Conner Rousseau: ‘Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België’

In zijn prille carrière heeft Conner Rousseau (29) de wereld al vaak verbaasd. Hij werd omschreven als een kamikazepiloot, toen hij als snotneus het roer overnam bij de SP.A. Maar hij gaf de leegbloedende partij een nieuwe naam en een nieuw elan, en trok naar de regeringsonderhandelingen alsof hij al tien jaar in de Wetstraat rondliep. Even verrassend waren zijn zangkunsten en danspasjes als Konijn in ‘The Masked Singer’, waar hij de show stal met ‘Cooler Than Me’. Benieuwd hoe hij op 1 mei zal verbazen.

Het is lunchtijd en Conner Rousseau geniet van een slaatje mozzarella: zijn eerste maaltijd van de dag, aangezien hij aan intermittent fasting doet. Het schooldebat van vanmorgen heeft hij op een nuchtere maag afgewerkt. En glansrijk gewonnen. ‘Vóór het debat wilde 18 procent van de leerlingen op ons stemmen, achteraf 33 procent. Vorige keer haalden we maar een paar procenten. Ik voel aan alles dat de mensen Vooruit weer appreciëren.’

HUMO Maar in plaats van dat te vieren gaat u op dieet?

CONNER ROUSSEAU «Na een nieroperatie in december heb ik twee maanden platgelegen. Ik ben 6 kilo bijgekomen en die moeten eraf. Sinds ik voorzitter ben, probeer ik genoeg te sporten en gezond te eten, anders hou ik het werkritme niet vol. Mei wordt superdruk, ik zal geen enkele avond thuis zijn. Dus drink ik zes weken geen alcohol en volg ik een dieet.»

HUMO In ‘Het huis’ zei u al dat uw lijf vol spanning zat, volgens uw kinesist.

ROUSSEAU «Ik heb amper nog een privéleven. Overal word ik herkend. Ik slaag er niet meer in om écht te ontspannen. Vroeger ging ik tennissen of padellen en voelde me ik weer fris. Nu zit mijn hoofd gewoon te vol.»

HUMO Toch komt u zelden gestrest over.

ROUSSEAU «Ik ben best stressbestendig, ja. Maar het helpt wel om af en toe even aan de druk te ontsnappen. Tijdens de paasvakantie heb ik een paar dagen opleiding gegeven aan mensen die monitor willen worden op jeugdkampen. In de zomer ga ik een week op reis en help ik bij de organisatie van het Walhalla Festival en de jeugdkampen in De Barkentijn (vakantiecentrum in Nieuwpoort dat kampen organiseert voor jongeren met een moeilijke thuissituatie, red.). Ik wil met mijn twee voeten in het echte leven blijven staan.»

HUMO Uw optredens in ‘The Masked Singer’ waren ook een frivool zijstapje. Waar hebt u zo leren zingen en dansen?

ROUSSEAU «Technisch ben ik geen goede zanger, maar ik werd goed gecoacht en we hebben liedjes gekozen die ik aankon. Zolang ik dat masker droeg, ging het. Maar na afloop moest ik nóg eens zingen, zonder masker: heel Vlaanderen zat naar mijn kop te kijken. Dat vond ik erg ongemakkelijk, zoals je hebt kunnen merken. Maar ik heb genoten van het avontuur.»

HUMO Die rol van pooierkonijn met vrouwelijk schoon aan elke arm ging u ook goed af.

ROUSSEAU «In die promofilmpjes had ik geen inspraak. Dat hoorde bij de rol.»

HUMO Ondergraaft uw deelname aan ‘The Masked Singer’ uw geloofwaardigheid niet? Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter had het, niet als enige, over de ‘infantilisering van de politiek’.

ROUSSEAU «Dat zijn vooral jaloerse reacties. De opnames dateerden van vorige zomer, toen mijn agenda niet zo vol zat. Van de oorlog in Oekraïne was nog geen sprake. En er is altijd wel érgens oorlog: mogen er dan geen amusementsprogramma’s meer gemaakt worden? Op álles wat ik doe, komt commentaar. Maar veel mensen vonden mijn deelname sympathiek. Ik blijf een jonge gast die in zijn vrije tijd graag eens iets anders doet. Waarom zou dat van mij een slechtere politicus maken?

