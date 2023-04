Brooke Shields: ‘Ik weet echt niet waarom mijn moeder mij op mijn 11de een hoertje liet spelen’

‘Nóóit willen we ‘Pretty Baby’ zien. Dat is gewoon kinderporno. Zou jij ons daarin hebben laten meespelen op ons 11de?’ Brooke Shields (57) moet even slikken wanneer haar oudste dochter Rowan (19) haar doorbraak op het witte doek afserveert. Het is één van de vele scènes die naar de keel grijpen in de nieuwe docu ‘Pretty Baby’ op Disney+. Daarin blikt de Amerikaanse filmster terug op haar woelige jeugd, de fotoshoots voor Playboy, de erotische films waarin ze als kind de hoofdrol vertolkte, en het diner dat eindigde in een verkrachting. ‘Mijn vader was wel blij dat het toch nog goed is gekomen.’

Het is een pijnlijk moment aan tafel ten huize Henchy-Shields, wanneer de filmcarrière van mama Brooke ter sprake komt. In 1978 debuteerde ze in ‘Pretty Baby’ van de Franse regisseur Louis Malle. Daarin speelt ze een kindhoertje, en haar dochters Rowan en Grier (16) kunnen maar niet begrijpen waarom ze dat ooit heeft gedaan.

BROOKE SHIELDS «Dat was… hard. Ik kon niet goedpraten wat mijn moeder me heeft laten doen. Toen mijn dochters het me op de man af vroegen, dacht ik: mijn God, ze hebben gelijk. Ik had kunnen aanvoeren dat het de tijdgeest was. Of dat het kunst was. Maar ik weet niet waarom mijn moeder dacht dat het moest kunnen. Ik weet het echt niet.»

Teri Schmon, een alleenstaande moeder van bescheiden komaf uit New Jersey, regelde de eerste modellenopdracht voor haar dochter toen die amper 11 maanden oud was, voor een advertentie voor zeep. Van toen af was ze de broodwinner van het gezin. Ze speelde haar hele jeugd lang in reclamespots en modeshoots voor magazines. Toen Louis Malle haar castte voor ‘Pretty Baby’, werd ze wereldberoemd. Journalisten en de goegemeente haalden Teri door de mangel omdat ze haar dochter een kindhoertje liet spelen, maar tegelijk liepen ze wel te kwijlen. In de documentaire zijn weerzinwekkende fragmenten van tv-interviews uit de jaren 70 te zien, waarin reporters zitten te geilen terwijl Teri naast Brooke zit te glunderen. ‘Je bent echt een verrukkelijke jongedame,’ zegt een interviewer naar adem happend. ‘Een heerlijk kind, weet je dat?’ Het meisje kan amper de grond raken met haar voeten, en beantwoordt alle vragen met een zuinig, bijna zuur lachje om de lippen.

Teri Schmon werd in de media neergezet als een souteneuse, die munt sloeg uit haar dochter en haar deed acteren in een rist ziekelijke erotische films: na ‘Pretty Baby’ speelde Brooke Shields mee in ‘The Blue Lagoon’ (1980) van Randal Kleiser en ‘Endless Love’ (1981) van Franco Zeffirelli. Ze focusten op het fetisjistische karakter van de tienerseks, en geen enkele van die films zou vandaag nog gemaakt kunnen worden, zegt één van haar vrienden in de docu. Maar Brooke heeft haar moeder altijd verdedigd. Ze benadrukte keer op keer dat ze nooit is gedwongen, en dat ze er zelfs van genoot. Teri buitte haar dochter niet uit, integendeel: ze beschermde haar, ze woonde elk interview bij en ging mee naar feestjes. Brooke was zelfs nog maagd toen ze op haar 22ste sliep met haar vriendje Dean Cain, de latere Superman in ‘Lois & Clark: The New Adventures of Superman’.

In een tv-fragment vraagt een interviewer de piepjonge Brooke uit over het vermeende drankprobleem van haar moeder. Vindt ze niet dat die eruitziet als een alcoholiste, met haar ongezonde teint en haar gezwollen ogen? Shields snoert de man de mond en houdt vol dat haar moeder gewoon last heeft van allergieën. ‘En daarbij, ze is mijn mama!’

