Conner Rousseau: ‘Een rondleiding in Molenbeek bevestigde: ik voel mij er niet thuis’

Conner Rousseau (30) kronkelt nog maar drie jaar door de slangenkuil van de Wetstraat, maar mag zich al de populairste politicus van Vlaanderen noemen. Als partijvoorzitter bracht hij Vooruit van 8 procent naar 16 procent in de peilingen. Tussendoor bereikte hij in een konijnenpak de finale van ‘The Masked Singer’, organiseerde hij jeugdkampen en een muziekfestival, en joeg hij met enkele gepeperde uitspraken zijn progressieve achterban de gordijnen in. ‘Ik ben een franke teut, maar met het hart op de juiste plaats.’

HUMO Waarom bent u tot populairste politicus verkozen?

CONNER ROUSSEAU «Oei, moet ik nu mezelf bestoefen? Ik denk dat ik authentiek en oprecht ben. Ik zeg, zonder gezever, waar het op staat – dat zijn de mensen niet gewoon van een linkse politieker.

»Ik hou me ook niet bezig met het gebakkelei tussen de andere partijvoorzitters. Ik ben soms óók gefrustreerd, maar ik zie er het nut niet van in om de eigen regeringsploeg af te vallen. Veel mensen weten niet eens wie in welke regering zit. Ze denken: los het op en hang er niet te veel kak aan. Dat is ook míjn instelling.»

HUMO Uw BV-status stuwt uw populariteit ook vooruit.

ROUSSEAU «Ik haat die term. BV zijn betekent vooral dat ik constant commentaar krijg en niet meer kan uitgaan zonder aangeklampt te worden. Maar goed, ik heb vanaf het begin beslist dat ik niet alléén maar een politicus wilde zijn. Ik blijf ook een jonge gast van 30 jaar. Dus als ze mij vragen voor ‘The Masked Singer’, dóé ik dat. Ik leef maar één keer en zo toon ik ook wie ik ben: een franke teut, maar wel met het hart op de juiste plaats.»

HUMO U was dit jaar ook dj op het door uzelf georganiseerde Walhalla Festival en in de Hasseltse discotheek Versuz.

ROUSSEAU «Ik draaide vroeger wel vaker op kleine feestjes. Op Tomorrowland hebben de mensen van Versuz gevraagd of ik eens bij hen wilde komen dj’en. Waarom niet? Ik draai vooral urban: schuurmuziek met een lekkere beat. Denk aan Mike Posner of Cardi B. Maar ik durf ook ‘In de disco’ van Samson en Gert opleggen. Werkt altijd! (lacht)»

HUMO Zien we u straks ook op Tomorrowland?

ROUSSEAU «Als ze het vragen: direct! Maar ik ben geen goeie dj, hoor. Ik kan een beetje mixen, meer niet.»

HUMO Wat was voor u het beste moment van het jaar?

ROUSSEAU «Ons partijcongres, waar onze nieuwe manier van werken unaniem is goedgekeurd. Er was meer dan duizend man. Dat deed deugd.

»Op persoonlijk vlak kies ik voor de finale van ‘The Masked Singer’: één van mijn mooiste ervaringen ooit.»

HUMO Deed u niet in uw broek van de stress?

ROUSSEAU «Bwa, ik stond in de finale met Camille en Loredana, twee fantastische zangeressen. Ik vond het al waanzinnig dat ik tot daar was geraakt.

»Op de ochtend van een eerdere opname moest ik naar de spoed, nadat ik te enthousiast was geweest tijdens een bokstraining. Ik wilde stoer doen tegen mijn sparringpartner en kreeg een paar lappen terug (lacht). Ik kon moeilijk ademen en ging naar het ziekenhuis. ‘Hou u de komende weken rustig,’ zei de dokter. Maar ik moest die avond optreden. Ik heb die show puur op adrenaline afgewerkt, nadien ben ik op de grond gaan liggen en ben ik net niet flauwgevallen. Maar zelfs toen vond ik het nog leuk.»

HUMO Wat was het moeilijkste moment van 2022?

