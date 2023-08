Charles Martinet, de originele stem van Mario, stopt ermee na 32 jaar

‘It’s-a me, Mario’ zal nooit meer hetzelfde klinken.

Dit keer geen ‘Wa-hoo!’ voor alle fans van Mario, want de originele stemacteur van de Italiaanse loodgieter uit Brooklyn stopt ermee na 32 jaar. Charles Martinet begon in 1991 aan zijn avontuur, toen nog als het 3D-hoofd van Mario die toeschouwers aansprak op een Nintendo-beurs. Een jaartje later mocht hij opnieuw zijn stem verlenen aan Mario in het ‘Super Mario Bros.’ pinball-spel. Zijn eerste echte verschijning in een videogame was in 1994, in ‘Mario Teaches Typing’, maar de meeste mensen leerden Martinet ongetwijfeld in 1996 kennen dankzij ‘Super Mario 64’. Naast Mario is hij ook te horen als broertje Luigi en hun rivalen Wario en Waluigi in meer dan 100 (!) videospelletjes.

My new Adventure begins! You are all Numba One in my heart! #woohoo !!!!!!! https://t.co/3YWYewlnXt — Charles Martinet (@CharlesMartinet) 21 augustus 2023

Martinet kreeg ook een kleine rol in de ‘Super Mario Bros. Movie’. Niet als Mario of Luigi – die rollen waren bedenkelijk weggelegd voor Chris Pratt en Charlie Day – maar wel als hun vader Giuseppe. Daarnaast was hij ook te horen als Paarthurnax in de rpg ‘The Elder Scrolls V: Skyrim’ en vertolkte hij Magenta in zowel de animatiefilm ‘Dragon Ball Super: Super Hero’ en de videogame ‘Dragon Ball Legends’. Het nieuwste spel in de Super Mario Bros.-reeks, ‘Super Mario Bros. Wonder’, verschijnt op 20 oktober 2023. Een laatste kans om Martinet aan het werk te horen, dus. Wa-hoo!