Conings-kwestie, Eddialoog en Sihamegalomanie: Dit zijn de échte woorden van het jaar

Nee, ook 2021 werd niet het jaar waarin u nog eens naar Pukkelpop kon gaan, nachtenlang op café kon doorbomen, of eindelijk die broodnodige liposuctie kon laten uitvoeren omdat er tóch ziekenhuisbedden te over waren. U vindt geen woorden om die teleurstelling te beschrijven? Wanhoop niet: Humo heeft naar goede gewoonte een handige lijst samengesteld met wat ons inziens dé woorden van het jaar 2021 waren – want de enige rijkdom die níét in waarde daalt in tijden van inflatie, is de woordenschat.

Boosterbonje

Een hoogoplopende discussie, vaak in regeringskringen, over wie, waar, en wanneer als eerste z’n derde prik mag ontvangen. Duidelijke winnaars kennen zulke discussies normaliter niet, alleen zeker is dat Ben Weyts verliest.

Capitoolkaper

Een betoger die, mogelijk na opjutting (zie: Wappie-app), het twijfelachtige idee opvat om de zetel van de Amerikaanse democratie te bestormen, al dan niet verkleed als bizon. Op capitoolkapen staan strenge straffen, variërend van gevangenisstraffen tot een drieste kogel in de bast.

Chokriaanse knoop

Net als de bekendere Gordiaanse versie een niet te ontwarren probleem, in dit geval rond de vraag: ‘Hoe vervul je je belofte om tijdens een pandemie een vierdaags festival te organiseren op volle capaciteit terwijl je van de overheid elke bezoeker om de 48 uur moet testen, én ondertussen de ene band na de andere zijn kat dreigt te sturen?’

Conings-kwestie

De penibele situatie waarin een minister van Defensie zich bevindt wanneer net die ene militair die geseind stond als potentieel extreemrechtse dreiging erin slaagt om fluitend een wapendepot binnen te wandelen om een boeketje aan raketwerpers en mitrailleurs samen te stellen, alvorens spoorloos te verdwijnen in één van de grootste natuurdomeinen van het land. Nog pijnlijker wordt een Conings-kwestie als je als minister van Defensie daarop zo’n 850.000 euro ophoest om je verdwenen militair terug te vinden, en één of andere burgemeester in mountainbiketenue uiteindelijk met de eer gaat lopen.

EK-erlebnis

Het plotse besef dat je glorieperiode eigenlijk al een hele tijd achter je ligt. Vaak wordt een EK-erlebnis onmiddellijk gevolgd door een collectieve, landelijke ontnuchtering. En, uiteindelijk, een vorm van berusting die nog akelig bekend aanvoelt. Een EK-erlebnis kan ook perfect voorkomen op evenementen zónder sportieve aard. Songfestivals bijvoorbeeld.

Eddialoog

Een gesprek waarvan de inhoud allerminst geschikt is voor het brede publiek, maar dat toch uitgezonden wordt door een onvoorzienigheid met een openstaande microfoon. Extra pijnlijk is als de eddialoog ook nog eens homofobe en vrouwonvriendelijke opmerkingen bevat.

Fu Chi

Chinese benaming voor een publiek figuur, vaak een politicus of een atleet, die op het onzalige idee is gekomen om kritiek te uiten op het Chinese regime en kort daarna van de aardbol verdwijnt. Mocht er daarna toch nog iets vernomen worden van een Fu Chi, dan verloopt dat doorgaans via verdachte videoboodschappen en allesbehalve spontane foto’s met onduidelijke datering.

Gastronomisch

Samentrekking van ‘gas’ en ‘astronomisch’, bedoeld om nieuwslezers kostbare zendtijd te besparen in tijden van ongeziene energieprijzen. Liet een evenredige opmars optekenen dit jaar: ‘indigastie’, een nare lichamelijke kwaal die ontstaat wanneer de laatste gasfactuur zwaar op de maag blijft liggen.

Lachgascentrale

Een louter fictionele gascentrale die in theorie gebouwd moet worden om een nakende kernuitstap op te vangen, maar die in de werkelijkheid nooit de planningsfase zal overstijgen wegens een uiterst voorspelbare blokkage op een ander bestuursniveau.

Lecompte-complex

De onweerstaanbare drang om het per column of open brief op te nemen voor verschoppelingen van de samenleving en slachtoffers van een veranderende tijdgeest (zie: tijdgeest), daarmee jezelf allerminst populair makend bij het bredere publiek.

Misdienaarshouding

Een in Limburg populair geworden seksstandje dat het voorbije jaar in opmars kwam als een pittiger variant op de stilaan afgezaagde missionarishouding, en volgens de definitie ook echt uitgevoerd hoort te worden in een kerk. Bij voorkeur achter het altaar. Let wel: het beoefenen van de misdienaarshouding is strafbaar en komt in aanmerking als openbare zedenschennis, vooral wanneer u uw erotische exploten op foto of video vastlegt.

