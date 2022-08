Dan toch geen Frontnacht: wie stond er op de affiche van het extreemrechtse festival?

U moet op de avond van 27 augustus Ieper dan toch niet vermijden. Het extreemrechtse festival Frontnacht zal niet mogen doorgaan, dat meldt De Morgen. Maar wie waren de geprogrammeerde toppers van de extreemrechtse muziekscène die naast hun fascistische bagger, ook een hoop gejengel verspreiden? Een overzicht!

Frontnacht is het festival dat zou plaatsvinden aan de vooravond van de IJzerwake, de rechtse afsplitsing van de IJzerbedevaart. De bedoeling daarvan, aldus IJzerwake-medeorganisator Rob Verreycken, is ‘onze boodschap eigentijdser te brengen’.

Vanuit verschillende buurlanden werd opgeroepen om het festival af te lasten wegens gevaar. In De Standaard waarschuwde dr. Thorsten Hindrichs, muziekwetenschapper aan de universiteit van Mainz gespecialiseerd in de extreemrechtse muziekscene: ‘We merken hier in Duitsland dat jonge neonazi’s in Telegram-kanalen afspreken om naar Frontnacht te gaan. Ik raad dan ook bijvoorbeeld mensen van kleur of LGTBQ-mensen af om in dat weekend in de buurt van Ieper te komen.’

Maar wie staat er bij zo’n festival op het podium? Onderzoekswebsite Bellingcat deed een groot onderzoek naar de geplande bands en hun banden met fascistische organisaties.

BRONSON

Bovenaan de affiche prijkt Bronson, een Italiaanse band die werd opgericht door leden van CasaPound Italia. Die extreemrechtse organisatie beschrijft zichzelf als ‘fascisten van het derde millennium’ en verschillende leden werden reeds aangeklaagd en vervolgd voor geweld tegen migranten, minderheden en politieke tegenstanders.

In een interview met de neonazistische Duitse partij Der Dritte Weg zei de band hun muziek en extreemrechtse gedachtengoed niet te kunnen splitsen: ‘Bronson is altijd een levens- en politieke keuze geweest... Onze liedjes zijn manifesten van ons leven’.

De band houdt zijn liefde voor dictator Benito Mussolini niet geheim. Op hun sociale media en in hun videoclips poseren ze voor het Palazzo della Civiltà Italiana. Het ‘vierkante Colosseum’ werd in 1938 gebouwd in opdracht van de fascistisch dictator en versierd met zijn quotes. Het moest de grootsheid van Italië verbeelden in een nieuwe fascistische wereldorde.

Screenshot uit een officiële video van Bronson, met op de achtergrond het zogenaamde Palazzo della Civiltà Italiana. Beeld YouTube

PHILIPP NEUMANN

Neumann is een veteraan van neonazi-muziekscène. Hij maakt deel uit van de band FLAK en heeft nummers in zijn repertoire als ‘ZOG’, wat voor Zionist Occupied Government staat (een antisemitische complottheorie), en ‘AJAB’, wat dan weer staat voor All Jews Are Bastards. Vriendelijke man, die Philipp.

In 2016 werd hij door de Zwitserse autoriteiten toegang tot het land ontzegd toen hij daar op een soortgelijk muziekfestival wou optreden. Volgens Duitse onderzoekers heeft Nuemann contacten bij de ‘Hammerskins’ een Amerikaanse ‘white supremacy’-bende die overwaait naar Europa. Verschillende leden van de organisatie werden al veroordeeld voor moord en andere misdaden.

Beeld Frontnacht

SACHA KORN

Korn is de meest subtiele van de hoop. Hij is minder uitgesproken in zijn extreemrechtse banden, maar trad onder meer op voor de Duitse extreemrechtse partij Alternative for Germany (AfD) en bracht een album uit met het extreemrechtse mediaplatform Einprozent.

FLATLANDER

Harm-Jan Smit, zoals hij echt heet, stond al op het podium met leden van de ‘Hammerskins’ en is de voormalige gitarist van de neonazistische band Blindfolded. Die band had nauwe banden met Crew38, een haatgroep die zou fungeren als Nederlandse satellietclub van de Hammerskins.

In 2020 trad Smit op in Boedapest, tijdens het ‘Day of Honour’-festival, ter ere van de nazitroepen die zich in februari van 1945 verzetten tegen de geallieerden.

In zijn repertoire vinden we, naast zijn eigen composities, covers van Blood & Honour-stichter Ian Stuart Donaldson, de Canadese ‘white supremacy’-band RaHoWa — afkorting van ‘Racial Holy War’ — en de Amerikaanse neonazi-band Bound For Glory.

Harm-Jan Smit 'Flatlander' treedt op tijdens de 'Day of Honour' in Boedapest. Beeld Recherche-Nord

DJ DRÉ DRAAIT GRAAG PLAATJES

Er staan twee Vlaamse artiesten geprogrammeerd, uiteraard aangeduid met een leeuw met zwarte klauwen op de affiche. Over Storm & Drang is niet veel bekend, maar de opvallendste naam van heel de line-up is toch DJ Dré Draait Graag Plaatjes. Het lijkt op een trouwfeest-dj die zijn boekingen niet goed heeft gecontroleerd, maar de werkelijkheid is, zoals gewoonlijk, grimmiger. Zijn echte naam is Andreas V.H. en dook op in het onderzoek naar Schild & Vrienden als één van de leden die veel toxische berichten postte, al vroeg het parket niet om zijn vervolging.