ROUSSEAU «Het verlies van één van mijn beste vrienden. Wouter was mede-oprichter van het Walhalla Festival. Zijn dood kwam onverwacht, hij was op citytrip met zijn mama en broer in Lissabon. We hebben het festival aan hem opgedragen en allemaal de letter W laten tatoeëren. Zijn dood helpt me om dingen te relativeren.

»Op politiek vlak vond ik de oorlog in Oekraïne het ergste. Poetin heeft, ook bij ons, veel kapotgemaakt.»

HUMO In oktober nam uw minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir een pauze om aan haar mentaal welzijn te werken. Het plan was dat ze zou terugkeren: hoe moeilijk was het om haar vorige week toch te vervangen?

ROUSSEAU «Dat was een beslissing van het hoofd, niet van het hart. Er waren problemen op het kabinet van Meryame. We hoopten dat ze met een propere lei kon herbeginnen, maar uit het psychosociaal onderzoek was gebleken dat het onmogelijk was om de werkrelaties met haar medewerkers nog te herstellen. Dat was hard voor haar, maar ze begreep het wel. Ik heb ook duidelijk gemaakt dat ze onze nummer één blijft in Limburg.»

HUMO Waarom koos u voor Caroline Gennez als haar opvolger?

ROUSSEAU «Vanwege haar ervaring. Caroline weet hoe ze een kabinet moet leiden en is onmiddellijk inzetbaar. Tijdens de regeringsonderhandelingen heeft ze me vaak bijgestaan. We zagen elkaar ook wekelijks in het Vlaams Parlement, we hebben een goede band.»

HUMO Zij was het die Frank Vandenbroucke in 2009 naar de uitgang dreef. Nu moeten ze weer samenwerken. Zal dat lukken?

ROUSSEAU «Absoluut! Toen ik destijds Frank minister maakte, heb ik Caroline op het hart gedrukt dat zijn comeback geen kritiek was op haar. Zij nam het sportief op en zei dat ze haar best zou doen om weer met Frank samen te werken. Ze stuurde hem ook een sms om hem te feliciteren: ‘Spons erover!’ Dat heeft Frank enorm geapprecieerd. Nadien werkten ze intensief samen rond betere ventilatie in de scholen. Zo verbeterde hun relatie stelselmatig. Frank heeft al meermaals gezegd dat de sfeer in de partij nog nooit zo goed is geweest. Toen Caroline minister werd, zaten we met drieën samen. Ze leken wel twee kindjes die blij waren dat ze hun vriendje hadden teruggevonden (lacht).»

KINDEROPVANG

HUMO Politicoloog Carl Devos zegt dat bij geen enkele andere partij zoveel macht bij de voorzitter ligt als bij Vooruit. U hebt de vakbond en mutualiteit uit uw politieke raad gezet én de provinciale afdelingen geschrapt om de macht van de lokale bastions te beperken.

ROUSSEAU «Dat bewijst dat ik niet bang ben om te hervormen en heilige huisjes te slopen, net zoals ik met het land wil doen. Maar ik ben niet omringd door jaknikkers, hoor. Er is veel inspraak. Alleen blijven de discussies nu intern. Iedereen voelt dat onze nieuwe aanpak werkt. Twintig jaar lang kregen we alleen maar slaag, nu gaan we in drie jaar tijd van 8 naar 16 procent in de peilingen. We zijn niet alleen de leider op links, maar ook in het centrum.»

HUMO Geeft u de PVDA geen cadeau door de vakbond buiten te zetten?

ROUSSEAU «Nee, want de vakbond weet ook dat de PVDA hard roept langs de zijlijn, maar nooit iets voor hen zal realiseren. Terwijl wij in deze regering hun drie grote eisen hebben uitgevoerd: hogere pensioenen, recordinvesteringen in de zorg en een btw-verlaging op energie. Drie op drie, in crisistijd!»

HUMO Toch zijn de vakbonden niet tevreden. Het regent stakingen en actiedagen.

