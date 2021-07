Coronacampings in Frankrijk: toeristen zorgen voor explosie van besmettingen

Op vakantie gaan naar Frankrijk leek kort geleden nog een goed idee. Nu lopen de besmettingscijfers razendsnel op en wordt al gesproken over ‘campingclusters’. ‘Ik merk dat onze gasten er bezorgd over zijn.’

Bekijk de landkaart van Frankrijk en het is meteen duidelijk: de meeste besmettingen zijn daar waar de toeristen zijn. De vierde coronagolf in Frankrijk treft vooral het Middellandse Zeegebied, de Atlantische kust en Parijs en omstreken. Dat zijn precies de favoriete bestemmingen van Belgen en Nederlanders.

In het departement Aude bijvoorbeeld, aan de Middellandse Zee, steeg het aantal besmettingen in één week met maar liefst 260 procent. In drukke straten is daar het mondmasker opnieuw verplicht gesteld. ‘De druk op de ziekenhuizen neemt weer toe’, liet de prefectuur weten.

Iets zuidelijker, tegen de Spaanse grens, ‘explodeert het aantal besmettingen’, zei arts en regeringsadviseur Olivier Guérin. ‘In departementen waar veel toeristen komen is het moeilijker om afstand te houden.’ Het zijn vooral jongeren van 20 tot 29 die feestend vakantie vieren en zo het virus overdragen.

Geen alarmbellen

Bij Nederlanders aan de Middellandse Zee gaan nog niet meteen alarmbellen rinkelen. ‘Welnee. We zijn allebei twee keer gevaccineerd, hebben ons vaccinatiebewijs meegenomen en de CoronaCheck-app is geïnstalleerd’, vertelt Marianne Bijlsma uit Emmen die net met haar man is aangekomen op camping La Camassade vlakbij Nice. ‘Op de camping hier moet je een masker op, afstand houden en overal staat handgel. En het is hier heel ruim. Er zijn ook minder bezoekers dan andere jaren.’

Uitstapjes maken ze nog wel. Maar alleen als ze denken dat het veilig is. ‘We waren vanochtend op zo’n leuke brocantemarkt, daar moest je een mondmasker opzetten. Het strand van Antibes is rustig, dus daar gaan we wel zwemmen en zonnen. Maar die drukke kleine straatjes in Nice, ja, daar ga ik echt niet lopen hè. Je moet de problemen niet opzoeken.’

Maar er doet zich in Frankrijk ook een nieuw fenomeen voor: campingclusters. In twee departementen aan de westkust is het virus opgelaaid tussen de tenten en caravans. In de Vendée was er een uitbraak op 22 campings. ‘We hebben daar 82 besmettingen geconstateerd. Daarvan waren er 54 onder het personeel en 28 onder klanten’, liet de regionale gezondheidsdienst weten.

Het Zuid-Franse strand van Antibes nog voor het coronavirus uitbrak. Beeld EPA

Mondkapje weer verplicht

In tientallen badplaatsen in de Vendée is het mondmasker weer verplicht op straat. De autoriteiten hebben er 10.000 extra vaccins besteld. ‘Ik merk dat onze gasten er bezorgd over zijn’, zegt Yves Hannard, de Nederlandse eigenaar van naturistencamping Le Colombier in de Vendée. ‘Ze doen minder mee aan groepsactiviteiten, zitten meer bij hun eigen tent. Mensen geven jongeren de schuld: die zorgen voor de besmettingen, wordt gezegd.’

Op zijn eigen camping moet iedereen een vaccinatie- of testbewijs laten zien. ‘Ik kreeg dit weekend een Nederlands gezin, die kwamen uit de Dordogne. Daar waren op de camping helemaal geen regels. Dat vonden ze niet veilig: ze zijn er meteen vertrokken.’

Ten noorden van de Vendée, in het departement Loire-Atlantique, werden vorige week twintig medewerkers van één camping positief getest. De regionale radio bezocht de plek daarna en constateerde dat de camping gewoon open was, dat niemand een masker droeg, dat mensen in het zwembad zwommen en dat de dansavond gewoon doorging. ‘Er waren enorm veel mensen, ze dansten allemaal dicht op elkaar, zelfs zonder maskers’, vertelde een bezoeker.

Pass sanitaire

In Frankrijk leiden de cijfers inmiddels tot toenemende zorgen over het toerisme. ‘Er bestaat zoiets als een coronavakantie-effect’, vertelde epidemiologe Alexandre Mailles op een persconferentie. Veel risicofactoren komen namelijk samen. Op campings zijn er vaak gemeenschappelijke activiteiten, in de horeca zit je vaak dicht op elkaar. En reizen naar Frankrijk mág, ook vanuit ‘rode’ landen als Nederland en Spanje: een negatieve testuitslag volstaat. Mailles: ‘Maar de epidemie groeit juist als mensen dingen doen waarbij je moeilijk afstand kan houden, en al helemaal als die mensen niet volledig gevaccineerd zijn.’

En dat wordt gestaafd door de feiten. ‘Uit onze cijfers van coronacontactpersonen blijkt een forse stijging onder mensen die drukke plekken bezochten, zoals bars, waar de regels moeilijk te handhaven zijn’, aldus Santé Publique France, de overheidsinstantie voor gezondheidszorg.

Veel Fransen hebben hun hoop gevestigd op de pass sanitaire. Dat is het bewijs dat je gevaccineerd of getest bent. De regering wil die pas invoeren als toegangsbewijs voor plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals de horeca. Aan de Normandische kust wilden ze daar niet op wachten. In twaalf populaire badplaatsen, waaronder Deauville en Trouville, begonnen ze zondag al op vrijwillige basis met de pass sanitaire als toegangsbewijs. Wie iets wil eten of drinken – ook de toeristen – moet in deelnemende horeca nu z’n vaccinatie- of testbewijs laten zien. Geen prik of geen test: geen hapje, geen drankje.

‘We móésten wel iets doen’, zei prefect Philippe Court. ‘De deltavariant rukt op, het aantal toeristen loopt op en het is vakantietijd met alle activiteiten van dien. We hebben daardoor hier al te maken met verschillende coronaclusters.’

(AD)