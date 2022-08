Candice en Marijn: ‘Als je dan toch een dickpic wilt sturen, kies dan een mooie met de juiste belichting’

VTM heeft de deelnemers van het nieuwe seizoen van ‘Blind Getrouwd’ bekend gemaakt. De kersvers gehuwden nemen het beste een voorbeeld an Candice (32) en Marijn (36), die als enige koppel het ‘Blind getrouwd’-experiment van 2021 overleefden. Samen spatten ze vanaf dag één van uw scherm, en die sprankel hebben ze nog altijd. Candijn woont ondertussen samen en denkt zelfs aan nakomelingen. ‘Over een paar jaar hoop ik hier een roodharig minimensje te zien rondlopen.’

Dit artikel verscheen oorspronkelijk januari 2022

HUMO Vorige zomer zijn jullie met de camper naar Noord-Frankrijk getrokken: romantisch, maar ook een manier om snel elkaars kleine kantjes snel te leren kennen?

MARIJN LENAERTS (lacht) «En dan stortregende het ook nog eens de hele tijd! Als je een paar dagen zo’n kleine oppervlakte deelt, leer je inderdaad veel bij over elkaar. Ik trapte misschien iets sneller op Candice’ tenen, en zij op de mijne – maar een uur later was alles telkens weer vergeten en vergeven.

»Dat gezegd zijnde: ik kan wel genieten van haar chaotische kantje. Ze is een spring-in-’t-veld, terwijl ik wat bedachtzamer en gereserveerder ben. Eigenlijk vullen we elkaar mooi aan. Het wérkt tussen ons.»

CANDICE MARTENS «En dus was Marijn supervoorbereid – hij had donsdekens, kussens en eten: alles om te overleven in een camper – en had ik alleen een berg kleren mee (lacht).»

HUMO Er moeten toch een páár frustraties gegroeid zijn?

MARIJN «Ik heb tien jaar alleen gewoond, dus ik heb wel wat vaste routines waar ik graag aan vasthou. Een opgeruimd huis en een ordelijke tuin geven me rust in mijn hoofd. Ik moet sowieso wel wat discipline aan de dag leggen, want ik moet ook zorgen voor vier katten, een hond, twee pony’s en kippen. Als ik dan her en der een kous van Candice vind, moet ik al eens diep inademen. Eén keer maar (lacht).»

CANDICE «Marijn is georganiseerd en ik ben, welja, misschien wat chaotisch. Maar ik doe mijn best. Ik was zelf vier jaar alleen geweest, hè. Rekening houden met iemand anders: ook ik heb eraan moeten wennen. Ter illustratie: Marijn wil per se aan de rechterkant van ons bed slapen, maar die kant verkies ik zelf ook. Ik heb ’s nachts al over hem heen proberen te kruipen om toch maar op die plek te belanden, maar voorlopig werkt mijn plannetje niet.

»En voor mijn flanellen tijgerlakens wil hij ook maar niet vallen. Te girly, blijkbaar (lacht).»

MARIJN «In het compromis ligt onze toekomst!»

'Vóór mijn 40ste hoop ik hier een klein roodharig minimensje te zien rondlopen.' Beeld VTM

HUMO Go with the flow: tijdens het ‘Blind getrouwd’-experiment leek dat al jullie devies.

MARIJN «We wilden er vooral een aangename ervaring van maken. Op de eerste dag hebben we afgesproken dat een goede vriendschap voor ons óók een geslaagde afloop van ‘Blind getrouwd’ zou zijn. Als we onszelf te veel druk hadden opgelegd, was het misschien helemaal anders afgelopen.»

CANDICE «We hadden ons geen van beiden zelf ingeschreven. Marijns zus en mijn vriendinnen vonden het hoog tijd dat we uit ons kot kwamen. Daar hadden wij onze bedenkingen bij: wat als we gekoppeld werden aan iemand met wie we goed konden praten, maar die we fysiek totaal niet aantrekkelijk vonden?

»Een waarzegster heeft me over de streep getrokken. ‘Je zult snel iemand leren kennen en meteen met hem trouwen,’ zei ze. Een paar dagen later belde de crew: ‘Je bent geselecteerd voor het nieuwe seizoen.’ Eigenlijk geloof ik niet in waarzeggerij, maar dat was toch bijzonder.»

HUMO Hoe was jullie romantische parcours eigenlijk vóór ‘Blind getrouwd’? Hebben jullie het hele scala aan datingapps ingezet?

MARIJN «Nee, ik ben geen grote onlinedater. Alleen Tinder heb ik een paar keer geprobeerd, zonder veel succes.»