»Ik wil mijn inhoudelijke parcours gerust naast dat van anderen leggen: mijn wetsvoorstellen in het Vlaams Parlement, het federale regeerakkoord dat ik mee heb geschreven, het regeringswerk dat ik met onze ministers aanstuur. Wat deed Filip Dewinter op zijn 29ste, behalve Marokkanen haten? Hij heeft nog nooit een wetsvoorstel gestemd gekregen.»

HUMO Vindt u het erg dat u nergens nog incognito het zwijn kunt uithangen?

ROUSSEAU «Dat wordt steeds moeilijker, ja. Vorige zomer stonden er drie pagina’s in Dag Allemaal, omdat ik met vrienden een week in Spanje zat. Mijn eerste week vakantie in drie jaar! Ik werd belaagd door een bende zatte Vlaams Belangers. Ze begonnen te duwen, te roepen en te filmen, hopend dat ik zou reageren. Ik ben toen maar vertrokken. Eén van hen postte een foto en schreef dat ik de grote jan aan het uithangen was in Marbella. Maar ik was water aan het drinken, omdat ik een zware kater had van de dag ervoor (lacht). Het is ambetant dat ik me nergens nog kan laten gaan zonder gefilmd te worden, maar ik wil er niet te veel over zeuren. Er zijn ergere dingen.»

HUMO U bent in ijltempo BV geworden. Is dat tegenwoordig nodig voor een toppoliticus?

ROUSSEAU «Toppolitici zijn altijd bekend, maar ik heb van mezelf geen BV gemaakt. Misschien vragen ze me voor tv-programma’s omdat ze mij interessant vinden? Ik hou me alleszins niet aan de ongeschreven regels van wat een politicus wel en niet mag doen. Die regels worden opgelegd door mensen die zichzelf te serieus nemen. Ik doe dat niet. Je moet niet denken dat de evenaar door je gat loopt omdat je partijvoorzitter bent.

»Ik ben de voorbije twee jaar dicht bij mezelf gebleven, ook al hadden mensen me gewaarschuwd dat dat moeilijk zou worden met mijn ‘Instagram- en taalgebruik’. Veel jongeren kunnen mij nog altijd aanspreken, zonder drempel. Ze zeggen ook allemaal Conner, niet ‘meneer Rousseau’.»

HUMO Na twee jaar bent u wel meegesleurd in het politieke moeras. Veel mensen zien u toch gewoon als ‘een politieker’?

ROUSSEAU «Dat ben ik ook. Niemand blijft maagdelijk in de politiek. Maar ik probeer fris te blijven door niet in de Wetstraat-bubbel te kruipen en me niet te veel te laten leiden door wat politieke journalisten schrijven. Op mijn socials zul je bijna nooit aanvallen op andere partijen zien. Ik focus op ons eigen project. Dat is toch anders dan wat de meeste politici doen? Ik neem nooit een blad voor de mond, maar probeer wel consequent te zijn. Tijdens de coronacrisis waren wij de meest consequente partij van allemaal.»

HUMO Toch hebt u een hoop mensen kwaad gemaakt.

ROUSSEAU «Ik werd zelfs de toegang geweigerd in een restaurant. ‘Wij willen hier niemand van de regering, en zéker geen socialisten.’ Dat was slikken. Wij wilden alleen maar de volksgezondheid beschermen. Met zes regeringen en zeshonderd ego’s aan tafel liep dat niet perfect, maar het werkte. Vandaag zijn de besmettingscijfers weer slecht, maar dankzij de succesvolle vaccinatiecampagne kunnen we toch vrij leven.»

HUMO U ijverde voor een verplichte vaccinatie van de hele bevolking. Duwt u dat voorstel door als komend najaar een nieuwe coronagolf uitbreekt?

ROUSSEAU «Dat is niet meer aan de orde. Als de wetenschappers in het najaar zeggen dat de bevolking een vierde prik moet krijgen, zullen we dat doen. Maar misschien volstaat het om alleen de kwetsbaren en ouderen te vaccineren.»

HUMO Bent u blij met deze regering?

