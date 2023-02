Confetti’s-frontman Peter Renkens overleden op 55-jarige leeftijd

Peter Renkens - bekend als frontman van de Belgische new-beat-muziekgroep Confetti’s - is overleden. Hij werd 55 jaar. Het droevige nieuws werd bevestigd door zijn voormalige producer Serge Ramaekers. ‘Wat er precies gebeurd is, zijn ze nog aan het onderzoeken.’

‘Ik kan bevestigen dat hij spijtig genoeg is overleden’, vertelt Serge Ramaekers aan ‘Het Laatste Nieuws’. ‘Meer nieuws heb ik niet, maar het is bevestigd door iemand die heel close bij hem stond.’ Hoe de zanger precies is gestorven is nog niet bekend. ‘Dat zijn ze nog volop aan het onderzoeken.’

Ten tijde van Confetti’s werkte Ramaekers erg nauw samen met Renkens. ‘Ik heb het nummer ‘Sound of C’ nog mee geschreven en geproducet, samen met Dominique Sas destijds.’ Maar het was intussen wel al even geleden dat de twee elkaar nog gezien hadden. ‘De laatste keer was op de slotfuif van de club Boccaccio. Dat is al enkele jaren geleden (...) Maar hij leeft ongetwijfeld verder in zijn muziek. Ik wens de overgebleven familieleden nog veel sterkte. Dat Peter het hierboven goed mag hebben!’

De Belgische groep uit de jaren 80 scoorde een monsterhit met het nummer ‘The Sound of C’. Confetti’s stond op het podium onder leiding van zanger en frontman Peter Renkens, vergezeld door vier danseressen.