CANDICE «Tinder was mijn favoriete app, maar ik heb er weinig écht mee gedatet. Ik vond het vooral een leuk tijdverdrijf wanneer ik met een gezichtsmaskertje in bad zat.»

HUMO Zouden jullie op Tinder gematcht zijn?

MARIJN «Sowieso! Candice is helemaal mijn type.»

CANDICE «Al zou ik nooit binnen jouw perimeter van 2 kilometer rond Binkom gevallen zijn (lacht).»

HUMO Weg met die apps: jullie hebben beslist om samen te gaan wonen. Is ‘De Bom van Beveren’ naar Binkom verhuisd?

MARIJN «Ik heb heel wat overredingskracht moeten inzetten, maar uiteindelijk was Binkom de logische keuze. Al die dieren verhuis je niet zomaar, hè?

»En ter verduidelijking: ik woonde ten tijde van ‘Blind getrouwd’ níét samen met mijn moeder! In het programma leek het alsof ik elke ochtend met haar aan de ontbijttafel zat, maar zij woont met mijn stiefvader in het buitenland. Ik pas al tien jaar op hun huis.»

CANDICE «Een inwonende schoonmoeder zou een no-go geweest zijn (lacht). De puzzelstukjes pasten gelukkig best snel in elkaar. Ik heb mijn huis in Beveren verhuurd, ben gestopt als lerares en ben met mijn eigen kledingwebshop begonnen, waardoor ik thuis kan werken.»

HUMO Voelt Vlaams-Brabant al aan als jouw nest?

CANDICE «Soms vind ik het nog wat moeilijk om mijn plaats te vinden. Het huis van Marijn was al volledig ingericht, waardoor veel van mijn spulletjes nog in de verhuisdozen zitten. Mijn parfumflesjes, bijvoorbeeld – ik ben een groot liefhebber van geurtjes. Marijn heeft wél al een paar kamers moeten leegmaken om de stock van mijn webshop te kunnen opbergen. Iedereen brengt zijn offer! (lacht)

»De natuur in Binkom is supermooi. Als je hier op een zonnige dag de deur uit gaat, lijkt het alsof je in Frankrijk zit. Natuurlijk mis ik het drukke leven van Antwerpen en voel ik me soms als Carrie Bradshaw uit ‘Sex and the City’ die op hoge hakken langs een plas modder laveert. Maar ik heb nog geen moment spijt gehad van mijn beslissing.»

HUMO In 2020 zijn jullie in een paar maanden tijd wereldberoemd in Vlaanderen geworden. Merken jullie daar nog veel van?

MARIJN «We hebben geluk dat die mondmaskers er zijn. Ik kan me er perfect achter verschuilen, Candice heeft het iets moeilijker, met haar haarbos (lacht).»

CANDICE «Op grotere events of feestjes komen mensen wel geregeld een selfie vragen, maar eigenlijk is dat tof. Vooral vrouwen spreken me aan: ze vinden het zalig dat iemand zo ongegeneerd zichzelf durfde te zijn op televisie.»

HUMO Hebben jullie het toerisme in Binkom eigenhandig een boost gegeven?

MARIJN «Lach maar! Deze zomer hoorde ik van mensen in de straat dat fietsers en wandelaars geregeld vroegen: ‘Waar staat het huis van Marijn?’ Het is een paar keer gebeurd dat we gezellig in de tuin zaten en in onze ooghoek plots een hoofd boven de haag zagen piepen. Volgens ons buurmeisje heeft zelfs iemand op zijn knieën onder de haag zitten kijken. Allemaal oké voor mij, hoor. Zolang ik maar niemand in de living tegen het lijf loop.»

HUMO Hebben jullie op Instagram veel berichtjes van fans gekregen?

CANDICE «Behalve die ene dickpic viel dat best mee: ik zat op een familiefeest, tegenover mijn schoonvader, toen een onbekende man me een foto stuurde. Ik klikte erop zonder na te denken en zag een lelijk, verfrommeld ding naar me staren. Als je dan toch een dickpic wilt sturen, kies dan een mooie met de juiste belichting! (lacht)»

HUMO En wat met de toekomst?

MARIJN «We willen allebei kinderen. Ik wil er niet té lang meer mee wachten: in februari word ik 37. Vóór mijn 40ste hoop ik hier een klein roodharig minimensje te zien rondlopen.»

CANDICE «Maar eerst nog wat reizen en genieten van elkaar.»

MARIJN «En als die pandemie ooit eindigt, geven we een groot feest. Onze trouwpartij viel tijdens een lockdown, we moesten het kleinschalig houden. Maar onze familie en vrienden passen net zo goed samen als wij: dat moeten we vieren.»

