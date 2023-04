Burgemeesters Peter Reekmans, Sanne Van Looy en Bart Dochy: ‘De overheid kan niet eens garanderen dat het licht blijft branden. Hoe gaan we dan al die elektrische auto’s opladen?’

Cijfers liegen niet: bij 71 procent van de Belgen roept de politiek negatieve gevoelens op, zo blijkt uit een nieuwe peiling, en bij 18 procent zelfs walging. Vooral op het platteland groeit de wrevel. In Nederland oogstte de BoerBurgerBeweging die wrevel in maart op verpletterende wijze, in Vlaanderen kan Vlaams Belang nu al een kwart van de kiezers verleiden. Wat brengen de verkiezingen van 2024? Burgemeesters Sanne Van Looy (Malle), Bart Dochy (Ledegem) en Peter Reekmans (Glabbeek) meten de galopperende polsslag van de plattelandsbewoner.

Sanne Van Looy (32) nam vorig jaar de burgemeesterssjerp over in Malle en krijgt volgend jaar wellicht een mooie plaats op de N-VA-lijst voor de parlementsverkiezingen. Bart Dochy (50) zit in het Vlaams Parlement voor CD&V maar durft als West-Vlaamse boerenzoon zijn eigen koers te varen, zeker als het gaat over de boeren en de Ventilus-hoogspanningslijn die door Ledegem zal lopen. Dochy bestuurt er met een absolute meerderheid, net zoals Peter Reekmans (48) in Glabbeek. De ondernemer en burgemeester was vijf jaar Kamerfractieleider voor Lijst Dedecker (LDD), richtte daarna zijn Dorpspartij op en ergert zich mateloos aan de bemoeizucht vanuit -Brussel. Maar als ontmoetingspunt tussen het Hageland, de Kempen en West-Vlaanderen bleek de hoofdstad toch de beste optie.

HUMO Stel, zondag vinden de parlementsverkiezingen plaats: welke drie thema’s zouden het stemgedrag van uw inwoners het meest bepalen?

SANNE VAN LOOY «Migratie, energie en leefmilieu.»

PETER REEKMANS «De ongecontroleerde migratie, de hoge facturen en het wantrouwen in de politiek. België heeft de hoogste belastingen ter wereld, de slechtste begroting van Europa en onhoudbare pensioenuitgaven. Maar in de Wetstraat zien de mensen alleen schandalen en ambras. Dat ondermijnt hun geloof in de toekomst.»

BART DOCHY «Bij ons leeft migratie sterk. Onze gemeente is nog niet zo verkleurd, en toch hebben mensen het gevoel dat nieuwkomers meer krijgen dan zij. Ook het gebrek aan rechtszekerheid wekt wrevel op: ondernemers zijn bang dat Zuhal Demir (N-VA) zal knippen in de groenestroomcertificaten voor hun zonnepanelen, en de boeren zien geen toekomst meer vanwege het stikstofverhaal.

»Een derde pijnpunt is mobiliteit. Als één probleem de voorbije twintig jaar niet is aangepakt, zijn het de files wel.»

DE EERSTE OPSTAND

HUMO Als de regering de fiscale aftrek voor bedrijfswagens schrapt, het rekeningrijden invoert en in ruil de loonlasten verlaagt, de fietsvergoedingen verhoogt en in het openbaar vervoer investeert, zijn de files toch opgelost?

DOCHY «De groenen hadden die plannen in hun verkiezingsprogramma staan, maar ik zie er weinig van. Misschien hebben ze gemerkt dat het te drastisch is. Op het platteland kún je niet zonder auto. Het openbaar vervoer is er dramatisch.»

HUMO Komt dat niet doordat -jullie partijen zo fors hebben gespaard?

VAN LOOY «In het Vlaamse regeerakkoord staat dat tegen 2030 de helft van de verplaatsingen moet gebeuren met de fiets, het openbaar vervoer of via een deelsysteem. Daar wordt in geïnvesteerd, maar het blijft moeilijk om mensen uit hun auto te krijgen. In Malle willen wij het Bergplein heraanleggen, zodat het een groene ontmoetingsplek wordt. Dat we daarvoor 42 van de 71 parkeerplaatsen schrappen, leidt tot hevig protest bij de handelaars, terwijl je ook met de fiets naar het centrum kunt komen of verderop kunt parkeren.»