ROUSSEAU «Ze zijn eigenlijk wel content, hoor. Maar het zit in hun DNA om altijd meer te vragen. Er is een groot verschil over de taalgrenzen heen. Ik ben blij dat ik met de Vlaamse vakbonden te maken krijg, want van de Waalse zou ik onnozel worden. Geen enkel land ter wereld beschermt de koopkracht zo goed als België. De armoede is zelfs gedááld.

»Maar, toegegeven, als je voor een laag loon werkt, is de indexering niet voldoende. Daarom heb ik begrip voor de betogingen.»

'We moeten het minder aantrekkelijk maken om naar hier te komen. Bijvoorbeeld door onze sociale zekerheid meer af te schermen voor nieuwkomers.' Beeld Johan Jacobs

HUMO ‘Met Vooruit gaan de mensen die voor een laag loon werken erop achteruit,’ zei De Wever in Het Laatste Nieuws. ‘De enige boodschap die de regering hun geeft, is: stop ermee en ga thuiszitten.’

ROUSSEAU «In de vorige regering heeft De Wever er zelf voor gezorgd dat de mensen hun indexering níét hebben gekregen. Dát was achteruitgaan.

»De N-VA zit al zeventien jaar in de Vlaamse regering, maar ze organiseren de miserie van morgen: de verwaarlozing van de kinderopvang en het lerarentekort in het onderwijs leiden tot taalachterstand, schooluitval en werkloosheid. Het is hoog tijd dat mensen massaal voor ons stemmen, zodat wij orde op zaken kunnen stellen.»

HUMO Volgens premier De Croo is de brede toegang tot de kinderopvang in ons land bijna uniek in Europa. In de meeste landen blijft de moeder thuis in de eerste levensjaren van een kind, omdat de nabijheid van een ouder cruciaal is in die levensfase. Waarom duwen wij zoveel jonge ouders zo snel mogelijk terug in de ratrace, waardoor we ook onze kinderopvang overbelasten?

ROUSSEAU «Het is inderdaad goed dat een kind het eerste jaar thuis is. Daarom willen wij ouders een jaar ouderschapsverlof geven, dat ze onderling kunnen verdelen. Maar vanaf één jaar moeten kinderen wat mij betreft naar de opvang, want daar leren ze de taal en sociale vaardigheden. Een kind dat jaren thuiszit bij een anderstalige moeder, begint met een achterstand in het onderwijs. Daarom pleit ik voor gratis kinderopvang – verplicht vanaf 1 jaar – met gezonde voeding en taalcursussen voor anderstalige ouders. Dan pas creëer je gelijke kansen.»

HUMO Vivaldi wordt de regering van de laatste kans genoemd. Zijn jullie die aan het grijpen?

ROUSSEAU «Inhoudelijk zijn de resultaten er: sociaal energietarief, energiepremies, lagere btw, hogere pensioenen, hervormingen in de gezondheidszorg. Helaas is de vorm soms schabouwelijk. De ruzies, tweets en profileringsdrang van de voorzitters overschaduwen het goede werk. Als dit de laatste kans is, vrees ik dat sommigen zichzelf gaan tegenkomen in 2024.»

HUMO De premier zit al weken in nesten met de slechtste begroting van Europa en het omstreden ontslag van zijn staatssecretaris Eva De Bleeker.

ROUSSEAU «Het is goed dat de premier duidelijkheid heeft verschaft over die WhatsApp-berichten over de begroting, want die heisa straalde af op de hele regering. Maar met de ambras binnen de Open VLD bemoei ik me niet.»

HUMO Intussen bedraagt onze staatsschuld 517 miljard euro. Als de rente naar 3 procent stijgt, moeten we daar elk jaar 15 miljard euro interesten op betalen: geld dat we niet gebruiken voor klimaat, gezondheidszorg, pensioenen of veiligheid. Bent u, als lid van een generatie jonge partijvoorzitters, niet beschaamd om een bloedrode begroting af te leveren?

ROUSSEAU «Natuurlijk wel, maar wat hadden we dan moeten doen? Onze bedrijven failliet laten gaan tijdens de coronacrisis? Zeggen dat de mensen maar in de kou moeten zitten? We hebben ook geen goede begroting geërfd van de vorige regering, hè. Dat komt, omdat de partij die nu het hardste roept over de begroting de vorige regering liet vallen over een migratiepact waar niemand nadien nog iets over heeft gehoord (de N-VA over het VN-migratiepact, red.).»