ROUSSEAU «Ja, ik ben trots op ons palmares. Er is nog nooit een regering geweest die zoveel investeert in gezondheidszorg en koopkracht. We hebben de minimumlonen verhoogd, de minimumpensioenen en uitkeringen opgetrokken en de btw op energie verlaagd.

»Nu, ik vreet wel geregeld mijn kas op. We beslissen te traag. Tijdens de coronacrisis had het sneller kunnen gaan, als meer politici zich hadden gedragen als ministers van hun lánd, in plaats van als lobbyisten voor zichzelf, hun partij of hun favoriete belangengroep. Als ik de peilingen zie, hebben ze daar gelukkig niet mee gescoord.

»Voor de btw-verlaging op gas en elektriciteit hebben we maanden moeten trekken en sleuren. Er is nu eindelijk een goed akkoord over kernenergie, maar de weg ernaartoe was een regering onwaardig. Hoe Bouchez (Georges-Louis, MR-voorzitter, red.) de groenen, een coalitiepartner, op de brandstapel gooide… Zo ondergraaf je de samenhang in de regering. Ik had bij de formatie al gewaarschuwd dat hij die rol zou spelen. Daarom wilde ik de MR eruit, maar de rest luisterde niet. De premier zou Bouchez soms wat sneller in zijn kot moeten duwen, want nu zien de mensen te vaak een bende ruziemakers. Dat is het laatste wat we nodig hebben als we in 2024 de extreme partijen buiten willen houden.»

‘Ik blijf een jonge gast die in zijn vrije tijd graag eens iets anders doet. Waarom zou mijn deelname aan ‘The Masked Singer’ van mij een slechtere politicus maken?’ Beeld Saskia Vanderstichele

Vet op de soep

HUMO Wat is voor u de les van de Franse verkiezingen?

ROUSSEAU «Dat het cruciaal is om de koopkracht van de mensen te beschermen. Anders grijpen ze naar de extremen, ook al bieden die geen oplossingen. Er is geen enkel voorbeeld in de wereldgeschiedenis van extreme partijen die de welvaart en de vrijheid hebben verbeterd.»

HUMO Staat u niet voor een onmogelijke strijd? De prijzen stijgen zo hard dat de overheid niet alles kan compenseren.

ROUSSEAU «We zijn collectief aan het verarmen, da’s een feit. Het geld voor onze verwarming en benzine gaat naar Rusland, naar oliestaten en grote bedrijven. De onderste laag van de samenleving wordt beschermd door het sociaal energietarief, maar daarboven zit een groep die voor het eerst in de problemen komt. Die mensen verdienen te veel om recht te hebben op het sociaal tarief, maar te weinig om de stijgende prijzen te dragen.»

HUMO Wat zou u tegen uw favoriete kassierster Debora zeggen? Volgens de N-VA loont het voor haar niet meer om voor een laag loon te blijven werken, omdat de federale regering de niet-werkenden te hard ondersteunt.

ROUSSEAU «Dan moeten ze de mensen maar eens uitleggen waarom zij in de vorige regering een indexsprong hebben doorgevoerd. De indexering van de lonen is de beste manier om de koopkracht te beschermen. Bij ons zijn de lonen al geïndexeerd en dat zal dit jaar nog gebeuren. Tegen Debora zeg ik dat zij daar als werknemer meer van geniet dan iemand met een uitkering. We hebben ook de laagste lonen verhoogd en keihard gevochten voor de btw van 6 procent op energie, zodat zij 15 procent bespaart op haar factuur. Maar we moeten eerlijk zijn tegen de mensen: we kunnen in België de internationale problemen niet alleen oplossen.»

HUMO Humo-lezer Fred Truyen, een gepensioneerde zelfstandige, schreef dat hij een pensioen van 1.300 euro heeft. Bij een indexering van 5 procent krijgt hij 65 euro extra. Bij zijn buren, twee gepensioneerde ambtenaren met een gezamenlijk pensioen van 6.000 euro, komt er met diezelfde indexering 300 euro per maand bij. Is dat sociaal?

