Cillian Murphy: ‘Ik zie mezelf niet graag’

Spoiler alert: verderop in deze Humo heeft Onze Man slechts tweeënhalf magere sterren veil voor ‘Oppenheimer’, het explosieve epos waarin regisseur Christopher Nolan het levensverhaal van de uitvinder van de atoombom vertelt. Krijgt wél vijf nucleair opgloeiende sterren: de Ierse klasbak Cillian Murphy (47), die na zijn iconische vertolking van ‘Peaky Blinders’-maffiabaas Tommy Shelby opnieuw een knaller van een acteerprestatie neerzet als de Amerikaanse natuurkundige Robert Oppenheimer. ‘Het is me niet gelukt die man te doorgronden: daar is mijn brein niet gesofisticeerd genoeg voor.’

In het Zuid-Ierse ­stadje Wexford dwarrelen sneeuwvlokken door de lucht. Het is Kerstmis 1984, maar voor Bill Furlong valt er niet veel te vieren: vóór hij straks terug­keert naar het kroost­rijke gezin dat hij slechts met veel moeite kan onder­houden, wacht hem een lood­zware dagtaak in de inktzwarte duisternis van de plaatselijke steenkoolmijn. Alsof de kwelgeesten uit zijn verleden hem nog niet voldoende leed berokkenen, haalt Furlong zijn hand open aan een vlijmscherpe sintel. Zijn verweerde gezicht vertrekt tot een grimas, uit het diepste van zijn ver­moeide knoken borrelt een binnensmondse verwensing op. ‘Cut!’ De stem van de Belgische regisseur Tim ­Mielants galmt over de set van ‘Small Things Like These’. De sneeuwmachine wordt uitgezet en de getormenteerde Bill Furlong verandert plots in Cillian Murphy, die in het op de gelijknamige best­seller van Claire Keegan gebaseerde drama terugkeert naar het Ierland van zijn roots: een stille, hardwerkende gemeenschap die in een verstikkende wurggreep wordt gehouden door de katholieke kerk. Hoewel Murphy wijd en zijd wordt beschouwd als één van de grootste hedendaagse acteurs – behalve Tommy ­Shelby in ‘Peaky Blinders’ herinnert u zich ongetwijfeld zijn glansrollen in onder meer de ‘The Dark Knight’-­trilogie en ‘The Wind that Shakes the ­Barley’ – beweegt hij zich over de set als een schaduw, bescheiden en onopvallend.

‘Hallo, ik ben Cillian,’ begroet hij ons met een bedeesde glimlach – alsof we hem niet herkend hadden. ‘Vind je het erg als ik eerst even langs de EHBO ga? Ik heb me net iets dieper gesneden dan ik van plan was.’ Even ­later keert Murphy terug met een vakkundig omzwachtelde hand. ‘Small Things Like These’ wordt pas volgend jaar in de zalen verwacht, dus richten we de blik eerst op ‘Oppenheimer’, de drie uur lange biopic die sinds vorige week ‘Barbie’ tracht af te troeven in de strijd om de titel van Zomerblockbuster 2023.

– Als we uw opgemerkte cameo als een door shellshock getroffen soldaat in ‘Dunkirk’ mogen meetellen, is ‘Oppenheimer’ uw zesde film met regisseur Christopher Nolan. Is er een onafscheidelijk duo in de maak?

CILLIAN MURPHY (grinnikt) «Ten tijde van ‘Dunkirk’ was de ‘Peaky Blinders’-gekte op haar hoogtepunt, en veel mensen begrepen niet waarom ik een rolletje van amper 5 seconden had aanvaard. ‘Jij bent Tommy fucking Shelby!’ Wel, de verklaring is eenvoudig: voor Christopher Nolan doe ik álles. Als hij me vraagt om in zijn volgende film een surfer te spelen die op de achtergrond voorbijwandelt met z’n board, zal ik er staan – al denk ik dat de kans klein is dat hij ooit zo’n film zal maken (lacht).

»Ik ben al meer dan twintig jaar een enorme fan van Christophers werk. Na zijn eerste drie langspeelfilms (‘Following’ uit 1998, ­‘Memento’ uit 2000 en ‘­Insomnia’ uit 2002, red.) dacht ik bij mezelf: die man is een genie. Ooit wil ik een hoofdrol te pakken krijgen in één van zijn films! Dat was ook de enige reden waarom ik in 2005 auditie heb gedaan voor ‘Batman Begins’. Ik wíst dat ik weinig kans maakte om ­Bruce ­Wayne te spelen (die in de ‘The Dark Knight’-trilogie wordt vertolkt door ­Christian Bale, red.), maar het was het perfecte excuus om mijn grote idool eens in levenden lijve te ontmoeten. Tot mijn immense verbazing belde ­Christopher me een paar dagen later op met de vraag of ik geïnteresseerd was in de rol van dr. Jonathan ­Crane – Scarecrow, voor de ‘Batman’-fans.»