HUMO U had de energiesteun gerichter kunnen maken, in plaats van mensen kortingen te geven om hun zwembad te verwarmen. Uit studies blijkt dat de btw-verlaging en de premies bij de hogere middenklasse op spaarboekjes zijn beland.

ROUSSEAU «Ja, maar dan waren we vandaag nog altijd aan het discussiëren. De mensen zaten in nood en we moesten snel íéts doen. Om de steunmaatregelen te betalen, halen we 2 à 3 miljard euro overwinsten op bij de energiebedrijven.

»Nu, om de begroting recht te trekken, moeten we hervormen en meer mensen aan de slag krijgen.»

HUMO Uw collega’s van de PS vinden dat niet nodig. Volgens Paul Magnette hebben we zelfs de luxe om de Europese relancesteun te laten liggen. ‘Ik ga niet voor enkele Europese miljarden antisociale hervormingen doorvoeren,’ zei hij in Le Soir. Vertelt u hem dan dat hij de Vlaming net zo goed meteen kan oproepen om voor de nationalisten te stemmen?

ROUSSEAU (lacht) «Laat ons zeggen dat we daar stevige discussies over hebben. Maar het is te makkelijk om alles op de PS te steken.»

HUMO De pensioenuitgaven bedragen nu al 54 miljard euro per jaar. Toch laten we cipiers, militairen en NMBS-personeel nog altijd vertrekken op 55 of 56 jaar. Hoe valt dat nog uit te leggen?

ROUSSEAU «Voor ons telt niet de leeftijd, maar het aantal gewerkte jaren. Iemand die op zijn 18de is begonnen, moet op 60 jaar kunnen stoppen. Wij gaan uit van een gemiddelde loopbaan van 42 jaar. Dat is eerlijk voor iedereen. Op die manier kunnen ook die uitzonderingsregelingen uitdoven. Geleidelijk, hè. Tegen iemand die vlak voor zijn pensioen staat, kun je niet zeggen: ‘Doe er nog maar drie jaar bij’.

»Militairen moet je na hun 50ste niet meer naar Afghanistan sturen, maar je kunt ze wel omscholen en naar andere jobs leiden. In Scandinavië gebeurt dat, wij sturen ze massaal met vervroegd pensioen. Dat is onhoudbaar.»

'Caroline Gennez en Frank Vandenbroucke lijken wel twee kindjes die blij zijn dat ze hun vriendje hebben teruggevonden.' Beeld Vooruit

HUMO Maar bij de PS, nochtans uw politieke familie, willen ze daar niks van weten.

ROUSSEAU «Misschien wel als je het in een bredere hervorming verpakt. Daar pleit ik al lang voor: koppel de arbeidsmarkt, fiscaliteit en pensioenen aan elkaar en maak een mega-akkoord, waar iets inzit voor iedereen. Als de grote vermogens meer bijdragen, zal de PS ook soepeler zijn voor een activerend beleid.»

HUMO Vreest u niet dat veel Vlamingen in 2024 niet voor u willen stemmen, omdat ze er de PS dan bij krijgen?

ROUSSEAU «Nee, want in elke formule zul je de PS nodig hebben. U kunt die vraag ook aan Open VLD stellen, want de MR steekt ook constant stokken in de wielen. Maar het is bullshit dat alles de schuld is van Vivaldi. In Vlaanderen loopt het ook niet goed. ‘Wat we zelf doen, doen we beter’? Ga dat eens vertellen in de scholen en de crèches. En herinner u de shitshow over de kinderbijslag waardoor Jan Jambon zijn regeerverklaring drie dagen moest uitstellen.»

HUMO Maar budgettair heeft Vlaanderen de zaken nog op een rij, terwijl België, Brussel en Wallonië naar Griekse cijfers evolueren.

ROUSSEAU «Wat ben je met een begroting op orde als je niet genoeg kinderverzorgsters, leerkrachten en zorgkundigen hebt? Zo maak je Vlaams Belang óók groter.

