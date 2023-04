Cathérine Van Eylen niet langer bestuurder van nv Huppeldepup na artikel in ‘Humo’ over jaarloon Wouter Vandenhaute

VRT-anker Catherine Van Eylen is niet langer medebestuurder van de nv Huppeldepup, de vennootschap waarmee haar man en Anderlecht-voorzitter Wouter Vandenhaute onder meer jaarlijks 500.000 euro aan de club factureert. Dat staat te lezen in het Belgisch Staatsblad. Opvallend: het ontslag kwam er amper een week nadat Humo die informatie naar buiten had gebracht in het spraakmakende artikel ‘Mauve Malaise’.

De vraag rees destijds of dat wel kon, een sportjournaliste bij de openbare omroep die factureert aan de voetbalclub waarvan haar man voorzitter en aandeelhouder is, én waarover zij moet berichten. De deontologische commissie van de VRT, die zich over de kwestie heeft gebogen, zag er geen graten in, maar het betekende wel dat Van Eylen vrijaf moest nemen telkens haar man of Anderlecht in het nieuws komt. Fijn vond Van Eylen dat niet, maar het was de consequentie van de keuze van haar man en daar legde ze zich bij neer.

Op een Raad van Bestuur van de nv Huppeldepup werd beslist dat Van Eylen niet langer bestuurder zou zijn van de vennootschap. Dat gebeurde al op 15 februari, amper een week nadat het artikel over de ‘Mauve Malaise’ in dit blad was verschenen.

Uittreksel van de notulen van de bestuursvergadering van de nv Huppeldepup. Beeld rv