Na de dood van Teri Schmon in 2012 schreef Brooke een boek over hun relatie, omdat ze geschokt was door de kritische overlijdensberichten. In ‘There Was a Little Girl: The Real Story of My Mother and Me’ (2014) gaf ze toe dat Teri haar leven lang aan drank verslaafd was geweest en dat ze had geweigerd hulp te zoeken, ook al had haar dochter daar herhaaldelijk op aangedrongen. ‘Mammie, ik smeek je, alsjeblieft, stop met drinken,’ schreef ze in een brief toen ze 10 was.

Maar zelfs in dat boek heeft ze niet de hele waarheid verteld, bekent ze nu. Ze ging te makkelijk voorbij aan wat niet te verdedigen valt. Zo liet Teri haar 10 jaar oude dochter naakt poseren voor de Playboy-uitgave ‘Sugar and Spice’, zwaar opgemaakt en flink ingeolied. Zes jaar later probeerde Shields tevergeefs te verhinderen dat de fotograaf, Garry Gross, de foto’s zou verkopen. De Amerikaanse kunstenaar Richard Prince heeft er één van gebruikt in een kunstwerk. Tate Modern verwijderde het in 2009 na hevige protesten.

Haar leven lang heeft Brooke Shields haar moeder beschermd, maar dat doet ze niet meer. De docu ‘Pretty Baby’ is een pakkend en bij momenten onthullend overzicht van de manier waarop Teri het imago van Brooke al van jongs af heeft gekneed en geëxploiteerd. Ze is nog altijd niet zover dat ze haar moeder kan veroordelen, maar ze is ontwapenend eerlijk.

Eén van de geïnterviewden in ‘Pretty Baby’ vindt het seksistisch om Teri er eerst van te beschuldigen dat ze haar dochter aan het werk heeft gezet in provocerende films en fotoshoots, en daarna te applaudisseren voor de mannelijke filmmakers en fotografen wegens de artistieke waarde van hun werk.

– Het was misschien Louis Malles job om een film te maken, maar het was in ieder geval Teri’s taak om jou te beschermen.

SHIELDS (knikt heftig) «Zeker, absoluut. En toch kan ik niet boos zijn op haar. Ik zag vooral hoe onzeker ze was.»

Toch is het moeilijk om geen kwaadheid te voelen als je de documentaire ziet. Shields vertelt hoe vervelend ze het vond om als 11-jarige haar 27-jarige tegenspeler Keith Carradine sensueel te moeten kussen in ‘Pretty Baby’. Haar moeder hielp haar op geen enkel moment, en Louis Malle mopperde dat Brooke wel wat meer passie mocht tonen. Carradine moest haar geruststellen: ‘We doen maar alsof, hoor. Verbeeld je dat we een toneeltje spelen.’

‘Ik was wel sterk op die leeftijd, maar ik heb ook oogkleppenopgezet, als een soort verdedigingsmechanisme.’ (Foto: op haar 11de met Keith Carradine in ‘Pretty Baby’.) Beeld ARTE

– Kijk je er sinds #MeToo minder vergevingsgezind op terug?

SHIELDS «Door aan de documentaire mee te werken ben ik naar de mens achter de actrice Brooke Shields beginnen te kijken. Ik moest ook zoveel verwerken op zo’n jonge leeftijd. Ik was wel sterk en veerkrachtig, maar ik heb ook oogkleppen opgezet, als een soort verdedigingsmechanisme. Als ik nu naar dat kleine meisje kijk, denk ik vooral: ze heeft het toch maar mooi gedaan, ze heeft zich overal doorheen geslagen.»

Dat ze dat ooit zou doen, leek op een bepaald moment wel erg onwaarschijnlijk. In de jaren 80 was ze één van de beroemdste mensen ter wereld. Ze ging uit in de Studio 54, ze was bevriend met Michael Jackson en leek alomtegenwoordig. Haar gezicht verscheen honderden keren op de cover van tijdschriften en magazines, en er waren zelfs Brooke Shields-speelgoedpoppen te koop. Ze kon makkelijk in de goot geëindigd zijn, zoals veel voormalige kindsterren. Maar Shields ging aan de Princeton University studeren en is gelukkig getrouwd met tv-producer Chris Henchy. Ze heeft twee tienerdochters en is nog altijd actief als actrice. Zij is de eenhoorn van Tinseltown: een gewezen kindster die is opgegroeid tot een gezonde volwassene.

