Britney Spears is vrij, haar vader is geen bewindvoerder meer: ‘Beste dag ooit!’

Een rechter in Los Angeles heeft vrijdag besloten dat er per direct een einde komt aan de ondertoezichtstelling van zangeres Britney Spears.

Haar vader, Jamie Spears, had ruim dertien jaar volledige zeggenschap over zijn dochter.

‘Ik denk dat ik de rest van de dag ga huilen’, schreef Spears een paar uur na de uitspraak bij een foto op Instagram. ‘Beste dag ooit!!!’

De advocaten van zowel Britney als haar vader Jamie drongen er vrijdag bij de rechter op aan een einde te maken aan de bewindvoering. Honderden fans verzamelden zich voor de deur van de rechtbank om hun steun te betuigen.

Fans van Britney Spears verzamelden zich buiten de rechtbank om steun te betuigen aan hun idool. Beeld REUTERS

Begin dit jaar begon Spears zich uit te spreken over het curatorschap van haar vader. De Amerikaanse zangeres, bekend van hits als ‘Baby One More Time’ en ‘Toxic’, kwam dertien jaar geleden na een mentale inzinking onder toezicht te staan van haar vader. Britney mocht nergens meer alleen naar toe, had geen beschikking over haar bankrekening en was verplicht een spiraaltje te dragen terwijl ze een grote kinderwens zou hebben.

Ook de moeder en zus van Britney Spears lieten van zich horen en vonden dat Jamie zijn bewindvoering moest neerleggen. Vader Jamie zei eerder dat hij altijd het beste voor zijn dochter had gewild. Ter onderbouwing leverde hij een document van acht pagina’s aan de rechtbank. Eind september werd zijn curatorschap na de laatste zitting al overgedragen aan een door Britney gekozen tijdelijke bewindvoerder.

(Trouw)