DOCHY «Ik haal pas parkeerplaatsen weg als ze niet meer worden gebruikt. Voor de deur kunnen parkeren is een meerwaarde in een dorp, hè. Mensen pikken het niet als wij de steden na-apen.»

REEKMANS «Het wegpesten van de auto maakt hen boos. Vanaf 2029 mogen er in Vlaanderen geen nieuwe brandstofauto’s meer verkocht worden. Wie kan dan nog een auto betalen?»

DOCHY «Dat zal wel meevallen. Vanaf 2026 zijn alleen elektrische bedrijfswagens nog fiscaal aftrekbaar, en de bedrijven zijn hun wagenpark nu al aan het vergroenen. Als die auto’s op de tweedehandsmarkt belanden, kunnen ook gewone -mensen ze betalen.»

REEKMANS «Ja? Sommigen kunnen zich alleen een oude diesel van 1.500 euro permitteren. Weet je wat het kost om een elektrische batterij te vervangen?»

DOCHY «Ook die prijzen zullen dalen. Zonnepanelen waren 15 jaar geleden ook veel duurder.»

HUMO In België rijden 6 miljoen auto’s rond. Dat moeten er twee à drie keer minder worden, zeggen experts, anders riskeren we energietekorten.

REEKMANS «De overheid kan niet eens garanderen dat het licht blijft branden. Hoe gaan we dan al die elektrische auto’s opladen?»

DOCHY «Met dank aan de groenen, die de kerncentrales wilden sluiten.»

VAN LOOY «In de steden kan het lukken om het aantal auto’s te halveren. Mijn vriendinnen gebruiken daar ook deelauto’s, fietsen en openbaar vervoer. Dat is goedkoper dan een eigen auto. Maar op het platteland daalt het autogebruik niet, ondanks de hoge benzineprijzen. Veel gezinnen overwegen wel om hun tweede auto in te ruilen voor een Cambio-abonnement of een elektrische fiets. Wij hebben er thuis ook nog maar één.»

DOCHY «In de stad wonen mensen dicht bij hun job. Op het platteland liggen de woon-werk-afstanden tussen de 5 en 50 kilometer. Dan is het moeilijker om de fiets te nemen.»

VAN LOOY «Je kunt dat wel stimuleren. In Malle mogen ambtenaren hun eindejaarspremie inruilen voor een geleasete fiets, en die regeling is populair.»

HUMO Experts wijzen ook op onze rampzalige ruimtelijke ordening. Organiseer maar eens efficiënt openbaar vervoer in een regio waarin overál mensen wonen.

DOCHY «Moeten we misschien allemaal opeengepakt in de stad gaan leven? Wonen op het platteland heeft ook voordelen: je kunt zonnepanelen leggen, een waterput plaatsen, in je eigen energiebevoorrading voorzien. In een stadsappartement is dat lastiger.»

HUMO Landelijk wonen heeft wel een prijs: mensen hebben voor alles de auto nodig, de aanleg van straten, rioleringen en leidingen kost de gemeenschap handenvol geld, en de verharding werkt zowel droogte als wateroverlast in de hand.

REEKMANS «Het gaat te ver om mensen daarvoor te bestraffen. De vorige Vlaamse Bouwmeester, Leo Van Broeck, wilde dat doen met de Mobiscore: hoe afgelegener je woonde, hoe slechter je score. Om te vermijden dat de Vlaamse overheid de Mobiscore zou gebruiken om landelijk Vlaanderen op kosten te jagen, hebben wij met 38 burgemeesters een motie ingediend bij de Vlaamse overheid. Het was de eerste keer dat het platteland – met succes – in opstand kwam.»

VAN LOOY «We moeten de omslag maken naar kernverdichting, anders blijft er straks geen open ruimte meer over. Maar ik wil niet dat de appartementen als ufo’s neerdalen in -Malle. Om ons landelijke karakter te vrijwaren, beperken we het aantal bouwlagen tot drie.»

Sanne Van Looy: ‘Blijkbaar is één op de vier Vlamingen van plan om voor Vlaams Belang te kiezen. Het is ondemocratisch om vooraf al te zeggen dat die stemmen niet meetellen.’ Beeld Geert Van de Velde

#GEENPLEKVRIJ

HUMO Alle drie noemden jullie migratie als hoofdthema. Hoe gaat het met de Oekraïense vluchtelingen?