– Christopher Nolan had u al eerder opgemerkt, zei hij onlangs in een interview: ‘Mijn eerste kennismaking met ­Cillian was een foto bij een artikel over ‘28 Days Later’. Ik had de film nog niet gezien, maar de ondoorgrondelijke blik in zijn ijsblauwe ogen fascineerde me.’

MURPHY «Echt? Dat had-ie me nog niet verteld. Als ik het had geweten, zou ik ’m wel wat vroeger in de ogen hebben gekeken (glimlacht).»

– Ook voor uw acteerprestatie in ‘Oppenheimer’ heeft hij niets dan lovende woorden over: ‘Robert Oppenheimer is één van de meest complexe, veelgelaagde personages die ik ooit heb opgevoerd in mijn films, maar dwars door al die lagen heen slaagt Cillian erin je een man te laten begrijpen die eigenlijk niet te begrijpen vált.’

MURPHY «Dat is een erg mooi compliment. Maar alles hangt natuurlijk af van het script, en dat is fantastisch. Echt waar, het beste dat ik ooit heb gelezen. Christopher heeft het hele verhaal in de eerste persoon geschreven omdat hij de wereld wilde tonen zoals Robert Oppenheimer die zag, alle merkwaardige kronkels in z’n geniale, maar chaotische brein incluis. Het eind­resultaat is een magistrale film. En dat zeg ik niet omdat ik er zelf in meespeel, hè. Onlangs moest ik weer de rode loper op voor de wereldpremière van ‘Oppenheimer’: ik kan me geen grotere marteling indenken. Niet alleen vanwege mijn afkeer voor flitsende fototoestellen, maar ook omdat ik steevast door m’n bioscoopstoeltje zink als ik mezelf op het scherm zie verschijnen.»

– Meent u dat?

MURPHY «Ja, ik zie mezelf niet graag (lacht). Ik acteer omdat ik het leuk vind, niet om op de één of andere wereldpremière bewierookt te worden en vervolgens te doen alsof ik al die lof overdreven vind. Want zo hoort het: valse bescheidenheid is part of the ­costume. Ik wíl niet bescheiden zijn over mijn werk, maar ik loop er ook niet als een pauw mee te pronken. Ik speel mijn rollen zo goed als ik kan, ik probeer er zoveel mogelijk van te genieten, klaar. De rest interesseert me niet.»

– Dus een interview als dit...

MURPHY (lacht) «Maak je geen zorgen, ik heb het best naar m’n zin. Interviews horen er nu eenmaal bij als je net een film hebt uitgebracht, dat weet ik. Het enige waar ik vaak tegen opzie, is dat journalisten me al te analytische vragen beginnen te stellen over mijn personages of mijn acteermethodes. Zoals ­Joanne Woodward (Amerikaanse actrice die in 1958 een Oscar won voor haar hoofdrol in ‘The Three Faces of Eve’, red.) ooit zei: ‘­Acteren is als seks. Je moet er niet over praten, je moet het dóén.’ Wel, daar ben ik het volmondig mee eens. Ik bereid me soms maandenlang voor op een rol, maar als ik op de set sta, laat ik me leiden door het gevoel en de gebeurtenissen van het moment. Al die theorieën en filosofieën over acteren zijn volkomen nutteloos.»

‘Ik ben in wezen een breekbare, onzekere persoon, net als de meeste acteurs. We verdienen de kost door ons bloot te stellen aan de meest uiteen­lopende emoties. Dat is soms fucking moeilijk.’ Beeld Kosmas Pavlos for Rolling Stone UK

DODELIJK GENIE

– Mogen we toch een voorzichtige poging tot analyse wagen?

MURPHY (grijnst) «Waarom moest ik er ook zo nodig over beginnen? Vooruit dan maar.»

– Hoewel Robert Oppen­heimer en Tommy Shelby op veel vlakken sterk van elkaar verschillen, is er ook een onmiskenbare gelijkenis: ze zijn in zichzelf gekeerde mannen die zich zelden of nooit op emotionele uitbarstingen laten betrappen, maar achter hun stoïcijnse façade gaat een woelige gedachtewereld schuil.

