Corona deert Apple niet: 21,7 miljárd dollar winst in de laatste drie maanden

De chiptekorten treffen Apple nauwelijks. Nog nooit heeft het bedrijf zo veel verkocht als in april, mei en juni 2021.

De grote Amerikaanse techbedrijven gaan onverdroten door met heel veel geld verdienen. Apple, Alphabet (moeder van Google) en Microsoft hielden aan de periode april, mei, juni tezamen een nettowinst van 56,8 miljard dollar over. Dat is 623 miljoen dollar (circa 527 miljoen euro) per dag.

De drie techbedrijven beleefden als gevolg van de coronacrisis en de verdergaande digitalisering al een lucratief 2020, maar 2021 belooft nog veel lucratiever te worden. Zo had Apple, dat met 21,7 miljard dollar de meeste winst van de drie maakte, de beste lentemaanden in zijn geschiedenis.

Het bedrijf verkocht voor 39,5 miljard dollar aan iPhones (bijna de helft van Apples totale omzet en zo’n 50 procent meer dan vorig jaar) en verkocht ook meer Mac-computers, meer iPads en meer accessoires als snoertjes en koptelefoons. Hard groeide ook Apples dienstenpoot, waaronder Apple Music, videodiensten en data-opslag vallen. Het bedrijf verdient ook steeds meer aan apps van andere bedrijven die via Googles appstore worden verkocht.

Waarschijnlijk minder iPads en Macs door chiptekort

Apples omzet en winst hadden nog wat hoger kunnen uitvallen als er geen chiptekorten waren geweest. Apple had daar wat last van, zei financieel directeur Luca Maestri bij een toelichting op de resultaten, maar lang niet zo veel als, bijvoorbeeld, autofabrikanten.

Hij verwacht de komende maanden wel de nodige problemen met leveranties van chips. Apple zal daardoor waarschijnlijk minder iPad en Macs kunnen maken dan het van plan was. Apple zag ook zijn omzet in wat het greater China noemt (China, Taiwan, Hongkong) fors toenemen. De regio was goed voor ruim 18 procent van de omzet.

Dat Apple het boekjaar 2021, dat loopt van oktober 2020 tot en met september 2021, met een serie records zal afsluiten is nu al zeker. Tot nu toe was 2018 het jaar waarin Apple de hoogste nettowinst haalde: 59,5 miljard dollar. Na negen maanden, dus tot en met juni, stond de teller al op 74,13 miljard dollar. Dat is ruim 8 miljard per maand en 275 miljoen dollar per dag. Het aandeel Apple is sinds het begin van de coronacrisis, nu bijna anderhalf jaar geleden, in waarde verdubbeld.

Google maakt verlies op zijn clouddiensten

Ook bij Microsoft en Google kwam het geld met emmers tegelijk binnen. Google had vorig jaar in het begin van de coronacrisis even last van teruglopende inkomsten uit advertenties. Maar in 2021 stegen die inkomsten weer, en hoe: met 69 procent zelfs maar ruim 50 miljard dollar. Meer dan 80 procent van Googles inkomsten komen uit advertenties. Google noteerde een nettowinst van 18,5 miljard en dan maakte het nog een half miljard verlies op zijn clouddiensten: data-opslag.

Microsofts winst kwam in het tweede kwartaal uit op 16,5 miljard, bijna 14 procent meer dan vorig jaar. Microsoft verdiende vooral veel met zijn clouddiensten en de rek is er, volgens topman Satya Nadella althans, nog lang niet uit. Hij zei dat de wereld momenteel zo’n 5 procent van alles wat er wordt verdiend uitgeeft aan tech; digitalisering, computers, data-opslag, enzovoorts. Dat percentage, denkt Nadella, zal oplopen naar 10 – en snel ook.

Facebook presenteerde woensdagavond laat (Belgische tijd) ook haar groeicijfers. In het eerste kwartaal waren die zeer goed, toen verdiende Facebook al flink meer geld aan advertenties. Niet alleen verkocht het bedrijf toen meer onlinereclames voor zijn sociale netwerken Facebook en Instagram, maar de prijs die bedrijven voor een advertentie betaalden steeg ook aanzienlijk. Dat leidde tot een flinke groei van de omzet en een winst die net niet verdubbelde.

(Trouw)