Cameraman: ‘Alec Baldwin ging voorzichtig om met het wapen’

Alec Baldwin ging op de set van de film Rust heel voorzichtig om met het wapen waarmee hij donderdag desondanks toch per ongeluk een dodelijk schot heeft gelost. Dat blijkt uit de getuigenis van cameraman Russel Reid, die bij het incident aanwezig was. Ook andere collega’s van Baldwin doen hun verhaal.

Het incident gebeurde tijdens opnames voor de film Rust, een western waarin de 63-jarige Baldwin als acteur speelt en waarvan hij ook coproducent is. Er had met losse flodders geschoten moeten worden, maar het wapen bleek ook nog een echte kogel te bevatten. Die raakte cameravrouw Halyna Hutchins, zij overleed aan haar verwondingen.

Collega’s van Baldwin die aanwezig waren op de set hebben inmiddels een getuigenverklaring afgelegd aan de rechercheurs die het onderzoek leiden. Zo blijkt uit een verklaring van cameraman Russel Reid dat er al de hele dag onrust was op de filmset. Er zou onenigheid zijn geweest over betalingen en verschillende mensen zouden de set hebben verlaten.

Reid was druk in de weer met het verplaatsen van een camera en stelt dat hij niet zeker wist of het wapen geladen was voordat het aan Baldwin werd overhandigd. Hij verklaart wel dat Baldwin ‘heel voorzichtig’ met het wapen omging. De acteur zou zelfs een eerdere gebeurtenis hebben aangehaald waarbij hij ervoor had gezorgd dat er geen kinderen in de buurt van een vuurwapen aanwezig waren.

Ook de 42-jarige regisseur Joel Souza, die achter Hutchins stond en gewond raakte maar redelijk snel het ziekenhuis mocht verlaten, wist niet zeker of het wapen geladen was. Hij focuste zich op hoe de scène er op camera uit zou komen te zien. Souza meent zich overigens wel te herinneren dat iemand riep dat het wapen ‘koud’, oftewel ongeladen, was. Het geluid van het geloste schot ging door merg en been: volgens de regisseur klonk het als een harde knal.

Weduwnaar neemt Alec Baldwin niks kwalijk Alle drie zijn ze gebroken: Matthew Hutchins, de weduwnaar van Halyna Hutchins, hun zoontje Andros (9) en Alec Baldwin. De acteur schoot cameraregisseur Halyna vorige week per ongeluk dood op een filmset, maar haar man neemt Baldwin niks kwalijk. Afgelopen weekend ontbeten ze samen in New Mexico, waar de acteur tijdens de opnames verbleef. Intussen blijkt dat er eerder al problemen waren met het bewuste wapen. Een andere acteur zou er ook al twee schoten mee hebben gelost terwijl het zogezegd niet geladen was. Een zevental crewleden stapte toen op.

(AD)