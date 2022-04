De jury heeft overtuigend en met luide stem gesproken: BLUAI is de winnaar van Humo’s Rock Rally 2022. In een diversere finale dan ooit haalde de band het voor Meltheads en YACID. Met de zegen uit de hemel, c’était vachement bien. De vier meiden van de band winnen 10.000 euro, eeuwige roem en een plaatsje in de rij van illustere voorgangers als Meskerem Mees, Whispering Sons, Goose en nog vele anderen. De publieksprijs ging naar Isaac Roux.

BLUAI is de winnaar van Humo’s Rock Rally 2022. In een zeer sterk bezette finale staken de vier meiden er met kop en schouders bovenuit. De vakjury, bestaande voor Humo uit journalisten Katia Vlerick, Jurgen Beckers, Frederick Vandromme en organisator Pascal Depreeuw aangevuld met Joost Zweegers (Novastar), Anne-Sophie Ooghe (High Hi), Philip Bosschaerts (Mintzkov en Glitterpaard), Eppo Janssen (Pukkelpop, Willy en Duyster) en Kurt Overbergh (Ancienne Belgique) roemde hun wilskracht, eigenheid en podiumprésence:

‘Ze worstelden met een weerbarstig gitaarsnoer in de preselectie, deden het zonder tweede gitariste in de halve finale, speelden de finale met een nieuw groepslid, en wisten die woelige wateren met bravoure te doorvaren. Uitstekende songs, uitstraling bij bakken en - ondanks de wisselende bezetting - een groepsgeluid om u tegen te zeggen. Conclusie: diepe buiging voor BLUAI.’

Hun prijs: 10.000 euro en een daverend applaus van een extatische Ancienne Belgique. Ook de nummers twee en drie van de avond, punkers Meltheads en de cyberpunkweirdo YACID, werden bedolven onder enthousiast handgeklap. De publieksprijs ging naar de Isaac Roux.

U kan de finale, het optreden van BLUAI en Isaac Roux morgen herbeleven op Humo.be en in de app.