Woorden van het jaar2021 Beeld Lukas Verstraete

NFT-idee

Het lucratieve idee om een onstoffelijk goed te verkopen aan iemand die niettemin bereid is om er veel geld voor neer te tellen. NFT staat voor ‘non fungible token’, een eigendomsbewijs dat aantoont dat iemand de enige rechtmatige eigenaar is van een immaterieel, meestal digitaal object, dat zich dus ook niet bepaald laat uitstallen op de schoorsteenmantel. Het opmerkelijkste NFT-idee van 2021 kwam van Wout van Aert, die het lumineuze plan opvatte om zijn drie grootste wieleroverwinningen te veilen, en zo 47.000 euro ophaalde.

Omikron

Griekse letter, tevens de reden waarom u ook straks aan de kerstdis weer in uw eentje zult mogen beginnen aan een kalkoen die volgens de bijsluiter minstens acht mensen had moeten voeden.

Paniekpomp

Een benzinepomp waarvoor een lange rij automobilisten staat aan te schuiven, waarschijnlijk omdat het desbetreffende tankstation het goedkoopste is van de regio, of het laatste om de prijzen marktconform te verhogen. De paniekpomp was een vaak gezien fenomeen in 2021, een jaar dat geteisterd werd door zelden geziene energieprijzen (zie: gastronomisch).

PFOS

Afkorting van perfluoroctaansulfonzuur, een water-, vuil- en vetafstotende stof die tal van nuttige toepassingen kent in de industrie, maar die op slag minder ideaal oogt zodra ze aangetroffen wordt in het bloed van de mensen die rond een fabriek wonen. Leuk weetje: dat ‘PFOS’ onze woordenlijst van het jaar 2017 niet haalde, hebben we onder meer te danken aan de inspanningen van Joke Schauvliege.

Pyrrhusimplantaat

Een haarimplantaat dat na enkele jaren alweer vernieuwd moet worden, waardoor alles dus een maat voor niets is. Dubbel jammer is het als je pyrrhusimplantaat net op tijd klaar is voor je geplande televisieopnames, maar bij thuiskomst uit Turkije blijkt dat je personage in ‘Familie’ geschrapt werd.

Quo3

Een personeelswissel waarbij onder grote belangstelling en na een ongezien diverse sollicitatieronde een blond Nederlands meisje wordt vervangen door een ander blond Nederlands meisje.

Resomeren

Baanbrekende nieuwe manier van begraven waarbij een stoffelijk overschot wordt opgelost in een vloeistof. Die werkwijze is in principe niets nieuws, maar stond tot 2021 gewoon bekend als ‘de Pandy-methode’.

Rue de Bouchez

Een dit jaar in en rond Brussel populair geworden uitdrukking die ongeveer hetzelfde betekent als ‘straatje zonder eind’. Voorbeeld: ‘Als nu ook al de eigen regeringspartners kritiek beginnen te spuien op het gevoerde beleid, dan belandt de coalitie helemáál in de Rue de Bouchez.’

Sihamegalomanie

Het, al dan niet ingegeven door een stortvloed aan subsidies, misplaatste zelfvertrouwen dat zich meester maakt over iemand die erin geslaagd is om lange tijd de boel op te lichten, waarop nonchalance het overneemt en de zwendelaar alsnog fouten begint te maken. Bijvoorbeeld door exuberante kleerkasten te laten installeren op naam van vzw’s met nobele bedoelingen.

Spa Trop

Een in zuidelijk België gelanceerd water dat, in tegenstelling tot Spa Rood en Spa Blauw, niet gekenmerkt wordt door het al dan niet parelende karakter, maar eerder door de buitenissige hoeveelheid ervan. Ook Chaudfontaine experimenteerde in de zomer van 2021 met een soortgelijk concept.

Talibankroet

Er als militaire grootmacht alles op verwedden dat je je leger zonder al te veel gevolgen kunt terugtrekken uit een oorlogsgebied, waarna je gedwongen moet toekijken hoe alle vooruitgang van de laatste twintig jaar in een klein weekje tenietgedaan wordt.

Teslamstraal

Een machtig zakenman en CEO, tevens rijkste man op aarde, die zijn zakelijke beslissingen volledig laat afhangen van zijn impulsen en het goeddunken van zijn publiek op sociale media. Dat tot afgrijzen van zijn investeerders, die minder opgetogen zijn met het idee om miljoenen volgers te laten beslissen over de waarde van hun aandelen.

Tijdgeest

Uiterst veranderlijk fenomeen dat volgens bepaalde stemmen zomaar van de ene op de andere dag volledig kan omslaan en zo machtige mannen aan het wankelen brengt. Eens de tijdgeest uit de fles is, is het bijzonder moeilijk om die er weer in te krijgen.

Wappie-app

Apps als Signal en Telegram, vaak gebruikt door zogeheten wappies: aanhangers van allerhande samenzweringstheorieën. Wappie-apps bieden een handig alternatief voor de ‘klassieke’ sociale media als Twitter en Facebook, de zogeheten big tech, die er volgens wappies alleen maar op uit zijn om op tirannieke wijze hun recht van meningsuiting in te perken. Met Wappie-apps valt zowat alles te vinden wat wappies het leven vergemakkelijkt: van valse coronacertificaten tot vlotte communicatiemiddelen om protestbewegingen op de been te brengen, dan wel te kapen, over steungroepen voor gevallen extreemrechtse militairen.