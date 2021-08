Clint Eastwood (91) terug op de set: wanneer gaan filmsterren met pensioen?

Op de respectabele leeftijd van 91 jaar heeft filmlegende Clint Eastwood zichzelf maar weer eens geregisseerd. In Cry Macho vertolkt hij een gepensioneerde rodeoster die met een jonge betweter is opgezadeld. Eastwood is niet de enige ster die het filmen niet kan laten.

Op internet circuleert een video-opname van de 90ste verjaardag van Clint Eastwood in familiekring. Hij krijgt een enorme taart aangeboden en zijn dierbaren, vooral zijn dochters, zingen hem toe met het onvermijdelijke Happy Birthday. Eastwood oogt broos en fragiel, maar aan het slot van het twintig seconden durende privéfilmpje roept hij luid hoorbaar: ‘Knock it off!’

Zijn quasi verontwaardigde opmerking kan alleen maar betekenen dat Eastwood zich niet al te veel van zijn leeftijd wil aantrekken. Hoewel zijn gehoorvermogen al jaren te wensen overlaat, staat hij vrijwel elk jaar nog op de filmset. Meestal staat hij daar als regisseur en producent, maar af en toe ook nog als hoofdrolspeler, zoals in zijn laatste film Cry Macho. In zijn rol als gepensioneerde rodeoster steekt zijn westernverleden weer even de kop op.

Volop actief

Eastwood is niet de enige filmster die van geen ophouden weet. Ook Woody Allen (85) is nog volop actief. Voor de coronacrisis had Allen alweer een filmproject op papier dat in Parijs gedraaid zou moeten worden. Dat feest ging niet door, tot afgrijzen van Allen die vervolgens thuis in New York zat te kniezen en zich groen en geel ergerde aan de beperkingen.

Woody Allen (rechts) op de set van het door hem geregisseerde Rifkin’s Festival in 2020. Beeld The Mediapro Studio

Hun Nederlandse generatiegenoot Paul Verhoeven (83) is een ander voorbeeld. Zijn laatste film Benedetta ging op het recente filmfestival van Cannes in wereldpremière en de regisseur zit nog steeds vol filmplannen, waaronder de Franse miniserie Bel Ami. Ondertussen moest Verhoeven enkele jaren geleden wel een zware operatie aan zijn dikke darm ondergaan.

Absolute recordhouder onder de filmmakers is de Portugese regisseur Manoel de Oliveira (1908-2015), die op 106-jarige leeftijd nog actief was. Hij was uniek, omdat hij zowel de beginjaren van het stomme filmtijdperk en het tijdperk van de nieuwste digitale technieken had meegemaakt. Ook met zijn viriliteit zat het wel snor, zoals een Spaanse filmjournaliste aan den lijve ondervond, toen zij met De Olveira, toen dik in de 90, een taxi moest delen. Hij kon zijn handen niet thuishouden.

Agnès Varda.

Privilege

Zo lang mogelijk doorfilmen is trouwens geen exclusief mannelijk privilege. Ook de Frans-Belgische cineaste Agnès Varda - in 2019 op 90-jarige leeftijd overleden - was tot op hoge leeftijd volop actief. In het jaar van haar overlijden voltooide zij nog de tweedelige autobiografische documentaire Varda par Agnès.

Terwijl normale werknemers verplicht worden op een bepaalde leeftijd met pensioen te gaan, kunnen filmsterren en -makers, die in zeker opzicht kleine zelfstandigen zijn, tot op zeer hoge leeftijd hun gang gaan. De meesten hebben het geld niet nodig. Wie vijf decennia of langer meeloopt in Hollywood, heeft - als hij of zij een zekere status heeft opgebouwd - zijn kudde schapen al lang en breed op het droge. Toch gaan zij door, tot de laatste snik. Hun passie voor het vak is te groot, hun geldingsdrang ongetwijfeld ook. Wat bezielt hen om niet rustig en relaxed van hun oude dag te genieten?

Nieuwsgierigheid

Paul Verhoeven formuleerde het twee jaar geleden na zijn operatie zo in De Volkskrant Magazine: ‘Ik geloof dat nieuwsgierigheid het grootste talent is dat je kunt hebben. Dat je steeds blijft denken: hoe zit dat nou? Dat begrijp ik niet. Waarom doen ze dat? Of het nu over het heelal gaat, of religie of politiek.’

Paul Verhoeven aan het regisseren op de set van Benedetta.

Woody Allen verklaart zijn werkijver als een overlevingstechniek. ‘Als ik niet werk, ga ik dood’, zei hij vorig jaar tegen Algemeen Dagblad. ‘Film geeft mijn leven houvast en structuur. Zolang ik nog verhalen kan verzinnen die verfilmd kunnen worden en die publiek naar de bioscopen lokken, blijf ik doorgaan. Film ik voor de eeuwigheid? Daar denk ik niet over na. Als al mijn films in rook opgaan en ik daardoor als compensatie twee weken langer kan leven, zou ik daar geen moeite mee hebben.’

De levensfilosofie van Clint Eastwood klinkt meer relaxt. Als 90-jarige zei hij in een Engelse krant: ‘Ouder worden kan best plezierig zijn als je het als een voldongen feit accepteert. Op oudere leeftijd ben je veel minder roekeloos dan op jongere leeftijd. Je bent ook niet meer bang voor twijfel. Als je dat kan uitschakelen, sta je sterker in je schoenen. Alleen de hoofdzaak telt. Op mijn leeftijd wil ik niet stilstaan of achteruit kijken. Ik wil nog steeds vorderingen maken in mijn leven. En het belangrijkste is: ik heb nog steeds plezier in mijn vak.’

Cry Macho: vanaf 10 november in de bioscoop.