheidsstrijd van de vrouw was?

BRIGITTE BARDOT «Ik heb nooit maar één seconde de vrouwenbeweging willen vertegenwoordigen. Ik deed wat ik deed omdat ik weigerde me te laten kooien door de conventies van die tijd: ik wilde mezelf zijn.»

– U was een buitenbeentje, een dissidente.

BARDOT (knikt) «Mijn films hadden succes, maar daarom had ik het nog niet makkelijk. Ik heb mijn vrijheid soms duur betaald. Ik werd wegens mijn levenswijze opgejaagd, beledigd, door het slijk gehaald. Op straat maakten vrouwen me voor hoer uit.»

– Vindt u dat het feminisme de laatste jaren de goede kant op gaat?

BARDOT «Ik ben bang dat vrouwen zo geobsedeerd zijn door hun vrijheid, dat ze er alleen maar ongelukkig van kunnen worden. Een alleenstaande vrouw die werkt én kinderen opvoedt én boodschappen moet doen, heeft geen leven. Dat is slavernij.»

– U hebt toch ook een onafhankelijk leven geleid?

BARDOT «Dat was anders. Om te beginnen heb ik maar één kind op de wereld gezet (Nicolas Charrier, Bardots zoon uit haar tweede huwelijk met acteur en producer Jacques Charrier, red.). Ik heb er ook nooit alleen voor gestaan: ik had altijd een echtgenoot of een minnaar. En je kunt niet zeggen dat ik de slaaf van mijn werk was.»

– Door #MeToo zijn onfrisse praktijken op en naast de filmset aan het licht gekomen. Bent u daar ooit getuige of slachtoffer van geweest?

BARDOT «Ik ben nooit verkracht, jamais… Toch niet zonder dat ik ermee instemde! Ik heb meisjes gekend die maar al te graag op de avances van een producer ingingen als ze zo een filmrol konden krijgen. En waarom niet, als ze daar zelf voor kozen? Dat was hun probleem, dat ging mij niet aan.»

– Hebt u dan nooit met seksueel grensoverschrijdend gedrag te maken gehad?

BARDOT «O, ik vond het heerlijk als ze in het voorbijgaan aan mijn billen zaten (lacht). Vooral de technici hadden daar een handje van weg, dat waren allemaal heel aardige jongens, echte kameraden. De sfeer op de set was altijd heel los.»

– Hebt u nog banden met de filmwereld?

BARDOT «Ik had niet veel vrienden in het wereldje. Met Mylène Demongeot, die op hetzelfde moment als ik als actrice debuteerde, had ik een hechte band – ze is vorig jaar overleden. Voorts heb ik via regisseur Roger Vadim, mijn eerste echtgenoot, één of twee goede vrienden gemaakt. Tel daar nog Alain Delon bij en het lijstje is compleet.»

– Het gerucht ging dat u een affaire had met Marlon Brando.

BARDOT «Hij logeerde bij een vriendin van Roger Vadim, op het Île Saint-Louis in hartje Parijs. Ik was 18, we waren nog niet getrouwd. Vadim woonde op een zolderkamertje in de buurt, en toen ik eens op bezoek was, stelde hij voor dat ik Brando zijn ontbijt zou brengen. Ik klopte aan, ik ging binnen, en daar lag… een walgelijk morsige man in een walgelijk morsig bed. ‘Good morning,’ zei ik. Toen ik het dienblad voor zijn neus had gezet, pakte hij het ei en gooide hij het naar mijn hoofd. Had hij een slecht humeur of stond mijn gezicht hem niet aan? Ik zal het nooit weten. Hoe dan ook, ik heb de plaat gepoetst zonder mijn geld voor het ontbijt te vragen. Tot zover mijn affaire met Marlon Brando (lacht).»

– Wat is uw mooiste herinnering aan de filmwereld?

BARDOT «Ik heb er veel en zou er lang over kunnen praten. Maar… (Stilte) Ik laat het verleden nu liever rusten, als u dat goed vindt.»

