Christel Geerts, mama van Conner Rousseau: ‘Als hij naast zijn schoenen begint te lopen, zullen we het hem zeggen’

Iedereen zag aankomen dat er onder Konijn een zweterige Conner Rousseau (29) verscholen zat, maar het hoongelach van tegenstanders was er niet minder om. De onthulling van de Vooruit-voorzitter was hét gespreksonderwerp van het weekend, behalve ten huize Christel Geerts, want de moeder van Rousseau is al langer gewend aan de opvallende stoten van haar hyperactieve zoon, vertelde ze vorig jaar aan Humo. ‘In onze familie hebben we allemaal nogal een grote teut.’

De piepjonge SP.A-voorzitter liep eerst de zolen van onder zijn witte sneakers om Bart De Wever en Paul Magnette te verzoenen, en werd daarna één van de architecten van de regering- De Croo. En passant slaagde hij erin om van de socialistische slangenkuil weer een eendrachtige partij te maken. Nochtans had zijn moeder Christel Geerts, professor gerontologie aan de VUB, ex-senator en -burgemeester van Sint-Niklaas, hem afgeraden in de politiek te stappen. ‘Je werkt dag en nacht, en toch ben je de dweil van de samenleving.’

Woensdagavond, enkele uren na dit interview, kondigt Conner Rousseau een nieuwe SP.A-minister aan ‘van buiten de politiek’. ‘Het wordt een bom,’ voorspelt hij. De naam van Marc Van Ranst circuleert op sociale media, maar de viroloog tweet dat hij zijn job enkel zou inruilen voor een bestaan als salsaleraar. ‘Ik zet mijn geld op Frank Vandenbroucke,’ sms ik naar Rousseaus moeder. ‘Oei, let toch maar op met weddenschappen,’ antwoordt ze. Op dat eigenste moment zitten haar zoon en Vandenbroucke bij haar thuis, maar dat mocht ze uiteraard nog niet zeggen.

‘Toen ik las dat hij de andere partijvoorzitters ‘losers’ had genoemd, kon ik alleen maar denken: ja, dat is mijne Conner, een lieve gast met een grote teut.’

HUMO Uw zoon haalt de verloren zoon van de SP.A terug!

CHRISTEL GEERTS «Het was een verrassing voor velen, maar wie het eerste partijcongres van Conner als voorzitter heeft bijgewoond, zal minder verbaasd geweest zijn. Hij had Frank uitgenodigd als spreker, omdat hij hem altijd al heeft bewonderd om zijn intellect. Dáár is de kiem gelegd. Vandenbroucke gaf een schitterende speech over de grote sociale evoluties en kreeg een staande ovatie. Hij werd bijna ingehaald als een popster. Ik schrok daar echt van, en het deed ook bij Conner een belletje rinkelen.

»Frank is een uitstekende keuze als vicepremier: we hadden iemand nodig die zijn mannetje kan staan in het kernkabinet. Zijn bevoegdheden - volksgezondheid en sociale zaken - zijn hem op het lijf geschreven. Als we die niet hadden binnengehaald, was hij wellicht geen minister geworden. Conner had een lijstje met kandidaten klaar in functie van de bevoegdheden. Hij vindt dat een minister vertrouwd moet zijn met zijn vakdomein.»

HUMO Hoe reageerden oud-voorzitter Caroline Gennez en de andere SP.A-krokodillen die Vandenbroucke destijds uitrangeerden omdat hij te eigengereid was?

GEERTS «Conner heeft hen gebeld, en ze reageerden positief. Voor hem is dit ook een manier om te zeggen: laat ons dat verleden vergeten en de rangen sluiten.»

HUMO De selfie waarmee hij Vandenbroucke outte als minister, oogstte wel kritiek: 'He's back, bitches.’

GEERTS (zucht) «Waar houden mensen zich toch mee bezig? Op die foto zie je een jonge gast die wat stoer wil doen omdat hij een topper terug naar de politiek heeft gehaald. Zou ik dat zo communiceren? Nee. Maar Conner gebruikt Instagram om jonge mensen aan te spreken, in hun taal. Dit was absoluut niet vrouwonvriendelijk bedoeld.»

HUMO De blik van Vandenbroucke was wel grappig: ‘Moet dit nu echt?’