ROUSSEAU «Als een brood straks 5 euro kost, is dat voor iemand met 1.300 euro per maand veel ingrijpender dan voor tweeverdieners. Daarom hebben wij vorig jaar de sociale noodindex gelanceerd, waarbij mensen met een laag inkomen meer overhouden aan de indexering dan wie veel verdient.»

HUMO Fred Truyen stelt voor om de indexering te baseren op een loon van 2.000 euro. Zo krijgt iedereen er 100 euro per maand bij.

ROUSSEAU «Dat is een goed idee. Onze sociale noodindex ging ook uit van centen in plaats van procenten.»

HUMO Welke koopkrachtmaatregelen zitten er nog in uw mouw?

ROUSSEAU «Ons eerste doel is de verlenging van het btw-tarief van 6 procent. We gaan de energiefacturen vlak voor de winter toch niet weer met 15 procent verhogen?»

HUMO Ook niet voor gas?

ROUSSEAU «Nee! Ik weet dat de groenen gas niet willen promoten, omdat het niet ecologisch is, maar voor veel mensen is dat een basisproduct. Wat gaan we tegen hen zeggen? Smijt die gaskachel maar buiten? Veel mensen kunnen hun facturen nú al niet betalen. Waar moeten zij 25.000 euro voor isolatie, zonnepanelen en warmtepompen halen?»

HUMO Door de opeenvolgende crisissen zijn onze overheidsfinanciën aan het ontsporen. Het IMF waarschuwt dat we over vijf jaar het grootste begrotingstekort van de hele EU zullen hebben. Onze begrotingswaakhond zegt dat de regering vanaf volgend jaar moet besparen.

ROUSSEAU «Je kunt ons niet kwalijk nemen dat we uitgaven doen om de impact van de coronacrisis, de energiecrisis en de Oekraïnecrisis op te vangen. Als de storm voorbij is, zullen we bekijken wat er budgettair nodig is en waar er nog vet op de soep zit. Volgens de Nationale Bank hebben de bedrijven in de Bel-20 hun winst verdubbeld in 2020 en 2021. Ook andere bedrijven boeken recordwinsten. Tegelijk staat het water aan de lippen van mensen die elke dag hard werken voor een modaal loon. Als we moeten besparen, zal het niet van hen komen, maar van de superwinsten en de grote vermogens.»

HUMO Groen stelt een oorlogsbijdrage van de allerrijksten voor, de PVDA schreeuwt al jaren om een miljonairstaks en wil de woekerwinsten van de energiebedrijven afromen. Waar blijven uw voorstellen?

ROUSSEAU «We hébben al stappen gezet. Met de effectentaks halen wij 500 miljoen euro per jaar extra bij de grote vermogens. We pakken ook het fiscale gunstregime in het voetbal aan. We rekenen binnen de regering ook op de fiscale hervorming van Vincent Van Peteghem (CD&V-minister van Financiën, red.), die hopelijk lasten van arbeid naar kapitaal zal verschuiven.»

HUMO Georges-Louis Bouchez zal dat nog sneller afschieten dan u met de ogen kunt knipperen. Paul Magnette zei dat die fiscale hervorming ‘te moeilijk is voor deze regering’.

ROUSSEAU «De fiscale aftrek op de tweede woning moet zo snel mogelijk weg. De liberalen vinden het blijkbaar normaal dat mensen geen woonbonus meer krijgen voor hun eerste woning, maar wel nog voor een tweede, derde en vierde woning. Hoe kún je zulke excessen verdedigen? Het is goed dat mensen sparen voor een flatje aan zee of in Spanje, maar ik vind het belangrijker dat iedereen op z’n minst één dak boven zijn hoofd heeft. Het is niet aan de overheid om cadeaus te geven aan mensen die de luxe hebben om appartementen in Knokke te kopen.»

HUMO Paul Magnette vreest ook dat de regering volgend jaar zal wankelen bij de loononderhandelingen. De vakbonden zullen een jaar lang actievoeren voor loonsverhogingen, terwijl de werkgevers zeggen dat er geen marge is.

ROUSSEAU «Als ik de rapporten van de Nationale Bank lees, is er bij sommige bedrijven wél nog marge.»

