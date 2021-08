Corona houdt Hollywood in zijn greep: slechtste resultaten in jaren

De bioscoopcijfers van films als Black Widow en Jungle Cruise komen lang niet tot aan het niveau van voor corona. Ondertussen heeft de pandemie het distributiemodel van de grote studio’s door elkaar geschud.

‘Als Mulan op Disney+ een hit wordt, zou Disney-CEO Bob Chapek weleens op zijn belofte van ‘eenmaligheid’ kunnen terugkomen.’ Stond een jaar geleden in De Morgen. Disney had toen aangekondigd dat de live-action remake van Mulan, meermaals uitgesteld omwille van de coronapandemie, niet in de bioscoop te zien zou zijn maar op Disney+. Eenmalig, beloofde Chapek toen, ‘en niet als een manier om te zeggen dat we voor een nieuw businessmodel kiezen’.

Tien maanden later klonk Chapek helemaal anders. ‘Een van de dingen die we geleerd hebben, is dat flexibiliteit een goede zaak is’, zei hij in mei. ‘We proberen consumenten meer keuze te bieden.’ Chapek verantwoordde waarom nieuwe films niet alleen in de bioscoop uitkomen, maar tegelijk ook op het streamingplatform Disney+, voor een prijs van 30 dollar boven op het maandelijkse abonnement.

Ook Warner Bros., dat films tegelijk in de bioscoop en op streamingplatform HBO Max uitbrengt, kiest voor zo’n hybride model. Maar buiten de grote studio’s rijst nu de vraag of dat model wel de heilige graal is.

Verlies voor ‘Jungle Cruise’

Dat blijkt ook nu de cijfers voor Jungle Cruise terugvallen. De avonturenfilm met Emily Blunt en Dwayne Johnson, de meest winstgevende filmster ter wereld, moest een nieuwe franchise à la Pirates of the Carribean inleiden. Maar met een openingsweekend van 34 miljoen dollar in de VS en een wereldwijde Disney+-opbrengst van nog eens 30 miljoen lijkt Jungle Cruise, met een productiebudget van 200 miljoen en marketingkosten van 100 miljoen, te zullen uitdraaien op verlies.

‘De markt is kwetsbaar op dit moment’, vertelde David Gross van Franchise Entertainment Research vorige week aan The New York Times. Hij wijt dat aan verschillende factoren, maar het nieuwe distributiemodel van Disney speelt daar zeker in mee. ‘Gelijktijdige streaming lijkt wel degelijk de opbrengsten van een film in totaal te beperken.’

Scarlett Johansson in 'Black Widow'. Beeld Marvel

Dat heeft ook Scarlett Johansson gemerkt. De hoofdrolspeelster van de superheldenfilm Black Widow (van productiehuis Marvel, uit de Disney-portefeuille) klaagde anderhalve week geleden Disney aan omdat het Huis van de Muis contractbreuk zou hebben gepleegd. Door Black Widow tegelijk in de cinema en op Disney+ uit te brengen zouden de box-office-inkomsten – en de daarvan afhankelijke opbrengst voor Johansson – een stuk lager uitvallen dan aanvankelijk werd verwacht.

In de marge van de zaak-Johansson kwam er ook een minder mediageniek statement van The National Association of Theatre Owners, waarin 30.000 cinemaschermen in de VS zijn samengebracht. De vereniging verklaarde dat het tegenvallende verkoopsresultaat van Black Widow toont dat ‘een exclusieve bioscooprelease gelijkstaat aan hogere inkomsten voor alle belanghebbenden in elk stadium van het leven van een film’.

Black Widow haalde in het openingsweekend in de VS 80 miljoen dollar op aan de kassa. Ter vergelijking: de laatste Marvel-film die Disney voor de pandemie uitbracht, recordbreker Avengers: Endgame, bracht in het eerste weekend ruim 357 miljoen op. Black Widow is op dit moment zelfs de minst succesvolle film uit het Marvel-filmuniversum.

Slecht weer helpt

Daar zit de pandemie natuurlijk voor veel tussen, en alle maatregelen die daarbij komen kijken. Vorige zomer stuikte het Belgische bioscoopbezoek in elkaar toen mondmaskers verplicht werden. Volgens de Federatie van Cinema’s in België wijst alles erop dat het dit jaar beter wordt, al is het nog wachten op concrete cijfers na de zomer. ‘De Belg vindt de weg naar de bioscoop en is tevreden met de maatregelen die de uitbaters nemen’, klinkt het. Het slechte weer en het filmaanbod, dat veel breder is dan een jaar geleden, helpt ook.

Jordana Brewster en Vin Diesel in 'F9: The Fast Saga'. Beeld AP

De bezoekersaantallen blijven echter beperkt door de maatregelen, niet alleen hier maar ook in bijvoorbeeld Frankrijk – waar een vaccinatiepas nodig is – en zeker in de VS. De deltavariant in de States doet bovendien het ergste vrezen. Disney hoeft evenwel niet te wanhopen: van de kaskrakers die de afgelopen maanden werden uitgebracht, haalde alleen F9: The Fast Saga in het eerste weekend een bedrag op dat in de buurt kwam van Black Widow, met een opbrengst van 70 miljoen dollar. Ook dat is het meest teleurstellende resultaat in de Fast & Furious-franchise in tien jaar.

De opbrengst van de Black Widow-release op Disney+, zo’n 60 miljoen dollar wereldwijd, kan het bioscoopverlies maar ten dele opvangen. Voor Jungle Cruise geldt hetzelfde. In het Oscar-seizoen bleek ook al dat films op streamingdiensten minder momentum genereren dan in de bioscoop. Dat maakt dat zelfs de meest succesvolle ‘pandemiefilms’ het moeilijk hebben om winstgevend te worden, en dat het coronavirus anderhalf jaar na zijn doorbraak nog steeds een verstikkend effect heeft op de box-officeresultaten. ‘Het succes van een film is momenteel bijzonder relatief’, vertelde Box Office Pro-analyticus Shawn Robbins vorige week aan Variety.

Intussen wordt al hoopvol naar het najaar gekeken. Dan staan niet alleen Venom: Let There Be Carnage en het fel gehypete Dune op de releaselijst, maar ook James Bond. No Time to Die, dat gepland stond voor april 2020, was een van de eerste films die na de uitbraak van corona werden uitgesteld. Nu wordt gehoopt dat het ook de eerste film is die corona doet vergeten.