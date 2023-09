Cynthia Bolingo ‘Soms is het leven een beetje saai, dus heb ik me eens kaalgeschoren’

Als er een medaille voor moed en volharding bestond, hing ze rond de nek van Cynthia Bolingo (30). Hoe snel de Brusselse sprintbom ook loopt – op het WK snelde ze met een nieuwe Belgische recordtijd naar de finale van de 400 meter – de rampspoed afschudden lukt haar niet. Al te vaak werd ze geveld door blessures, maar even vaak krabbelde ze weer overeind en schoot ze opnieuw uit de startblokken. Vrijdag doet ze dat ook weer op de Memorial Van Damme. ‘Atletiek is hard: chrono’s liegen niet. Sporters zouden wat zachter voor zichzelf moeten zijn.’

De plek van afspraak blijkt gesloten te zijn. Dus wandelen we in hartje Brussel over de Grote Zavel naar een terras waar zich meer stadsduiven dan mensen lijken op te houden. Het hele gesprek lang zal Cynthia Bolingo verschrikt opspringen als zo’n duif dichterbij komt. Zich blesseren doet ze niet, ook haar tred is soepel. Vergeten lijkt het probleem waarvoor ze op het WK atletiek in Boedapest afzegde voor de finale van de 4 x 400 meter met de Belgian Cheetahs.

CYNTHIA BOLINGO «Het gaat beter met mijn kuit. Maar uit voorzorg heb ik ook de Diamond League-meeting in China laten schieten. Ik nam liever geen risico’s. De Memorial komt eraan en daar heb ik echt zin in. Vorig jaar was het al een geweldige ervaring om voor eigen publiek te lopen. Ik denk dat het nu nog tien keer heftiger wordt! Ik hoop er een stukje troost te vinden en mijn seizoen in schoonheid te kunnen afsluiten.

»De gemiste WK-finale met de Cheetahs is hard aangekomen, want ik weet dat we tot iets moois in staat waren geweest. Het was een moeilijke beslissing, maar er komt een belangrijk jaar aan, met de Olympische Spelen in Parijs. Die mocht ik niet op het spel zetten.»

HUMO De afzegging kwam er na je vijfde plaats in de WK-finale van de 400 meter. Met welk gevoel ben je uit Boedapest teruggekeerd?

BOLINGO «Vooral blijdschap. Het voelde alsof ik de weg naar de finale niet alleen heb afgelegd: de mensen thuis liepen met me mee.

»Blessures maken deel uit van het leven van een atleet. Ik heb dat aanvaard, anders was ik al lang gestopt. Natuurlijk doet het pijn om een WK-finale te moeten laten schieten. Maar het beste moet nog komen voor de Cheetahs. Daar trek ik me aan op.»

HUMO Met 49 seconden en 96 honderdsten, je chrono in de halve finales, ben je de eerste Belgische atlete die onder de 50 seconden duikt op de 400 meter.

BOLINGO «Het is een symbolische barrière. Een beloning ook voor het jarenlange harde werk en de opofferingen. Ik wist dat ik het in mij had. Wat er nog komt, weet ik niet. Misschien kan ik nog beter, misschien ook niet.»

HUMO Met je vijfde plaats deed je even goed als Kim Gevaert, in 2007 de laatste Belgische atlete in de WK-finale van een individueel loopnummer.

BOLINGO «Kim is altijd een bron van inspiratie geweest. Voor ik met atletiek begon, zag ik flarden van de grote kampioenschappen op tv. Ik besteedde ik er niet veel aandacht aan, maar ik hoorde wel altijd dezelfde naam: ‘Kim Gevaert! Kim Gevaert!’ Jaren later moest ik op een meeting in Brussel lopen. Het krioelde er van journalisten en cameraploegen. Ik begreep er niets van: ‘Voor wie zijn die hier toch?’ Ik draaide me om en daar stond ze: Kim Gevaert. We waren ingedeeld in dezelfde reeks van de 100 meter. Op dat moment besefte ik hoe bijzonder zij was. Vóór Kim waren er niet veel vrouwelijke topatletes in België. Zij heeft de weg vrijgemaakt.»

