Claire Coucke, de vrouw van Clement Peerens: ‘Ge went eraan dat ge geregeld uw relationele C4 krijgt’

Samenleven met een kunstenaar is niet altijd eenvoudig. Daar weet Claire Coucke alles van. Ze is al twee decennia samen met de Antwerpse rockheld Clement Peerens, en daar horen bepaalde regels bij. Zo heeft ze altijd een setje gitaarplectrums en een pakje snaren bij zich, in haar handtas. Eind deze maand stopt The Clement Peerens Explosition er definitief mee, en gaapt het zwarte gat. ‘Ik vrees dat hij gaat crashen nadat hij zijn gitaren naar het containerpark van Borgerhout heeft gebracht.’

HUMO Die plectrums en die snaren, waarom moeten die altijd in je handtas zitten?

Claire Coucke «Dat is typisch Clement. Hij wil het zo, maar eigenlijk is het nergens voor nodig. Hij heeft zelf altijd meer dan genoeg plectrums op zak, maar ik moet er dus ook een stuk of tien meesleuren. Als ik dat in vraag stel, zegt hij dat het een kwestie van respect is. Clement maakt van alles een kwestie van respect. Dat is vermoeiend, maar ge leert daarmee leven.»

HUMO Is Clement een moeilijke mens?

Coucke «Ja, zeker als het over zijn gitaren gaat. Ik mag daar zelfs niet naar wijzen. Ik heb ooit op eigen initiatief een ronduit smerige gitaar gepoetst, met een zacht doekje en een onschadelijk natuurlijk product, namelijk olijfolie. Ik gebruik dat ook voor mijn haar. Amai, het kot was te klein! Hij heeft mij toen op straat gezet.»

HUMO Maar het is weer goed gekomen?

Coucke «Na een week stuurde hij een berichtje: ‘Vanavond café Bizzaro, halftien.’ Dat is zijn manier om uit te drukken dat hij mij heel erg mist. Maar ge went eraan dat ge geregeld uw relationele C4 krijgt. Ik voel dat al van kilometers aankomen. Twee weken geleden zat ik naar ‘The Voice’ te kijken. Ik vind die Mathieu Terryn namelijk een keitoffe gast en megagrappig en zo empathisch met die kandidaten en kwetsbaar en speels en nonchalant en echt een vakman, want hoe díé kan zingen, amai!»

HUMO We hadden het over relatiebreuken.

Coucke «O, ja. Ik zat dus voor de tv toen Clement onverwacht binnenkwam. Ik wist direct hoe laat het was. Het woord respect viel binnen de minuut. Naar ‘The Voice’ kijken vindt hij respectloos tegenover hem. Tegen beter weten in begon ik mijzelf te verdedigen. Ik zei dat ik niet keek voor de muziek, maar voor Mathieu. Dat maakte het nog erger. Hij riep iets over een toondove derderangsclown en dat hij mij twee maanden lang niet wilde zien. Omdat de feestdagen in aantocht zijn, hebben we die periode in maart en april ingepland. Dat komt goed uit, want dan ga ik een cursus over inspirerende planten volgen bij een wijze vrouw in Portugal.»

De 7 Hoofdzonden van ‘The Voice’-jurylid Mathieu Terryn: ‘Ik moet ermee leren leven dat een deel van Vlaanderen mij een omhooggevallen stuk stront vindt’

HUMO Wat zijn inspirerende planten?

Coucke «Ge kent duidelijk niks van yoga, anders zoudt ge die vraag niet stellen. Ge moet rond uw yogamatje een vijfhoek vormen met planten. Als ge de juiste planten kiest, komt ge in een hoger bewustzijnsniveau, waardoor ge met die planten kunt communiceren. Planten hebben een collectief bewustzijn, dus die weten enorm veel. En van die wijsheid kunt ge dan wat meepikken. Die techniek houdt wel risico’s in, en daarom volg ik die cursus. Als ge de verkeerde planten kiest, kunt ge hersenschade oplopen. Een vriendin van mij is dyslectisch geworden na een experiment met klimop.»

HUMO Dat klinkt allemaal erg ingewikkeld.

Coucke «Met een plant communiceren is toch eenvoudiger dan met de Clement. Want met die mens valt niet te klappen.»

HUMO Maar je blijft wel bij hem.

Coucke «Ik kom altijd terug, ik weet eigenlijk niet waarom. Misschien is er een soort fatale kosmische verbondenheid tussen Clement en mij. Ik zal het eens aan die planten vragen, die zullen wel weten hoe het zit.»

Fin de carrière

HUMO Deze maand stopt The Clement Peerens Explosition er voorgoed mee. Weet jij waarom?

Coucke «Tegen iedereen die ernaar vraagt, roept hij: ‘Dat zijn uw zaken niet!’ Dat doet hij om te verbergen dat hij het zelf niet weet. Maar ík weet wel waar de oorzaak ligt. De beslissing om ermee te stoppen heeft hij genomen nét na zijn eerste covidvaccin! Heel veel mensen hebben toen onbegrijpelijke dingen gedaan. Een nicht van mij heeft toen beslist haar haren kort te knippen en ze niet meer te verven. Ze ziet er nu uit als een overjaarse jeugdconsulente in een randgemeente, wat ze toevallig ook is. Die vaccins hebben veel kwaad aangericht, zegt die wijze vrouw in Portugal.»