GEERTS (lacht) «Hij reageerde wat verbaasd toen Conner zei dat ze nog een selfie moesten nemen, maar als hij die kleine van mij niet zou zien zitten, had hij dat niet gedaan. Frank had aan de universiteit van Amsterdam net een aantal nieuwe projecten binnengehaald. Het moet zijn dat het regeerprogramma én de nieuwe wind in de partij hem aanstaan.»

‘Ja, Frank Vandenbroucke reageerde wat verbaasd toen Conner zei dat ze nog een selfie moesten nemen.’

HUMO Als jonge partijvoorzitter moest uw zoon van de ene dag op de andere gaan onderhandelen over de toekomst van het land. Toch leek hij nooit onder de indruk.

GEERTS «Hij was voldoende onder de indruk om zich goed te laten omringen. Maar zijn complexloze aanpak heeft me niet verbaasd. Dat voorzitterschap valt samen met zijn talenten en jeugddromen. Als kind keek hij altijd mee naar het nieuws en de debatprogramma's. Bij politieke crisissen en regeringsonderhandelingen zei hij: ‘Dát zou ik graag doen.’ Al weet ik niet of hij nu nog altijd zo enthousiast is (lacht).»

HUMO Wat zijn zijn talenten?

GEERTS «Hij is heel mondig, voelt mensen goed aan en drijft op verontwaardiging. Honderdduizend keer heb ik hem horen zeggen: 'Allee mama, dat is toch niet eerlijk?' Als kind kwam hij daardoor vaak in de problemen op school. De kinderen mochten niet meer snoepen op de speelplaats, maar als de juf dat wel deed, ging Conner haar confronteren, waarna hij met de zoveelste nota thuiskwam. Ik werd bij de directrice geroepen, maar vond dat hij gelijk had. ‘Jamaar, dat is zijn rol niet,’ zei de directrice. Zo maakte hij honderden dingen mee.

»Ik heb hem laten testen bij een dokter omdat hij als kind altijd zo druk was. Hij flirtte met de ADHD-drempels, en op verbaal vlak zat hij er ver boven. Toen hij naar het eerste leerjaar ging, zei ik tegen de leraar: ‘Dit wordt een probleem, mijn zoon kan niet stilzitten.’ Die man reageerde heel kalm: ‘Niet aantrekken, mevrouw, ik laat hem rondlopen in de klas, en tegen Nieuwjaar zit hij op zijn stoel.’ Tegen het eerste oudercontact had hij de oplossing al gevonden: als Conner de klas binnenkwam, mocht hij op de bank gaan staan en zijn uitleg doen - stoom aflaten. Daarna was hij kalm. Ik ben die leraar nog altijd dankbaar - voor hetzelfde geld hadden ze hem toen gekraakt.»

HUMO Waar kwam die verontwaardiging vandaan?

GEERTS «Door mijn job als politica zag hij thuis dat het normaal was om dingen in vraag te stellen. Ook de jeugdkampen die zijn vader organiseerde in De Barkentijn (vakantiecentrum in Nieuwpoort, red.) hebben hem gevormd. Het is een geschenk dat mijn kinderen van jongsaf met miserie zijn geconfronteerd. Zo beseften ze dat sommige kinderen het veel slechter hebben: kinderen die daar aan het begin van de vakantie werden gedropt, met één plastic zakje, en die niemand hadden die hen graag zag. Voor hen komt Conner al zijn hele leven op, en zijn stijl blijft dezelfde. Toen hij pas verkozen was, riep hij tegen Jan Jambon dat hij ‘moest stoppen met zijn bullshit’. Ik dacht: oei, dat is toch geen taal? Maar dat is Conner. Hij moet niet praten als een professor van 60. Ik hoop dat hij zijn parler-vrai nog lang kan behouden.»

HUMO Tijdens de formatie stelde hij een veto tegen MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die zich bij zowat alle onderhandelaars onmogelijk had gemaakt. Toch volgden de PS en CD&V hem niet en moest hij terugkrabbelen. ‘Bende losers!’ zou hij hun hebben toegeroepen.

GEERTS «Toen ik dat las, kon ik alleen maar denken: ja, dat is mijne Conner, een lieve gast met een grote teut. Hij was ervan overtuigd dat het zo niet verder kon, en dan is het voor hem logisch dat je daar ook naar handelt. Maar zo werkt het niet altijd in de politiek. Toen de koning zijn ontslag als preformateur weigerde, heeft hij goed gereageerd. De persconferentie waarin hij zei dat hij een signaal eiste van de MR ‘omdat de koning hem had gevraagd het onmogelijke mogelijk te maken’, vond ik heel sterk. Die kleine dóét het toch maar, hè?