‘Toen ik in al die films meespeelde, waakte ze als een moederkloek over me, ik was net als Rapunzel in het sprookje, die in haar toren opgesloten zat.’ (Foto: met haar moeder Teri in 1978.) Beeld Getty Images

GEKKENHUIS

Haar ouders gingen uit elkaar toen ze amper een paar maanden oud was, maar vader Frank, een directielid bij cosmeticagigant Revlon, is altijd erg aanwezig geweest in haar leven. Brooke woonde bij haar moeder, maar ze bezocht geregeld haar vader en stiefmoeder, en ze is nog altijd close met haar drie halfzussen en de twee kinderen uit het eerste huwelijk van haar stiefmoeder. Het leven bij haar moeder thuis was fijn maar chaotisch, terwijl het bij haar vader veel rustiger toeging. Er was ook veel meer structuur: er werd op vaste tijdstippen gegeten, en er heersten strikte huisregels. Een ander kind had dat contrast vast verwarrend gevonden, maar voor Brooke Shields was het een leerrijk tegenwicht.

Teri was haar manager, maar Frank zinspeelde nooit op haar carrière in Hollywood, en als hij bezwaren had tegen de keuzes die zijn ex voor hun dochter maakte, dan zei hij daar niets over tegen Brooke.

SHIELDS «Mijn vader verkeerde in een voortdurende staat van ontkenning. Ik was een gevoelig en opmerkzaam kind en ik wist wel dat hij het allemaal maar niks vond, dat beroemd worden en zo. Het maakte me des te vastberadener. Ik wilde het absoluut maken, zodat hij trots op me zou zijn.»

– Tegelijkertijd was je een goede student.

SHIELDS «Ik herinner me nog levendig dat mijn vader me, kort nadat ik was toegelaten aan Princeton University, zei: ‘Ik kan haast niet geloven dat het toch nog goed is gekomen met jou.’

»Mijn moeder heeft me ook enorm geholpen, dat steek ik niet onder stoelen of banken. Toen ik in al die films meespeelde, waakte ze als een moederkloek over me, ik was net als Rapunzel in het sprookje, die in haar toren opgesloten zat. Zo bleef ik dat naïeve gansje, een groot contrast met die filmwereld om me heen. Ik was emotioneel onrijp en mijn moeder had me helemaal in haar greep. Ik snakte naar vrijheid en ben ten langen leste Franse literatuur gaan studeren aan Princeton, maar ze belde me onophoudelijk. Ik kreeg uiteindelijk gedaan dat ze me niet meer dan vijf keer per dag zou bellen (lacht).»

– Je had de grootste moeite om weer als actrice aan de bak te raken nadat je was afgestudeerd. Maar waarom wilde je opnieuw acteren? Dat was toch het uitgelezen moment om je eigen carrière uit te stippelen?

SHIELDS (verrast) «Maar ik deed het zo graag! Ik ben ook actrice, dat is altijd mijn identiteit geweest.

»Ik snap wel wat je bedoelt. Dankzij mijn vader wist ik wat het is om een normaal leven te leiden, iets waar veel van mijn beroemde jonge collega’s niet toe in staat leken.»

– Zoals Michael Jackson, met wie je op je 13de bevriend raakte?

SHIELDS «Dat weet ik niet, maar we begrepen elkaar zonder iets te hoeven zeggen. Hij was beroemd en ik was even beroemd, en we lachten overal met iedereen, net als kleine kinderen. We gingen ook steevast samen naar de grote awardshows.»

‘Je kunt je verleden bezitten en er trots op zijn, in plaats van beschaamd of verdrietig. En je kunt opgewonden zijn, omdat ernog méér komt.’ Beeld Guerin Blask / The Sunday Times / News Licensing

– In 1993 zei hij live op tv bij Oprah Winfrey dat je zijn liefje was, terwijl je op dat moment een relatie met iemand anders had.

