‘CD&V had nooit in die Vivaldi-regering mogen stappen’: 12 topverhalen uit de nieuwe Humo

Twintig jaar lang hebben politici van Vlaams Belang gedanst naar het pijpen van Vladimir Poetin. Humo spoelde de jaren terug en zag achter de vaste fikser van Vlaams Belang, Frank Creyelman, de onmiskenbare gestalte opdoemen van één man: Filip Dewinter. ‘Ik ben het type politicus dat een steen probeert te verleggen’

Yves Leterme (62) is de laatste politicus die CD&V een klaterende verkiezingsoverwinning kon bezorgen. Elf jaar geleden verliet hij moegestreden de Belgische politiek, maar hij heeft nog altijd een scherp oog voor het gewroet in de Wetstraat. ‘Ik zei in 2007 al dat het Belgische systeem op zijn limieten botste.’

Yves Leterme Beeld Saskia Vanderstichele

In december zal het vijf jaar geleden zijn dat Marc Coucke Anderlecht aan zijn imperium toevoegde. Sindsdien tuimelt wat ooit ’s lands toonaangevende club was van de ene beproeving in de andere klucht. Hoe is het ooit zo trotse instituut zo diep kunnen afglijden? Humo vroeg het een half dozijn ex-trainers.

Na wanpraktijken bij de adoptie van Ethiopische kinderen werkt de Vlaamse regering aan een lijst van criteria waaraan landen moeten voldoen. Maar dat is nog niet voldoende voor adoptieouders: ‘De adoptie van kinderen uit andere landen zou verboden moeten worden.’

Nu tijdens de winter de gevechten mogelijk even op pauze worden gezet, lijkt dit het goede moment om een balans op te maken van acht maanden oorlog in Oekraïne. Humo duikt in de loopgraven met ex-luitenant-generaal Mart de Kruif.

Hij zat jarenlang opgesloten terwijl zijn vader extreme terreur uitoefende. Hij werd geslagen, gekleineerd en op elke minuut van de dag gecontroleerd. Israel van Dorsten beschrijft het allemaal in zijn indringende boek ‘Wij waren, ik ben. Weg uit Ruinerwold’.

In haar nieuwe boek ‘De openbaring’ beschrijft de Amerikaanse bestsellerauteur A.M. Homes (60) de samenleving in satirische hyperbolen op een manier waarbij Monty Pythons ‘Life of Brian’ verbleekt. Ze slaat daarbij zo stevig de spijker op de kop dat de werkelijkheid haar fictie heeft ingehaald.

Joke Devynck tekent en schildert steeds gulziger, en is ondertussen ook nog steeds actrice: in het tweede seizoen van ‘Onder vuur’, de zondagavondfictie van productiehuis Geronimo op Eén, is ze de zonecommandant die twee brandweerposten in Oostende aanstuurt. Met vuur spelen heet dat.

Beeld Johan Jacobs

De twee fel fonkelende sterren uit de film tedere ‘Close’ van Lukas Dhont, Eden Dambrine en Gustav De Waele, zijn klaar voor wat er op hen afkomt. Of toch bijna. ‘Ik kwam in een T-shirt naar de première: ze zijn toen snel een hemd voor mij gaan kopen.’

Kruiden, kaas en knoflook: zo zou je de keukengeheimen van de Brits-Israëlische chef-kok Yotam Ottolenghi ietwat kort door de bocht kunnen samenvatten. In zijn tiende kookboek ‘Extra lekker’ houdt hij vol dat het allemaal niet zo ingewikkeld is als het soms lijkt.

Het eerste volwaardige boek van Bob Dylan sinds zijn Nobelprijs Literatuur, is eindelijk daar. Geen memoires, wel een bundeling essays over 60 songs. Lees hier een exclusieve voorpublicatie.

Met ‘Dawn of the Freak’ levert The Haunted Youth, de groep van Joachim Liebens (29) die in 2021 De Nieuwe Lichting won, nu ook z’n debuutplaat af. Liebens noemt de plaat één grote terugblik op zijn jeugd. ‘De band, het publiek: iederéén is The Haunted Youth.’