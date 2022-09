Concerten van Roger Waters in Polen geannuleerd na zijn open brief aan vrouw van Zelensky

‘Extreme nationalisten hebben uw land op het pad naar deze desastreuze oorlog gebracht.’ Het is een van de dingen die Roger Waters schrijft aan Olena Zelenska in een open brief. De vrouw van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky reageerde al scherp terug en in Polen zijn enkele concerten die Waters volgend jaar zou geven nu al geannuleerd.

Begin september schreef de medestichter van Pink Floyd in zijn brief aan Olena Zelenska dat haar man zijn verkiezingsbelofte, vrede brengen in de Donas-regio, niet heeft vervuld. “Ik kan alleen maar aannemen dat de beloften van uw echtgenoot sommige politieke fracties niet bevalt en dat zij uw echtgenoot hebben overtuigd om compleet van richting te veranderen, tegen de wil van het volk in”, schrijft hij. “[De krachten van het extreme nationalisme] hebben alle rode lijnen overschreden die waren getrokken door uw buren van de Russische Federatie en zo hebben zij uw land op het pad naar deze desastreuze oorlog geleid.” Het Westen mag ook geen wapens meer leveren aan Oekraïne, schrijft Waters. Over de verantwoordelijkheid van de Russen in het conflict heeft hij het niet.

Daarop tweette Olena Zelenska dat Rusland Oekraïne was binnengevallen en dat Waters bij een andere president om vrede zou moeten vragen. Ook in Polen viel de brief niet in goede aarde: het land is een trouwe bondgenoot van Oekraïnie en ving volgens schattingen van de Verenigde Naties al 1,4 miljoen vluchtende Oekraïners op.

Waters zou volgende lente normaal in Polen spelen, maar die concerten zijn gennuleerd door de organisator. Eerder riep Łukasz Wantuch, gemeenteraadslid van de stad Krakau, al op om de concerten te boycotten. Als reactie kroop Roger Waters opnieuw in zijn pen voor een Facebookpost met de titel ‘Hey Łukasz Wantuch, Leave them kids alone’, waarmee hij verwijst naar de Pink Floyd-klassieker ‘Another Brick in the Wall’.

De Europese tour van Roger Waters die Polen zou aandoen, komt op 14 mei 2023 ook naar het Sportpaleis in Antwerpen. Voorlopig gaat dat concert gewoon door.

