Britse dierenliefhebbers, waaronder vader Boris Johnson, zijn woedend: Alpaca Geronimo is ten onrechte gedood

De Britse alpaca Geronimo - die gedood werd omdat hij aan tuberculose zou lijden - was waarschijnlijk toch gezond. Britse dierenliefhebbers zijn woedend.

De spanningen in Groot-Brittannië liepen hoog op toen de Britse minister van Landbouw eiste dat alpaca Geronimo gedood moest worden omdat hij zou lijden aan de de veeziekte rundertuberculose. Voor even leek de rust teruggekeerd, maar nu de eigenares bekend heeft gemaakt dat uit lijkschouwonderzoek is gebleken dat het beest waarschijnlijk helemaal geen tbc had, brandt de discussie helemáál los.

Vals-positieven

Vier jaar geleden importeerde dierenverpleegkundige Helen MacDonald Geronimo uit Nieuw Zeeland, maar bij aankomst in het Verenigd Koninkrijk werd hij positief getest op tuberculose. Na een tijd apart geleefd te hebben van MacDonalds 80 andere alpaca's, eiste de Britse overheid dat het dier gedood werd, maar daar wilde MacDonald niets van horen.

Helen MacDonald met Geronimo. Beeld Getty Images

Na overleg met een dierenarts en een tbc-deskundige kwam MacDonald tot de conclusie dat de uitslagen vals-positief zouden zijn, veroorzaakt door een vaccin dat het dier in Nieuw Zeeland had gekregen. De eigenares startte een rechtszaak tegen de Britse staat, maar die verloor ze. Herhaaldelijke verzoeken voor nieuwe testen werden afgeslagen terwijl de alpaca al vier jaar lang geen enkel symptoom van tbc vertoonde.

Ophef

De veroordeling van de Britse rechter zorgde voor veel ophef. Zo werd een petitie om het leven van de alpaca te sparen wel 130.000 keer ondertekend, en spraken een aantal bekende mensen zich uit over het lot van Geronimo. Zo schreef Stanley Johnson, de vader van Britse premier Boris, in The Sun dat hij hoopte dat de demonstranten ‘het ministerie van Landbouw konden stoppen met het uitvoeren van hun absurde, moorddadige klus.’

Helen MacDonalds boerderij werd een strijdplek voor de sympathisanten van Geronimo, ook wel de ‘alpaca angels’ genoemd. Mensen kampeerden zelfs op het terrein om het dier te bewaken. Op 31 augustus werd het dier omringd door agenten en paard en wagen ingeleid en kreeg hij een dodelijke injectie op een onbekende locatie.

Toch niet

De resultaten van het eerste onderzoek na Geronimo's dood zeggen dat het dier geen tbc onder de leden had, maar dat geeft nog geen uitsluitsel. De komende maanden worden er meer testen gedaan, en als daar definitief uit blijkt dat hij gezond was, heeft de Britse minister van Landbouw George Eustice heel wat uit te leggen.

Helen MacDonald op een protest met de 'alpaca angels'. Beeld Getty Images

Voor MacDonald, die de Britse overheid van intimidatie en bedreiging beschuldigt, is de strijd nog lang niet klaar: ‘Geronimo was een onschuldig slachtoffer van arrogantie, onwetendheid, en hebzucht’, zegt ze op een demonstratie. Geronimo krijgt ze niet meer terug, maar ze hoopt op deze manier het lot van andere alpaca's te kunnen redden.