'Ik heb er nooit alleen voor gestaan: ik had altijd een echtgenoot of een minnaar. En je kunt niet zeggen dat ik de slaaf van mijn werk was. (In 1968 met Alain Delon.) Beeld Gamma-Keystone via Getty Images

SLACHTPISTOOL

– U was een levende filmlegende, maar na 48 films trok u van de ene dag op de andere een streep onder uw carrière om u aan het dierenwelzijn te wijden. Zo luidt de mythe althans.

BARDOT «En voor één keer is ze waar! Het kwam allemaal door een geitje.»

– Een geitje dat tot een openbaring leidde. Dat moet u eens uitleggen.

BARDOT «In 1973, precies vijftig jaar geleden, speelde ik in ‘L’histoire très bonne et très joyeuse de Colinot Trousse-chemise’, een historische komedie die niet bepaald een klassieker is geworden. Op een dag stond ik op de set naast een figurante die een geitje aan een touw vasthield. Tijdens de pauze begon ik het dier te aaien en de vrouw zei: ‘Maak nu maar snel uw film af, want zondag doet mijn zoon zijn communie en rijgen we dat beest aan het spit.’ Die woorden maakten iets heftigs in me los, ik kreeg een rood waas voor de ogen. Ik heb de geit meteen gekocht en mee naar mijn hotel genomen.»

– Geiten zijn speelse, onafhankelijke dieren. Ze moet het hele hotel op stelten gezet hebben.

BARDOT «Ja, ze brak de kamer af waarin we haar hadden opgesloten, ze wilde niet alleen gelaten worden. Uiteindelijk mocht ik haar van de charmante hotelbaas in mijn eigen kamer houden, waar ze samen met mijn hondje en mij in bed sliep. Ik noemde haar Colinette, naar de film. Na de opnames nam ik haar mee naar mijn huis in Saint-Tropez, waar ze jaren later een natuurlijke dood is gestorven.»

– Het was de laatste keer dat u op een filmset stond. Hebt u officieel aangekondigd dat u het roer omgooide?

BARDOT «Ik heb geen persconferentie gegeven of zo, maar tijdens een interview heb ik wel aan een journalist verteld dat ik mijn leven een andere wending gaf: ‘Gedaan met de film, voortaan zet ik me in voor dieren.’ Iedereen deed alsof ik gek geworden was. Ach, die actrices en hun grillen, dachten ze.»

– Maar uw inzet voor de dieren kwam niet uit de lucht gevallen.

BARDOT «Natuurlijk niet! Die zat me in het bloed. Als kind raapte ik de muizen op die mijn vader in de kelder met een bezem bewusteloos had gemept, en ik liet ze vrij in de tuin. En in 1962 maakte een bevriende fotograaf me attent op de weerzinwekkende praktijken van de slachthuizen in de Parijse wijk La Villette, waar dieren levend leegbloedden. Hij was er undercover gegaan als slachter om stiekem foto’s te maken. Ik was er kapot van toen hij ze me liet zien. Toen al besloot ik om de strijd aan te gaan.»

– Daarbij maakte u dankbaar gebruik van uw bekendheid.

BARDOT «Dan was die toch ergens goed voor (lacht). Niet veel later, nog altijd in 1962, werd ik geïnterviewd in een populair actuaprogramma. ‘Vindt u het niet raar dat u zich met dat soort zaken bezighoudt?’ vroeg de presentator. Ik antwoordde: ‘Ik vind het vooral raar dat niemand anders zich erom bekommert.’ En ik pleitte, nog wat timide maar vastberaden, voor een verbod op onverdoofd slachten. In het Verenigd Koninkrijk werd toen al gebruikgemaakt van een slachtpistool met een pen die de hersenpan van het dier doorboort, zodat het pijnloos sterft alvorens leeg te bloeden. Waarom kon dat in Frankrijk niet?»

– Tot ieders verbazing won u de strijd om het slachtpistool.