MURPHY «Ja, dat klopt. Tommy Shelby neemt wraak op het Engeland van de jaren 20, dat hem ondanks zijn heldendaden tijdens de Eerste Wereldoorlog nog steeds als een ongeletterde boerenkinkel beschouwt, door een gevreesde en invloedrijke misdadiger te worden. En Robert ­Oppen­heimer trekt zich verteerd door wrok en wroeging terug in een hutje op de Maagdeneilanden nadat dezelfde Amerikaanse overheid die in 1945 ‘zijn’ atoombommen op Hiroshima en Nagasaki had gedropt, hem in een soort schijnproces persona non grata heeft verklaard vanwege zijn vermeende communistische sympathieën.

»(Op dreef) Zulke personages zijn voor mij een natte droom, omdat ze op het eerste gezicht volslagen ongrijpbaar zijn. Ze zitten zo ingewikkeld in elkaar dat ik als acteur kan kiezen uit een schier oneindige reeks mogelijkheden: sommige laagjes pel ik volledig af om te laten zien wat eronder zit, andere laat ik gewoon zitten, of ik maak hoogstens een klein krasje aan de oppervlakte – de kracht van de suggestie, weet je wel. En wat ik er ook zo heerlijk aan vind, is dat je met personages als Robert Oppenheimer cinema kunt maken waarover de mensen nog een tijdje napraten. Ik ben verzot op politieke, provocatieve films – tweemaal met een kleine p, het moet niet te extreem worden – maar het publiek haakt af als je te belerend met het vingertje zwaait: het blijft entertainment, hè. Als je erin slaagt je kijkers te fascineren met een personage dat zich niet in één vingerknip laat vatten, denken ze automatisch ook meer na over de boodschap die je wilt brengen.»

– ‘Now I am become ­Death, the destroyer of worlds,’ mijmert Oppenheimer wanneer hij op 16 juli 1945 toekijkt hoe zijn uitvinding voor het eerst wordt uitgetest in de desolate woestijn van de Amerikaanse staat New Mexico. Maar de vader van de atoombom was ook een gevoelige, kunstzinnige man, een poëzieliefhebber en een fervente antifascist.

MURPHY «Genieën bekijken de wereld door andere ogen dan gewone stervelingen als jij en ik: zelfs als ze zich onledig houden met banale, alledaagse bezigheden zoals uit winkelen gaan of het gras maaien, stopt de mallemolen in hun hoofd niet met draaien. In mijn ogen is Robert Oppenheimer een metafoor voor de dubbelzinnige houding van de mensheid tegenover nucleaire wapens: zijn geniale brein heeft een dodelijk toestel bedacht dat op geen enkele manier te verzoenen valt met zijn dromen en idealen, net zoals de menselijke drang om zichzelf te verdedigen – wat in militaire termen doorgaans betekent: om anderen aan te vallen – paradoxaal genoeg de kiem van zelfvernietiging in zich draagt.

»Als acteur is het een enorme uitdaging om dat hele spectrum van conflicterende emoties in één personage te vatten, in het volle besef dat je er nooit zult in slagen om iemand als Robert Oppenheimer tot op de bodem te doorgronden. Daar is mijn brein simpelweg niet gesofisticeerd genoeg voor. Enerzijds maakt dat me dubbel zo gemotiveerd om mijn tanden in zo’n rol te zetten, maar anderzijds boezemt het me ook angst in: wat als ik er totaal náást zit?»

– We kunnen niet met­een een voorbeeld bedenken van een rol die u grandioos hebt verknoeid.

MURPHY «Ik ben in wezen een breekbare, onzekere persoon, net als de meeste acteurs. We verdienen de kost door ons onophoudelijk bloot te stellen aan de meest uiteenlopende emoties. Het schenkt erg veel voldoening als je die ook overtuigend weet te vertolken, maar soms is het gewoon fucking moeilijk.»

‘Personages als Robert Oppenheimer zijn een natte droom, omdat ze zo ongrijpbaar zijn. Het is heerlijk als je een film kunt maken waarover de mensen nog een tijdje napraten.’ Beeld AP

BEKAKT ACCENT

– ‘Als acteur vindt Cillian zichzelf telkens opnieuw uit,’ zegt Christopher Nolan. ‘Maar als mens is hij in al die jaren geen spat veranderd. De roem heeft zijn persoonlijkheid niet aangetast.’

