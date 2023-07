Charlotte Caluwaerts en Reinhard Vanbergen: ‘In een lange relatie is seks echt de lijm om alles bij elkaar te houden’

Wat verwachten we van een relatie, van de liefde? Deborah Seymus vraagt het aan bekende koppels met een opvallend parcours, zoals zangeres Charlotte Caluwaerts (36) en producer Reinhard Vanbergen (46) van de band Rheinzand.

Wat is er beter op een zomerse junidag dan onder een kleurrijke parasol een kopje koffie te drinken, op een balkon dat uitkijkt op een van de rustigste straten van Gent? Precies. Laat dat knusse optrekje tegelijkertijd de thuis en de muziekstudio zijn van Charlotte Caluwaerts en Reinhard Vanbergen, die samen met Mo Becha de band Rheinzand vormen. ‘Gisteren vroeg hij wel even voor dit interview of ik in al die jaren toch niet iets met een andere man heb gehad’, gniffelt Charlotte. Reinhard kijkt haar schoorvoetend aan. ‘Ik kom nog altijd nieuwe dingen over Charlotte te weten, hoor.’

Charlotte: «Onze relatie ontstond heel plots, op een ietwat vreemde manier. Wij tourden al twee jaar lang samen met onze vorige band The Happy (die ook nog bestond uit Naima Joris, Isolde Lasoen (tot 2014) en Janne Vanneste, red.), en waren ons helemaal niet bewust dat er tussen ons iets stond te veranderen. Na een optreden in Parijs kroop ik in bed. Isolde lag naast me op de slaapkamer van een Airbnb. Reinhard lag in de andere slaapkamer met de overige bandleden. Plots schrok ik wakker. Ik had gedroomd dat Reinhard naast me lag. Super raar. Gelukkig zag ik Isolde naast me liggen en dacht: oef, het is oké. Ik had nog nooit op die manier naar Reinhard gekeken. Dat was zelfs geen optie.»

Reinhard: «Achteraf gezien hing er altijd wel een bepaalde spanning tussen ons, maar in al die jaren van samenwerken hadden we dat onmiddellijk afgeblokt. Don’t shit where you eat. (lacht)

Charlotte: «Ik herinner me nog goed die vonk toen we voor het eerst aan elkaar werden voorgesteld. Ik wist niet wat me overkwam. What the fuck is dees, maat? Reinhard had toen nog lang haar en zag er heel anders uit.»

Reinhard: «Ik kon evengoed onder een brug gelegen hebben.»

Charlotte: «Reinhard zei bijna niets tegen mij, waardoor ik mij de hele dag opgelaten voelde.»

Reinhard: «Ik was toen misschien iets minder communicatief dan nu. Als ik met muziek bezig ben, laat ik me niet graag afleiden. Ik keek dus ook niet in haar ogen, want dan was ik helemaal in de war geraakt. Bovendien dacht ik dat ze lesbisch was, want zij stond alleen maar met vriendinnen op foto’s.»

Charlotte: (bulderlacht) «Het duurde twee of drie jaar voor we doorhadden dat we al die tijd verliefd op elkaar waren. We zagen dat gewoon niet omdat we het niet wilden erkennen.»

'Ik herinner mij dat hij me vastpakte en dat ik zowat in hem viel. Het leek wel op een soort oneindig zwart gat.' Beeld Eva Beeusaert

Reinhard: «We hadden intussen ook al een heel ander soort relatie met elkaar opgebouwd. Er wordt weleens gedacht dat het er beschaafd aan toegaat wanneer een man met vier vrouwen tourt, maar eigenlijk is dat erger dan met mannen op tour gaan. Er komt veel meer onderbroekenlol bij kijken. Jaren later spraken organisatoren er nog over hoe onze backstage er telkens aan toe was.»

Charlotte: «Wij waren echt varkens. Tijdens festivals durfden een aantal van ons wel eens de backstage van andere bands leegroven, terwijl ze aan het optreden waren. Ook werden onze gasten regelmatig van het festivalterrein gegooid. Allemaal onschuldig kattenkwaad, maar wij vertrokken niet zelden van een festival om iets later onze gasten in paniek aan de kant van de weg te zien zwaaien, bandje doorgeknipt, telefoon plat, in niemandsland. Vier meisjes krijgen alles gedaan en je steekt elkaar ook aan om van alles uit te halen. Het is de wildste rock-’n-rollband die we ooit hebben gehad.»

Reinhard: «Omdat je als vrouw in die sector al harder je ellebogen moet gebruiken, is de ontlading in de backstage ook groter. Die periode zorgde voor een vriendschapsband tussen ons die je met je lief niet direct zou hebben.»