»Ik ben ook trots op hoe hij de partij op sleeptouw neemt. We hebben al een jaar geen enkel dissonant geluid meer gehoord, terwijl hij een paleisrevolutie heeft doorgevoerd. Hij hield grote kuis in de structuren om de lokale baronieën aan te pakken, er werden mensen ontslagen, iedereen moest opnieuw kandideren voor zijn functie. Dat had op veel weerstand kunnen stuiten, maar gelukkig had hij voldoende medestanders.»

HUMO Hij belt ook regelmatig met veteranen zoals Louis Tobback, Freddy Willockx en Willy Claes. Slim, zo voelen zij zich nog belangrijk.

GEERTS «Dat doet hij echt niet alleen om te vleien. Hun adviezen zijn heel nuttig, die mannen weten hoe het werkt.»

HUMO Er bestaat intern wel wat wrevel omdat de SP.A te veel Conner wordt.

GEERTS «Daar moet hij zeker voor opletten. Maar er is zwaar geïnvesteerd in de Facebookpagina van de partij en daar zie je hem amper. Zijn voorganger John Crombez heeft een nieuw team klaargestoomd: onze fractieleiders Melissa Depraetere en Hannelore Goeman, Hannes Anaf, Maxim Veys... Die komen regelmatig aan bod, en ook onze nieuwe ministers zullen in de kijker lopen.»

HUMO Conner wil de partij omvormen tot een beweging. Wat is het verschil?

GEERTS «Een beweging is een partij die haar deuren openzet, zeker? Een partij met logge structuren en vergaderingen waarin altijd dezelfden het hoge woord voeren, is passé. De werkvormen worden losser. In Sint-Niklaas willen onze jongeren alleen nog 's avonds vergaderen als het digitaal is. Ze willen niet naar een ongezellige zaal rijden, waar je eerst vier stinkende pissijnen moet passeren om urenlang in een achterkamer te zitten. Maar organiseer een flyeractie tegen de afschaffing van de stadsbussen en ze zijn er.

»Conner heeft ook onze partijcongressen vernieuwd. Vroeger bestonden die uit saaie speeches van de usual suspects die het niet bepaald in vijf minuten gezegd kregen. Conner maakte er een show van met videobeelden, muziekoptredens en praathoeken met sprekers van buiten de partij. Er kwam een massa volk op af, iedereen voelde dat er iets te beleven zou zijn. Dat is helemaal zijn ding. In het laatste middelbaar heeft hij het feest van de laatste honderd dagen geregeld. Van 's morgens tot 's avonds zat hij op school om er een topevenement van te maken, tot verbazing van de leraars die hem altijd een ambetanterik hadden gevonden - op de dag zelf zette hij hen allemaal in de bloemetjes. De jaren nadien organiseerde hij ook het Walhalla Festival en de 1 meivieringen in Sint-Niklaas! Ook een revolutie, hoor. Vroeger hadden de vakbond, de mutualiteit en de partij hun aparte etentjes. Tot die snotneus zei: 'We gaan dat samen doen.' De enige zaal waar al dat volk binnen kon, was de Casino, de zaal van de liberalen. Het kot was te klein! De oude garde wilde het feestje boycotten, maar we hadden nooit zoveel volk als dat jaar (lacht).»

HUMO Baarde zijn school-carrière u zorgen?

GEERTS «Niet echt. Iemand die van aanpakken weet, komt altijd op zijn pootjes terecht. In het vijfde middelbaar kreeg hij een C-attest: 49,5 procent voor drie vakken, allemaal van dezelfde leerkracht. Maar bon, ze hadden hem genoeg verwittigd. Het heeft hem wakker geschud. Het jaar nadien begon hij met de organisatie van al die feestjes. Geef hem verantwoordelijkheid en hij bloeit open.