SHIELDS «Ik belde Michael op en zei: ‘Het is zo pathetisch dat je dat hebt gedaan. Ik kan nu eens proeven van het gewone leven, je mag me niet terug dat gekkenhuis in sleuren.’ Maar hij lachte mijn bezwaren weg.»

– Hij zei ook geregeld dat hij samen met jou een kind wilde adopteren. Hebben jullie dan nooit gedatet? Of zelfs maar gekust?

SHIELDS «O, nee! We zaten wel een keer samen op de achterbank in een auto en de paparazzi verdrongen zich voor het raampje. Toen greep Michael me vast en hij wilde me zoenen. Ik zei: ‘Nee, stop! We zijn gewoon vrienden, en je hebt me ook nodig als vriend.’ Destijds zaten er heel wat actrices achter hem aan en hij was ook wel knap, vóór hij begon te veranderen. Maar het is nooit in me opgekomen dat we een stelletje konden zijn.»

– Wat vind je van de postume beschuldigingen dat hij herhaaldelijk jongetjes lastiggevallen zou hebben?

SHIELDS (aarzelt) «Ik… Ik weet niet wat ik ervan moet denken. Het is zo moeilijk te geloven. Ik zou graag de waarheid willen weten, dan zou ik het misschien een plaats kunnen geven. Maar ik ben even gechoqueerd als de rest van de wereld.»

– Je moeder vond het wel prima dat je met hem omging, schrijf je in ‘There Was a Little Girl’. En ook met George Michael en John Travolta: zij vormden geen bedreiging.

SHIELDS (lacht) «Ik had het toen niet door, maar ze respecteerden allemaal mijn maagdelijkheid. Mogelijke vriendjes blokte mijn moeder vakkundig af. Ze moest niets hebben van Dean Cain en was nog achterdochtiger tegenover Andre Agassi (de tennisster met wie Brooke Shields in 1993 begon te daten, red.).»

Brooke Shields en Andre Agassi trouwden in 1997, ze was toen 31. Dat huwelijk was het moment waarop ze eindelijk met haar moeder brak. Hij moedigde haar acteerambities aan en verkreeg finaal de controle over haar carrière. Het ging zelfs zover dat zijn managers het kantoor van haar moeder binnendrongen tijdens een verlengd weekend, alles inpakten en meenamen naar Las Vegas, waar Agassi woonde.

SHIELDS «Ik heb echt spijt van de pijn die ik toen heb veroorzaakt.»

– Er is geen propere manier om met iemand te breken, denk ik dan.

SHIELDS (kijkt dankbaar) «Er was geen andere manier, daar ben ik ook van overtuigd. Maar het was wel heftig.»

Haar relatie met haar moeder is die professionele breuk nooit te boven gekomen, en Teri zei tegen iedereen die het horen wilde, dat haar dochter van haar was gescheiden. Ze is in 2012 op 79-jarige leeftijd gestorven, ze was toen zwaar dement. Brooke zat naast haar toen ze overleed.

Na haar huwelijk ging Brooke Shields helemaal op in Andre Agassi’s wereld, ze volgde zijn advies voor haar acteercarrière en wist behendig zijn humeurige buien te ontwijken, die ze aan zijn tenniscarrière weet.

SHIELDS «Ik kende wel de volkswijsheid dat een dochter in zekere zin met haar vader trouwt, maar ik trouwde eigenlijk met mijn moeder: ik ruilde de ene controleur voor de andere.»

– Er was nog een overeenkomst tussen Andre Agassi en je moeder: zij was verslaafd aan alcohol, hij gaf later toe dat hij destijds crystal meth gebruikte, wat ook zijn humeurigheid verklaarde.

SHIELDS «Hij zei dat hij het me niet had willen vertellen omwille van mijn moeder, maar ik antwoordde hem: ‘Jij sufferd, ik zou je ideale compagnon geweest zijn. Ik weet hoe ik daarmee moet omgaan.’»

