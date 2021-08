Daar is hij weer: Louis Van Gaal! Lees hier de beste quotes uit zijn eerste persconferentie

Louis Van Gaal (70) is weer daar! Gisteren werd hij voorgesteld als bondscoach van Oranje en dat is niet enkel goed nieuws voor de Nederlandse voetballiefhebber, maar ook voor de humoristen onder ons. Helaas moet hij zijn wonderlijke hersenspinsels niet meer in het Engels uitdrukken en zullen we pareltjes als ‘The three points are inside’, ‘It’s again the same song’ en ‘That’s another cook’ moeten missen, maar ook in zijn moedertaal kijkt Van Gaal niet op een oneliner meer of minder. Hier zijn de beste quotes uit zijn allereerste persconferentie.

VAN GAAL «Als ik de Nederlandse voetbalbond was, zou ik ook bij mij zijn uitgekomen. Wie moet het anders doen?»

VAN GAAL «Mijn persoonlijke doel is om wereldkampioen te worden. Maar ik doe het niet voor mezelf. En ik hoef mijzelf ook niet meer te bewijzen hoor.»

VAN GAAL «Iedereen vindt mij nu de goeie trainer. De polls geven immers aan dat ik veel fans heb. Het volk heeft zich achter mij geschaard.»

VAN GAAL «We gaan een heel moeilijke job tegemoet, maar ik heb er alle vertrouwen in.»

Journalist «Er is er maar één man die dat dan kan en dat ben jij?»

VAN GAAL «Nou, het is prachtig als de media dat over mij wil zeggen en schrijven.»

Journalist «Het was meer een vraag eigenlijk.»

VAN GAAL (lacht) «Ow, ik dacht dat dat gewoon een statement van jou was.»

Journalist «Nou, ik ben het er misschien wel mee eens.»

VAN GAAL (serieus) «Dank je wel, Bert.»

VAN GAAL «We zitten nu in een andere tijd, de coronatijd. Ik heb al met vijf spelers gesproken. In deze tijd is het Facetimen, Zoomen en Teamers ingeburgerd en ik heb dat met verve gedaan.»

Beeld ANP

VAN GAAL «De vorige keer dat ik bondscoach werd, heb ik een kringgesprek gehouden, maar daar is nu geen tijd voor. Ik kan dus niet gaan terugkijken, maar moet vooruitkijken. En ik denk dat ik daar sterk in ben.»

VAN GAAL «Dat zijn nou net de bouwstenen van de Hollandse School, waar jij het altijd over hebt in je krantje»

Journalist ‘De Telegraaf’ «Krant! Krant hè.»

VAN GAAL «We kunnen eigenlijk al niet 4-3-3 spelen. Maar dat wil jij maar steeds. Ik denk niet dat we de spelers hebben. Jij zegt van wel, dus ik hoop dat je dat ook in je krantje zet.»

VAN GAAL «Het is een grote gok om mij te nemen, want ik ben een procestrainer. Als je mijn carrière ziet, zie je dat de eerste 3 maanden nooit zo geweldig gaan. De spelers moeten altijd wennen aan het regime Van Gaal.»

Over de wantoestanden in Qatar:

VAN GAAL «Je mag die vraag stellen, maar dat doe je al voor de derde keer. Natuurlijk vind ik het heel erg wat daar gebeurt en de voetbalbonden moeten zich verenigen. Maar om het nou elke keer aan de bondscoach of de spelers te vragen, dat vind ik heel ver gaan.»

VAN GAAL «De reacties van de internationals die ik heb gesproken waren heel enthousiast. Want ik ga niet aan een dood paard trekken. De gesprekken duurden ook heel lang. Ik denk niet dat een bondscoach ooit een uur met een speler heeft gesproken. »

VAN GAAL «Belonen is veel effectiever dan straffen. Ik heb in mijn carrière nog nooit een speler een boete gegeven. Dat is wat, hè? Daar staan jullie van te kijken.»