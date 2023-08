Clashen met klimaatklevers: ‘Achteraf zal de mensheid ons dankbaar zijn’

Opschudding tijdens de wegrace voor de profs op het WK wielrennen in Schotland vorige week: op een smal stuk van het parcours tussen Edinburgh en Glasgow hadden vier klimaatactivisten zich vastgekleefd aan het asfalt. Terwijl agenten verwoed probeerden hen los te wrikken, stond de wielerwereld noodgedwongen een uurtje stil bij onze problematische verslaving aan fossiele brandstoffen. Terecht, vindt Roger Hallam (57), één van de oprichters van Extinction Rebellion en Just Stop Oil, dat bij ons bekend werd toen een activist zich vastplakte aan het schilderij ‘Meisje met de parel’ van Johannes Vermeer.

ROGER HALLAM «We weten allemaal wat er met de wereld aan de hand is, en dat het er niet beter op zal worden. Ik voorzie apocalyptische scenario’s: voedseltekorten, honderden miljoenen klimaatvluchtelingen en op termijn zelfs burgeroorlogen – we’re looking at an absolute, total, fucking disaster. Alleen negeren we zulke moeilijke dingen het liefst. Welnu, geweldloos protest drukt je met de neus op de feiten. Niet leuk, maar achteraf zal de mensheid ons bedanken.»

– In Nederland is Extinction Rebellion van plan om vanaf 9 september elke dag een snelweg te bezetten, tot de fossiele subsidies worden afgeschaft.

HALLAM «Heel goed. Wat we de afgelopen eeuw geleerd hebben van andere maatschappelijke bewegingen – Mahatma Gandhi, Martin Luther King, de vrouwenbeweging – is dat eenmalige actie niet effectief is. Je moet dag na dag opstaan voor je overtuiging, ongeacht de consequenties.»

– Veel mensen zitten er niet op te wachten om dag na dag met de neus op de feiten te worden gedrukt. Gaat de overheid de boel met de politie onder controle krijgen?

HALLAM «Op lange termijn niet, daar ben ik van overtuigd. Mensen worden steeds bozer. Regeringen die denken dat ze de rust terugkrijgen door arrestaties, brengen zichzelf alleen maar in grotere problemen.»

– U hebt bestudeerd wat de omvang van geweldloos protest moet zijn om verandering teweeg te brengen.

HALLAM «Sowieso zijn een paar duizend arrestaties het maximum wat een democratische staat aankan. Bij zulke aantallen gaan politiemensen zich afvragen: wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? Ik neem vaak stakingen als voorbeeld. Die zijn succesvol als genoeg mensen lang genoeg staken. Maar er hoort iets bij: de publieke opinie moet in het voordeel van de stakers zijn. Zo is het bij het klimaatverhaal ook. En ik denk dat we die strijd gaan winnen.»

– U hebt dus nog hoop.

HALLAM «Mijn grootste reden tot hoop zijn de jongeren. Zij begrijpen steeds beter hoe je de samenleving door georganiseerd geweldloos verzet kunt veranderen.» (cvm)