HUMO En wat gaat Clement voortaan doen?

Coucke «Hij geeft al een tijd lifecoaching voor mannen met relationele problemen. Dat is een soort groepstherapie, op café. Clement zegt: ‘Een café is voor een man met een crisis wat een grot is voor een boeddhistische kluizenaar.’ Dat kan wel zijn, maar het brengt ook dubbel op. Die sukkels betalen voor de deelname én ze drinken pinten in zijn café.»

HUMO Is Clement expert inzake relaties?

Coucke «Laat mij niet lachen! En hij wil zich ook niet bijscholen, want hij weet het altijd beter. Ik heb voorgesteld dat hij mee naar Portugal zou gaan, omdat hij misschien nog iets kan leren van die planten. Planten leven namelijk in harmonie met elkaar. Maar hij werd kwaad, omdat we hadden afgesproken elkaar niet te zien in die periode. En hij slingerde naar mijne kop dat hij een hekel heeft aan planten. Dat heeft te maken met zijn afkeer van het platteland. Platteland en plantenland, dat zijn maar een paar letters verschil, hè.»

HUMO Hij heeft onlangs de song ‘Afscheid van het platteland’ uitgebracht.

Coucke «Ja, de allerlaatste worp van The Clement Peerens Explosition, een heel gevoelig nummer. Ik ben daar mee verantwoordelijk voor. Ik zeg al jaren tegen hem: ‘Clement, de succesvolste artiesten zijn tegenwoordig degenen die zich het kwetsbaarst opstellen. Misschien moet ge eindelijk eens meegaan met uwen tijd.’ Hij heeft dat gedaan. Ik kreeg tranen in mijn ogen toen ik dat hoorde, zo emotioneel! Echt prachtig hoe Clement zijn diepste gevoelens verstopt achter schijnbaar onvriendelijke woorden.»

HUMO Hoe is jullie relatie begonnen?

Coucke «Daar kan ik geen exact antwoord op geven. Ik herinner mij dat ik op een ochtend aan zijn keukentafel zat, en dat ik blijkbaar de nacht had doorgebracht in zijn appartement. Hij sprak toen de woorden: ‘Claire – zo heet ge toch, hè? – er is maar één ding dat ik belangrijk vind binnen een relatie, en dat is respect!’ Ik dacht: allee lap, wij hebben dus een relatie. Ik heb geantwoord: ‘Bedoelt ge dan ook wederzijds respect?’ Clement heeft toen gezegd: ‘Wederzijds respect is platte ruilhandel, daar doe ik niet aan mee!’ Ik begreep dat niet helemaal, maar het klonk wel goed. En ik heb mij toen de vraag gesteld: ‘Was het wel verstandig om tot diep in de nacht enkel gin-tonic te drinken?’ Ik ben eerlijk geweest tegenover mijzelf, en het antwoord was: ja, want ik had er een knappe, interessante, artistieke vent aan overgehouden. Plus stevige koppijn.»

HUMO Men zegt dat roem erotiseert. Ben je soms jaloers op zijn vrouwelijke fans?

Coucke «Hij krijgt veel aandacht, maar 90 procent daarvan zijn wichten die hem komen vragen of hun gat niet te dik is in die rok. Clement vindt dat respectloos. Ze moeten dat maar vragen aan de Kazaltzis of Nicky Vankets.»

HUMO Clement kreeg weleens het verwijt vrouwonvriendelijke nummers te schrijven. Ben je het daarmee eens?

Coucke «Ja, maar er zijn ook veel onvriendelijke vrouwen, zegt Clement. Het zou van een gebrek aan respect getuigen om die te negeren, en daarom komen die ook aan bod. Ge ziet dat die man echt diep heeft nagedacht over zijn repertoire.»

HUMO Kijk je uit naar dat laatste optreden? Of wordt dat emotioneel moeilijk?

Coucke «Dat zal wel meevallen, maar ik vrees voor de week daarna. Ik heb gevraagd wat hij met zijn gitaren gaat doen, en hij was formeel: ‘Naar het containerpark, allemaal!’ Ik denk dat hij dan gaat crashen, want als ik hem soms naar zijn gitaren zie kijken, dan denk ik: ik wou dat hij af en toe ook eens met die blik naar mij keek. Het wordt het containerpark van Borgerhout, de datum ligt al vast. Lady Dave en Aertbeliën Sylvain zullen er ook zijn, en ook de Swa gaat zijn best doen om erbij te zijn. Ik ga zorgen voor wat hapjes en een drankje. Misschien ga ik een bescheiden toespraak houden. Ja, dat wordt een bijzonder afscheid.»

The Clement Peerens Explosition speelt van 20 december tot 7 januari in De Roma in Antwerpen. De afscheidstournee is volledig uitverkocht, maar gelukkig kan u dankzij Humo toch nog tickets winnen!