MURPHY (zucht) «Ach, de roem... Ik doe m’n ­uiterste best om vriendelijk te blijven tegen hand­tekeningen- en selfiejagers, maar ik heb het er almaar moeilijker mee. Bovendien draait zo’n ontmoeting doorgaans uit op een teleurstelling voor de fans: ze denken dat ze te maken hebben met een ­coole, raadselachtige, zelfs intimiderende kerel à la Tommy Shelby, maar in plaats daarvan krijgen ze de stille, saaie Cillian Murphy. Misschien zou ik af en toe wel een dosis van Tommy’s swag kunnen gebruiken, maar ik ben nu eenmaal wie ik ben. ‘Wees kalm en beheerst in je leven, maar ontbind al je duivels in je werk’ – vrij naar ­Gustave ­Flaubert. Héél vrij (lacht).

»Weet je, beroemdheid is een erg relatief gegeven. In Monkstown (voorstad van Dublin, red.) ga ik geregeld een hapje eten in het restaurant om de hoek, en daar kijkt niemand nog op als ik er binnenstap. Terwijl ik daar toch net zo goed de wereldberoemde ­Tommy ­Shelby ben? Nee, they don’t give a fuck, en zo hoort het ook. Ik ben blij dat er nog momenten zijn waarop de roem verdampt en ik gewoon even mezelf mag zijn.»

– U bent in 2015 met uw gezin verhuisd naar Monks­town na veertien jaar in ­Londen te hebben gewoond. De lokroep van uw Ierse bloed?

MURPHY «Gedeeltelijk, ja. Maar de voornaamste reden was dat mijn zonen ­Malachy en ­Carrick met zo’n afgrijselijk bekakt Brits accent begonnen te praten (lacht). Ze zijn nu 16 en 18 jaar, en soms hebben ze het er nog moeilijk mee dat we de bruisende metropool Londen hebben ingeruild voor een landelijke buitenwijk van Dublin. Maar mijn vrouw en ik (Murphy is sinds 2004 getrouwd met de Ierse videokunstenares ­Yvonne ­McGuinness, red.) naderen de 50: dan heb je het wel een beet­je gehad met het razend drukke gro­te­stads­le­ven. Nu blijven we ’s avonds meestal gezellig thuis, met ons viertjes. Of nee, vijfjes! Ik vergeet ­Scout, onze hond. Hij is een onmisbaar onderdeel van ons gezin. Niet alleen omdat-ie zo onvoorstelbaar lief is, maar ook omdat ik ’m indertijd in Londen heb ingezet als lokaas voor mijn weerspannige puberzonen: ‘Jongens, als jullie mee verhuizen naar Ierland, krijgen jullie een labrador!’ (lacht)»

– Hoe ziet een doordeweekse avond ten huize Murphy eruit? Zetten de jongens gezellig een film van papa op?

MURPHY «O nee, ik mag er niet aan denken. Maar ze hebben ‘Peaky Blinders’ natuurlijk wel gezien, net als de meeste films waarin ik heb meegespeeld. Ze vinden mijn rollen altijd ‘fucking ­intense’ – hún woorden. Ach, het zijn prima kerels. Af en toe hebben ze hun kuren, maar meestal maken we er samen een plezierige bende van. Vaak tot grote wanhoop van mijn vrouw. Boys will be boys... ­Sorry, Yvonne (grinnikt).»

– U bent een notoir muziekliefhebber. Welk plaat­je legt u ’s avonds weleens op?

MURPHY «Joni Mitchell blijft een favoriet, maar ik hou ook van krautrock uit de jaren 70. ‘Vitamin C’ van Can, bijvoorbeeld. En als ik me een beet­je down voel, grijp ik haast automatisch naar The Beatles. Of ik kijk voor de honderdste keer naar ‘Get Back’, de schitterende Beatles-docureeks van regisseur Peter Jackson (uit 2021, red.): dan voel ik me ogenblikkelijk een pak ­beter.»

– Bestaat er een kans dat we u ooit aan het werk zien in een muzikale biopic?

MURPHY «De voorbije jaren zijn me een paar interessante rollen aangeboden, maar ik verklap liever niet om welke artiesten het gaat. En ik weet ook niet of ik ooit zal toehappen: ik kijk liever naar een drie uur durende Scorsese-­documentaire over het leven van George Harrison (‘George ­Harrison: Living in the ­Material World’ uit 2011, red.) dan dat ik ’m zélf moet spelen met een knullige pruik op m’n kop. (Snel) Waarmee ik níét heb gezegd dat ze mij ooit de rol van George hebben aangeboden.