VAN LOOY «In de eerste week van de oorlog hebben wij een bus vol Oekraïners opgevangen. Ik dacht dat de -federale regering later wel voor een structurele oplossing zou zorgen, maar die kwam er niet. Typisch! Enkele maanden geleden kreeg ik telefoon van de eigenaar van een gebouw: Fedasil had gevraagd of hij daar asielzoekers in wilde opvangen. Een telefoontje naar mij vonden ze niet nodig.»

HUMO Wat hebt u gedaan met die bus Oekraïners?

VAN LOOY «Samen met onze buurgemeenten hebben we hen opgevangen in opvanghuizen en leegstaande huurwoningen. De huur wordt afgetrokken van hun leefloon, maar het is moeilijk om hen allemaal aan het werk te krijgen. In Nederland krijgen de Oekraïners geen leefloon, en daar is 80 procent aan het werk.»

DOCHY «Als nieuwkomers willen werken, is er een draagvlak voor migratie. Wij hebben 33 Oekraïners: 25 zijn aan het werk, de anderen zijn te oud. Ons OCMW heeft zijn uiterste best gedaan om die mensen aan een job te helpen.»

REEKMANS «In het begin van de oorlog lanceerde Sammy Mahdi (CD&V), die toen nog staatssecretaris voor Asiel en Migratie was, de campagne ‘#PlekVrij’. In Glabbeek wilden vier gezinnen Oekraïners thuis opvangen maar na drie weken hebben ze die mensen bij mij afgezet. Wij hebben hen ondergebracht in noodwoningen, ze werken nu allemaal in de fruitteelt.

»Weet je wat de mensen echt kwaad maakt? Voor asielzoekers bouwen we nooddorpen, maar toen onze eigen mensen door de overstromingen in Wallonië dakloos werden, kon dat niet. In de Vesdervallei voelen ze zich nog altijd in de steek gelaten. Zo máák je mensen racistisch en duw je ze in de armen van extreme partijen.»

HUMO Zouden jullie ook een bus vol Syriërs of Afghanen willen opvangen?

VAN LOOY «Nee, want er zou geen einde aan komen: deze week vijftig, volgende week honderd. De federale regering doet niks aan de instroom, en ze verbiedt het om uitgeprocedeerde gezinnen met kinderen in gesloten centra onder te brengen. Zo krijg je niemand meer uitgewezen. Het asielbeleid van Vivaldi is een ramp.»

HUMO Zelfs de CD&V-burgemeesters van Jabbeke en Kampenhout hebben een opvangcentrum in hun gemeente geweigerd. Ook zij wilden staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) niet helpen om de crisis op te lossen.

DOCHY «Ik begrijp dat, als er geen draagvlak is.»

REEKMANS «Onder Theo Francken is onze lokale opvangcapaciteit al verdubbeld. Wij hebben een oude pastorie laten ombouwen tot vijf appartementen voor asielzoekers. Kostprijs: 600.000 euro! Nu zitten al onze noodwoningen vol. Als morgen iemands huis afbrandt, is er niks meer vrij.

»De helft van onze asielzoekers is uitgeprocedeerd en had eigenlijk al vóór de corona-crisis het land moeten verlaten. De andere helft moet een andere woning zoeken, maar doet dat niet. Dat zijn gezinnen met kinderen: ik kan die toch niet buitenzetten? Eén van die meisjes, een Palestijnse, zit met mijn dochter in de klas. Ze is 9 jaar, is al 5 jaar hier en spreekt vloeiend Nederlands. Als ik haar gezin naar de noodopvang in Leuven stuur, krijg ik een hele school op mijn dak.

»De Moor heeft nu beslist dat uitgeprocedeerde asielzoekers de opvang moeten verlaten. Maar waar moeten die mensen naartoe?»

HUMO De groenen willen alle gemeenten verplichten om een paar extra mensen op te vangen. ‘Dan is de asielcrisis opgelost,’ zeggen ze.

DOCHY «Als ze ons zouden dwingen om nog meer mensen op te vangen, zouden we privé-woningen moeten huren.»

REEKMANS «In Glabbeek zijn er maar 23 huurwoningen. Ik kan nog tien noodappartementen bijbouwen, maar door het lakse asielbeleid komen elk jaar 50.000 asielzoekers ons land binnen. Als het zo doorgaat, hebben we straks heel hoge -appartementsgebouwen nodig om ze te stapelen.»