BARDOT «Het waren andere tijden, toen generaal De Gaulle president was en Frankrijk nog echt werd geregeerd. Dat interview maakte veel ophef en ik mocht op gesprek gaan bij minister van Binnenlandse Zaken Roger Frey, een zwaargewicht in de regering en een man met een groot hart. Ik was erg onder de indruk, maar hij deed alles om me op mijn gemak te stellen. Ik bepleitte mijn zaak en toonde hem de verschillende slachtpistolen die ik in mijn handtas had meegebracht, wat overigens tot een incident met de veiligheidsdienst van het ministerie had geleid – ze dachten dat ik de minister wilde vermoorden. Frey was overtuigd: een verbod op onverdoofd slachten zou natuurlijk tijd vragen, maar hij zou ervoor zorgen. En hij hield woord: in 1972 werd het slachtpistool in alle erkende slachthuizen verplicht voor grootvee.

»Helaas zijn we er sindsdien weer op achteruitgegaan: de rituele slachting rukt op wegens de islamitische halalvoorschriften, en daar wordt in Frankrijk nog altijd een uitzondering voor gemaakt. Zo zijn we terug bij de barbaarse praktijken van weleer.»

'Emmanuel Macron is een fiasco. Dierenrechten zijn het vijfde wiel aan zijn presidentiële wagen.' Beeld Photo News

– Wegens uw uitspraken over halal slachten en het Offerfeest wordt u vaak van racisme beschuldigd.

BARDOT «Dat is óf pure domheid, óf intellectueel terrorisme. Maar ik ben niet onder de indruk. Als ik – en het gebeurt niet zelden – tekeerga tegen Willy Schraen, de voorzitter van de Franse jagersvereniging die het bestaat om zich lyrisch uit te laten over ‘het plezier van het doden’, beschuldigt niemand me van racisme tegen blanken. Ik richt mijn pijlen niet op bevolkingsgroepen of huidskleuren, ik klaag wantoestanden aan, ongeacht waar ze zich voordoen. En als je voor dierenrechten strijdt, móét je wel luid roepen. Anders luistert niemand!»

– Maar de strijd die gestreden leek, hebt u toch verloren.

BARDOT (zucht) «Voor religies gelden de regels niet, en het decreet van 1972 over de verplichte verdoving wordt in de slachthuizen almaar vaker met de voeten getreden. Volgens de joodse en islamitische riten – en die laatste rukken steeds meer op – worden dieren bij volle bewustzijn gekeeld, waardoor ze veel pijn lijden. Maar zo staat het in de officiële voorschriften.

»In 2004 had ik een gesprek met Dalil Boubakeur, de rector van de Grote Moskee van Parijs, en grootmoefti Djelloul Bouzidi, en ik heb hun de gruwel van die rituele slachtingen, die in Frankrijk stilaan de norm worden, tot in de puntjes beschreven. Ik herinner me dat ik op een bepaald moment in tranen uitbarstte. Boubakeur leek ontroerd en beloofde me dat hij er alles aan zou doen om verdoving opnieuw ingang te doen vinden. Dat kondigde hij ook aan op de persconferentie na ons gesprek, maar ik durfde hem niet te geloven. En er is natuurlijk niets van in huis gekomen: de moslims verklaarden dat ze hun slachtmethoden alleen zouden aanpassen als de joden dat ook deden, en toen zat alles muurvast. Nicolas Sarkozy, die destijds minister van Binnenlandse Zaken was, verzekerde me dat hij de knoop zou doorhakken, maar daar is hij niet in geslaagd.»

– Sinds De Gaulle hebt u alle Franse presidenten ontmoet…

BARDOT «Nee, François Hollande niet. Maar ik heb wel een keer met hem gebeld, in 2012, over twee zieke olifanten in de dierentuin van Lyon die zouden worden afgemaakt. Uiteindelijk hebben ze gratie gekregen.»

– Aan welke president hebt u het meeste gehad?