HUMO Was het een droom om atlete te worden?

BOLINGO «O, nee! Als ik ergens van droomde, was het van een leven als danseres. Wellicht door de muziekclips die ik op tv zag. Maar ik heb nooit les gevolgd.»

HUMO Hoe heb je de atletiek ontdekt?

BOLINGO «Op een scholenkampioenschap in Watermaal-Bosvoorde heeft Jean Pêcher, de voormalige coach van Anne Zagré (Belgische Olympische atlete op de 100 meter horden, red.), me ontdekt. Ik was toen 14. Ik merkte wel dat ik talent had – ik was snel en won weleens iets – maar deed het toch vooral voor de fun. We maakten veel plezier met ons groepje. Pas toen ik een jaar of 18 was, besefte ik dat er misschien een carrière in zat.»

HUMO Maar kort daarna al, op je 19de, heb je overwogen om er de brui aan te geven.

BOLINGO (knikt) «Ik had last van een vervelende blessure die me al twee jaar hinderde, waardoor ik niet op niveau presteerde. Ik overwoog om voorrang te geven aan mijn studie, maar op dat moment is Carole (Bam, red.) in mijn leven gekomen. Ze had net een punt achter haar carrière gezet en wilde als coach beginnen: ‘Als je wilt, kunnen we samenwerken.’ Waarom niet, dacht ik. Ik was toch toe aan iets nieuws. Carole heeft me overtuigd om mijn studie en sport te combineren. Ze zag nog ruimte voor progressie: we zijn anders gaan trainen.»

HUMO Je was een 200 meterloopster. Carole Bam heeft je overtuigd om over te schakelen op de 400 meter, een afstand die iets minder explosiviteit vereist en je kwetsbare spieren minder zou belasten.

BOLINGO «Mijn eerste 400 meter heb ik gelopen in 2013, in 55 seconden. Niet slecht, dus. Ik had iets minder last van blessures, dat klopt. Maar ik was niet meteen gek van die 400 meter. Op de Spelen van 2016 in Rio heb ik nog deelgenomen aan de 200 meter.»

HUMO Vanwaar komt je blessuregevoeligheid?

BOLINGO «Dat weet ik niet. De één heeft er gewoon meer last van dan de ander. Elk lichaam is anders, ik moet het doen met het mijne. Het is een cliché, maar de blessures hebben me sterker gemaakt. Sommige beschouw ik zelfs als een zegen: ze hebben de band met mijn sport sterker gemaakt. Ondanks alle beproevingen zou ik alles meteen opnieuw doen.»

HUMO Heb je nooit gedacht aan wat er mogelijk was geweest zonder al dat lichamelijke leed?

BOLINGO «Natuurlijk, maar alles gebeurt met een reden. Ik kijk naar de toekomst, niet naar het verleden. De enige juiste mindset is: vooruitkijken.»

HUMO Wat was het kantelpunt?

BOLINGO «De Olympische Spelen van 2021 in Tokio. Tijdens de stage in Japan scheurde ik mijn hamstrings. Totaal onverwacht, want mijn lichaam verkeerde in topvorm. Enkele dagen vóór de competitie moest ik afzeggen. Dat was een klap. Een tweede moeilijk moment waren de Belgische indoorkampioenschappen in februari vorig jaar, toen ik door mijn knie ging.

»De klik kwam er na de operatie. Sport bestaat uit momenten van vreugde, succes en grote voldoening, maar ook van droefenis en ontgoocheling. Wat er ook gebeurt, je moet je erbij neerleggen. Wie dat kan, overwint alles.»

HUMO Ben je een andere Cynthia dan die van vóór Tokio?

BOLINGO (schudt het hoofd) «Ik ben niet de Cynthia van vorig jaar, maar ook niet degene die ik over een jaar zal zijn. Misschien wachten er wel nieuwe obstakels op me. Nu voel ik me gewapend om ze het hoofd te bieden. Misschien was ik dat vroeger niet. Als je ziet hoeveel sterker ik mentaal ben geworden, zeg ik: thank you, God!»

HUMO Niet iedereen ziet het zo.

BOLINGO «Als ík geloof in wat ik zeg, wordt het mijn waarheid. Ik hoef niemand te overtuigen, alleen mezelf.»