HUMO Is het sociaal dat een hoge middenklasser met een salariswagen niks voelt van de hoge prijzen aan de pomp, terwijl een arbeider met een dieselauto zich blauw betaalt? Hoe kunt u als socialist het systeem van de salariswagens blijven verdedigen?

ROUSSEAU «Dat systeem is slecht voor het klimaat, de luchtkwaliteit, de volksgezondheid én de economie. Volgens het Verbond van Belgische Onderneminen (VBO) verliezen we er 10 miljard euro per jaar door. Maar de salariswagens zijn er gekomen omdat onze lasten op arbeid zo duur zijn. Bedrijven zochten andere manieren om hun beste mensen te houden. Als ze die voordelen in loon moeten geven, wordt het onbetaalbaar.»

HUMO Volgens Mieke Vogels zijn jullie allemaal bang van de mondige, welgestelde middenklasse.

ROUSSEAU «De tijd dat wij bang waren, is voorbij. Dat hebben we tijdens de coronacrisis bewezen. Maar je moet de middenklasse blijven stimuleren om te werken. Die mensen houden onze welvaartsstaat overeind: ze hebben geen managementvennootschappen en offshoreconstructies om belastingen te ontwijken.»

HUMO U zou de fiscale voordelen voor salariswagens ook kunnen verschuiven naar fietsvergoedingen en openbaar vervoer. Maar voor een btw-verlaging op fietsen was er geen geld wegens ‘de budgettaire context’.

ROUSSEAU «Er zijn ook liberalen die ijveren voor een btw-verlaging op paarden. Dan is het openbaar vervoer toch een beter alternatief om naar het werk te gaan, niet? (lacht) Nu, voor veel mensen is dat óók geen optie wegens te duur, niet praktisch of niet comfortabel genoeg. Toch moeten we auto’s minder subsidiëren en meer investeren in openbaar vervoer.»

HUMO Maar deze regering heeft het systeem van de salariswagens verlengd.

ROUSSEAU «Vanaf 2026 geldt de aftrek alleen nog voor elektrische wagens. Voor ons mag het systeem helemaal op de schop, maar we zitten met zeven partijen in de regering. Dan moet je compromissen sluiten.»

HUMO Vindt Vooruit het klimaat wel belangrijk? Of is het uw strategie om de groenen te laten spartelen?

ROUSSEAU «Het klimaat is superbelangrijk, maar ik hou niet van het belerende vingertje naar mensen die vlees eten, vliegreizen maken of een salariswagen hebben. Je moet de goede keuzes aanmoedigen, in plaats van mensen te straffen. Veel instrumenten liggen bij de Vlaamse regering, maar die doet te weinig. We zouden massaal moeten investeren in openbaar vervoer, maar de Vlaamse regering bouwt het aanbod van bussen af en verhoogt de prijs van een ticket van 2 euro naar 2,5 euro. En waarom rijden er ’s nachts geen treinen en bussen? Toen ik in het zesde middelbaar zat, kon ik naar de laatavondfilm gaan en om één uur ’s nachts de bus naar huis nemen. Nu rijdt de laatste bus op zaterdagavond om tien uur.»

‘Ik zal mezelf nooit te serieus nemen. Je moet niet denken dat de evenaar door je gat loopt omdat je partijvoorzitter bent. Beeld Saskia Vanderstichele

Met Theo op reis

HUMO Is Vooruit al waar het moet zijn?

ROUSSEAU «In de peilingen staan we op 14 procent: dat is 6 procent meer dan toen ik begon. Maar het wordt een tienjarenproject om de partij te krijgen waar ik wil. Er is nog veel werk, maar we hebben tenminste ons zelfvertrouwen terug. De tijd dat we op onze kop lieten zitten, is voorbij. Er staat ook stilaan een groep nieuwe gezichten klaar.»

HUMO Bent u volgend jaar kandidaat om uzelf op te volgen?

