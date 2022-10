Bril en urne van seriemoordenaar Jeffrey Dahmer te koop voor woekerprijzen : ‘Smakeloos’

Sinds de Netflixserie over seriemoordenaar Jeffrey Dahmer verscheen, is een hype geboren. Binnenkort worden de bril en gevangenisbijbel van de psychopaat geveild. ‘Een behoorlijk ongezonde ontwikkeling.’

Twee jaar na de dood van de Amerikaanse seriemoordenaar Jeffrey Dahmer, in 1996, wilden nabestaanden van zijn slachtoffers zijn ‘moordinstrumenten’ veilen. De opbrengst van de hamers, boorbits, kapmes, een injectienaald en de koelkast waarin Dahmer enkele slachtoffers bewaarde zouden de families onderling verdelen. De veiling, waar toestemming voor was gegeven door de rechter, kwam er echter nooit. Een groep zakenlieden bood 400.000 dollar aan de nabestaanden en liet de moordwerktuigen vernietigen. Hiermee wilden zij voorkomen dat Dahmer een cultstatus kreeg.

Voor de bril wordt een opbrengst van 150.000 euro verwacht. Beeld Cult Collectibles

Nu de dramaserie (★★½☆☆) over de moordenaar en kannibaal een regelrechte hit is op Netflix, dreigt Dahmer die cultstatus alsnog te bereiken. Online, via de veilingsite Cult Collectibles, worden overgebleven persoonlijke bezittingen van de moordenaar te koop aangeboden. Een gevangenisbijbel ($6.000), zijn urne ($250.000), oude foto’s, brieven (enkele duizenden dollars) en een psychologisch rapport van Dahmer ($2000) gaan onder de hamer op de website. Het meest gegeerde item − een Lee Towers-bril met dubbele neusbrug − wordt niet op de site zelf verkocht, maar geïnteresseerden kunnen Taylor James, eigenaar van de website persoonlijk contacteren. Daarvoor wordt een opbrengst van 150.000 dollar verwacht.

GOEDE SMAAL

Bij veilinghuis Christie’s in Brussel en Amsterdam zouden deze spullen nóóit verkocht worden, zegt directeur Arno Verkade resoluut. Hij noemt de Dahmer-veiling ‘smakeloos’. ‘Wij proberen de grens te trekken bij goede smaak. Zo gaan er bij ons geen nazi-memorabilia of bezittingen van moordenaars onder de hamer.’ Het fascineert Verkade wel waarom sommige mensen zo veel geld neertellen voor bezittingen van beroemdheden, ook wanneer die aan de verkeerde kant van de geschiedenis staan. ‘Denk aan de Napoleonhype, die nooit echt is opgehouden. Napoleon was een boeman, maar eeuwen later wordt hij gezien als held. Er zijn er meer steken (hoofddeksels) van hem verkocht dan hij ooit heeft kunnen dragen.’

Voor het ruimtepak dat David Bowie droeg in de videoclip van Ashes to Ashes wordt een opbrengst van 100.000 euro verwacht. Beeld Bonhams

Begrijpen doet hij het niet, maar het verafgoden van anderen is iets van alle tijden, zegt Verkade. ‘Eeuwen geleden werd er al grof geld betaald voor stukjes haar en bot van heiligen. Tegenwoordig zijn wereldsterren onze nieuwe heiligen. Daar willen we alles van hebben.’ Zo ging de gitaar van Nirvana-frontman Kurt Cobain in mei onder de hamer voor 4,7 miljoen euro en moet het ruimtepak dat David Bowie in 1980 droeg in de videoclip van ‘Ashes to Ashes’ in het najaar zeker 100.000 euro opleveren. ‘Zodra iets in bezit is geweest van een beroemdheid kan dat de taxatie verdubbelen. Minstens!’ weet Verkade.

Ter illustratie schetst hij een tafel met twee glazen gevuld met water. Het linkerglas is van hem. ‘Niks waard.’ Het exemplaar rechts − exact hetzelfde, gevuld met kraanwater − is van Marilyn Monroe. ‘Vanwege haar naam is het al snel 1000 dollar waard. Stel dat er nog wat oude lippenstift op de rand is achtergebleven, dan kun je het bedrag vertienvoudigen. Had ze het glas ook nog eens vast toen ze ‘Happy Birthday’ voor president Kennedy zong, dan kun je er zeker 200.000 dollar voor vragen. Het is precies hetzelfde glas als het mijne, maar om die van Marilyn Monroe hangt een ander aura.’

Ook de gevangenisbijbel van Dahmer gaat onder de hamer. Beeld Cult Collectibles

GEKKEN IN DE WERELD

Of de bril van Jeffrey Dahmer ook een spectaculaire prijs gaat opleveren durft hij niet te zeggen. ‘En er zijn altijd gekken in de wereld die het verhaal van zo’n seriemoordenaar opwindend en fascinerend vinden.’

Jan Derksen, hoogleraar psychologie, vindt het in elk geval een zorgelijke ontwikkeling. ‘Als je de bril van een seriemoordenaar nodig hebt om je bestaan op te leuken, is dat behoorlijk ongezond. Mensen die zich bij deze online veiling melden zijn op zoek naar spanning, aandacht, misschien zelfs bewondering. Hun binnenwereld is zo leeg en weinig inspirerend, dat ze het tekort willen opvullen met reacties van de buitenwereld.’ Het past bij deze tijd, waarin we constant bevestiging en aandacht zoeken via Facebook en Instagram, zegt hij. ‘Sociale media maken jongeren helemaal gek. Ze voelen constant de behoefte om in spotlights te komen.’ Derksen noemt het een verslaving. ‘Zo’n veiling geeft een kortstondig gevoel van opwinding. Maar dat ebt vrij snel weg. Dan zit je opeens met een bril van een perverse moordenaar in huis... En wat wordt dan de volgende prikkel?’