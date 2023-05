‘Casual seks zegt me niets, dan ben ik liever vijf jaar single’: 11 verhalen uit de nieuwe Humo

Die ochtend in de krantenwinkel, op uw deurmat of hier op het internet.

Aan het lijntje gehouden door Telecom- en energieleveranciers: ‘Aan de telefoon kreeg ik te horen: ‘Volgens ons bent u overleden, meneer’’

Ooit was de klant koning, maar in tijden van crisis en forse besparingen is hij vooral een ‘kloteklant’, een wandelende geldmachine, een noodzakelijk kwaad om winst te boeken. Humo verzamelde de verhalen van kloteklanten, te beginnen bij energiemaatschappijen en telecomdiensten.

Jos D’Haese, PVDA-fractieleider: ‘Vorig jaar deed Conner Rousseau tenminste nog alsof hij links was’

Of het nu gaat over parlementaire pensioenbonussen, sociale onrust bij Delhaize of de tekorten in de zorg: PVDA-fractieleider Jos D’Haese (30) vuurt salvo na salvo af. ‘De aandeelhouders zullen Delhaize leegzuigen tot het kapot is.’

Dirk De Wachter en Paul Verhaeghe: –‘Er is hoop, er zijn redenen om optimistisch te zijn’ –‘Helemaal niet akkoord, het wordt steeds erger’

Paul Verhaeghe (67) heeft een nieuw boek uit. Dirk De Wachter (63) is na zijn kankerbehandeling opnieuw voltijds aan het werk getogen. Exclusief voor Humo laten ze samen hun licht schijnen over de toestand van de nationale geestelijke gezondheid.

De verzoening tussen de vrouw en het slachtoffer van Roman Polanski: ‘Toen de rechter me op mijn 13de een hoer noemde, was er niemand die voor me in de bres sprong’

In maart 1977 hadden Roman Polanski en de Amerikaanse Samantha Geimer seks. Hij was 43, zij amper 13. Eind jaren 80 trouwde hij er met de jonge Parijse actrice Emmanuelle Seigner, die een bijrolletje had vertolkt in één van zijn films. Vandaag, 46 jaar na de feiten, kijken slachtoffer en echtgenote elkaar recht in de ogen voor een verrassend verzoeningsgesprek.

Bilal El Khannouss: ‘Op berichten van meisjes reageer ik niet: je weet nooit wat hun bedoelingen zijn’

In nauwelijks acht maanden tijd schoot de ster van Bilal El Khannouss (deze week 19) flink de hoogte in. De middenvelder van Racing Genk scoort en laat scoren, strooit met beslissende passes en speelde met Marokko de halve finale van het WK. ‘Ik voelde me niet naar waarde geschat bij Anderlecht, en dat maakte me boos.’

20 jaar de Roma: ‘Wie hier als een hardleerse racist binnenstapt, gaat als een verdraagzaam mens weer naar buiten’

Als één Vlaams burgerinitiatief de begrippen solidariteit, inclusiviteit en idealisme belichaamt, dan wel De Roma, de prachtige concertzaal die door een vreedzaam leger van meer dan duizend vrijwilligers werd gerenoveerd. Een feestelijk gesprek met zes helden van De Roma, over De Roma, in De Roma.

Eric Goens Beeld Joris Casaer

Eric Goens op zoek naar ‘Helden van het internet’: ‘TikTok voor gekke dansjes? Het is het bloeddorstigste forum van allemaal’

In het nieuwe ‘Helden van het internet’ (Play4) confronteert Eric Goens mensen die met even weinig schroom als hij, maar dan ongehinderd door enig fatsoen, inzicht of kennis van zaken, wedijveren om de titel van Luidste Mening Op Het Internet. ‘Ik ben écht iemand tegengekomen die ervan overtuigd was dat de aarde plat is.’

De 7 Hoofdzonden van Gustaph: ‘IJdelheid is niets negatiefs, ik kleur mijn haar en gebruik botox’

Gustaph mag donderdag ons land vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Liverpool, maar eerst praat hij in Humo over zijn 7 Hoofdzonden: ‘Ik had die overwinning totáál niet zien aankomen.’

Geertje De Waegeneer, vrouw van Joost Vandecasteele: ‘Joost en ik zitten in de minst leuke fase van onze relatie’

Op het eerste gezicht is Geertje De Waegeneer (36) de tegenpool van brulboei Joost Vandecasteele. Maar schijn bedriegt: in werkelijkheid blijkt Joost niet de alfaman voor wie velen hem houden en durft zijn liefste Geertje haar stem te gebruiken.

Ninalotte Roose Beeld Guy Kokken

Model en actrice Ninalotte Roose: ‘Casual seks zegt me niets, dan ben ik liever vijf jaar single’

Gisteren was Ninalotte Roose nog in Parijs voor modellenwerk, en vanavond vertrekt ze alweer. Maar vanmiddag hebben we afgesproken in haar ouderlijk huis in Oostkamp en is alle haast spoorloos.

De grote boodschap van Måneskin: ‘Ik leer meer en meer te zeggen: fuck it, ik schijt op jullie kritiek’

De 67ste editie van het Eurovisiesongfestival barst weldra los: een gedroomde gelegenheid om eens op de ristretto te gaan bij Måneskin, het grootste succesverhaal van ‘de Olympische Spelen van de muziek’ (© Peter Van de Veire) van de laatste decennia.