Charlotte: «Reinhard had mijn smerigste kanten al gezien: de katers, het stressen en wat het betekende als frontvrouw toen #MeToo nog niet bestond. Je moest best wel van je afbijten als je ergens op een podium aankwam. Sommige techniekers vonden het best fijn om je heel ongemakkelijk te laten voelen. Ik had snel geleerd om, eenmaal op het podium, een schild op te zetten en heel kordaat te reageren. Wanneer ik voelde dat er respect was, kon ik wat ontdooien.

»Reinhard en ik leerden elkaar kennen in stresssituaties en tijdens het creëren van iets. Je slaapt drie of vier dagen in de studio. Terwijl Billie − Reinhards dochter uit een vorige relatie − in de studio rondliep en hij de opgenomen vocals samenbracht, speelde ik Mastermind met haar. Het huiselijke aspect was dus ook aanwezig.»

Beste beentje

Charlotte: «Op 5 december 2014 ging ik naar Antwerpen, waar Reinhard toen aan onze tweede plaat van The Happy werkte. Zoals altijd zouden we normaal gezien sushi bestellen, maar die was dicht. Reinhard stelde voor om iets te gaan eten. Terwijl we tegenover elkaar zaten en niet konden stoppen met lachen, vroeg ik me plots af: ‘Is dit nu een date?’ Ik voelde dat er iets begon te veranderen.»

Reinhard: «Nadat ik Billie − die toen twaalf jaar was − was gaan halen en zij met een vriendin had afgesproken, bleef ze slapen. Maar nog steeds apart van elkaar, hoor.»

Charlotte: «Reinhard vroeg voor het slapen gaan of hij mij een knuffel mocht geven, dat was zo unlike us. Ik herinner mij dat hij me vastpakte en dat ik zowat in hem viel. Het leek wel op een soort oneindig zwart gat. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt en bleef in dat gevoel vallen tot Reinhard me losliet. Heel de nacht heb ik geen oog dichtgedaan. Ik wist: als ik hiervoor kies, is het gedaan met flierefluiten.»

Reinhard: «Ik sliep die nacht ook niet. Ik besefte dat mijn gevoelens voor haar wederzijds waren.»

‘Ik was flabbergasted toen ze voor mij koos. Sinds die nacht denk ik elke ochtend opnieuw: ik ben met de schoonste vrouw van de wereld samen.’ Beeld Eva Beeusaert

Charlotte: «De volgende dag zijn we met Billie gaan schaatsen en had ik nog een afspraak met een vriendin die liefdesverdriet had. ’s Avonds zagen we elkaar opnieuw. We bleven de spanning rekken door een van onze nummers telkens opnieuw te spelen, maar uiteindelijk volgde er dan toch een eerste kus.» (glundert)

Reinhard: «Ik was flabbergasted toen ze voor mij koos. Sinds die nacht denk ik elke ochtend opnieuw: ik ben met de schoonste vrouw van de wereld samen. (Charlotte begint te huilen) Het is goed om dat te blijven voelen. Dat is nooit veranderd. Hoe langer ik met haar samen ben, des te harder heb ik de neiging om mijn beste beentje voor te zetten. De tijd die je aan een ander geeft, zie ik als het meest waardevolle dat je een ander persoon kunt geven. Want die tien jaar dat je met elkaar doorbrengt is een hoop tijd die je niet meer terugkrijgt.»

Intimiteit is een plant

Charlotte: «Onze relatie is echt een cadeau. Ik besef dat wij veel geluk hebben gehad. Dat die vonk op hetzelfde moment overslaat. Om onze relatie levend te houden, is intimiteit wel enorm belangrijk. Net zoals een plant die regelmatig water nodig heeft, heeft een relatie intimiteit nodig. Anders verdort je relatie.»

Reinhard: «En zonder seks en intimiteit wordt je geliefde weer een normaal persoon. Dan krijgt irritatie veel makkelijker ruimte. Een relatie heeft constante intieme voeding nodig.»

Charlotte: «Pas op, dat betekent niet dat je geen moeilijke momenten meemaakt, maar je hebt wel iets om op terug te vallen. Als Reinhard ziek is, maken wij bijvoorbeeld standaard ruzie. Ik kan heel moeilijk met dat gepuf en geklaag om.»

Reinhard: «Zij is daar heel gevoelig voor. Charlotte heeft sowieso enorm veel ruimte nodig om alleen te zijn. Als ze iemand rond haar heeft die ziek of slechtgezind is, kan dat een enorm effect op haar humeur hebben.»

Charlotte: «Toen Billie in de puberteit zat, kreeg onze relatie het flink te verduren. Reinhard zag niet in dat zijn dochter echt de puber uithing, met alles erop en eraan. Ik snapte dat niet, want telkens als Billie binnenkwam, merkte ik meteen wanneer er iets niet klopte. Een uitvlucht waarom ze te laat was bijvoorbeeld. Ik voelde meteen dat ze aan het liegen was, maar bij Reinhard duurde het lang eer dat hij dat onder ogen kon zien. Ik kon daar enorm gefrustreerd om raken. Op den duur had ik het zo gehad dat ik dacht: ik wil mijn relatie niet verbreken, maar ik wil wel weg van dit huis, van Reinhard en van de hele situatie.»