'Sport bestaat uit momenten van vreugde en succes, maar ook van droefenis en ontgoocheling. Wie zich daarbij kan neerleggen, overwint alles.' (Foto: in de WK-finale in Boedapest.) Beeld Photo News

RELATIEBREUK

HUMO Na je knieoperatie schreef je op je Instagram-pagina: ‘Mijn carrière is te vergelijken met ‘Duizend-en-een-nacht’, een wonderlijk ingewikkelde reeks verhalen.’ Mooie woorden, maar ze verbergen een harde realiteit.

BOLINGO «Precies (lacht). Ik wil de dingen niet mooier voorstellen dan ze zijn. Aan elk sprookje zit een schaduwzijde. Neem nu die operatie: die was geslaagd, maar ik wist niet of ik ooit nog mijn oude niveau zou halen. Het WK in Eugene in 2022 zou ik sowieso missen – wéér een groot kampioenschap waar ik niet bij zou zijn.»

HUMO Heeft je finaleplaats in Boedapest het allemaal de moeite waard gemaakt?

BOLINGO «O, ja! Maar dat was het eerder al, hoor. Op het EK 2022 in München, vijf maanden na mijn operatie, had ik mijn oude niveau weer bijna te pakken. Ik kon me voor de finale van de 400 meter plaatsen, en uit dat ene moment heb ik de kracht gehaald om ook dit seizoen goed door te komen. Als ik vorig jaar overeind was gekrabbeld, waarom zou het me nu dan niet lukken?»

HUMO Je hebt geleerd de moed erin te houden. ‘If you put your mind to it, you can do anything,’ luidt één van je credo’s.

BOLINGO «Die spreuk heb ik zelfs aan de muur hangen.»

HUMO Is het echt zo simpel: als je maar hard genoeg wilt, lukt het wel?

BOLINGO «Je moet goed lezen: ik heb het over de geest, niet over de wil. Een goed resultaat komt nooit zomaar uit de lucht vallen. Zodra je aanvaardt dat alles een proces is, word je geduldig.»

HUMO ‘Het enige waar we zeker van zijn, is de twijfel,’ schrijf je ook.

BOLINGO «Twijfel is een zekerheid in het leven. We twijfelen voortdurend.»

HUMO In de topsport geldt twijfel toch als een teken van zwakte?

BOLINGO «Dat is zo. Maar als je beseft dat twijfel normaal is, raak je niet in paniek wanneer hij opsteekt. Je raakt juist in paniek als je hem niet herkent.»

HUMO Nog eentje van je Instagrampagina, gepost na je uiteengespatte Olympische droom in Tokio: ‘I really need to be softer with myself.’

BOLINGO (knikt) «Atleten zijn vaak te hard voor zichzelf. We zouden moeten aanvaarden dat niet alles altijd perfect is. We presteren omdat we veeleisend en gedisciplineerd zijn, maar dat is niet vanzelfsprekend. Elke dag geven we het beste van onszelf, zonder daar applaus voor te krijgen. We zouden wat vaker trots op onszelf mogen zijn: ‘Great, you did well!’ Medailles zijn niet de enige beloning. Eigenlijk verdienen we elke dag een medaille.»

HUMO Ben je te hard geweest voor jezelf?

BOLINGO «Dat denk ik niet. Ik bedoel het in het algemeen.»

HUMO Verhardt de samenleving?

BOLINGO (ontwijkend) «Ik heb het enkel over de sport. Atletiek is hard: chrono’s liegen niet. We zouden ons daar meer van moeten losmaken. Wij zijn allemaal winnaars. Ook degenen zonder medailles.»

HUMO Je teksten op Instagram zijn zeer lezenswaardig. Filosofisch ook.

BOLINGO (glimlacht) «Ik heb altijd graag geschreven. Ik zou mezelf geen filosoof noemen, maar ik ben geboeid door de dingen des levens. Ik lees graag, kijk verder dan mijn sport, wil nieuwe dingen ontdekken. Ik vind het leven mooi. Moeilijk soms, maar al bij al toch mooi. Het leven is geen probleem dat we moeten oplossen, maar een lange reis. Met soms wat turbulentie, dat is waar. Maar uiteindelijk kom je altijd op een bestemming aan. Bon, dat heb ik ergens gelezen – ik zeg het maar even, vóór ik van plagiaat word beschuldigd (lacht).»