BARDOT «Giscard (Valéry Giscard d’Estaing, president van 1974 tot 1981, red.). Hij was heel bereikbaar, ging altijd recht naar de kern van de zaak en probeerde ook problemen op te lossen. Jacques Chirac deed allerlei beloftes, maar maakte ze niet waar. Hij was wel schattig, hij noemde me ‘m’n duifje’ en stuurde me charmante briefjes. Misschien hengelde hij stiekem naar meer (lacht).

»Emmanuel Macron is dan weer een compleet fiasco. Toen ik hem in 2018 voor het eerst ontmoette, was ik onder de indruk van zijn ernst en zijn belangstelling voor alles wat we aankaartten. Hij leek verrast en zelfs verontwaardigd: ‘Wablief? Wordt er in Frankrijk nog paardenvlees gegeten?’ Jazeker, ieder jaar maken we vijfduizend paarden af om ze op te vreten. ‘Dat moet u verbieden,’ zei ik, maar hij stak geen vinger uit. Enkele weken later ontving hij de voorzitter van de Franse jagersvereniging – jawel, onze vriend Willy Schraen – en die kreeg wél alles van hem gedaan. Macron wilde de jacht met lijmstokken op lijsters en merels opnieuw toestaan – gelukkig werd hij teruggefloten door de Raad van State. Maar tegen de jachtvergunningen voor twintig bedreigde vogelsoorten deed hij niets. Dierenrechten zijn het vijfde wiel aan zijn presidentiële wagen. Wat dat betreft waren we met Giscard beter af.»

– Giscard was president toen u in 1976 ten strijde trok tegen de massale afslachting van babyzeehondjes in Canada en Noorwegen, die werden doodgeknuppeld om hun pels en hun vlees. Wat deed u op de bres springen?

BARDOT «Een lange brief van Marguerite Yourcenar (Franse schrijfster, red.), die daarna een goede vriendin is geworden. Ze woonde in de Amerikaanse staat Maine, aan de grens met Canada, waar elk jaar in maart vijftigduizend zeehondenjongen werden afgemaakt wegens hun mooie witte vacht. Ze wilde dat ik mijn bekendheid inzette om een einde te maken aan dat bloedbad. Van een populatie van tien miljoen zeehonden in 1900 waren er maar achthonderdduizend meer over: als het zo doorging, zouden ze snel uitgestorven zijn. In 1976 nam ik deel aan een protestactie voor de Noorse ambassade, maar die haalde niets uit. Dus schakelde ik het jaar erna een versnelling hoger: samen met de Zwitserse milieuactivist Franz Weber trok ik op avontuur op het Canadese poolijs, om de zeehondenjacht ter plaatse te bestrijden. Dat was in zekere zin mijn vuurdoop: we stuitten op gewelddadige weerstand van de pelsjagers, de plaatselijke bevolking en zelfs de Canadese regering, die onze helikopter in beslag nam.»

– In Frankrijk werd intussen de spot met u gedreven.

BARDOT «We kregen geen steun van de Franse pers. Intussen maakten de Canadezen ons uit voor alles wat lelijk is, en ze beschuldigden ons ervan een voorouderlijke traditie aan te vallen. Ik stelde voor een nepbontfabriek op te richten waarvan de winst naar de zeehondenjagers zou gaan die door de afschaffing van die weerzinwekkende praktijk werkloos zouden worden. Maar ze wilden niet luisteren.

»Ik heb toen op het poolijs met Giscard gebeld. Hij was het helemaal met ons eens en verbood meteen de import van zeehondenpels. De redding van de babyzeehondjes is de enige grote veldslag die ik heb gewonnen, na dertig jaar felle strijd. In 2009 heeft het Europees Parlement eindelijk een verbod op alle zeehondenproducten goedgekeurd.»

– Wat heeft Giscard nog voor u gedaan?

BARDOT «Hij heeft een einde gemaakt aan het gebruik van apen bij crashtests in de auto-industrie. Toen zijn ze vervangen door poppen.»