»Op zijn 18de wilde hij rechten gaan studeren. Dat leek me niks voor hem: hij studeerde niet graag. In zijn eerste jaar had hij maar één herexamen, maar het jaar erna was hij in januari voor maar twee vakken geslaagd. ‘Als je het zo uithangt, betaal je je studies maar zelf,’ zei ik. Tot mijn verbazing vond hij dat direct goed. ‘Tijdens het jaar doe ik toch niks, dus kan ik er net zo goed voor gaan werken.’ Ik was bang dat hij zijn diploma niet zou halen, maar hij wilde zich bewijzen. Ik had met zijn vader afgesproken dat hij zou beginnen in De Barkentijn, met de mottigste jobs eerst. Alle wc's zouden gepoetst worden door Conner Rousseau. Ah ja! Later kon hij deeltijds aan de slag op het kabinet van Freya Van den Bossche, en in zijn laatste jaar werkte hij fulltime voor John. Van die twee stak hij heel veel op. Aan mij heeft hij nooit nog een euro gevraagd, en hij was elke keer geslaagd.»

HUMO Maar een dossiervreter wordt hij nooit?

GEERTS «Hoofd van de studie-dienst moet je hem niet maken, daar heeft hij het geduld niet voor. Maar hij heeft die dienst wel uitgebreid: hij weet hoe belangrijk ze is.

»In zijn eerste jaar rechten kwam advocaat Jef Vermassen de studenten toespreken. Zeer interessant, vond Conner, maar het deed hem twijfelen. 'Die mens sluit zich soms een maand op om een dossier te studeren. Dat is de hel!' Voor Conner moet het vooruitgaan.»

HUMO Had u hem liever advocaat zien worden?

GEERTS «Ik heb hem de politiek sterk afgeraden, omdat ik zelf heb ondervonden hoe hard die wereld is. Het is een onzekere job, je werkt dag en nacht, en toch ben je de dweil van de samenleving. Als professor aan de VUB krijg ik respect en aanzien, als politicus was ik haast per definitie verdacht.

»In het begin las ik nog wat ze schreven over Conner, maar dat doe ik allang niet meer. ‘Posterboy’, ‘leeghoofd’, ‘foute schoenen’: wat kun je nu aanvangen met zulke kritieken?»

HUMO Uw zoon is wel de eerste die regeringsonderhandelingen voert in korte broek.

GEERTS «So what? Hij is een jonge gast! Je mag toch een beetje jezelf blijven in de politiek? De andere onderhandelaars zijn ook sneakers beginnen te dragen. Het is besmettelijk (lacht).

»Er wordt alleen nog op de man gespeeld, zeker op de sociale media. Dan wil je toch niet dat je kind daarvoor kiest?»

HUMO Hij beloofde meteen om op een andere manier aan politiek te doen. Is hij al een paar illusies armer?

GEERTS «Ik denk dat zijn drang om dingen te veranderen nog altijd sterker is dan de obstakels waar hij tegen botst. In maart, nadat zijn eerste poging om N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette samen te krijgen was mislukt, was hij wel ontgoocheld. Hij geloofde echt in die regering van nationale eenheid.»

HUMO In juli stuurde hij zijn kat naar de onderhandelingen over een coalitie zonder de PS. Hij had maandenlang gezegd dat hij het niet meer kon uitleggen dat er geen regering was, maar de PS laten vallen, bleek toch een probleem.

GEERTS «Hij vond vooral dat de anderen het spel niet eerlijk speelden. Er waren hem inhoudelijke garanties beloofd, en die kwamen er maar niet. Hij had het gevoel dat ze hem in de val probeerden te lokken, omdat hij wat te populair werd.»

‘Als kind was Conner altijd druk. Bij een test flirtte hij met de ADHD-drempels, en op verbaal vlak zat hij er ver boven’

TOTALITAIRE ZOTTEN

HUMO Als wetenschapper krijg je meer respect dan als politicus, zei u. Mensen als Marc Van Ranst en Erika Vlieghe zullen dat tegenspreken.

GEERTS «Terwij ze gewoon hun job doen! Wij zijn aan het afglijden naar een fake news-maatschappij, waarin een deel van de mensen niets meer gelooft van wat politici, rechters, wetenschappers en journalisten zeggen. Daardoor worden ze ontvankelijk voor totalitaire zotten zoals Trump, die hun eender wat kunnen wijsmaken. In Amerika patrouilleren de bewapende Trump-milities al door de straten.»

HUMO U zetelde vier jaar in de Senaat en was schepen en burgemeester in Sint-Niklaas. Hoe blikt u daarop terug?