HUMO Hebben je sportieve prestaties een impact op je dagelijkse leven?

BOLINGO «Vroeger wel. Atletiek neemt in mijn leven erg veel plaats in. Dat is normaal: ik ben niet alleen topatlete op de piste, maar élke dag. Gelukkig heb ik ook andere interesses – ik bezoek graag musea, bijvoorbeeld. Dat helpt me om één en ander te relativeren.

»Het is ook niet verkeerd om je af en toe slecht te voelen. Dan wil dat net zeggen dat het iets belangrijks is voor mij. Vergelijk het met een relatiebreuk: als je niet verdrietig bent nadat je bent gedumpt, was het geen belangrijke relatie.»

HUMO Is zoveel nadenken wel goed voor je?

BOLINGO (lacht) «Ik heb hersenen, waarom zou ik ze dan niet gebruiken? Het helpt me om verbindingen te leggen met de wereld rond mij, en het brengt me in balans. Maar dat maakt van mij nog geen filosoof.»

HUMO Heb je schrijfambities?

BOLINGO «Ik schrijf graag. Op school was ik sterk in Frans en alles wat met schrijven en argumenteren te maken had. Maar ik weet niet of ik een boek zou kunnen schrijven. Zou jij het kopen? (Tot de fotograaf) Jij ook? Dan heb ik toch al twee lezers (lacht). Een krant heeft me wel gevraagd om voor hen te schrijven, maar voel me er nog niet klaar voor.»

HUMO Wie met jou wil discussiëren, denkt beter twee keer na.

BOLINGO «Nee, nee. Ik ben juist erg open. Maar verdedig wel graag mijn standpunt.»

HUMO Volgens je coach Carole Bam ben je erg volgzaam.

BOLINGO (knikt) «Zij is de baas, ik respecteer die hiërarchie. Mijn kennis is niet zo groot als die van Carole: zij zal me brengen waar ik wil zijn.

»Ik luister liever dan dat ik praat. Alleen zo kan ik van anderen leren. Wat baat het om uit te pakken met wat ik allemaal weet? Ik hoef ook niet over alles een mening te hebben. Gelukkig maar! Stel je zo iemand voor: vreselijk! Ik heb mijn overtuigingen en ben daar open over. Maar ik ben niet verplicht om alles te weten. Stel je voor dat er niets meer te leren viel: waarom zijn we hier dan nog? Het leven is een eeuwig leerproces – nog zo’n quote waar ik erg van hou.»

HUMO Tijdens de coronapandemie heb je openlijk je steun betuigd aan de Black Lives Matter-beweging.

BOLINGO «Ik heb toen meegelopen in de betoging, dat klopt. Sommige dingen kan ik kwijt op mijn publieke platformen, andere bewaar ik liever voor een gesprek onder vier ogen. Of ik ergens mee naar buiten kom, bepaal ik zelf. Je weet nooit hoe mensen iets interpreteren, velen denken nogal snel de waarheid in pacht te hebben. Daarom gebruik ik liever mijn echte stem, face to face.»

HUMO Krijg je veel bagger over je heen?

BOLINGO (schudt het hoofd) «Ik heb de ideale community. De reacties die ik krijg, zijn altijd opbeurend en vriendelijk. Ik heb nog nooit haatberichten ontvangen, hooguit een misplaatste opmerking.»

'Het was nooit in mijn droom om atlete te worden. Als ik ergens van droomde, was het van een leven als danseres. Wellicht door de muziekclips die ik zag op televisie.' Beeld Marco Mertens

MAKE-UP

HUMO Na je forfait in Tokio plaatste je een lange post waarin je toegaf op de rand van een depressie te staan. Waarom deed je dat?

BOLINGO «Omdat ik het zo aanvoelde. Ik luister veel naar mezelf. Wellicht had ik het toen nodig om ermee naar buiten te komen. Ik heb het ook voor mijn volgers gedaan. Sommigen volgen me al jaren. Het is alsof we elkaar al lang kennen, ook al heb ik hen nog nooit gezien.»