ROUSSEAU «Ja, dat denk ik wel. Ik doe dit heel graag. Ik heb elke week wel zo’n dag dat ik denk: what the fuck ben ik met mijn leven aan het doen? Shit in de regering, uitgescheten worden op hln.be, misbegrepen worden, in vergaderingen zitten die geen bal opleveren. Maar op de andere zes dagen mag ik fijne dingen doen en heb ik het gevoel dat ik impact heb. Hopelijk wordt die impact na de volgende verkiezingen nog groter. Wij willen Vlaams en federaal meebesturen, zodat we eindelijk op beide niveaus kunnen doorpakken. Op mobiliteit, onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg is er dringend bijsturing nodig.»

HUMO Riskeren we in 2024 weer geen maandenlange blokkering? De extremen zullen nog groter zijn en de N-VA wil een staatshervorming forceren.

ROUSSEAU «Wat hebben al die staatshervormingen ons al opgeleverd? Doet Vlaanderen het zoveel beter? De N-VA zit daar al twintig jaar aan de knoppen en we zakken in alle ranglijsten. Wij zijn een kenniseconomie, waarin kinderopvang en onderwijs de basisgrondstoffen zijn. Maar ons onderwijs blijft achteruitboeren en je kunt je kind zelfs niet meer met een gerust gemoed naar de opvang brengen.»

HUMO Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) stelde in Humo voor om de druk op de kinderopvang te verlichten door het ouderschapsverlof te beperken tot de eerste levensjaren van een kind. Waarom bent u daartegen?

ROUSSEAU «In diezelfde Humo stond een fantastisch artikel over het belang van de eerste duizend dagen van een kind, en de cruciale rol die de kinderopvang daarin kan spelen. Een crèche kan een motor zijn voor gelijke kansen en integratie: ik vind dat élk kind naar de opvang moet.»

HUMO Maar de Vlaamse kinderopvang is zo slecht georganiseerd dat ze die rol niet kan spelen. Hoort een baby het eerste jaar niet bij de moeder, zoals sommige therapeuten aangeven?

ROUSSEAU «Nee, want zo vergroot je de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen. Niet elk kind groeit op in een veilig gezin. De rol van de moeder is belangrijk, maar we moeten mensen die hun kind naar de crèche brengen geen schuldgevoel aanpraten. Ik heb ook in de kinderopvang gezeten en ben daar niet beschadigd uit gekomen. Door het ouderschapsverlof te verengen tot de eerste drie jaar, maak je het voor ouders moeilijker om in de jaren daarna verlof te nemen tijdens de schoolvakanties. Laat mensen dat zelf maar kiezen.»

HUMO Vanaf welke leeftijd moet een kind naar de opvang?

ROUSSEAU «Vanaf een half jaar. We moeten de kinderopvang meer zien als een voorbereiding op het onderwijs. Ik maak me grote zorgen over het dalende niveau van het Nederlands. Veel kinderen beginnen hun schoolcarrière met een taalachterstand. Dat hypothekeert hun kansen op de arbeidsmarkt, waardoor we een kwárt van een generatie verloren laten gaan!

»Het is van het grootste belang om in te grijpen in de kinderopvang. Vandaag staat één begeleider in voor negen kinderen. Dat moet zakken naar zes kinderen per begeleider.»

HUMO Dan zult u het budget voor de kinderopvang met de helft moeten verhogen.

ROUSSEAU «Dat kost geld, ja. Maar hoeveel kost het als je een kwart van de kinderen met een taalachterstand laat starten op school? Denk eens aan de kostprijs van extra begeleiding, een jaar zittenblijven, de werkloosheidsuitkeringen na hun 18de... Meer geld voor de kinderopvang is een investering die zichzelf terugverdient.

»Hetzelfde geldt voor de jeugdzorg, waarin we kwetsbare jongeren laten ontsporen door de wachtlijsten. Onlangs moest een 16-jarige jongen met een beperking in een cel overnachten, omdat er alwéér geen plaats was. Mijn boek ‘T.’ staat vol van zulke verhalen. Als er een put in de weg ligt, bellen we naar de stad en dan wordt die gevuld. Als een kind thuis wordt mishandeld, zeggen we: ‘Hou het nog zes maanden vol.’ Zo verwoesten we jonge levens. Ik zeg: verhoog de belastingen op de grootste vermogens en investeer de opbrengst in de jeugdzorg. 90 procent van de Vlamingen zal daarvoor te vinden zijn.»