GEERTS «Ik deed dat graag, maar het einde was niet fraai. Ik had nog veel plannen voor stadsvernieuwing, maar liep telkens met mijn hoofd tegen de muur, omdat de rest van de ploeg niet mee was. De breuk met Groen heb ik ook nog niet verteerd (de SP.A en Groen vormden sinds 2006 een kartel, maar in 2018 kwamen de groenen alleen op: ze besturen nu met de N-VA en Open VLD, red.). Ons kartel werkte goed, tot de groenen in de peilingen begonnen te stijgen en wij achteruitgingen. Ze werden zot van glorie en begonnen allerlei eisen te stellen. Zij waren zogezegd de vernieuwers en de waarachtigen - terwijl ze mijn progressieve projecten niet eens durfden te steunen - en wij waren de oubollige machthebbers. Op die perceptiestrijd is het kartel stukgelopen. Conner heeft dat vanop de eerste rij meegemaakt. Ook hij was gedegouteerd.»

HUMO Heeft hij het daarom niet echt voor de groenen?

GEERTS «Dat weet ik niet. Conner heeft er vooral zijn buik van vol om de socialisten altijd maar te zien verliezen. Hij wil eerst ons zelfrespect herstellen. Pas daarna kun je kijken of je opnieuw kunt samenwerken met Groen. Ik vind een links blok heel logisch: we delen dezelfde sociale en ecologische bekommernissen, maar dat moet wel op gelijkwaardige basis.»

HUMO Klopt het dat hij u destijds heeft overtuigd om in de politiek te gaan?

GEERTS «Ja. Freddy Willockx kwam bij ons thuis om me te overhalen, en Conner wilde er absoluut bij zijn. Ik wilde weigeren, maar kreeg een briefje in mijn handen geduwd: ‘Doe het toch maar voor Fredy - met één 'd'! - want dat is een goede man.’ Hij was 7! (lacht)

»Op zijn 12de kwam hij op het bureau van Willockx vertellen wat ze bij CD&V allemaal over hem hadden gezegd - hij was de christendemocraten gaan afluisteren. Hij wilde ook altijd overal mee naartoe. Toen vorig jaar bekend raakte dat hij lijsttrekker zou worden, vroegen sommige linkse intellectuelen zich af wat die snotneus nu wist van de socialistische beweging. Mannekes! Hij heeft meer mosselsoupers en voedselbedelingen gezien dan eender wie.»

‘Sommigen vroegen zich af wat die snotneus wist over de socialistische beweging. Mannekes! Hij heeft meer mossel­soupers en voedsel­bedelingen gezien dan eender wie.’

HUMO Heeft hij geleden onder de scheiding tussen u en zijn vader?

GEERTS «Wij hadden een latrelatie, dus veel veranderde er niet voor de kinderen. Tijdens het schooljaar woonden ze bij mij, in de vakanties gingen ze naar de jeugdkampen van hun vader. Wij hebben ons altijd als volwassenen gedragen.»

HUMO In Het Nieuwsblad zei Conner dat zijn zus bijna alles mocht, en hij niets.

GEERTS «De oudste moet de weg vrijmaken, hè. Conner was er eentje met een handleiding, maar hij was geen moeilijk kind. Je moest wel onderhandelen. Zeggen: ‘Ge zijt om twee uur thuis’, pakte niet, hij moest weten waarom. Maar als we tot een consensus kwamen, hield hij zich eraan. Zijn zus onderhandelde niet, die deed gewoon haar goesting.»

HUMO Had hij veel liefjes?

GEERTS «Volgens zijn zus wel, maar mij vertelde hij daar niks over. Hij was wel heel trouw tegenover zijn vrienden. Hij heeft een vaste kliek die niet met politiek bezig is - heel gezond. Alleen heeft hij die het voorbije jaar amper drie keer gezien. Hopelijk kan hij nu toch wat vakantie nemen. Maar er komt nog een boek over hem en hij moet de partijvernieuwing doorvoeren: hij laadt zijn kar altijd tjokvol. Van rust wordt hij ongedurig.»

HUMO Bestaat het risico dat hij naast zijn schoenen gaat lopen?