HUMO Je toonde je kwetsbaar.

BOLINGO «Omdat ik dat ook bén. Wij zijn geen robots, maar mensen, en pas in tweede instantie sportvrouwen. Dat wordt weleens vergeten. Er worden prestaties van ons verwacht, maar soms lukt het niet. Omdat we moe zijn, wegens persoonlijke redenen of omdat er relationeel iets speelt.»

HUMO Was het forfait in Tokio het moeilijkste moment in je leven?

BOLINGO «Nee.»

HUMO Was dat het overlijden van je vader, al vroeg in de coronapandemie? Ook daarover heb je getuigd.

BOLINGO (Blaast) «Goh… Daar is zoveel over te zeggen. Het zou ons te ver leiden, onze tijd is te kort.»

HUMO Rond dezelfde periode doken er ook verwijzingen op naar the baldie revolution.

BOLINGO (lacht) «De revolutie van de kaalgeschoren hoofden! Erg stijlvol, vond ik.»

HUMO Je hebt je lange haren afgezworen.

BOLINGO «Al in 2019. Zonder speciale reden, ik wilde gewoon iets anders. Soms is het leven een beetje saai en moet je er wat peper aan toevoegen. Ik stond voor de spiegel en vroeg me af: waarom scheer ik me niet kaal? Dat heb ik gedaan. Ik heb het toen nog even laten groeien, maar uiteindelijk weer afgeschoren.»

HUMO Wat betekende dat voor jou?

BOLINGO «Dat ík beslis over hoe ik eruitzie, over wat ik wil worden, wat ik wil doen. Of mensen het leuk vinden of niet, is niet mijn probleem. Het is ook niet erg. Je kunt nu eenmaal niet door iedereen begrepen worden.»

HUMO Heb je moeten vechten voor je plek als vrouw, als zwarte vrouw bovendien?

BOLINGO «Daar zou ik zoveel over kunnen zeggen… Het is wie ik ben. Ik kan het niet in een paar woorden uitleggen.»

HUMO Is de hashtag #beyondwhiteline er een verwijzing naar?

BOLINGO «Dat is iets sportiefs. Sport gaat over jezelf overtreffen. Over grenzen overschrijden ook. Onze ergste vijand zijn wijzelf, maar we zijn ook onze béste vijand. Vanuit die dualiteit heeft mijn make-up vorm gekregen. Het is in 2021 begonnen met één witte lijn op mijn kin. Na mijn operatie vorig jaar is er een tweede bij gekomen. Daaruit is een fysiek project rond grenzen afbreken ontstaan. We organiseren discussies en nodigen kunstenaars uit, die met hun werk in dialoog treden.»

HUMO Ligt er een stuk maatschappijkritiek aan ten grondslag?

BOLINGO (schudt het hoofd) «Het is iets persoonlijks. Als ik maatschappelijke grenzen wil doorbreken, moet ik bij mezelf beginnen.»

HUMO Je gebruikt ook de hashtag #embracediversity.

BOLINGO «De sportwereld heeft nood aan meer diversiteit, meer vrouwen, meer inclusiviteit ook. Vorig jaar hebben we een congres over het onderwerp gehouden. Er is nog veel werk.»

HUMO Wat is Team Cacao?

BOLINGO (lacht) «Ah! Dat is de naam die Nafi (Thiam, red.), Anne (Zagré, red.) en ikzelf ons hebben gegeven. In 2016 waren we samen op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. We luisterden elke dag naar dezelfde muziek: een Braziliaans nummer waarin we de zanger altijd maar ‘Cacao! Cacao!’ hoorden zeggen. We hebben er ons nummer van gemaakt. We zijn een fantastisch trio. We steunen elkaar, maken elkaar beter, sleuren elkaar overal door. Het is meer dan vriendschap, we zijn familie. Nafi zit nu vaak in het buitenland, waardoor ik haar minder vaak zie. Maar Anne behoort tot mijn vaste vriendengroep, al sinds 2009, ik zie haar geregeld. Het is het soort vriendschap dat ik iedereen toewens.»

