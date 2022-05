‘Club Brugge is geen grote kampioen: ik zal me dit jaar blijven herinneren als dat van Union’

Club Brugge is voor de derde keer op rij landskampioen. Een zege bij Antwerp volstond zondagmiddag voor een nieuwe titel. Niet revelatie Union Saint-Gilloise, maar toch weer Club Brugge was dit seizoen de beste. Analisten Aster Nzeyimana, Franky Van der Elst en Frank Raes blikken terug op het traject van de kersverse landskampioen én het sprookje van Union. ‘Topsport bestaat niet alleen uit schoonheid en triomf, maar ook uit tragiek.’

Aster Nzeyimana: ‘Geen toverdrank’

‘Ik heb veel respect voor de manier waarop Club Brugge het toch weer doet,’ zegt Aster Nzeyimana – wedstrijdcommentator én de man die dit jaar Frank Raes opvolgde als presentator van ‘Extra Time’.

HUMO Had je geen medelijden met Union toen het twee keer zo nipt verloor van Club?

ASTER NZEYIMANA «Medelijden is een groot woord. Het is topsport, en topsport bestaat niet alleen uit schoonheid en triomf, maar ook uit tragiek.

»Ik vind het vooral erg voor Union dat het op zo’n manier moest gebeuren. Dat ze niet door het ijs zakten, maar vooral pech hadden. Dat verklaart ook de gigantische ontlading bij Club: ze voelden daar dat het niet gewoon een kwestie van even doorduwen was. Nee, Union had evenzeer recht op die titel: de prestatie was er, ze waren goed genoeg om kampioen te spelen.

»Dat Union dit seizoen geen enkele keer scoorde tegen Club, is niet iets waar grote analyses tegenaan moeten gegooid worden, vind ik. Zeker in de reguliere competitie was dat gewoon pech – pure malchance. Wat ik wel geloof: dat zoiets na verloop van tijd een dingetje wordt. Dat het in die play-offs door de hoofden ging spoken.»

HUMO Wat is de verdienste van Club Brugge?

NZEYIMANA «Vorig jaar hadden ze het moeilijk in de play-offs. Toen pakten ze de titel op karakter. En met dank aan de flitsen van Charles De Ketelaere. Dit seizoen was het de maturiteit die de doorslag gaf, en de goeie bank, én de keeper. Ik vind het echt knap dat Simon Mignolet zo’n groot aandeel heeft in het succes van Club. Er zijn mensen die zeggen: ‘Goh, hij is maar de keeper.’ Maar dat vind ik geen argument: die is één van de elf, hè, die speelt ook mee. Niemand zegt ooit: ‘Dat is maar de spits.’»

HUMO Er zit altijd zoveel plezier in je stem wanneer je een wedstrijd becommentarieert.

NZEYIMANA «Logisch: ik doe dat gewoon zo graag. En ik hou oprecht veel van de Belgische competitie. Bovendien was Union dit jaar een godsgeschenk. Anders was Club op z’n dooie gemak kampioen geworden. Nu werd het David tegen Goliath, hoor ik dan, maar daar ben ik het niet mee eens. Dat je Union in die eerste weken van het seizoen zag als de promovendus die onverwacht goed kon voetballen, als het kneusje dat boven zichzelf uitsteeg: dat snap ik. Maar gaandeweg werd het toch glashelder dat Union gewoon een topelftal heeft, eentje dat evenwaardig is aan dat van Club Brugge. In een bad vol toverdrank gevallen, las ik ergens. Néén: het is een ploeg die bulkt van de intrinsieke kwaliteit.»

HUMO Waar heb je nog van genoten dit seizoen?

NZEYIMANA «Van AA Gent, bij momenten de best voetballende ploeg van België. En dan zeker van Tarik Tissoudali. Een straatvoetballer die heerlijke, atypische dingen doet: zo lopen er geen twee rond in ons land. Technisch is hij niet superzuiver, hij heeft veel tikken nodig om te raken waar hij wil, maar door zijn snelheid en zijn onvoorspelbaarheid raakt hij iedereen voorbij. Niemand weet wat er gaat gebeuren wanneer hij aan de bal komt – hijzelf nog het minst, denk ik. Ja, héérlijke voetballer.»

Beeld Bargoens

Franky Van der Elst: ‘Om te blèten’

‘Het had ook best helemaal anders kunnen lopen in de twee wedstrijden tussen Union en Club in de play-offs,’ zegt Franky Van der Elst – analist en co-commentator. ‘En net dat maakt het voor Union zo zuur.’