»Maar het klopt dat Brussel en Wallonië financieel in vieze papieren zitten. Als zij in 2024 extra geld willen, zullen ze daar grote hervormingen tegenover moeten zetten. Anders zullen wij niet aanvaarden dat er ook maar één euro extra naar Brussel en Wallonië gaat.»

HUMO U zei net dat u geen taboes heeft, maar toen CD&V ervoor pleitte om de werkloosheid te beperken tot maximaal drie jaar, ketste u dat meteen af.

ROUSSEAU «Het helpt niet om mensen na drie jaar van de dop te gooien, want tegen die tijd is hun uitkering bijna even laag als het leefloon. De VDAB moet veel sneller ingrijpen. Ze kunnen vandaag ook al werklozen schorsen die niet meewerken, maar ze doen het niet! Als Vlaanderen het zoveel beter kan, dat ze het dan tonen!

»Onze sociale zekerheid is zoals een winkel waar mensen komen stelen. Als socialist pik ik dat niet: niet van fraudeurs die hun fortuin in belastingparadijzen parkeren en niet van mensen die hier aankomen en niet willen werken. Ik heb vrienden die een studiebeurs kregen, terwijl hun ouders een buitenverblijf in Knokke hadden. Ze keerden zichzelf een laag loon uit, zodat ze van het systeem konden profiteren. Zulke mensen krijgen vaak ook het sociaal tarief, terwijl gewone werknemers de volle pot betalen. Hoe oneerlijk is dat?! Wij willen een stevige fiscale hervorming zodat werkende mensen meer overhouden en rijke tiesten hun deel betalen. Daarvoor is een vermogenskadaster nodig: dan haal je de profiteurs er zo uit. Als je vijf huizen hebt in Marokko, moet je hier geen sociale woning krijgen, hè. Met zo’n kadaster zou 80 procent van de bevolking erop vooruitgaan, want je pakt het profitariaat aan de onderkant én de bovenkant van de samenleving aan. Maar dat willen de liberalen niet. Ze stampen liever naar onder.»

HUMO De groenen en de PS kunnen de asielcrisis niet meer aanzien en verhogen de druk op staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V). Waarom horen we Vooruit zo weinig over het feit dat duizenden asielzoekers geen opvang krijgen?

ROUSSEAU «Mijn hart breekt als ik die mensen op straat zie liggen. Maar in plaats van erover te praten, moet je er iets aan dóén. Achter de schermen bekijken we met Frank en onze burgemeesters hoe we kunnen helpen.

»Nu, ook de instroom moet naar beneden, want we botsen op onze limieten. We moeten het minder aantrekkelijk maken om naar hier te komen.»

HUMO Hoe dan?

ROUSSEAU «Door onze sociale zekerheid meer af te schermen. Sommige systemen creëren een aanzuigeffect. Dit najaar heeft Vlaanderen de schooltoelage voor niet-begeleide minderjarigen met twee derde verlaagd, omdat die te veel buitenlandse jongeren aantrok. Elke vluchteling kreeg gemiddeld 3.200 euro per jaar: dat is veel geld in Afghanistan. In plaats van cash te geven, moeten we nieuwkomers begeleiden, de taal leren en aan het werk helpen. Zo voelen mensen zich welkom en dragen ze sneller bij.

»Een andere oplossing is investeren in de herkomstlanden, zodat mensen niet moeten vluchten. Vlaams Belang spreekt schande als wij geld vrijmaken om Mozambique te helpen bij de gevolgen van de klimaatverandering. Maar als het daar onleefbaar wordt, komen die mensen naar hier.»

MOLENBEEK

HUMO In uw vorige Humo-interview zei u dat u zich niet in België voelt als u door Molenbeek rijdt.

ROUSSEAU «Ha! Dat was jullie beste oplage van het jaar, zeker? Ik word daar nog elke week over aangesproken. Het blijft mijn beste interview ooit. Ik heb een gevoel verwoord dat veel Vlamingen delen en ik heb een oplossing aangeboden: zorg dat iedereen onze taal spreekt en meer kansen krijgt in het onderwijs.»