‘Vindt u het normaal dat Zuhal Demir weigert te praten met de Boerenbond?’ Beeld BELGA

SOMERS ANNEXEERT

HUMO Op het platteland leeft ook een gevoel van teloorgang, vanwege slechte wegen, povere fietspaden, afgeschafte bussen, leegstand, verdwijnende bankautomaten en postkantoren.

DOCHY «Het platteland wordt ondergefinancierd. Van de 2,75 miljard euro in het Gemeentefonds (waarmee onder meer in een algemene basisfinanciering voor lokale besturen wordt voorzien, red.) gaat 30 procent naar Gent en Antwerpen: dat is buiten alle proporties.»

REEKMANS «Glabbeek krijgt 183 euro per inwoner uit het Gemeentefonds, Antwerpen en Gent 3.000 euro per inwoner. Ondanks al dat geld voeren sommige steden een rotslecht financieel beleid. Gent, Kortrijk, Mechelen: overal waar liberalen en groenen besturen, zie je bloedrode cijfers. Mechelen heeft een schuld van 4.000 euro per inwoner, in Glabbeek is dat 770 euro, het Vlaamse gemiddelde is 1.270 euro. Ik run mijn gemeente zoals mijn bedrijf: ik ga níét in het rood.»

VAN LOOY «Een gezonde begroting is inderdaad essentieel. Onze schuldenlast bedraagt 968 euro per inwoner.»

DOCHY «In Ledegem gaat het om een kleine 1.000 euro per inwoner.»

HUMO Volgens Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) kan Vlaanderen geen miljarden extra toveren voor het platteland. Hij wil dat kleine gemeenten fuseren tot gemeenten van minstens 30.000 inwoners die meer taken aankunnen en daar ook meer geld voor krijgen.

DOCHY «En vanwaar moet dat geld dan komen? Somers rekent op efficiëntiewinsten, maar ik zie die niet. Hij is al twintig jaar burgemeester van Mechelen, een gemeente van 100.000 inwoners met de slechtste begroting van Vlaanderen.»

REEKMANS «Waarom wil hij zo graag dat Mechelen met Boortmeerbeek fuseert? Om zijn schuldenberg over meer mensen te kunnen spreiden. Dat is een annexatie, geen fusie.»

DOCHY «De fusie van Borsbeek met Antwerpen is hetzelfde verhaal: Antwerpen voegt 10.000 inwoners toe aan een stad van een half miljoen mensen en krijgt daarvoor 50 miljoen euro van de regering. Dan misbruik je het systeem.»

REEKMANS (haalt papieren -boven) «Kijk, de top 50 van de financieel gezondste gemeenten bestaat alléén uit kleine gemeenten! Twee onderzoekers van de universiteit van Rotterdam hebben aangetoond dat fusies om financiële redenen zinloos zijn. Begin deze eeuw was er een grote fusiegolf in Nederland: de dienstverlening ging achteruit en de meerkosten bedroegen 1,8 miljard – in plaats van de verwachte besparing van 1 miljard euro.»

HUMO Toch voeren minstens 50 Vlaamse gemeenten fusiegesprekken met één of meerdere buren.

REEKMANS «Ik ben niet tegen fusies als mijn inwoners daar beter van worden. Maar dat is niet zo! Mijn buurgemeenten hebben hogere schulden en hogere belastingen.»

VAN LOOY «Jullie bekijken het louter financieel, maar van de fusiegolf in de jaren 70 is niemand slechter geworden. Mensen zijn bang dat een nieuwe fusiegolf hun dorpen in steden zal veranderen, terwijl ik er net een kans in zie om efficiënter te besturen en ons landelijke karakter te behouden. In Malle is een fusie met Brecht of Zoersel nog niet aan de orde, maar we willen wel beter samenwerken. Onze gemeente heeft maar drie ICT’ers in dienst. Ik zou liever een helpdesk delen met verschillende gemeenten. En in plaats van één omgevingsambtenaar wil ik een stevige bouwdienst die beter kan onderhandelen met projectontwikkelaars. Zonder die machinerie zie ik de bouwshift (waarmee Vlaanderen de inname van open ruimte tegen 2040 tot nul wil herleiden, red.) niet slagen.»

DOCHY «Wij werken ook intensief samen met 16 andere West-Vlaamse gemeenten. We delen ambtenaren voor ICT, archiefbeheer en ruimtelijke ordening. Als iemand ziek uitvalt of vakantie neemt, is er altijd back-up.»