HUMO Bij de Franse verkiezingen speelde migratie weer een belangrijke rol. Drie kwart van de Fransen zegt dat ze het gevoel willen hebben dat ze in hun eigen land wonen.

ROUSSEAU «Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België. Maar de meeste van die mensen zijn hier geboren. Het belangrijkste is dat ze onze taal spreken en werken. In Brussel staan er door het lerarentekort mensen voor de klas die in het Arabisch lesgeven, omdat ze geen Frans spreken. Onaanvaardbaar. Maar wat doet de Vlaamse regering? De prijs van de taalcursussen verhogen om de wachtlijsten in te korten.»

HUMO Theo Francken droomt ervan om samen met u het Deense model uit te voeren, met een stevig integratie- en migratiebeleid.

ROUSSEAU «Ik had laatst nog een lang telefoongesprek met de Deense premier Mette Frederiksen. In juni ga ik haar bezoeken om alles grondig door te nemen.»

HUMO Ah! Theo Francken gaat ook naar Denemarken.

ROUSSEAU «Hij kan veel bijleren van de Deense socialisten, die daar als grootste partij besturen. Mette Frederiksen heeft me uitgelegd wat haar belangrijkste maatregelen waren na het eerste coronajaar. Forse investeringen in het onderwijs, de kinderopvang, hernieuwbare energie en het openbaar vervoer. En een belastingverhoging op dividenden om de extra uitgeven te financieren. Van die drie dingen heb ik bij de N-VA nog niet veel gezien. Theo Francken haalt het strafste stuk van het migratiebeleid eruit, maar dat kun je niet vergelijken met het onze. Denemarken is niet gebonden aan de Europese regels, wij wel.»

HUMO In Denemarken moeten anderstalige ouders uit moeilijke wijken hun kinderen vanaf 1 jaar verplicht naar de crèche sturen en zelf taallessen volgen. Wilt u dat in Vlaanderen ook doen?

ROUSSEAU «Absoluut! Een kind dat naar de opvang gaat, kent gemiddeld zevenhonderd Nederlandse woorden meer dan een kind dat de eerste drie jaar thuis zit bij een anderstalige moeder. Ook de ouders moeten Nederlands leren. Ik hoor van leerkrachten dat ze vaak tegenover ouders zitten die hen niet verstaan. Dat kan toch niet? We moeten daar veel strikter in zijn. Maar we gaan geen wijken viseren, iedereen gelijk voor de wet.»

HUMO Denemarken geeft nieuwkomers geen definitieve verblijfsvergunning en dwingt Syrische vluchtelingen om terug te keren. Het wil asielzoekers ook naar Rwanda laten vliegen, waar ze moeten wachten op de behandeling van hun aanvraag, zoals de Britten zullen doen.

ROUSSEAU «Rwanda is een autocratisch regime, daar stuur je geen kwetsbare mensen naartoe. Oorlogsvluchtelingen moet je deftig opvangen, liefst in de eigen regio, maar in Turkije en Syrië zítten al miljoenen Syriërs. Wij moeten ook ons deel doen. Europa heeft destijds Afrika leeggeroofd en is mee verantwoordelijk voor de klimaatverandering. We moeten daar niet elke dag sorry voor zeggen, maar het is onze morele plicht om die mensen niet in de steek te laten. Er is een fors terugkeerbeleid nodig, maar mensen die niet terug kúnnen, moet je hier een toekomst geven. En zorgen dat ze geen veertig keer méér moeten solliciteren, omdat ze een vreemde achternaam hebben. Dat je last hebt van iemand die naar hier komt, de taal niet leert en niet werkt, snap ik. Maar als je last hebt van iemand uit een ander land die Nederlands spreekt en zijn best doet, ben je een racist.»

HUMO Ziet u Vivaldi in 2024 doorgaan? Volgens Theo Francken zal niemand nog een regering willen vormen met Georges-Louis Bouchez.

ROUSSEAU «Misschien hebben we Bouchez nodig om überhaupt nog een regering te kúnnen vormen. Als het is om onze welvaartsstaat te versterken, kan ik met iedereen praten, behalve met de extreme partijen. Mensen zijn al die veto’s beu. Laten we daarmee stoppen.»