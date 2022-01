Contactbubbels en verplicht voltijds thuiswerken? Dit ligt op tafel van het Overlegcomité

Meer telewerk, minder mensen op de bus en maximaal drie contacten per gezin: de experts van de GEMS pleiten voor verstrengingen. Toch wil het Overlegcomité vandaag geen grote nieuwe maatregelen nemen.

Omikron gaat als een lopend vuurtje de wereld rond. In ons land is het aantal besmettingen in een week tijd met 79 procent toegenomen, waardoor nu ook de ziekenhuisopnames licht beginnen stijgen. In andere landen is de situatie al nijpender. Zo breken Frankrijk en Israël alle records qua besmettingen, worden de verpleegafdelingen van Nederlandse ziekenhuizen overspoeld en moeten Britse scholen sluiten omdat ze onvoldoende personeel hebben.

Om half tien vanochtend kwam het Overlegcomité samen om na te gaan of de huidige maatregelen volstaan om de besmettelijke coronavariant tegen te houden. De leden van de GEMS vrezen alvast van niet. Zij zijn ervan overtuigd dat we nu vooral de huidige maatregelen moeten volhouden, zoals het sluitingsuur in de horeca en de beperking op evenementen, maar ook dat er een aantal bijkomende maatregelen nodig zijn.

Contactbubbels

De raad onder leiding van infectiologe Erika Vlieghe grijpt in zijn nieuwste advies terug naar een aantal eerder voorgestelde recepten. Zo legt de GEMS de terugkeer van de contactbubbels op tafel: ieder huishouden zou best niet meer dan twee of drie extra contacten hebben. Op die manier wordt de verspreiding van het virus afgeremd. Op het openbaar vervoer vragen de experts om de maximale bezetting te halveren, zodat reizigers niet te dicht op elkaar zitten.

Ook op het werk moeten volgens hen contacten worden afgebouwd. Op dit moment is telewerk al grotendeels verplicht, met één terugkomdag per week. Die kan volgens de GEMS best afgeschaft worden. “Wij vinden dat voorstel geen goed idee”, zegt Hans Maertens, de topman van werkgeversorganisatie Voka. “Die ene dag is belangrijk voor het mentale welzijn van werknemers. Hij zorgt ervoor dat we het langer kunnen volhouden, wat wellicht ook nodig zal zijn.”

In de Wetstraat is er weinig animo om vandaag al grote verstrengingen door te voeren. Daarvoor is de informatie over de omikronvariant nog niet duidelijk genoeg, klinkt het, en volgende week staat er al een nieuw Overlegcomité gepland. Bovendien is het woelige Overlegcomité van vorige keer, toen de cultuursector werd gesloten om daarna weer geopend te worden door de Raad van State, nog niet helemaal verteerd.

Communicatie-offensief

Het Overlegcomité gaat vooral de nieuwste wetenschappelijke informatie over omikron bestuderen, klinkt het. Daarnaast is het de bedoeling om de huidige maatregelen door te zetten. “We zullen mensen beter moeten sensibiliseren rond het gevaar van omikron”, zegt een federale regeringsbron. Het Overlegcomité plant daarom een communicatie-offensief.

In de Vlaamse regering worden verstrengingen eveneens uitgesloten. “Tenzij misschien om een paar kleine anomalieën weg te werken”, klinkt het. Zo zijn binnenactiviteiten voor de jeugd verboden, tenzij het over sport gaat, waardoor jeugdverenigingen dan maar gaan ‘sporten’.

Voorts liggen vandaag nog de grote principes van de nieuwe coronabarometer op tafel. De bedoeling is om die volgende week verder te verfijnen. Ook de nieuwe quarantaineregels en de heropening van de scholen, komende maandag, krijgen normaal groen licht.