REEKMANS «Maar daar heb je toch geen fusies voor nodig? Al jaren wordt bespaard op bussen op het platteland, en dan zouden de mensen straks nog veel verder moeten rijden naar het gemeentehuis.»

VAN LOOY «Hoe vaak moeten ze daar nog zijn? De meeste dingen kun je perfect digitaal regelen.»

REEKMANS «Niet iedereen heeft een computer, hè. Mijn punt is: in kleine gemeenten zijn de mensen net tevrédener over de dienstverlening. In de Gemeentemonitor (waarmee de Vlaamse overheid peilt naar de tevredenheid van bewoners aan de hand van thema’s zoals verkeersveiligheid en vertrouwen in het bestuur, red.) staat Glabbeek met een score van 61 procent op nummer twee, na Vorselaar. Geen enkele gemeente van meer dan 30.000 inwoners scoort meer dan 50 procent: de afstand met de burger wordt daar te groot. Een bestuur dat dicht bij de bevolking staat, is de beste dam tegen extremen. Vlaams Belang neemt in mijn gemeente zelfs niet deel aan de verkiezingen.»

DOCHY «Bij mij ook niet.»

REEKMANS «Kijk, ik vraag geen extra geld voor Glabbeek. Ik wil gewoon dat Brussel me met rust laat. De mensen -hebben het recht om te weten welke partijen hun dorpen na 2024 willen opdoeken. Daarom heb ik een front van plattelandsburgemeesters opgericht en heb ik alle Wetstraatpartijen per mail gevraagd of ze voor verplichte fusies zijn. Alleen CD&V en Vlaams Belang hebben geantwoord.»

VAN LOOY «Ik ben tegen verplichte fusies.»

DOCHY «Tijdens de Vlaamse regeringsonderhandelingen in 2019 heeft de N-VA de verplichte fusies op tafel gelegd, ook al stond dat in geen enkel verkiezingsprogramma. Ze wilde alleen nog gemeenten van minstens 40.000 inwoners. We hebben hemel en aarde moeten bewegen om dat tegen te houden. Ik verzeker u: als CD&V er in 2024 niet meer bij is, komen die verplichte fusies er en verdwijnen de -provincies.»

HUMO Zoals de peilingen nu liggen, zullen N-VA, Vooruit en Open VLD u niet opzij kunnen schuiven. Er zullen vier partijen nodig zijn om een Vlaamse regering te kunnen vormen.

DOCHY «Ze zullen er nog eerder Groen bij halen dan CD&V. Blauw en groen komen goed overeen.»

Bart Dochy: ‘Door de fusie met Borsbeek voegt Antwerpen 10.000 inwoners toe aan een stad van een half miljoen mensen en krijgt ze 50 miljoen euro. Dan misbruik je het systeem.’ Beeld Geert Van de Velde

DE JUISTE PRIJS

HUMO Zou de Nederlandse BoerBurgerBeweging (BBB) ook in Vlaanderen kunnen doorbreken?

DOCHY «Ze zou hier minder succesvol zijn. In Nederland is er telkens weer een nieuwe partij die het ongenoegen kanaliseert. Eerst die van Pim Fortuyn, dan Geert Wilders, Thierry Baudet en nu de BBB. Bij ons gaat de proteststem al jaren naar Vlaams Belang.

»In Nederland is het stikstofverhaal ook echt uit de hand gelopen: ze hadden een vergunningenstop en de maatregelen waren nog strenger. Wij hebben het ergste kunnen vermijden dankzij het stikstofkader dat Joke Schauvliege (CD&V) in de vorige Vlaamse regering uitwerkte. De ellende is begonnen toen een rechter dat kader vernietigde wegens te soepel.»

HUMO U hebt zelf een varkensbedrijf, u werkte voor de Boerenbond en u hebt zich vorig jaar afgezet tegen de stikstofdeal. Steunt u het nieuwe akkoord wel?

DOCHY «Ik schaam me er nog altijd voor dat ik een overheid vertegenwoordig die zoveel mensen zoiets aandoet. Je moet de sector meetrekken in een redelijk evolutie, niet de landbouw kapotmaken. Veel boeren zitten al maanden vast, of zelfs jaren. Hun vergunning loopt af en ze weten niet of ze een nieuwe kunnen krijgen. Dat is een schande.

»Je kunt de boeren ook niet wijsmaken dat hun beroep zó schadelijk is voor de natuur.»

HUMO Die impact is toch wetenschappelijk aangetoond?