Reinhard: «Ze heeft haar frustratie in een plaat gegoten. Een break-upplaat. Maar dat het zo’n plaat was, ontdekte ik pas toen ze af was. Toen moest ik wel even slikken.»

Charlotte: «Ik vroeg een tijdje geleden eens aan een vriendin: ‘Hoe doe je dat, zo’n lange relatie onderhouden?’ Haar antwoord was heel simpel. Je hebt goede periodes en dan blijf je bij elkaar. Je hebt slechte periodes en dan blijf je ook bij elkaar. Daartussen vind je elkaar. Ik vond dat zeer treffend.»

Caluwaerts: “De R van ‘registered’, maar ook van zijn naam.” Vanbergen: “En de C van copyright en Charlotte. Origineler dan trouwringen, toch?” Beeld Eva Beeusaert

Reinhard: «Een van de belangrijkste dingen die een relatie nodig heeft is slaap. Zonder de nodige nachtrust heb je geen fatsoenlijk liefdes- en seksleven. Tot vijf maanden geleden hadden wij met onze zoon (Memphis, red.) nog zeer onderbroken nachten. Als je dat overleeft, samen met een puberende plusdochter die losgaat op de Gentse Feesten, kan je relatie wel tegen wat stoten.»

Charlotte: «Wij kiezen er ook bewust voor om niet kwaad te worden op elkaar omwille van onbenullige zaken zoals een jas die in huis slingert of de afwas die er nog staat. Als ik me daaraan erger, moet ik het ook zelf maar opruimen.»

Reinhard: «In een lange relatie is seks echt de lijm om alles bij elkaar te houden. Het is hét moment om terug die verbinding met elkaar te voelen.»

Charlotte: «Samenleven, een huishouden runnen en samen werken: het zijn veel levensdomeinen die we delen. Voor ons is het heel belangrijk dat we intimiteit en nabijheid bewaren op zowel fysiek, emotioneel als professioneel vlak.»

Las Vegas

Reinhard: «Ondertussen zijn we ook al een tijdje getrouwd, hè…»

Charlotte: (laat een tatoeage op haar hand zien) «De R van registered, maar ook van zijn naam.»

Reinhard: (toont de zijne) «En de C van copyright en Charlotte. Origineler dan trouwringen, toch?»

Charlotte: «Wij zijn in het geniep in Vegas getrouwd tijdens een vakantie in de Verenigde Staten. Dat hadden we onderweg spontaan besloten. In een wedding chapel waar een imitatie van Elvis aanwezig was, zijn we onofficieel gehuwd. Memphis − die toen acht maanden was − en Billie waren daar ook bij, dus het was erg intiem. Ik droeg het enige witte kleedje dat ik bij me had: een retro Lacoste-tenniskleedje. Nadien ben ik met Billie in een rollercoaster gekropen. (lacht)

Reinhard: «We hebben ons huwelijk in Vlaanderen eigenlijk nooit officieel laten registreren. Een feest moeten we ook nog eens plannen. Maar dat komt er vast nog wel van.»

Charlotte: «Tja, wij zijn ook wel types die weinig vastleggen. Zo kijken we ook naar onze relatie. Als je verwachtingen stelt aan de ander, komen er onnodige frustraties bij kijken zodra die niet ingelost worden. Je moet dat loslaten.»

'Ik heb al flink wat meegemaakt in de muziek en heb veel getourd. Nu is het juiste moment aangebroken om vooral Charlotte te laten shinen.' Beeld Eva Beeusaert

Reinhard: «Dat betekent niet dat dat altijd gemakkelijk is. Wij hebben een heel verschillend karakter.»

Charlotte: «Ja, Reinhard heeft sneller een tunnelvisie. Hij kan zich met veel verschillende aspecten binnen de muziekscene bezighouden, zoals componeren, produceren, enzovoort. Hij kan soms ook erg koppig zijn.»

Reinhard: «Charlotte heeft juist veel verschillende interesses. Ze is bezig met muziek, maar ook met coaching en psychologie. Haar karakter bevat veel mildheid en ze staat sneller open voor nieuwe dingen.»

Charlotte: «Juist door ons leeftijdsverschil en die andere karakters vullen we elkaar enorm aan.»

Reinhard: «Ik heb al flink wat meegemaakt in de muziek en heb veel getourd. Nu is het juiste moment aangebroken om vooral Charlotte te laten shinen en naar voren te duwen. In de toekomst wil ik haar vooral een podium geven. Zij is nog jonger en kan nog veel meer doen.»

(DM)