Daft Punk keert terug op social media met verrassingsconcert

Of het Franse duo ook daadwerkelijk terug achter de draaitafel zal te vinden zijn, is nog niet zeker, maar gisteren maakte Daft Punk wél een opmerkelijke rentree op social media. Ze kondigden er een jubileumeditie van hun debuutalbum aan en streamden een live concert in Los Angeles voor zo'n 100.000 liefhebbers. Genoeg voor de fans om hardop te speculeren over een mogelijke comeback.

Precies een jaar nadat Thomas Bangalter en Guy-Manuel de Homem-Christo aankondigden dat ze er na 28 jaar als Daft Punk de brui aangaven, dook het duo gisteren weer op. Op Instagram en Facebook werd hun profielfoto veranderd naar een afbeelding van hun oude logo, dat in 1997 werd gebruikt op hun debuutalbum ‘Homework'. Het logo werd ook als post gedeeld, zonder er verder enige woorden aan vuil te maken.

Nog geen uur later postte het duo een afbeelding van een oude flyer van een concert in 1997 in Los Angeles, dat deel was van hun ‘Daftendirektour'.

Daar stopte het mysterie echter nog niet. Daft Punk lanceerde in één moeite door ook een eigen Twitteraccount en Twitch-kanaal. Precies om 22:22 uur (op de bijzondere datum 22/2/2022) werd op dat kanaal het 25 jaar oude concert in Los Angeles afgespeeld, waarbij het duo zónder hun iconische helmen optrad. Meer dan 100.000 fans hebben de ‘one time only’-livestream gevolgd.

In een persberichten kondigde Daft Punk eveneens een heruitgave van 'Homework’ op vinyl aan, ter ere van de 25ste verjaardag van hun debuut. Ook ‘Alive’ uit 1997 wordt heruitgegeven op vinyl. Beide platen verschijnen op 15 april 2022 en kunnen nu al pre-ordered worden.

Of dit nu betekent dat Daft Punk een comeback maakt, valt nog te bezien. In het verleden kondigde Daft Punk echter wel vaker grootse dingen op een mysterieuze manier aan. Zo lichtten ze de wereld in over hun afscheid met een acht minuten durende video genaamd ‘Epilogue’, waarin de twee in een woestijn te zien waren en een zelfvernietigingsknop werd ingedrukt. ‘Daft Punk: 1993 – 2021’, stond er te lezen. Hun manager Kathryn Frazier bevestigde het nieuws destijds aan verschillende sites, maar een reden voor de split werd nooit gegeven. Of de twee in de toekomst nog zouden samenwerken, wilde ze toen ook niet bevestigen, noch ontkennen.