‘Ik kende wel de volkswijsheid dat een dochter in zekere zin met haar vader trouwt, maar ik trouwde eigenlijk met mijn moeder: ik ruilde de ene controleur voor de andere.’ (Foto: met Andre Agassi.) Beeld Getty Images

– Je carrière zat wel weer in de lift: in 1997 en 1998 werd je genomineerd voor de Golden Globes voor je rol in de sitcom ‘Suddenly Susan’.

SHIELDS «Dat klopt, maar eigenlijk had Andre helemaal niet graag dat ik acteerde, ook al moedigde hij me gek genoeg aan. Ik had bijvoorbeeld een gastrol in ‘Friends’ en speelde een stalker die is geobsedeerd met Joey, de rol van Matt LeBlanc. Toen ik op een bepaald moment Joeys hand likte, verliet Andre woest de opnameset.»

– Thuis gooide hij al zijn trofeeën aan gruzelementen. Hij schrijft er gedetailleerd over in zijn autobiografie ‘Open’ en spaart zichzelf niet, terwijl jij het verdoezelt in ‘There Was a Little Girl’. In zijn boek lijk jij wel een heilige, en hij een wandelende nachtmerrie.

SHIELDS (snel) «Maar dat boek heeft hij niet zelf geschreven (de ghostwriter is J.R. Moehringer, die ook de memoires van prins Harry heeft verzorgd, red.).»

– Hij is wel erg eerlijk en openhartig als hij het heeft over de fouten die hij heeft gemaakt.

SHIELDS «Mmm… Zijn boek heet wel ‘Open’, maar… (Zwijgt even) Hij heeft me vooraf gevraagd of ik de fragmenten wilde lezen waarin het over mij gaat, hij wilde er namelijk zeker van zijn dat alles klopte. Fijn, dacht ik, eigenlijk is hij wel een goeie jongen. Maar ik moest naar het kantoor van zijn ghostwriter gaan om die passages te kunnen lezen, en ik mocht niets mee naar huis nemen. Ik dacht: wat krijgen we nu, dit is toch Watergate niet? Het is een f***king boek over een tennisspeler. Soit, ik ben ernaartoe gegaan, ik heb die fragmenten gelezen en ik heb ook enkele wijzigingen gesuggereerd. Achteraf kreeg ik een brief van Andre: ‘Hartelijk dank dat je de teksten hebt willen doornemen. Jammer genoeg kan ik geen enkele van je wijzigingen overnemen, want het zijn mijn memoires, en wat jij voorstelt, is niet zoals ik het me herinner.’ Tegenover de pers kon hij volhouden dat ik zijn boek heb gelezen, met de onderliggende boodschap dat ik akkoord ging met alles wat erin staat. Een eeuwenoude truc, zegt mijn uitgever.»

– In 1999 zijn jullie gescheiden.

SHIELDS «En eindelijk, éíndelijk had ik de volledige controle over mijn leven. Ik heb Andre achteraf lang in bescherming genomen, net zoals ik dat altijd met mijn moeder had gedaan. Maar gaandeweg besefte ik dat alleen erover praten helpt om de schaamte te overwinnen.»

‘Mijn vader vond het maar niks, dat beroemd worden en zo. Dat maakte me des te vastberadener.’ (Foto: met ChristopherAtkins in ‘The Blue Lagoon’.) Beeld rv

GEVECHT MET ALIENS

Dat is ook de reden waarom Brooke Shields besloot in ‘Pretty Baby’ te praten over het feit dat ze ooit is aangerand, vlak nadat ze was afgestudeerd. Ze sloofde zich uit om aan acteeropdrachten te raken en was opgetogen toen iemand zei dat hij haar wilde ontmoeten om het over haar carrière te hebben. Na het diner suggereerde hij dat ze zou meegaan naar zijn hotelkamer, zodat hij een taxi voor haar kon bellen. ‘Plots lag hij op me,’ herinnert ze zich in de documentaire. ‘Ik bevroor gewoon, ik had gedacht dat een nee wel zou volstaan. Daarna kon ik alleen nog maar denken dat ik het moest zien te overleven, en ik sloot me af. Alleen God weet hoe ik er toen in geslaagd ben uit mijn lichaam te treden.’