GEERTS «Wij hebben allemaal nogal een grote teut, we zouden de eersten zijn om het hem te zeggen. Maak het maar mee, hè, op je 27ste. Plááts het maar. Je loopt over de dijk in Nieuwpoort, iedereen wil rond je nek hangen, de vrouwen knijpen je ongevraagd: zelf gezien! Vrouwen van 30, 40 jaar - allemaal wat in de wind - klampten hem aan voor selfies. Hij zette zijn mondmasker op, maar ze trokken het naar beneden en knepen in zijn poep. Hilarisch, vond ik het. Maar hij stond te sterven. ‘Bestaat er ook zoiets als #MeToo voor mannelijke politici?’ vroeg hij.

»Sommigen vinden hem arrogant, maar je mag zelfbewustzijn niet verwarren met pretentie. Conner stelt alles in vraag en vraagt vaak advies. Ik heb ook vertrouwen in de mensen die hem begeleiden: Inti Ghysels van de studiedienst, politiek directeur Gorik Van Holen, en Johan Van Hoecke, de engelbewaarder van wijlen Steve Stevaert. Dat zijn geen jaknikkers. Hij heeft tijdens mijn politieke carrière ook gezien hoe sommigen naast hun schoenen begonnen te lopen. Ik wijs hem er regelmatig op hoe vluchtig populariteit is. Ik ga niet beweren dat het onmogelijk fout kan lopen met mijn zoon, maar er zijn toch genoeg remmen.

»Waar ik het lastiger mee heb, is dat alles over hem zo wordt uitvergroot. Hij drinkt al niet meer sinds hij voorzitter is, maar mocht hij eens een glas te veel ophebben - toch niet ongewoon voor een jonge gast - zou dat direct op de sociale media rondgaan.»

HUMO De voorbije zomer ontstond er heisa omdat hij in Zuid-Frankrijk stond te shaken op het trouwfeest van zijn broer.

GEERTS «Daar waren we als familie echt niet goed van. Conner had lang getwijfeld of hij daar wel naartoe zou gaan, vanwege corona, maar ook omdat het een chic feest was: zijn concurrenten zouden kunnen zeggen dat dat niet past voor een socialist.

»Het huwelijk was georganiseerd door een wedding planner die er álles aan deed om het veilig te laten verlopen: in de buitenlucht, met mondmaskers, handgel... Conner heeft daar een beetje gedanst, maar dat was toegelaten in Frankrijk. Bij zijn terugkomst liet hij zich onmiddellijk testen en tóch was dat een item in de journaals en werden wij als familie aangevallen. De wedding planner wilde zijn hele draaiboek aan de pers overhandigen, maar dat vonden we niet nodig. Je krijgt dat toch niet rechtgetrokken.»

‘Toen ik las dat hij de andere partijvoorzitters 'losers' had genoemd, kon ik alleen maar denken: ja, dat is mijne Conner, een lieve gast met een grote teut.’

VUILE WAS

HUMO De voorbije twee weken leefde Conner op hotel in Brussel. Hoe zit het met zijn vuile was?

GEERTS (lacht) «Ik verwacht een hele stapel. Ik zal me dus weer kunnen uitleven in mijn seksistische rol (Rousseau had gezegd dat zijn moeder nog altijd zijn was deed, en MR-voorzitter Bouchez retweette een bericht waarin dat sekstisch werd genoemd, red.). Ik heb medelijden met mensen die daarover zeuren. Mijn dochter brengt haar was ook nog binnen, is dat ook seksistisch? En zou Bouchez zijn was zelf doen?»

HUMO Hij brengt die naar de droogkuis. Maar hij was wel onder de indruk van uw dochter. Een toekomstige schoonzoon?

GEERTS «Zo’n vaart zal het niet lopen. (Ernstig) Eloïs is heel onzeker en Conner is haar klankbord. Tijdens een onderhandeling met Bouchez kreeg hij van haar een bericht, en ze bleef aandringen toen hij niet antwoordde. Ik vind het fijn dat Conner toch even tijd maakte voor zijn zus. Zo zag Bouchez haar foto, en blijkbaar vond hij haar knap.»

HUMO Komen uw kinderen goed overeen?