FRANKY VAN DER ELST «Eigenlijk is het onwaarschijnlijk dat Union in die vier wedstrijden tegen Club Brugge – de twee in de reguliere competitie en de twee in de play-offs – geen enkel doelpunt heeft gemaakt. Tel alle grote kansen uit die vier confrontaties op, en je komt aan minstens vijftien stuks. Gaat er een tweetal wel binnen, dan scheelt dat meteen heel veel. Vorige woensdag was het ook weer zo: Union had een gelijkspel uit de brand kunnen slepen tegen Club, misschien zelfs winst.»

HUMO Union scoort moeilijk in de play-offs, terwijl in de reguliere competitie de ballen binnenvlogen.

VAN DER ELST «In de eerste wedstrijd, tegen Anderlecht, was die efficiëntie er wel nog. Maar inderdaad: daarna keerde het. Deniz Undav is wat te veel met de tegenstrever en te weinig met het spel bezig, en bij Dante Vanzeir zie je wat twijfel.

»Nu goed, ik zal deze jaargang toch onthouden als het seizoen van Union. Ze hebben meer mooie matchen gespeeld dan welke andere ploeg ook in onze competitie. Een pak meer getoond dan Club Brugge, ook. Hoeveel geweldige matchen heeft Club dit seizoen gespeeld? Weinig, hè.»

HUMO Maar: het stond er in de play-offs.

VAN DER ELST «Klopt: het won z’n matchen. En hoe knullig het ook klinkt, dat is wat je moet doen in zo’n nacompetitie: de ballen binnenstampen, en de wedstrijden winnen. Het gebeurde allemaal zonder veel zwierigheid en franje, maar wel met efficiëntie. En dan heb je veel aan iemand als Hans Vanaken: een dragende speler die er altijd staat. Ook op de cruciale momenten – kijk naar die knappe kopbalgoal in de eerste wedstrijd tegen Union.»

HUMO In de schaduw van het duel om de titel is Anderlecht de revelatie.

VAN DER ELST «Mja, maar op de belangrijke momenten staat het er nog niet. De bekerfinale, en vervolgens die eerste wedstrijd tegen Union: daarin vergooide het heel veel. Maar het is waar, op zijn best heeft Anderlecht mooie dingen laten zien. Alleen is de continuïteit er nog niet, en die heb je nodig om mee te strijden voor de titel. Het is ook een beetje afwachten wat er deze zomer met bepalende spelers als Christian Kouamé en Joshua Zirkzee gebeurt.»

HUMO Antwerp acteert slapjes – net als in de reguliere competitie, eigenlijk. Had AA Gent dat plaatsje niet méér verdiend?

VAN DER ELST «Oké, AA Gent op z’n best is heel fijn om naar te kijken. Maar het heeft net als alle andere ploegen 34 wedstrijden gehad om in de top vier te raken. Je kunt eens een match wat pech hebben, of benadeeld worden, maar je moet er vooral zélf voor zorgen dat je daar staat. Bij AA Gent zijn de mannen die het moeten doen niet altijd op de afspraak – zoals Hans Vanaken dat dus wél is bij Club.»

HUMO Je bent elke week co-commentator, en schuift vaak aan in ‘Extra Time’. Heb je genoten van dit seizoen?

VAN DER ELST «Van het werk: zeker. Wedstrijden bekijken en daarover praten: ik vind het ontzettend plezierig. Maar ik vond dit geen geweldig seizoen. Daarvoor waren te veel ploegen niet op de afspraak. Anderlecht voetbalde met veel ups en downs, Club was goed maar zelden excellent, Racing Genk was helemaal afwezig. Dat zag je ook terug in de Europese campagnes van de Belgische clubs, hè. Alleen AA Gent heeft daar enigszins de meubelen gered.

»Gelukkig was er dus Union. Ik hoop dat ze volgend seizoen ook weer bovenin meedraaien. En dat de club kan groeien zonder aan eigenheid in te boeten. Want je verliest ook altijd iets door groter te worden. Dat Union op termijn weg moet uit het Dudenpark, bijvoorbeeld, dat vind ik om te blèten – ook al begrijp ik dat het de enige oplossing is. Ik hoop dat ze dat ongeremd gelukkige kunnen behouden, de vrolijkheid die aan die mooie club kleeft.»