DOCHY «Je kunt heel moeilijk berekenen hoe schadelijk een veehouderij is voor een nabijgelegen natuurgebied. Dat hangt af van het weer, het stalsysteem en de uitstoot van industrie en verkeer. Maar de impactscore, die wordt berekend vanachter een computer, bepaalt wel of een landbouwer nog een vergunning krijgt om zijn levenswerk voort te zetten.»

VAN LOOY «Dankzij het akkoord is er eindelijk rechtszekerheid: de vergunningenstop is vermeden en de boeren kunnen blijven boeren. De regering zet ook 3,65 miljard euro opzij voor landbouw en natuurherstel. Jonge boeren die investeren in milieuvriendelijke installaties krijgen twee derde van het bedrag terug. Zo geven we hun een toekomst.»

DOCHY «Maar het kader is veel strenger voor de landbouw dan voor de industrie. Een veehouder mag 40 keer minder stikstof uitstoten dan een fabriek. Dat is niet fair.»

HUMO Tegen het einde van het jaar wil de regering onderzoeken of ze de normen voor de landbouw kan versoepelen, maar volgens de N-VA zullen de experts dat van tafel vegen, omdat de landbouw meer stikstof uitstoot dan de industrie en de ammoniak uit de stallen schadelijker is voor de natuur.

DOCHY «Dat onderscheid tussen landbouw en industrie moet weg. Wij willen ook dat een landbouwbedrijf de stikstofruimte van een ander bedrijf mag overnemen, want dat kan nooit leiden tot meer uitstoot. Zonder die twee punten ís er geen akkoord meer voor CD&V.»

REEKMANS «En dan begint het abominabele schouwspel tussen CD&V en de N-VA opnieuw.

»Het succes van de BBB in Nederland heeft weinig te maken met stikstof. Geen 10 procent van de bevolking snapt waar dat debat over gaat, de rest ziet een regering die vechtend over straat rolt. Met onze federale regering is het even erg gesteld. De mensen zijn de machtspartijen gewoon beu.»

DOCHY «Fatsoenlijke politici overleggen met de sector. Vindt u het normaal dat Zuhal Demir weigert te praten met de grootste landbouworganisatie van het land, omdat de Boerenbond volgens haar schuld heeft aan de vervuiling?»

HUMO De Boerenbond heeft een vermogen van 5 miljard euro opgebouwd door landbouwers massaal in de richting van grootschalige veeteelt te duwen. Je kunt de vraag dus ook omkeren: is het normaal dat een economische holding die de hele landbouwketen in handen heeft al decennia het landbouwbeleid bepaalt?

DOCHY «Vindt u dat een neutrale vraag?»

HUMO Ze is gebaseerd op harde feiten. De Leuvense historica Leen Van Molle, die de geschiedenis van de Boerenbond heeft beschreven, zei in De Morgen: ‘De kapitaalintensieve land- en tuinbouw is interessant voor de bedrijven van de Boerenbond, maar werkt averechts voor de landbouwers, die geconfronteerd worden met grote investeringen en lage winsten.’

REEKMANS «Dat is waar. De Boerenbond heeft die schaalvergroting jarenlang gepromoot om er zelf beter van te worden.»

DOCHY (boos) «De Boerenbond legt niks op. Onze boeren moeten op de wereldmarkt concurreren tegen Argentijnse steak en Braziliaanse plofkippen. De winstmarges zijn flinterdun en onze milieunormen superstreng. Dan kun je alleen rendabel werken als je veel produceert.»

HUMO Hoe komt het dan dat de biolandbouw in Wallonië al veel verder staat en de koeien daar nog wél buiten lopen?

DOCHY «Omdat je in Wallonië veel meer ruimte hebt, en meer graslanden die ongeschikt zijn voor akkerbouw. Bij ons kiezen boeren eerder voor een intensief model.»

VAN LOOY «Maar die megastallen passen toch niet in het open landschap van onze dorpen? Dat zijn industriële bedrijven.»

DOCHY «Als we geen grootschalige landbouw meer willen, moeten we onze boeren een betere prijs geven. Dat kan alleen als je de Europese markt opnieuw afschermt voor goedkoop voedsel uit het buitenland, zoals in de jaren 50. Toen was de enige zorg dat iedereen voldoende eten zou hebben.»