GEERTS «De laatste jaren is hun band heel sterk. Eloïs ontwikkelde als tiener een depressie en een eetstoornis. Ze kon echt stress hebben over hoe ze eruitzag en welke kleren ze moest dragen. Conner vond dat aanstellerij. Tijdens de jeugdkampen begeleidde hij kinderen die in de diepste miserie opgroeiden: hij begreep haar ontevredenheid niet. Pas later, toen hij op kamp zag hoeveel moeite ze had met eten, besefte hij dat het ernstig was. Sindsdien kan ze altijd bij hem terecht.

»Aanvankelijk dacht ik ook dat Eloïs gewoon aan het puberen was. Tot ik met haar naar de dokter ging: die vroeg meteen op welke websites ze zat. Blijkbaar zijn er sites met tips om een eetstoornis in stand te houden en te verdoezelen. (Zwijgt) Ik nam het me kwalijk dat ik dat probleem had onderschat. Het heeft zes jaar geduurd voor ik erover kon spreken. Je voelt je dan mislukt als ouder. Maar nu praat ik er wel over, omdat veel jongeren zich in deze Instagramtijden slecht voelen en onzeker zijn over hun uiterlijk, en omdat ouders op kafkaiaanse structuren botsen in de hulpverlening. Ik was burgemeester en professor, en ook ik liep hopeloos vast!

»Toen ik voor het eerst had verteld over de problemen van mijn dochter mailden mensen me dat we dat toch mooi hadden opgelost. Dat gevoel heb ik niet. Een eetstoornis is echt een ziekte, en die is niet plots voorbij. Eloïs komt van ver, maar er zijn nog altijd dagen dat ze niet graag uit bed komt of in de spiegel kijkt. Ze beseft wel dat ze een steun kan zijn voor andere meisjes: op haar sociale media post ze regelmatig dingen over body positivity.»

HUMO Uw zoon communiceert dan weer complexloos over migratie en integratie. Hij pleitte voor een hoofddoekenverbod onder de 16 jaar, en zei dat nieuwkomers die geen Nederlands willen leren niks te zoeken hebben in Vlaanderen. Hij kreeg veel kritiek uit linkse hoek.

GEERTS «Die thema's liggen gevoelig in onze partij en hij zal daar de komende jaren veel aandacht aan besteden. Het probleem is dat een genuanceerde discussie haast niet meer mogelijk is. Als burgemeester heb ik eens een zomer lang grote kuis gehouden in provinciaal domein De Ster, omdat er veel problemen waren met jongeren. De bussen vanuit Gent en Antwerpen werden afgeleid door de politie en de inzittenden werden gecontroleerd. Wie zijn identiteitskaart niet bij zich had, kwam er niet in, en op het domein patrouilleerden agenten in short. De eersten die me kwamen feliciteren, waren allochtonen. Zij kwamen daar ook maar zwemmen met hun kindjes, maar werden vies bekeken omwille van het gedrag van relschoppers waar zij niks mee te maken hadden. Mensen moeten echt stoppen met dat hokjesdenken, en de SP.A moet minder verkrampt omgaan met die thema's. Toen een horeca-uitbater me een pluim gaf omdat ik zo sterk op de veiligheid had gewerkt, vonden sommige partijgenoten dat we daar niet mee mochten uitpakken. Waarom niet? Dat moet weer óns thema worden. Ik hoop dat Conner daar wat bakens kan verzetten, maar na zijn uitspraak in 'Gert Late Night' stonden de bazooka's weer klaar.

»Hij heeft eerst gezegd dat we de mensen met respect moeten behandelen en alle kansen moeten geven. Maar als op het einde van de rit blijkt dat iemand echt niet mee wil, is het toch niet racistisch om te zeggen: 'Wat komt ge hier dan doen?' Dat ene zinnetje wordt er dan uitgeknipt, en ineens staan ze te roepen dat hij Vlaams Belang-taal hanteert. Dat hysterische sfeertje moeten we echt eens overstijgen.

»Conner heeft op dat vlak wel streetcredibility. Hij volgt nog altijd enkele gasten op die in hun jeugd zware feiten hebben gepleegd. Het is niet door alles goed te praten, dat je die mannen op het rechte spoor krijgt. Je moet ze bij hun kraag pakken en op weg helpen. Lukt dat altijd? Nee. Maar we hebben toch ettelijke succesverhalen geboekt. Links mag geen schrik hebben om te zeggen: 'We geven je kansen, maar je hebt ook de plicht om die te grijpen.' Als mensen dat flinks willen noemen, doen ze maar. Ik noem dat emancipatie.»