»Ik denk trouwens dat het trauma van mijn muzikale mislukking me na al die jaren nog steeds parten speelt. Je moet weten dat ik als tiener optrad met een vrij succesvol bandje: The Sons of Mr Green Genes, naar het gelijknamige nummer van Frank Zappa. We repeteerden dag en nacht in de hoop dat we ooit wereldberoemde rocksterren zouden worden, maar onze droom werd aan diggelen geslagen toen een groot platenlabel dat ons wilde tekenen op het allerlaatste moment afhaakte. Toen heb ik besloten dat ik me volledig op het acteren zou storten, en dat ik nooit ofte nimmer nog muziek zou uitbrengen. Ik ben liever keigoed in één ding dan middelmatig in veel verschillende dingen.»

‘Ik hou van politieke en provocatieve films, maar het publiek haakt af als je te belerend met het vingertje zwaait. Het blijft entertainment, hè.’ Beeld Kosmas Pavlos for Rolling Stone UK

IERS TRAUMA

– Ook op filmvlak keert u terug naar uw Ierse roots: in ‘Small Things Like ­These’, waarvan u niet enkel de hoofdrolspeler maar ook de producer bent, neemt u de katholieke kerk in het vizier.

MURPHY «De film gaat over de Magdalene Laundries, de opvanghuizen voor ‘gevallen vrouwen’ – prostituées, dus – die in heel Ierland werden bestierd door katholieke nonnen. Zoals zo vaak het geval is bij zulke instellingen, gingen achter de ogenschijnlijk nobele façade heel wat mistoestanden schuil: de vrouwen brachten er hun dagen door in totale afzondering en ze vielen niet zelden ten prooi aan seksuele en psychologische mishandeling. In 1993 werd in de tuin van één van de ­Laundries een geheim kerkhof ontdekt waarin meer dan honderdvijftig anonieme vrouwen waren begraven. Vandaag bestaan zulke opvanghuizen niet meer (de laatste Laundry werd opgedoekt in 1996, red.), maar het trauma leeft nog steeds in de hoofden van veel ­Ieren, niet het minst bij de nabestaanden van de vrouwen die ooit spoorloos zijn verdwenen.

»Toen ik een paar jaar geleden ‘Small Things Like These’ van Claire Keegan las, wist ik met­een: hier wil ik een film over maken. Het is een erg belangrijk verhaal, niet alleen voor Ierland, maar voor álle landen die ooit onder het juk hebben geleefd van een religieus instituut dat zijn morele macht misbruikt. Maar ik wil benadrukken dat ‘Small Things Like These’ géén aanklacht is tegen het geloof op zich. Ik heb er geen enkel probleem mee als mensen zich in hun zoektocht naar zingeving tot een god wenden: dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Wat me wel tegen de borst stuit, is dat die god zich al te vaak manifesteert in de vorm van een fucked up instituut dat enkel uit is op macht en geld.»

– Regisseur Tim Mielants verklapte ons dat de film op uw aansturen volledig op ­locatie wordt opgenomen.

MURPHY «Ja, daar heb ik echt een punt van gemaakt. Ik weet uit ondervinding dat filmen op locatie een sterke impact heeft op het onder­bewustzijn van een acteur. Je vóélt de geesten van het verleden ronddwalen in een oud nonnenklooster, je wordt bevangen door de kille claustrofobie van een oude, vochtige arbeiderswoning. Zo’n gevoel kun je nooit oproepen als je vanuit je comfortabele kleedkamer de studio binnenwandelt met een heerlijk geurende latte in je handen.»

– Een onvermijdelijke slotvraag: zit er na zes bejubelde seizoenen een ‘Peaky Blinders’-film aan te komen?

MURPHY (glimlacht) «We denken erover na, meer zeg ik niet. Dankzij ­Steven ­Knight, de scenarist, is ‘Peaky Blinders’ vorig jaar na zes schitterende seizoenen gestopt op een hoogtepunt. Ik zou het erg jammer vinden als we daar afbreuk aan doen met een middelmatige vervolgfilm. Maar als ze een boeiend verhaal te vertellen hebben, zou het best kunnen dat Tommy en co. zich aan een comeback wagen. Een Peaky ­fucking Blinder ben je voor het ­leven.»