VAN LOOY «Daar maken jullie de mensen nu ook al maanden bang voor: die doembeelden over lege winkelrekken zijn fake news en ondergraven óók het vertrouwen in de politiek.»

DOCHY «Ik zeg niet dat de winkels morgen leeg zullen zijn, maar misschien wel over twintig jaar. De gemiddelde landbouwer is 57 jaar en amper 12 procent heeft een opvolger. In Zuid-Europa krijgen de boeren met verwoestijning te maken; door de klimaatverandering wordt België meer dan ooit de landbouwregio van de toekomst. Maar dan hebben we wél starters nodig.»

GIORGIA MELONI

HUMO Vrezen jullie dat Vlaams Belang straks met de stem van de boeren aan de haal gaat?

DOCHY «Als onze eisen niet worden ingewilligd wel, ja. In West-Vlaanderen zeggen veel N-VA-kiezers dat ze voor Vlaams Belang gaan stemmen. Van Zuhal Demir of minister-president Jan Jambon moeten ze niks meer hebben. Hopelijk kunnen wij hen ervan overtuigen dat wij wél blijven vechten voor het platteland. »

VAN LOOY «Waarom zou stikstof ons stemmen kosten? Zuhal heeft dit probleem eindelijk aangepakt, nadat CD&V het twintig jaar onder de mat had geschoven. Het viel me ook op dat Marc Van Peel, (ex-CD&V-voorzitter, red.) zijn lidmaatschap heeft opgezegd, omdat hij vindt dat CD&V tegen de steden en de industrie is.»

DOCHY «Ach, Van Peel. Die man is 17 jaar de havenschepen van Antwerpen geweest, en op het einde bleef er van zijn partij niet veel meer over.»

REEKMANS «Nogmaals: stikstof zal het stemgedrag amper bepalen. De mensen liggen vooral wakker van de bedreiging van hun welvaart. Wie kan nog een huis kopen? Wie kan de energie-renovatie betalen die de Vlaamse regering oplegt? Hoeveel duurder zal de winkelkar nog worden?»

HUMO Hoe staan jullie tegenover het cordon sanitaire?

VAN LOOY «Blijkbaar is één op de vier Vlamingen van plan om voor Vlaams Belang te kiezen. Het is ondemocratisch om vooraf al te zeggen dat die stemmen niet meetellen. Maar inhoudelijk zie ik weinig raakvlakken om met hen te besturen. In Malle hebben ze 2 zetels op 25 en ze zijn tegen álles.»

DOCHY «Rond landbouw kom ik met Vlaams Belang overeen, op andere vlakken zou een coalitie onmogelijk zijn. Maar we zijn wel het enige land met een cordon sanitaire. In Italië is de extreemrechtse Giorgia Meloni aan de macht en dat lijkt mee te vallen, Europees loopt ze in de pas. Door het cordon krijgt Vlaams Belang hier nooit de kans om die evolutie te maken.»

REEKMANS «Schaf het cordon dan af, en bekijk na de verkiezingen of je met hen kunt besturen.»

HUMO Uit de peiling van Het Laatste Nieuws blijkt dat 38 procent van de bevolking wil dat het cordon sanitaire verdwijnt.

REEKMANS «Dat is toch veel? Het cordon is de levensverzekering van de machtspartijen. Een liberale minister zei me onlangs, na een paar pinten: ‘Hoe klein wij ook worden, we zitten toch altijd in de regering.’ Die arrogantie is stuitend. Ik ben blij dat ik mij als burgemeester van een Dorpspartij niet meer moet verantwoorden voor het gedrag van een Wetstraatpartij.»

DOCHY «Dat kan snel veranderen. Ging LDD niet terugkomen?»

REEKMANS «Mijn hart ligt bij Glabbeek, maar als Jean-Marie -Dedecker morgen ‘Go’ zegt , trek ik mee de kar. Wij kunnen een buffer zijn voor het ongenoegen bij de bevolking. Vroeger durfden mensen op café amper te zeggen dat ze voor Vlaams Belang stemden, vandaag komen zelfs verstandige mensen daarvoor uit. Als wij niet aan de verkiezingen deelnemen, zie ik Vlaams Belang en de PVDA de helft van de stemmen halen.»

VAN LOOY «Een terugkeer van LDD zou de politieke versnippering vergroten, waardoor het nóg moeilijker zou worden om een regering te vormen. Wij zitten federaal in de oppositie: wie niet tevreden is over Vivaldi kan ook bij ons terecht.»