'In 1973 zei ik: 'Gedaan met de film, voortaan zet ik me in voor dieren.' Iedereen deed alsof ik gek geworden was.' (Foto: Julia de Nunez in 'Bardot'.) Beeld Photo News

KUNST VERNIELEN

– Bent u, na vijftig jaar op allerhande barricaden, trots op wat u hebt verwezenlijk?

BARDOT «Hoe kan ik dat zijn? Ik heb voortdurend het gevoel dat ik tegen een muur bots. Het eten van paardenvlees, slachten zonder verdoving, stierengevechten, dierproeven in laboratoria, de jacht met honden… Ik voel me als Sisyphus. Telkens weer duw ik die rots de berg op, en iedere keer rolt ze naar beneden.»

– Kwatongen beweren dat u zich meer aantrekt van dierenleed dan van mensen in nood.

BARDOT «Lang geleden heb ik gezegd dat ik mijn jeugd en mijn schoonheid al aan de mens had geschonken – aan de man, om precies te zijn – en voortaan het beste van mezelf aan dieren wilde wijden. Maar dat belet me niet om me óók in te zetten voor mensen in nood, die me om hulp smeken in brieven. Zoals de dichter en staatsman Alphonse de Lamartine al zei: ‘Een mens heeft geen twee harten, één voor mensen en één voor dieren. Je hebt een hart of je hebt er geen.’»

– U kunt toch niet ontkennen dat de dierenrechtenbeweging de afgelopen jaren een paar mooie overwinningen heeft behaald?

BARDOT «Als hier en daar wat vooruitgang wordt geboekt, danken we dat niet aan de opeenvolgende presidenten en regeringen, maar aan de man in de straat. Door sociale media is de mentaliteit stilaan aan het kenteren. In Frankrijk denk ik dan aan de organisatie L214, die aanvankelijk streed tegen het vetmesten van ganzen voor foie gras en zich nu inzet voor alle dieren die gekweekt worden voor consumptie. Met verborgen camera’s brengen ze de gruwel in slachthuizen aan het licht, waar almaar vaker de wet van de jungle heerst. Zó krijg je de geesten in beweging. Maar die kleine successen zeggen niet alles.»

'De redding van de babyzeehondjes is de enige grote veldslag die ik heb gewonnen, na dertig jaar felle strijd.' (Foto: in 1977 in Canada.) Beeld rv

– De milieubeweging wint toch terrein?

BARDOT «Zwijg me van milieuactivisten! Van die bedriegers moet je niks verwachten. Ze houden zich met alles bezig, behalve met het milieu. Netwerken, fondsen verdonkeremanen, politiek bedrijven… Fulmineren tegen kernenergie, dat kunnen ze, en kunstwerken in musea vernielen, maar de toekomst van onze planeet of het lot van de dieren kan hun geen moer schelen.»

– Is er dan niets wat u optimistisch stemt?

BARDOT «Als je naar het hele plaatje kijkt, kun je niet zeggen dat het de goede kant uit gaat met het dierenwelzijn. Denk maar aan de gigantische fokkerijen en industriële slachthuizen waar elke dag miljoenen dieren worden gedood: jaarlijks maken we 1.380 miljard intelligente wezens kapot. En de vleesconsumptie neemt wereldwijd nog altijd toe, net als de bevolking, die tegen het einde van de eeuw waarschijnlijk tot tien miljard mensen zal aangroeien. In het jaar 1900 waren we met anderhalf miljard!

»Als we onze planeet willen redden, moeten we dringend een einde maken aan de exponentiële bevolkingsgroei, die de vervuiling alleen maar verergert en op een dag het leven op aarde onmogelijk zal maken. Hopelijk dringt het zo snel mogelijk tot ons door dat, zoals Marguerite Yourcenar al zei, de bescherming van dieren in wezen dezelfde strijd is als de bescherming van mensen.»