Beeld Geert Van de Velde

Frank Raes: ‘Mislukte transfers’

‘Ik vind het ook sneu voor Union,’ bevestigt Frank Raes. Hij zwaaide dit jaar af bij ‘Extra Time’, maar becommentarieert wel nog wekelijks wedstrijden in de Jupiler Pro League.

FRANK RAES «Vooral omdat Union het echt verdiende. Twee keer waren ze beter, twee keer paste Club zich aan. Maar telkens was er een mentale tik – de gemiste penalty in de heenwedstrijd, de rode kaart voor Machida in de terugmatch. Club heeft dat efficiënt uitgebuit.

»Het is jammer dat de spitsen niet meer scoren. Undav zit met zijn hoofd mogelijk al in Engeland – maar ik vrees dat hij het daar niet makkelijk zal hebben. En Vanzeir heeft toch een knak gekregen na die rode kaart in Charleroi, en de lange schorsing die daarop volgde. Er zat altijd een prettige onbezonnenheid in zijn spel, iets heerlijk naïefs: hij scoorde omdat hij niet te veel nadacht. En nu lijkt hij te piekeren. Het verbaasde me dat hij die strafschop mocht nemen in die eerste wedstrijd tegen Club.

»Voor mij is Club Brugge geen grote kampioen. Het is de rijkste club met op papier de beste kern – dan zou het allemaal toch met wat meer schittering mogen. Er wordt ook nauwelijks nog gepraat over de mislukte transferzomer van vorig jaar, terwijl ik dat toch merkwaardig blijf vinden: Club heeft toen gulzig ingekocht, maar geen enkele van die transfers heeft de ploeg echt sterker gemaakt. Kamal Sowah, Wesley Moraes, José Izquierdo, Owen Otasowie, Faitout Maouassa, Ruben Providence… Qua mislukte transfers is dat toch een indrukwekkend bilan. De wintertransfers – Tajon Buchanan, Andreas Skov Olsen – rendeerden wel, maar toch: een superseizoen is het niet geweest.

»Ik vond Simon Mignolet heel sterk – over het hele seizoen, en zeker in de play-offs. Maar dat zegt wel iets, hè, als je keeper je de titel moet bezorgen. Het sprankelende, aanvallende voetbal waar Nederlandse trainers altijd mee geassocieerd worden, heb ik onder Alfred Schreuder niet gezien.»

HUMO Hoe beoordeel jij de evolutie die Anderlecht doormaakte?

RAES «The process zal zich wel een keer gaan doorzetten, zeker? Anderlecht speelt nu vrij goeie play-offs, maar het verloor die eerste match toch weer tegen Union. Het is nog altijd geen wereldploeg. Ontleed het elftal eens: wie zou bij Club Brugge in de basis staan? Zirkzee is een goeie, maar moet altijd na een uur vervangen worden. Sergio Gómez is, als hij in vorm is, een leuke speler. Net zoals de ploeg vaak leuk speelt – maar even vaak ook gewoon saai is.

»Dat Antwerp geen potten breekt in de play-offs, vind ik niet zo verbazend. Er wordt nog zelden over gesproken, maar bekijk het lijstje eens van de spelers die ze daar vorige zomer lieten gaan. Dieumerci Mbokani, Lior Refaelov, Didier Lamkel Zé, Martin Hongla: dat is wel wat bij elkaar, hè. En de vervangers – Michel-Ange Balikwisha, Manuel Benson, Alhassan Yusuf – zijn allemaal verdienstelijk, maar ze kunnen dat gewicht niet dragen. Je kunt het niet allemaal oplossen met Radja Nainggolan. Een enorme marketingstunt was dat: zeker, maar het is niet zo dat hij op het veld de boel echt nog trékt.»

»Eigenlijk had AA Gent er altijd bij moeten zijn. Het heeft Club Brugge bijvoorbeeld flink pijn kunnen doen – in de halve finale van de beker, en dan was er ook nog die 6-1 in de competitie.»

HUMO Heb je je, algemeen gesproken, geamuseerd dit seizoen?

RAES «O, ja. En dan kom ik toch weer uit bij Union. Zo’n verrassing is altijd tof, hè. De anderen lieten het wat afweten, maar toch: Union heeft het succes in de eerste plaats zelf afgedwongen. En vaak gaat het dan over Undav en Vanzeir, maar kijk ook eens naar dat middenveld. Teddy Teuma, Loïc Lapoussin, Casper Nielsen, Amani Lazare, Kaoru Mitoma… Het beste middenveld van België. Om van te watertanden is het!»

Extra Time, Canvas, maandag 23 mei, 22.05