HUMO Je bent opgegroeid in Brussel als dochter van Congolese ouders. Ben je je altijd bewust geweest van je Afrikaanse wortels?

BOLINGO «Ja, omdat het is wie ik ben. Maar ik ben zoveel meer. (Denkt na) Kijk, ik ben une Bruxelloise. Ik hou van Brussel, op dit ogenblik zou ik nergens anders kunnen leven. Ik zou er zelfs willen sterven. Maar ik ben ook een wereldburger. Door mijn afkomst, die ik omarm en koester. En door de sport, die me verschillende culturen heeft laten ontdekken. Identiteit is geen vaststaand gegeven, maar heeft vele facetten. Dat maakt het net zo leuk.»

HUMO Hoe was het om in de Marollen, één van de oudste volkswijken van Brussel, op te groeien?

BOLINGO «We hadden het goed. Ik had twee broers, erg cool, en ouders met wie ik goed opschoot.»

HUMO Mag ik vragen wat ze deden?

BOLINGO «Nee (lacht).»

HUMO Waarom niet?

BOLINGO «Als ik voel dat de juiste woorden niet zullen komen, doe ik het liever niet. Het hangt van mijn mood af.»

'Het is oké om je af en toe slecht te voelen. Als je niet verdrietig bent nadat je bent gedumpt, was het geen belangrijke relatie.' Beeld Marco Mertens

DERTIGERS

HUMO Heb je nog dromen?

BOLINGO «Natuurlijk! Zonder dromen sterft een mens. Stel je voor dat je ’s ochtends wakker wordt en niet weet waarom.»

HUMO Wat heb je nog in je, op die 400 meter?

BOLINGO «Goede vraag, maar helaas weet ik er het antwoord niet op. Het zou te makkelijk zijn als ik nu zou zeggen: ik kan nog sneller! Ik weet het niet. En daar heb ik vrede mee.»

HUMO In januari word je 31.

BOLINGO «Vroeger stopten vrouwen vaak rond hun 32ste. Intussen is de wetenschap enorm geëvolueerd. Stephenie Ann McPherson is 35, maar haalt nog alle finales. Allyson Felix is gestopt op haar 36ste, maar ze won vlak vóór haar afscheid nog een Olympische medaille. Shelly-Ann Fraser-Pryce, Marie-Josée Ta Lou en Shericka Jackson: allemaal ouder dan 34, maar nog altijd absolute wereldtop. Je leeftijd is slechts een getal. Belangrijker is hoe je je lichaam verzorgt. Neem nu Shaunae Miller-Uibo: vier maanden nadat ze was bevallen, stond ze terug op de piste. Vrouwen zijn tot ongelofelijke dingen in staat. Waarom ik niet, denk ik dan. Sommige atletes staan er al erg jong, zoals Femke Bol. Anderen zien hun carrière pas na hun 30ste een vlucht nemen. Misschien ben ik zo iemand.»

HUMO Waar geef je voorrang aan: je individuele carrière, of die met het 4 x 400 meter-team?

BOLINGO «Ik plaats ze op gelijke hoogte. Zonder de Cheetahs zou ik dit niveau niet halen. Het is geen toeval dat ook de andere loopsters hun beste individuele prestaties hebben geleverd na 2018, toen de Cheetahs zijn opgericht. We trekken ons aan elkaar op, zoals ze dat bij de Tornado’s al veel langer doen. De kans op een podiumplaats met de Cheetahs is groter dan op mijn eigen 400 meter. Daarom zijn we zo toegewijd: we beseffen dat we samen tot grootse dingen in staat zijn. Dat het een project van vrouwen is, met een vrouw als coach, maakt het des te unieker. Ik ben er trots op.»

HUMO Hoe wil je herinnerd worden?

BOLINGO «Ah, dát is een goede vraag! (lacht) Als mensen me zich herinneren, laat het dan om die ene zin zijn: ‘If you put your mind to it, you can do anything.’ Zelfs al is het soms moeilijk te geloven, niets is onmogelijk.»

‘Memorial Van Damme’, VRT Canvas, vrijdag 8 september, 19.15