HUMO De rechterzijde applaudisseerde, maar op links oogstte u boze reacties. Brusselse PS-kopstukken noemden uw uitspraken ‘stigmatiserend en xenofoob’. Bent u sindsdien nog in Molenbeek geweest?

ROUSSEAU «Zeker! Jef Van Damme, onze Molenbeekse schepen van Onderwijs, heeft mij een interessante rondleiding gegeven. Hij doet fantastisch werk, maar dat bezoek heeft mijn punt alleen maar bevestigd.»

HUMO Was er geen vijandigheid tegenover u?

ROUSSEAU «Sommige mensen waren wat geagiteerd door wat de media van mijn uitspraak hadden gemaakt, maar zodra ik uitlegde wat ik had bedoeld, draaiden ze bij. Ik voel mij niet thuis in Molenbeek, maar dat was geen persoonlijke aanval op die mensen. Mijn boodschap was dat we de omstandigheden in die wijken moeten verbeteren door te investeren in taal, kinderopvang en onderwijs. Ik heb een Nederlandstalige school bezocht waar een leerkracht me vertelde dat ze vrijwilligers moeten zoeken om te tolken bij het oudercontact.»

HUMO Comedian Kamal Kharmach zei in De Morgen dat hij nog liever voor Tom Van Grieken stemt dan voor u. ‘Je kunt niet de ene week zeggen dat je alle bruggen met de N-VA opblaast als ze zelfs maar nadenken over samenwerken met Vlaams Belang en de week erna dat je je niet in België voelt als je in Molenbeek bent. Je zit met een probleem als de gast die je potentieel een linkse stem zou geven dat soort populistische onzin begint uit te kramen.’

ROUSSEAU «Ik kom normaal goed overeen met Kamal. Weet je, mensen die zoiets zeggen, hebben vaak niet goed door wat ik aan het doen ben. Maar ik wens Kamal veel geluk toe met Van Grieken.»

'Als Bart De Wever nu zegt dat het confederalisme of niks wordt in 2024, dan vrees ik dat het niks wordt voor hem.' Beeld Johan Jacobs

HUMO Na de rellen met Marokkaanse jongeren in Brussel had u het over ‘crapuul’ en ‘wijken opkuisen’. Is dat geen Vlaams Belang-praat?

ROUSSEAU «Ik heb gezegd: wíjken opkuisen, geen mensen, hè. Zuhal Demir zegt dat iedereen hier kansen krijgt en die maar moeten grijpen. Ze is nochtans al op mijn jeugdkampen geweest. Ik nodig haar bij dezen nóg eens uit, want blijkbaar heeft ze het niet begrepen. Ook in dit rijke land maakt het nog altijd veel verschil waar je geboren wordt. Als je migratieroots hebt, thuis geen Nederlands hoort en voor een huistaak nooit hulp kunt vragen aan je ouders, héb je hier minder kansen. Maar dat is natuurlijk nog geen reden om het kot af te breken.»

HUMO Wat vond u van de Marokkaanse ouders die een mensenketting vormden om te vermijden dat jongeren de confrontatie aangingen met de politie?

ROUSSEAU «Heel schoon, maar jammer dat dat nodig is. Ik heb veel Marokkaanse supporters gezien die er een tof feest van maakten. Helaas heeft het crapuul ook hún feest verbrod door auto’s in brand te steken en de politie te bekogelen.»

HUMO Waarom werd er tijdens de uit de hand gelopen coronabetogingen nooit gesproken over ‘crapuul’?

ROUSSEAU «Dat heb ik op Instagram toen ook gezegd, hoor. Crapuul vind je overal. Neem nu die pipo’s van het Europees Parlement die zich hebben laten omkopen, dat is óók crapuul.»

HUMO En Waals parlementsvoorzitter Jean-Claude Marcourt (PS) die samen met zijn griffier Frédéric Janssens (MR) een dure snoepreis naar Dubai maakte, op kosten van de belastingbetaler?

ROUSSEAU «Dat zijn profiteurs.»

VIVALDI II

HUMO Wat is de inzet van de verkiezingen in 2024?