– Heb je je aanrander later nog ontmoet?

SHIELDS «Een paar keer, ja. Ik had hem na die aanranding een lange brief geschreven, maar daar heeft hij nooit op geantwoord. Dus negeerde ik hem. Ik dacht: met jou wil ik nooit nog iets te maken hebben.»

– In 2001 trouwde je met Chris Henchy. Je hebt hem eens omschreven als ‘een Ierse jongen van de Bronx, een ongelofelijk evenwichtige en normale man’.

SHIELDS «Eindelijk had ik gevonden wat ik zo had verlangd, een normaal leven. We hadden wel de grootste moeite om zwanger te raken en nadat Rowan was geboren, verzeilde ik in een knoert van een postnatale depressie. Ik heb er zware antidepressiva voor moeten slikken.»

– Tom Cruise, die destijds naast jou had gedebuteerd in ‘Endless Love’, vond het als een aanhanger van Scientology zijn plicht om je daarvoor op de vingers te tikken. Niet onder vier ogen, maar in een interview in de talkshow ‘Today’.

SHIELDS «Ik speelde toen in ‘Chicago’ in West End en Chris belde me op: ‘Je móét hem van repliek dienen.’ Ik antwoordde dat Tom zich beter zou bezighouden met al die aliens waartegen hij dacht te moeten vechten. Maar ik heb het even laten bezinken, en daarna heb ik een opiniebijdrage voor The New York Times geschreven, waarin ik het gebruik van antidepressiva verdedigde.»

– Tom Cruise heeft vervolgens zijn verontschuldigingen aangeboden.

SHIELDS «Hij zei me: ‘Ik weet echt niet waarom ik dat heb gezegd. Je bent altijd zo aardig voor mij geweest. Maar ik voelde me toen in het nauw gedreven.’ Tja, door wie of wat dan? Door zijn geloof? Ik zei: ‘Ik wil er niet over discussiëren. Je hebt gedaan wat je hebt gedaan, en je bent er niet beter uit gekomen.’»

– Jullie levens raakten onverwacht weer verstrengeld in april 2006, toen je in L.A. naar het ziekenhuis moest om te bevallen van je jongste dochter.

SHIELDS «Buiten stonden een heleboel trucks van tv-zenders en boven het complex cirkelden helikopters. Ik foeterde: ‘Kunnen ze me geen moment met rust laten?’ Waarop de verpleegster: ‘Euh, die zijn hier niet voor jou, hoor.’ Bleek dat de pers was toegestroomd voor Katie Holmes, de vriendin van Tom Cruise die een paar uur eerder bevallen was van hun dochter Suri.»

– Een paar maanden later woonde je hun huwelijk bij om duidelijk te maken dat je je met hem had verzoend.

SHIELDS «En daarna hebben Suri en Grier hun eerste verjaardagen samen gevierd. Chris en ik dachten: oké, voortaan zullen we maar vrienden zijn, zeker? Maar toen Tom en Katie uit elkaar gingen (in 2012, red.), veranderde alles. Dat betekende het einde.»

– Toen Grier aankondigde dat ze zelf model wilde worden, heb je je daar lang tegen verzet.

SHIELDS «Maar daarna dacht ik: ze zal het toch doen, of ik dat nu goed vind of niet. En het modellenbureau zal haar niet laten werken vóór ze 18 is, en dan is ze veel ouder dan toen ik in dat wereldje stapte.»

– Zeventien jaar en één maand, om precies te zijn.

SHIELDS (lacht) «Ja. Vroeger zou ik in een kramp geschoten zijn – ik weet ook wel dat dat impliciet een puntje van kritiek op mijn moeder is. Maar nu zie ik mijn leven als een geheel, in plaats van het in stukjes te hakken en me slecht te voelen over sommige gebeurtenissen. Je kunt je verleden bezitten en er trots op zijn, in plaats van beschaamd of verdrietig. En je kunt opgewonden zijn, omdat er nog méér komt (lachje).»

©The Sunday Times

‘Brooke Shields: Pretty Baby’, Nu te zien op Disney+