ROUSSEAU «Het behoud van onze democratie. Als Vlaams Belang de grootste partij wordt, en samen met de N-VA een meerderheid van de stemmen haalt, vrees ik dat De Wever de zaken ook niet meer in de hand heeft. Het kan leiden tot de totale implosie van ons land, waardoor we heel veel zullen verliezen.

»Overal waar extremen aan de macht komen, gaan de vrijheid en welvaart erop achteruit. Van Grieken gaf in ‘De zevende dag’ het voorbeeld van Oostenrijk, maar daar is extreemrechts na een paar maanden gestruikeld over het grootste fraudeschandaal in de Oostenrijkse geschiedenis. Het werkt gewoon niet, ze hebben geen oplossingen. Na de rellen in Brussel stelden ze voor om die gasten terug te sturen naar hun land. Is dat dan van Molenbeek naar Borgerhout? Die jongens zijn hier geboren, hè!»

HUMO U lijkt er een tweestrijd tussen u en Van Grieken van te willen maken. Riskeert u hem zo niet groter te maken, ten koste van de N-VA?

ROUSSEAU «Vlaams Belang zit bijna aan z’n limiet. Veel mensen willen nóóit voor die partij stemmen, omdat ze weten tot welke verschrikkelijke dingen die paljassen in staat zijn. Maar ook met een stem voor de PVDA, steun je extreemrechts: het maakt besturen alleen moeilijker. Als je links bent en een hekel hebt aan extreemrechts, moet je stemmen voor partijen die tegenwicht kunnen bieden.»

HUMO De groenen dromen van progressieve samenwerking en hopen samen met u en N-VA in de Vlaamse regering te raken. Ziet u dat zitten?

ROUSSEAU «Moet ik daar eerlijk op antwoorden?»

HUMO Alleen als u geen politicus als alle anderen bent.

ROUSSEAU «Niemand is meer voor progressieve samenwerking dan wij.»

HUMO Komaan, u eet de groenen toch liever op?

ROUSSEAU «Helemaal niet! Wij zijn natuurlijke bondgenoten, maar we botsen over verschillende zaken. Ik ben óók bezorgd over het klimaat, maar ik wil niet dat de gewone burger daarvoor opdraait. De groenen doen soms ook nogal kleinzerig en moreel superieur. Dat botst met mijn volkse parler-vrai.»

HUMO Gaat u daarom zo vaak eten met Zuhal Demir?

ROUSSEAU (geërgerd) «Twee keer in drie jaar: is dat zo vaak? Ik eet ook met kopstukken van andere partijen, hoor. Maar Zuhal is net als ik een buitenbeentje. We zijn het vaak niet eens, maar op menselijk vlak klikt het. Soms zeg ik haar dat ze in de verkeerde partij zit. Ze is socialer dan ze mag tonen.»

HUMO En klimaatvriendelijker?

ROUSSEAU «Daar vrees ik voor! (lacht) Ze doet veel om de boeren te pesten, maar het klimaat kan haar blijkbaar weinig schelen.»

HUMO Bart De Wever wil na de verkiezingen alleen nog over confederalisme spreken met de Franstaligen. ‘Het wordt confederalisme of niks.’

ROUSSEAU «Dan wordt het niks voor hem. Je hebt daar een tweederdemeerderheid voor nodig, en die is er niet. Zijn eis zal er alleen toe leiden dat de regeringsvorming weer twee jaar stilligt. Daar heb ik geen goesting in, want de uitdagingen zijn gigantisch.»

HUMO Conclusie: het wordt Vivaldi II?

ROUSSEAU «Dat weet je niet. Misschien doet De Wever die uitspraken over confederalisme nu alleen maar om de campagne rond het communautaire te laten draaien.»

HUMO In onze Pop Poll-rubriek ‘Wie is uw favoriete onenightstand’ staat u als eerste man op de vierde plaats, boven Harry Styles. Wie is de uwe?

ROUSSEAU (denkt lang na) «Doe maar Charlotte Timmers: ze was geweldig in ‘Zillion’. Met haar wil ik weleens een goed gesprek voeren. Over de sociale zekerheid, hè! (knipoogt)»